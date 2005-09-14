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Индексная книга (каталог) CNews*
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Web page Веб-страница Интернет-страница

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.09.2005 Веб-страница навязывает антишпионский продукт

Антивирусная лаборатория компании Panda Software сообщает о появлении нового метода вымогательства в онлайне, с использованием методов социальной инженерии. Вредоносная веб-страница симулирует обнаружение вредоносного ПО, которое якобы можно уничтожить, лишь скачав определенный антишпионский продукт и приобретя на него лицензию. На компьютере пользователя выво
07.09.2001 Виртуальный мир системы власти

м и сформировать в его сознании свой благоприятный имидж. Однако я совсем не хочу, чтобы мой анализ web-страниц был воспринят как панегирик Интернету. Он отнюдь не панацея от всех напастей. Как
18.01.2001 W3C стандартизирует языки описания web-страниц для мобильной связи

Консорциум WWW Consortium (W3C), международная организация, утверждающая стандарты в интернете, сообщила о рассмотрении трех вариантов описания web-страниц для мобильных устройств. Новые языки - C-HTML (компактный гипертекстовый язык разметки), MML (мобильный язык разметки) и WML (беспроводной язык разметки)- будут приняты консорциумом
19.11.1999 Novell выпускает программу для создания web-страниц "Net Publisher"

Novell (NOVL) сообщила о выпуске нового программного продукта для создания web-страниц Novell Net Publisher. В отличие от Microsoft Frontpage, новый продукт Novell является мультиплатформенным, а также полностью совместимым с MS Office 2000. Продукт поступит в продажу
05.11.1999 Житель Канады, угрожавший на своей Web-странице убить Билла Клинтона, арестован американскими спецслужбами

то он отказывается понимать причины. Побудившие 23-летнего канадца поместить такие надписи на своей Web-странице. Для справки - угроза убийства в Канаде расценивается как преступление, карающее
28.07.1999 Dell и Homestead предлагают возможность бесплатного создания Web-страниц

Компания Dell Computer и Homestead Technologies представили совместную услугу, которая предоставляет пользователям возможность бесплатного создания собственных Web-страниц. Сделать это можно будет на базе платформы Homestead. Услуга будет предоставляться через службу Dellnet.
18.05.1999 Third Voice предложила средство делать пометки на Web-страницах их посетителям

вое отношение к тем или иным товарам. Для начала пользователь должен скачать ПО с сайта Third Voice, которое затем позволяет с помощью нажатия на соответствующую иконку размещать комментарии на любой Web-странице, содержащей текст. При этом будут видны пометки, оставленные другими посетителями. При желании эту функцию можно отключить.
22.02.1999 Adobe готовит к выпуску новую версию приложения для разработки Web-страниц GoLive 4.0

Компания Adobe Systems должна выпустить в ближайшие несколько дней новую версию приложения для визуального дизайна Web-страниц Adobe GoLive 4.0. Выпуск этого продукта стал результатом приобретения компании GoLive Systems. Это приложение использует в работе стандарты XML (Extensible Markup Language) и ASP (A
17.02.1999 Tetranet выпустила ПО для поиска ошибок на Web-страницах

Компания Tetranet выпустила ПО Linkbot 4.0 для проверки Web-страниц на наличие ошибок, в первую очередь "слепых" ссылок. Linkbot может осуществлять постраничную проверку всего Web-сайта и обнаруживать различные ошибки. Продукт поступил в продажу по


Публикаций - 377, упоминаний - 385

Web page и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 58
Google LLC 12690 36
МегаФон 10742 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Apple Inc 13156 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Dr.Web - Доктор Веб 1294 12
Intel Corporation 12811 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Samsung Electronics 11065 9
Oracle Corporation 7074 9
X Corp - Twitter 2938 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Yahoo! 3726 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Otello Corporation - Opera Software 340 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Adobe Systems 1597 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Dell EMC 5180 5
Huawei 4677 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Sony 6739 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 5
AOL Inc - America Online 1883 5
ONYX International 158 5
МакЦентр - MacCentre 171 5
SAP SE 5601 4
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Walt Disney Company 647 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
Студия Артемия Лебедева 101 3
Россети Ленэнерго 1699 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Совкомбанк Совесть 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Barnes & Noble 171 2
Daikin Industries 64 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 1
Против коррупции МОО - Межрегионального общественного движения 3 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Студия Дмитрия Кирсанова 1 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 1
101Hotels.com 456 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
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ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
DLP-Эксперт 14 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
World Wide Web Foundation 6 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 83
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 60
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 19
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Microsoft Windows 16882 49
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 24
Google Android 15244 22
JavaScript - JS - язык программирования 1425 20
Microsoft Windows 2000 8678 18
Google Chrome - браузер 1701 15
Apple iOS 8583 15
Opera Browser - Браузер 1050 15
Linux OS 11533 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 14
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
Apple Safari - браузер 896 11
Mozilla Firefox - браузер 1951 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Apple iPad 4012 10
Microsoft Office 4170 10
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Apple macOS 2419 9
Apple - App Store 3109 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Apache Wave - Google Wave 35 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Microsoft Outlook 1506 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Google - Gmail 1021 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 5
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 5
Opera Mini - браузер 213 5
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Microsoft Windows 10 1938 4
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Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 2
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 2
Мыскина Анастасия 3 2
Benzmüller Ralf - Бенцмюллер Ральф 15 2
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 14
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
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