Получите все материалы CNews по ключевому слову
Web page Веб-страница Интернет-страница
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.09.2005
|
Веб-страница навязывает антишпионский продукт
Антивирусная лаборатория компании Panda Software сообщает о появлении нового метода вымогательства в онлайне, с использованием методов социальной инженерии. Вредоносная веб-страница симулирует обнаружение вредоносного ПО, которое якобы можно уничтожить, лишь скачав определенный антишпионский продукт и приобретя на него лицензию. На компьютере пользователя выво
|07.09.2001
|
Виртуальный мир системы власти
м и сформировать в его сознании свой благоприятный имидж. Однако я совсем не хочу, чтобы мой анализ web-страниц был воспринят как панегирик Интернету. Он отнюдь не панацея от всех напастей. Как
|18.01.2001
|
W3C стандартизирует языки описания web-страниц для мобильной связи
Консорциум WWW Consortium (W3C), международная организация, утверждающая стандарты в интернете, сообщила о рассмотрении трех вариантов описания web-страниц для мобильных устройств. Новые языки - C-HTML (компактный гипертекстовый язык разметки), MML (мобильный язык разметки) и WML (беспроводной язык разметки)- будут приняты консорциумом
|19.11.1999
|
Novell выпускает программу для создания web-страниц "Net Publisher"
Novell (NOVL) сообщила о выпуске нового программного продукта для создания web-страниц Novell Net Publisher. В отличие от Microsoft Frontpage, новый продукт Novell является мультиплатформенным, а также полностью совместимым с MS Office 2000. Продукт поступит в продажу
|05.11.1999
|
Житель Канады, угрожавший на своей Web-странице убить Билла Клинтона, арестован американскими спецслужбами
то он отказывается понимать причины. Побудившие 23-летнего канадца поместить такие надписи на своей Web-странице. Для справки - угроза убийства в Канаде расценивается как преступление, карающее
|28.07.1999
|
Dell и Homestead предлагают возможность бесплатного создания Web-страниц
Компания Dell Computer и Homestead Technologies представили совместную услугу, которая предоставляет пользователям возможность бесплатного создания собственных Web-страниц. Сделать это можно будет на базе платформы Homestead. Услуга будет предоставляться через службу Dellnet.
|18.05.1999
|
Third Voice предложила средство делать пометки на Web-страницах их посетителям
вое отношение к тем или иным товарам. Для начала пользователь должен скачать ПО с сайта Third Voice, которое затем позволяет с помощью нажатия на соответствующую иконку размещать комментарии на любой Web-странице, содержащей текст. При этом будут видны пометки, оставленные другими посетителями. При желании эту функцию можно отключить.
|22.02.1999
|
Adobe готовит к выпуску новую версию приложения для разработки Web-страниц GoLive 4.0
Компания Adobe Systems должна выпустить в ближайшие несколько дней новую версию приложения для визуального дизайна Web-страниц Adobe GoLive 4.0. Выпуск этого продукта стал результатом приобретения компании GoLive Systems. Это приложение использует в работе стандарты XML (Extensible Markup Language) и ASP (A
|17.02.1999
|
Tetranet выпустила ПО для поиска ошибок на Web-страницах
Компания Tetranet выпустила ПО Linkbot 4.0 для проверки Web-страниц на наличие ошибок, в первую очередь "слепых" ссылок. Linkbot может осуществлять постраничную проверку всего Web-сайта и обнаруживать различные ошибки. Продукт поступил в продажу по
Web page и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.