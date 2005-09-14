Веб-страница навязывает антишпионский продукт Антивирусная лаборатория компании Panda Software сообщает о появлении нового метода вымогательства в онлайне, с использованием методов социальной инженерии. Вредоносная веб-страница симулирует обнаружение вредоносного ПО, которое якобы можно уничтожить, лишь скачав определенный антишпионский продукт и приобретя на него лицензию. На компьютере пользователя выво

Виртуальный мир системы власти м и сформировать в его сознании свой благоприятный имидж. Однако я совсем не хочу, чтобы мой анализ web-страниц был воспринят как панегирик Интернету. Он отнюдь не панацея от всех напастей. Как

W3C стандартизирует языки описания web-страниц для мобильной связи Консорциум WWW Consortium (W3C), международная организация, утверждающая стандарты в интернете, сообщила о рассмотрении трех вариантов описания web-страниц для мобильных устройств. Новые языки - C-HTML (компактный гипертекстовый язык разметки), MML (мобильный язык разметки) и WML (беспроводной язык разметки)- будут приняты консорциумом

Novell выпускает программу для создания web-страниц "Net Publisher" Novell (NOVL) сообщила о выпуске нового программного продукта для создания web-страниц Novell Net Publisher. В отличие от Microsoft Frontpage, новый продукт Novell является мультиплатформенным, а также полностью совместимым с MS Office 2000. Продукт поступит в продажу

Житель Канады, угрожавший на своей Web-странице убить Билла Клинтона, арестован американскими спецслужбами то он отказывается понимать причины. Побудившие 23-летнего канадца поместить такие надписи на своей Web-странице. Для справки - угроза убийства в Канаде расценивается как преступление, карающее

Dell и Homestead предлагают возможность бесплатного создания Web-страниц Компания Dell Computer и Homestead Technologies представили совместную услугу, которая предоставляет пользователям возможность бесплатного создания собственных Web-страниц. Сделать это можно будет на базе платформы Homestead. Услуга будет предоставляться через службу Dellnet.

Third Voice предложила средство делать пометки на Web-страницах их посетителям вое отношение к тем или иным товарам. Для начала пользователь должен скачать ПО с сайта Third Voice, которое затем позволяет с помощью нажатия на соответствующую иконку размещать комментарии на любой Web-странице, содержащей текст. При этом будут видны пометки, оставленные другими посетителями. При желании эту функцию можно отключить.

Adobe готовит к выпуску новую версию приложения для разработки Web-страниц GoLive 4.0 Компания Adobe Systems должна выпустить в ближайшие несколько дней новую версию приложения для визуального дизайна Web-страниц Adobe GoLive 4.0. Выпуск этого продукта стал результатом приобретения компании GoLive Systems. Это приложение использует в работе стандарты XML (Extensible Markup Language) и ASP (A