Xerox The Haloid Company
Научные сотрудники и инженеры Xerox продолжают традиции инноваций, создавая технологии в сферах цифровой трансформации, дополненной реальности, роботизированной автоматизации процессов, аддитивного производства, промышленного интернета вещей и экологически чистых технологий.
УПОМИНАНИЯ
|20.08.2025
|
Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический
Критический дуэт Компания Xerox устранила две серьезные уязвимости в своей платформе FreeFlow Core, отслеживаемые как C
|10.06.2025
|
Исследование «Т1 Сервионика»: азиатские и российские вендоры теснят Xerox на рынке печатной техники
Лидеры в поставках печатной техники на российский рынок — американские корпорации HP (до 2022 г. имела долю в 41%) и Xerox (22%) стремительно теряют позиции. Их место занимают азиатские вендоры и новые отечественные производители. Все больше российских компаний рассматривают переход на аутсорсинг печати в бли
|24.03.2025
|
На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды
ражениях. Тем временем к американским принтерам и МФУ россияне явно охладели. Для примера, компания Xerox зафиксировала падение своих продаж на 6% год к году. Как сообщал CNews, в начале октябр
|19.02.2025
|
«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети
Обратный пас - и гол! В программных оболочках многофункциональных печатающих устройствах Xerox VersaLink C7025 выявлены уязвимости, которые позволяют перехватывать реквизиты аутентификации Windows Active Directory. Как установили эксперты компании Rapid7, используя протокол Lightwe
|24.12.2024
|
Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки
Новый владелец Lexmark Компания Xerox, в 2023 г. сбежавшая из России и продавшая свои активы своему местному топ-менеджменту,
|23.10.2023
|
Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали
Название новое, компания прежняя Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» – изменения уже внесены в ЕГРЮЛ. Переименован
|11.10.2023
|
Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут
Пути Xerox и России разошлись Американская компания Xerox, известная в первую очередь как п
|15.03.2022
|
Гендиректором Softline Россия стал выходец из Xerox
вых технологий и подходов», — отметил Лавров. В компании уточнили, что должность гендиректора является новой для Softline Россия. Биография Владимир Лавров с 1994 г. работал в американской корпорации Xerox. Там он развивал корпоративный, партнерский и сервисный бизнес в России и странах СНГ, отвечал за организацию инфраструктуры и реализацию первых крупных аутсорсинговых проектов в Xerox
|02.02.2022
|
Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса
Xerox запустила цветной принтер Xerox C310 — доступное решение с комплексной системой безопасности. Новая модель поможет небольшим офисам и удалённым сотрудникам сделать цветную печать более качественной и производительной. П
|11.10.2021
|
Библиотека имени Маяковского будет печатать книги с уникальным дизайном на ЦПМ Xerox Versant 280 Press
вского модернизировала свою мини-типографию, превратив её в издательское ателье с широким выбором услуг для авторов и дизайнеров. Возможности производства помогла расширить установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 280 Press с дополнительными модулями подачи и опцией Xerox Adaptive CMYK Plus. В этой комплектации машина поддерживает белый, золотой, серебряный, прозрачный и флуоресцентн
|24.09.2021
|
Xerox объявил о создании новой компании CareAR для разработки программных продуктов
н и привлекла $10 млн инвестиций в акционерный капитал от ServiceNow, ведущей компании на рынке цифрового документооборота. CareAR возглавит Стив Бандровчак, президент и главный операционный директор Xerox. В дополнение к текущим обязанностям он станет председателем совета директоров CareAR. Сэм Вайсберг, основатель CareAR, станет президентом компании. Расширенная платформа сервисного обслу
|08.09.2021
|
Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати
Xerox запустила принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 — устройства формата A4 для цветной печати в компаниях малого и среднего бизнеса (СМБ) и домашних офисах. Новинки поднимут на новый уровень скорость и удобств
|06.09.2021
|
Xerox представила новые сканеры W110/W130
Xerox запустила промышленные сканеры Xerox W110/W130. Новинки позволяют быстро отсканировать большой поток документов, повышая качество изображений и удобство работы с контентом. По ценовой категории новые модели соответствуют про
|01.09.2021
|
Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310
Xerox запустила черно-белый сетевой принтер формата A4 Xerox B310. Благодаря функциональности, производительности и компактному корпусу новинка хорошо подойдет для небольших организаций и домашней печати. Новый принтер поможет предприятиям СМБ уско
|20.07.2021
|
Хакеры 16 лет ломали ПК через принтеры HP, Xerox и Samsung. «Дыру» никто не устранял
Почти совершеннолетняя уязвимость В драйверах к принтерам компаний HP, Samsung и Xerox обнаружена уязвимость, позволяющая взламывать компьютеры и повышать привилегии пользователя до уровня администратора. По информации портала TheRecord.Media, проблема существовала 16 лет,
|10.12.2020
|
Создание персонализированного опыта
Современные ИТ-решения и услуги — важный инструмент в арсенале специалистов по маркетингу. Компания Xerox видит свою миссию в том, чтобы помочь наладить эффективное взаимодействие с клиентами,
|10.12.2020
|
Развитие гибкой рабочей среды
менеджмента к дистанционной работе часто объяснялось тем, что личное общение является важной составляющей любого бизнеса, а также вероятностью возникновения технических проблем. Проведенное по заказу Xerox глобальное исследование показало, что до обязательного перехода на удаленный режим работы, 33% респондентов были обеспокоены безопасностью сетевой инфраструктуры и защищенностью данных, с
|28.10.2020
|
Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey
Xerox запустил в продажу полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100. Новые устройства формата А3 предназначены для совместной работы больших групп пользователей. Высокая скорость печати, сканирования и копирования, а также встроенные функци
|22.10.2020
|
Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента
Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австрали
|20.08.2020
|
МФУ Xerox AltaLink B8100: новый цифровой бизнес-ассистент на платформе ConnectKey
Xerox объявил о запуске МФУ Xerox AltaLink B8100. Новинка обеспечивает улучшенную поддержку современной гибкой рабочей среды и помогает компаниям ускорить цифровую трансформацию, открывая доступ к экосистеме приложений
|30.06.2020
|
Приложение Xerox Team Availability App поможет управлять гибкой рабочей средой
Xerox объявила о запуске приложения Xerox Team Availability App. Это решение позволяет организациям отслеживать доступность и местонахождение персонала, быстро внедряется и действует в режиме реального времени. Понимать, где нахо
|25.06.2020
|
Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner
Xerox запустила компактный планшетный сканер с автоподатчиком Xerox Duplex Combo Scanner — один из самых доступных в своём классе. Новинка позволяет ускорить оцифровку документов и автоматизировать рабочие процессы. Xerox Duplex Combo Scanner совме
|18.06.2020
|
Исследование Xerox: 82% сотрудников могут вернуться в офисы через 12–18 месяцев
Топ-менеджеры ожидают, что через 12–18 месяцев в среднем 82% сотрудников в их компаниях снова будут работать в офисах, как показало глобальное исследование бизнеса, проведенное по заказу Xerox. Готовясь к возвращению персонала, организации инвестируют в новые ресурсы для поддержки гибридной занятости — удаленной и офисной. В ответ на вызовы пандемии компании планируют на 56% ув
|23.04.2020
|
Xerox представила МФУ PrimeLink B9100
Xerox объявила о запуске серии Xerox PrimeLink B9100 — первых монохромных МФУ, созданных для повышения производительности работы в крупных офисах, в том числе в удалённом формате. До сих пор чёрно-белыми печатаются до 63% до
|22.04.2020
|
Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070
Xerox объявила о начале продаж полноцветной ЦПМ начального уровня Xerox PrimeLink C9070. Новая машина разработана для промышленного применения. Благодаря своей гибкости ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 способна удовлетворить все основные потребности небольшог
|17.03.2020
|
Xerox расширила портфолио облачных сервисов
ания запустила два новых решения: Virtual Print Management Service и Workplace Cloud Fleet Management, которые помогут ИТ-подразделениям проводить цифровую трансформацию быстрее и эффективнее. Сервис Xerox Virtual Print Management Service предназначен для крупных корпораций. С ним ИТ-директора могут быстро заменить собственные дорогие и устаревшие серверы печати облачной инфраструктурой
|02.03.2020
|
В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
Xerox объявила о назначении Тали Росман на позицию вице-президента подразделения 3D-печати. Её непосредственным руководителем будет Нареш Шанкер, главный директор по технологиям Xerox. «3D-печать обладает наибольшим потенциалом среди наших пяти ключевых инновационных направлений с точки зрения вывода систем на рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегме
|16.01.2020
|
Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов
Xerox объявил о запуске нового приложения для офисной техники Xerox VersaLink и Xerox AltaLink. Оно позволяет печатать зарплатные листы, выбирая расчетные периоды через интерфейс МФУ. Решение разработали специалисты Xerox по заказу фармацевт
|14.11.2019
|
Xerox открыла фирменный интернет-магазин в России
родажи малой офисной техники и расходных материалов. Покупателям, обратившимся в интернет-магазин, доступны экспертная поддержка и высокое качество обслуживания. Фирменный российский интернет-магазин Xerox открылся 12 ноября. В нём представлены все печатные устройства формата A4 из ассортимента компании, а также отдельные модели формата A3, сканеры и расходные материалы. Это крупнейший в Ев
|06.11.2019
|
Xerox собирается поглотить HP. Покупатель стоит втрое дешевле продавца
Инициатива Xerox Компания Xerox рассматривает возможность покупки производителя компьютерной и пе
|21.10.2019
|
Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса
ФУ строго по делу: кабель для подключения к электросети, переходник USB-A на USB-B, а также провод для подключения к телефонной сети, чтобы использовать устройство в качестве факса.Внешний вид Дизайн Xerox B215 классический для такого рода устройств. Отметим фирменную цветовую гамму: корпус из светлого пластика с небольшими тёмно-синими вставками. Модель оснащена двумя лотками: для ручной и
|12.08.2019
|
Xerox представила новые решения для офисного документооборота
Xerox объявила о запуске принтера Xerox B210, а также МФУ Xerox B205 и Xerox B215. Эти доступные модели позволяют малым офисам активнее пользоваться мобильными технологиями, не жертвуя качеством изображений, безоп
|11.04.2019
|
«Алтапресс» внедрила ЦПМ Xerox Versant 180 Press
Типография издательского дома «Алтапресс» завершила внедрение полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Теперь клиенты типографии «Алтапресс» могут в минимальные сроки получать высококачественную полиграфическую продукцию любыми тиражами. При этом доступны все востребован
|04.04.2019
|
«Ингосстрах» доверил Xerox управление печатной инфраструктурой
«Ингосстрах» в рамках трансформации ИТ-процессов передал Xerox управление своей печатной инфраструктурой. В результате перехода на аутсорсинг компания высвободила время ИТ-специалистов для решения приоритетных задач, при этом сократив затраты на печа
|07.03.2019
|
Xerox представил два новых принтера формата А3
Новые цветные принтеры формата A3 Xerox VersaLink C8000 и Xerox VersaLink C9000 могут быть использованы как в больших офисах с высоким уровнем загрузки, так и в мини-типографиях. Оба новых принтера обеспечивают профессио
|06.11.2018
|
Заработать вместе с Xerox ConnectKey
Благодаря новым приложениям, работающим на платформе Xerox ConnectKey, пользователи МФУ Xerox и партнёры компании смогут получать больше прибыли. У галереи Xerox App Gallery появилась функция онлайн-покупок. Это создаёт для партнёро
|24.10.2018
|
Xerox запустил новые приложения Xerox ConnectKey
Xerox представил новые приложения для многофункциональных устройств на базе технологии Xerox ConnectKey. Они помогут организациям подключать сотрудников к популярным деловым платфо
|03.10.2018
|
|26.09.2018
|
Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3
Габариты и внешний вид Модель называется Xerox B1025, внешне это классическое МФУ в компактном корпусе, 556x417x560 мм, при этом мы можем получить дополнительные функции в виде печати (а также сканирования и, как следствие, копировани
|17.07.2018
|
Xerox представила портативный сканер для фрилансеров и мобильных сотрудников
Xerox объявил о начале продаж портативного сканера Xerox Duplex Travel Scanner. Эта легкая компактная модель позволяет оперативно оцифровывать документы без подключения к электросети. Устройство оснащено программными решениями, которые повышают
