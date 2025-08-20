Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Xerox The Haloid Company

Xerox - The Haloid Company

Научные сотрудники и инженеры Xerox продолжают традиции инноваций, создавая технологии в сферах цифровой трансформации, дополненной реальности, роботизированной автоматизации процессов, аддитивного производства, промышленного интернета вещей и экологически чистых технологий.

УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический

Критический дуэт Компания Xerox устранила две серьезные уязвимости в своей платформе FreeFlow Core, отслеживаемые как C
10.06.2025 Исследование «Т1 Сервионика»: азиатские и российские вендоры теснят Xerox на рынке печатной техники

Лидеры в поставках печатной техники на российский рынок — американские корпорации HP (до 2022 г. имела долю в 41%) и Xerox (22%) стремительно теряют позиции. Их место занимают азиатские вендоры и новые отечественные производители. Все больше российских компаний рассматривают переход на аутсорсинг печати в бли
24.03.2025 На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды

ражениях. Тем временем к американским принтерам и МФУ россияне явно охладели. Для примера, компания Xerox зафиксировала падение своих продаж на 6% год к году. Как сообщал CNews, в начале октябр
19.02.2025 «Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

Обратный пас - и гол! В программных оболочках многофункциональных печатающих устройствах Xerox VersaLink C7025 выявлены уязвимости, которые позволяют перехватывать реквизиты аутентификации Windows Active Directory. Как установили эксперты компании Rapid7, используя протокол Lightwe
24.12.2024 Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки

Новый владелец Lexmark Компания Xerox, в 2023 г. сбежавшая из России и продавшая свои активы своему местному топ-менеджменту,
23.10.2023 Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали

Название новое, компания прежняя Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» – изменения уже внесены в ЕГРЮЛ. Переименован
11.10.2023 Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут

Пути Xerox и России разошлись Американская компания Xerox, известная в первую очередь как п
15.03.2022 Гендиректором Softline Россия стал выходец из Xerox

вых технологий и подходов», — отметил Лавров. В компании уточнили, что должность гендиректора является новой для Softline Россия. Биография Владимир Лавров с 1994 г. работал в американской корпорации Xerox. Там он развивал корпоративный, партнерский и сервисный бизнес в России и странах СНГ, отвечал за организацию инфраструктуры и реализацию первых крупных аутсорсинговых проектов в Xerox
02.02.2022 Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса

Xerox запустила цветной принтер Xerox C310 — доступное решение с комплексной системой безопасности. Новая модель поможет небольшим офисам и удалённым сотрудникам сделать цветную печать более качественной и производительной. П
11.10.2021 Библиотека имени Маяковского будет печатать книги с уникальным дизайном на ЦПМ Xerox Versant 280 Press

вского модернизировала свою мини-типографию, превратив её в издательское ателье с широким выбором услуг для авторов и дизайнеров. Возможности производства помогла расширить установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 280 Press с дополнительными модулями подачи и опцией Xerox Adaptive CMYK Plus. В этой комплектации машина поддерживает белый, золотой, серебряный, прозрачный и флуоресцентн
24.09.2021 Xerox объявил о создании новой компании CareAR для разработки программных продуктов

н и привлекла $10 млн инвестиций в акционерный капитал от ServiceNow, ведущей компании на рынке цифрового документооборота. CareAR возглавит Стив Бандровчак, президент и главный операционный директор Xerox. В дополнение к текущим обязанностям он станет председателем совета директоров CareAR. Сэм Вайсберг, основатель CareAR, станет президентом компании. Расширенная платформа сервисного обслу
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати

Xerox запустила принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 — устройства формата A4 для цветной печати в компаниях малого и среднего бизнеса (СМБ) и домашних офисах. Новинки поднимут на новый уровень скорость и удобств
06.09.2021 Xerox представила новые сканеры W110/W130

Xerox запустила промышленные сканеры Xerox W110/W130. Новинки позволяют быстро отсканировать большой поток документов, повышая качество изображений и удобство работы с контентом. По ценовой категории новые модели соответствуют про
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310

Xerox запустила черно-белый сетевой принтер формата A4 Xerox B310. Благодаря функциональности, производительности и компактному корпусу новинка хорошо подойдет для небольших организаций и домашней печати. Новый принтер поможет предприятиям СМБ уско
20.07.2021 Хакеры 16 лет ломали ПК через принтеры HP, Xerox и Samsung. «Дыру» никто не устранял

Почти совершеннолетняя уязвимость В драйверах к принтерам компаний HP, Samsung и Xerox обнаружена уязвимость, позволяющая взламывать компьютеры и повышать привилегии пользователя до уровня администратора. По информации портала TheRecord.Media, проблема существовала 16 лет,

10.12.2020 Создание персонализированного опыта

Современные ИТ-решения и услуги — важный инструмент в арсенале специалистов по маркетингу. Компания Xerox видит свою миссию в том, чтобы помочь наладить эффективное взаимодействие с клиентами,

10.12.2020 Развитие гибкой рабочей среды

менеджмента к дистанционной работе часто объяснялось тем, что личное общение является важной составляющей любого бизнеса, а также вероятностью возникновения технических проблем. Проведенное по заказу Xerox глобальное исследование показало, что до обязательного перехода на удаленный режим работы, 33% респондентов были обеспокоены безопасностью сетевой инфраструктуры и защищенностью данных, с
28.10.2020 Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey

Xerox запустил в продажу полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100. Новые устройства формата А3 предназначены для совместной работы больших групп пользователей. Высокая скорость печати, сканирования и копирования, а также встроенные функци
22.10.2020 Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента

Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австрали
20.08.2020 МФУ Xerox AltaLink B8100: новый цифровой бизнес-ассистент на платформе ConnectKey

Xerox объявил о запуске МФУ Xerox AltaLink B8100. Новинка обеспечивает улучшенную поддержку современной гибкой рабочей среды и помогает компаниям ускорить цифровую трансформацию, открывая доступ к экосистеме приложений

30.06.2020 Приложение Xerox Team Availability App поможет управлять гибкой рабочей средой

Xerox объявила о запуске приложения Xerox Team Availability App. Это решение позволяет организациям отслеживать доступность и местонахождение персонала, быстро внедряется и действует в режиме реального времени. Понимать, где нахо
25.06.2020 Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner

Xerox запустила компактный планшетный сканер с автоподатчиком Xerox Duplex Combo Scanner — один из самых доступных в своём классе. Новинка позволяет ускорить оцифровку документов и автоматизировать рабочие процессы. Xerox Duplex Combo Scanner совме
18.06.2020 Исследование Xerox: 82% сотрудников могут вернуться в офисы через 12–18 месяцев

Топ-менеджеры ожидают, что через 12–18 месяцев в среднем 82% сотрудников в их компаниях снова будут работать в офисах, как показало глобальное исследование бизнеса, проведенное по заказу Xerox. Готовясь к возвращению персонала, организации инвестируют в новые ресурсы для поддержки гибридной занятости — удаленной и офисной. В ответ на вызовы пандемии компании планируют на 56% ув
23.04.2020 Xerox представила МФУ PrimeLink B9100

Xerox объявила о запуске серии Xerox PrimeLink B9100 — первых монохромных МФУ, созданных для повышения производительности работы в крупных офисах, в том числе в удалённом формате. До сих пор чёрно-белыми печатаются до 63% до
22.04.2020 Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070

Xerox объявила о начале продаж полноцветной ЦПМ начального уровня Xerox PrimeLink C9070. Новая машина разработана для промышленного применения. Благодаря своей гибкости ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 способна удовлетворить все основные потребности небольшог
17.03.2020 Xerox расширила портфолио облачных сервисов

ания запустила два новых решения: Virtual Print Management Service и Workplace Cloud Fleet Management, которые помогут ИТ-подразделениям проводить цифровую трансформацию быстрее и эффективнее. Сервис Xerox Virtual Print Management Service предназначен для крупных корпораций. С ним ИТ-директора могут быстро заменить собственные дорогие и устаревшие серверы печати облачной инфраструктурой

02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати

Xerox объявила о назначении Тали Росман на позицию вице-президента подразделения 3D-печати. Её непосредственным руководителем будет Нареш Шанкер, главный директор по технологиям Xerox. «3D-печать обладает наибольшим потенциалом среди наших пяти ключевых инновационных направлений с точки зрения вывода систем на рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегме
16.01.2020 Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов

Xerox объявил о запуске нового приложения для офисной техники Xerox VersaLink и Xerox AltaLink. Оно позволяет печатать зарплатные листы, выбирая расчетные периоды через интерфейс МФУ. Решение разработали специалисты Xerox по заказу фармацевт
14.11.2019 Xerox открыла фирменный интернет-магазин в России

родажи малой офисной техники и расходных материалов. Покупателям, обратившимся в интернет-магазин, доступны экспертная поддержка и высокое качество обслуживания. Фирменный российский интернет-магазин Xerox открылся 12 ноября. В нём представлены все печатные устройства формата A4 из ассортимента компании, а также отдельные модели формата A3, сканеры и расходные материалы. Это крупнейший в Ев
06.11.2019 Xerox собирается поглотить HP. Покупатель стоит втрое дешевле продавца

Инициатива Xerox Компания Xerox рассматривает возможность покупки производителя компьютерной и пе
21.10.2019 Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса

ФУ строго по делу: кабель для подключения к электросети, переходник USB-A на USB-B, а также провод для подключения к телефонной сети, чтобы использовать устройство в качестве факса.Внешний вид Дизайн Xerox B215 классический для такого рода устройств. Отметим фирменную цветовую гамму: корпус из светлого пластика с небольшими тёмно-синими вставками. Модель оснащена двумя лотками: для ручной и
12.08.2019 Xerox представила новые решения для офисного документооборота

Xerox объявила о запуске принтера Xerox B210, а также МФУ Xerox B205 и Xerox B215. Эти доступные модели позволяют малым офисам активнее пользоваться мобильными технологиями, не жертвуя качеством изображений, безоп
11.04.2019 «Алтапресс» внедрила ЦПМ Xerox Versant 180 Press

Типография издательского дома «Алтапресс» завершила внедрение полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Теперь клиенты типографии «Алтапресс» могут в минимальные сроки получать высококачественную полиграфическую продукцию любыми тиражами. При этом доступны все востребован
04.04.2019 «Ингосстрах» доверил Xerox управление печатной инфраструктурой

«Ингосстрах» в рамках трансформации ИТ-процессов передал Xerox управление своей печатной инфраструктурой. В результате перехода на аутсорсинг компания высвободила время ИТ-специалистов для решения приоритетных задач, при этом сократив затраты на печа
07.03.2019 Xerox представил два новых принтера формата А3

Новые цветные принтеры формата A3 Xerox VersaLink C8000 и Xerox VersaLink C9000 могут быть использованы как в больших офисах с высоким уровнем загрузки, так и в мини-типографиях. Оба новых принтера обеспечивают профессио
06.11.2018 Заработать вместе с Xerox ConnectKey

Благодаря новым приложениям, работающим на платформе Xerox ConnectKey, пользователи МФУ Xerox и партнёры компании смогут получать больше прибыли. У галереи Xerox App Gallery появилась функция онлайн-покупок. Это создаёт для партнёро
24.10.2018 Xerox запустил новые приложения Xerox ConnectKey

Xerox представил новые приложения для многофункциональных устройств на базе технологии Xerox ConnectKey. Они помогут организациям подключать сотрудников к популярным деловым платфо
03.10.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3

Габариты и внешний вид Модель называется Xerox В1025, внешне это классический МФУ в компактном корпусе, 556x417x560 мм, при этом мы можем получить дополнительные функции в виде печати (а также сканирования и, как следствие, копировани
26.09.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3

Габариты и внешний вид Модель называется Xerox B1025, внешне это классическое МФУ в компактном корпусе, 556x417x560 мм, при этом мы можем получить дополнительные функции в виде печати (а также сканирования и, как следствие, копировани
17.07.2018 Xerox представила портативный сканер для фрилансеров и мобильных сотрудников

Xerox объявил о начале продаж портативного сканера Xerox Duplex Travel Scanner. Эта легкая компактная модель позволяет оперативно оцифровывать документы без подключения к электросети. Устройство оснащено программными решениями, которые повышают

Публикаций - 1147, упоминаний - 1550

Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

