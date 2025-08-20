Xerox - The Haloid Company

Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический Критический дуэт Компания Xerox устранила две серьезные уязвимости в своей платформе FreeFlow Core, отслеживаемые как C

Исследование «Т1 Сервионика»: азиатские и российские вендоры теснят Xerox на рынке печатной техники Лидеры в поставках печатной техники на российский рынок — американские корпорации HP (до 2022 г. имела долю в 41%) и Xerox (22%) стремительно теряют позиции. Их место занимают азиатские вендоры и новые отечественные производители. Все больше российских компаний рассматривают переход на аутсорсинг печати в бли

На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды ражениях. Тем временем к американским принтерам и МФУ россияне явно охладели. Для примера, компания Xerox зафиксировала падение своих продаж на 6% год к году. Как сообщал CNews, в начале октябр

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети Обратный пас - и гол! В программных оболочках многофункциональных печатающих устройствах Xerox VersaLink C7025 выявлены уязвимости, которые позволяют перехватывать реквизиты аутентификации Windows Active Directory. Как установили эксперты компании Rapid7, используя протокол Lightwe

Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки Новый владелец Lexmark Компания Xerox, в 2023 г. сбежавшая из России и продавшая свои активы своему местному топ-менеджменту,

Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали Название новое, компания прежняя Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» – изменения уже внесены в ЕГРЮЛ. Переименован

Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут Пути Xerox и России разошлись Американская компания Xerox, известная в первую очередь как п

Гендиректором Softline Россия стал выходец из Xerox вых технологий и подходов», — отметил Лавров. В компании уточнили, что должность гендиректора является новой для Softline Россия. Биография Владимир Лавров с 1994 г. работал в американской корпорации Xerox. Там он развивал корпоративный, партнерский и сервисный бизнес в России и странах СНГ, отвечал за организацию инфраструктуры и реализацию первых крупных аутсорсинговых проектов в Xerox

Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса Xerox запустила цветной принтер Xerox C310 — доступное решение с комплексной системой безопасности. Новая модель поможет небольшим офисам и удалённым сотрудникам сделать цветную печать более качественной и производительной. П

Библиотека имени Маяковского будет печатать книги с уникальным дизайном на ЦПМ Xerox Versant 280 Press вского модернизировала свою мини-типографию, превратив её в издательское ателье с широким выбором услуг для авторов и дизайнеров. Возможности производства помогла расширить установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 280 Press с дополнительными модулями подачи и опцией Xerox Adaptive CMYK Plus. В этой комплектации машина поддерживает белый, золотой, серебряный, прозрачный и флуоресцентн

Xerox объявил о создании новой компании CareAR для разработки программных продуктов н и привлекла $10 млн инвестиций в акционерный капитал от ServiceNow, ведущей компании на рынке цифрового документооборота. CareAR возглавит Стив Бандровчак, президент и главный операционный директор Xerox. В дополнение к текущим обязанностям он станет председателем совета директоров CareAR. Сэм Вайсберг, основатель CareAR, станет президентом компании. Расширенная платформа сервисного обслу

Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати Xerox запустила принтер Xerox C230 и МФУ Xerox C235 — устройства формата A4 для цветной печати в компаниях малого и среднего бизнеса (СМБ) и домашних офисах. Новинки поднимут на новый уровень скорость и удобств

Xerox представила новые сканеры W110/W130 Xerox запустила промышленные сканеры Xerox W110/W130. Новинки позволяют быстро отсканировать большой поток документов, повышая качество изображений и удобство работы с контентом. По ценовой категории новые модели соответствуют про

Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 Xerox запустила черно-белый сетевой принтер формата A4 Xerox B310. Благодаря функциональности, производительности и компактному корпусу новинка хорошо подойдет для небольших организаций и домашней печати. Новый принтер поможет предприятиям СМБ уско

Хакеры 16 лет ломали ПК через принтеры HP, Xerox и Samsung. «Дыру» никто не устранял Почти совершеннолетняя уязвимость В драйверах к принтерам компаний HP, Samsung и Xerox обнаружена уязвимость, позволяющая взламывать компьютеры и повышать привилегии пользователя до уровня администратора. По информации портала TheRecord.Media, проблема существовала 16 лет,

Создание персонализированного опыта Современные ИТ-решения и услуги — важный инструмент в арсенале специалистов по маркетингу. Компания Xerox видит свою миссию в том, чтобы помочь наладить эффективное взаимодействие с клиентами,

Развитие гибкой рабочей среды менеджмента к дистанционной работе часто объяснялось тем, что личное общение является важной составляющей любого бизнеса, а также вероятностью возникновения технических проблем. Проведенное по заказу Xerox глобальное исследование показало, что до обязательного перехода на удаленный режим работы, 33% респондентов были обеспокоены безопасностью сетевой инфраструктуры и защищенностью данных, с

Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey Xerox запустил в продажу полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100. Новые устройства формата А3 предназначены для совместной работы больших групп пользователей. Высокая скорость печати, сканирования и копирования, а также встроенные функци

Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австрали

МФУ Xerox AltaLink B8100: новый цифровой бизнес-ассистент на платформе ConnectKey Xerox объявил о запуске МФУ Xerox AltaLink B8100. Новинка обеспечивает улучшенную поддержку современной гибкой рабочей среды и помогает компаниям ускорить цифровую трансформацию, открывая доступ к экосистеме приложений

Приложение Xerox Team Availability App поможет управлять гибкой рабочей средой Xerox объявила о запуске приложения Xerox Team Availability App. Это решение позволяет организациям отслеживать доступность и местонахождение персонала, быстро внедряется и действует в режиме реального времени. Понимать, где нахо

Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner Xerox запустила компактный планшетный сканер с автоподатчиком Xerox Duplex Combo Scanner — один из самых доступных в своём классе. Новинка позволяет ускорить оцифровку документов и автоматизировать рабочие процессы. Xerox Duplex Combo Scanner совме

Исследование Xerox: 82% сотрудников могут вернуться в офисы через 12–18 месяцев Топ-менеджеры ожидают, что через 12–18 месяцев в среднем 82% сотрудников в их компаниях снова будут работать в офисах, как показало глобальное исследование бизнеса, проведенное по заказу Xerox. Готовясь к возвращению персонала, организации инвестируют в новые ресурсы для поддержки гибридной занятости — удаленной и офисной. В ответ на вызовы пандемии компании планируют на 56% ув

Xerox представила МФУ PrimeLink B9100 Xerox объявила о запуске серии Xerox PrimeLink B9100 — первых монохромных МФУ, созданных для повышения производительности работы в крупных офисах, в том числе в удалённом формате. До сих пор чёрно-белыми печатаются до 63% до

Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070 Xerox объявила о начале продаж полноцветной ЦПМ начального уровня Xerox PrimeLink C9070. Новая машина разработана для промышленного применения. Благодаря своей гибкости ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 способна удовлетворить все основные потребности небольшог

Xerox расширила портфолио облачных сервисов ания запустила два новых решения: Virtual Print Management Service и Workplace Cloud Fleet Management, которые помогут ИТ-подразделениям проводить цифровую трансформацию быстрее и эффективнее. Сервис Xerox Virtual Print Management Service предназначен для крупных корпораций. С ним ИТ-директора могут быстро заменить собственные дорогие и устаревшие серверы печати облачной инфраструктурой

В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати Xerox объявила о назначении Тали Росман на позицию вице-президента подразделения 3D-печати. Её непосредственным руководителем будет Нареш Шанкер, главный директор по технологиям Xerox. «3D-печать обладает наибольшим потенциалом среди наших пяти ключевых инновационных направлений с точки зрения вывода систем на рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегме

Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов Xerox объявил о запуске нового приложения для офисной техники Xerox VersaLink и Xerox AltaLink. Оно позволяет печатать зарплатные листы, выбирая расчетные периоды через интерфейс МФУ. Решение разработали специалисты Xerox по заказу фармацевт

Xerox открыла фирменный интернет-магазин в России родажи малой офисной техники и расходных материалов. Покупателям, обратившимся в интернет-магазин, доступны экспертная поддержка и высокое качество обслуживания. Фирменный российский интернет-магазин Xerox открылся 12 ноября. В нём представлены все печатные устройства формата A4 из ассортимента компании, а также отдельные модели формата A3, сканеры и расходные материалы. Это крупнейший в Ев

Xerox собирается поглотить HP. Покупатель стоит втрое дешевле продавца Инициатива Xerox Компания Xerox рассматривает возможность покупки производителя компьютерной и пе

Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса ФУ строго по делу: кабель для подключения к электросети, переходник USB-A на USB-B, а также провод для подключения к телефонной сети, чтобы использовать устройство в качестве факса.Внешний вид Дизайн Xerox B215 классический для такого рода устройств. Отметим фирменную цветовую гамму: корпус из светлого пластика с небольшими тёмно-синими вставками. Модель оснащена двумя лотками: для ручной и

Xerox представила новые решения для офисного документооборота Xerox объявила о запуске принтера Xerox B210, а также МФУ Xerox B205 и Xerox B215. Эти доступные модели позволяют малым офисам активнее пользоваться мобильными технологиями, не жертвуя качеством изображений, безоп

«Алтапресс» внедрила ЦПМ Xerox Versant 180 Press Типография издательского дома «Алтапресс» завершила внедрение полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Теперь клиенты типографии «Алтапресс» могут в минимальные сроки получать высококачественную полиграфическую продукцию любыми тиражами. При этом доступны все востребован

«Ингосстрах» доверил Xerox управление печатной инфраструктурой «Ингосстрах» в рамках трансформации ИТ-процессов передал Xerox управление своей печатной инфраструктурой. В результате перехода на аутсорсинг компания высвободила время ИТ-специалистов для решения приоритетных задач, при этом сократив затраты на печа

Xerox представил два новых принтера формата А3 Новые цветные принтеры формата A3 Xerox VersaLink C8000 и Xerox VersaLink C9000 могут быть использованы как в больших офисах с высоким уровнем загрузки, так и в мини-типографиях. Оба новых принтера обеспечивают профессио

Заработать вместе с Xerox ConnectKey Благодаря новым приложениям, работающим на платформе Xerox ConnectKey, пользователи МФУ Xerox и партнёры компании смогут получать больше прибыли. У галереи Xerox App Gallery появилась функция онлайн-покупок. Это создаёт для партнёро

Xerox запустил новые приложения Xerox ConnectKey Xerox представил новые приложения для многофункциональных устройств на базе технологии Xerox ConnectKey. Они помогут организациям подключать сотрудников к популярным деловым платфо

Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3 Габариты и внешний вид Модель называется Xerox В1025, внешне это классический МФУ в компактном корпусе, 556x417x560 мм, при этом мы можем получить дополнительные функции в виде печати (а также сканирования и, как следствие, копировани

