Xerox представила МФУ PrimeLink B9100

Xerox объявила о запуске серии Xerox PrimeLink B9100 — первых монохромных МФУ, созданных для повышения производительности работы в крупных офисах, в том числе в удалённом формате.

До сих пор чёрно-белыми печатаются до 63% документов, включая договоры, медицинские заключения, свидетельства о рождении, задания и результаты экзаменов. Это критически важные и, как правило, срочные задания для печати, которые должны выполняться с минимальными издержками.

«Наши клиенты нуждаются в качественной и производительной системе печати с расширенными возможностями финишной обработки и небольшими габаритами, которые подойдут для любого помещения, — сказал Терри Антинора, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Workplace Solutions компании Xerox. — Отмечая высокий спрос на чёрно-белую печать, мы инвестируем в аппаратное обеспечение, возможности подключения и управления рабочими процессами наших клиентов как в промышленной, так и в офисной среде».

Возможности удалённого подключения и автоматизации рабочих процессов меняют подходы к решению задач в офисах с интенсивным документооборотом. Печатные устройства серии Xerox PrimeLink B повысят эффективность работы благодаря поддержке галереи Xerox App Gallery. В ней доступны более 80 приложений ConnectKey, которые позволяют сотрудникам крупных офисов автоматизировать трудоёмкие операции, интегрировать рабочие процессы и подключаться к ключевым для бизнеса системам. Эти решения подойдут компаниям любой отрасли: от образования и юриспруденции до государственного управления и медицины.

У корпоративных типографий часто возникает потребность в печати крупных объёмов продукции на малой производственной площади. Гибкие и масштабируемые МФУ серии Xerox PrimeLink B разместятся в небольшом печатном салоне. При этом любая корпоративная типография может расширить возможности устройств путём установки широкого ассортимента профессиональных опций подачи и финишной обработки. Xerox PrimeLink B9100 обеспечивают лучшее в своём классе качество отпечатка на широком диапазоне материалов, в том числе высокой плотности и баннерного формата. Это позволяет производить больше видов печатной продукции.

МФУ Xerox PrimeLink B9100 отмечены международным экологическим сертификатом EPEAT и соответствуют требованиям Energy Star 3.0.

Новинка уже доступна для заказа.