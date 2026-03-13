Разделы

EPEAT Electronic Product Environmental Assessment Tool Экологический сертификат Электронный инструмент экологической оценки продукции


СОБЫТИЯ

13.03.2026 На обнаглевшую HP спустя годы нашлась управа. Ее приструнят и заставят забыть о блокировках принтеров 1
29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок 1
07.07.2025 Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом 1
10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области 1
05.07.2021 HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена 1
18.05.2021 HP EliteOne 800 обеспечивает комфортную совместную работу в гибридных рабочих средах 1
05.11.2020 Konica Minolta представила новые печатные устройства i-Series формата А3 1
05.10.2020 HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены 1
01.06.2020 MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото 1
26.05.2020 AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены 1
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 2
29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1
23.04.2020 Xerox представила МФУ PrimeLink B9100 1
18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1
08.11.2019 Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати 1
28.05.2019 Konica Minolta выпустила линейку МФУ нового поколения bizhub i-Series 1
13.03.2018 AOC представила линейку мониторов P1 1
16.02.2018 HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса 1
26.06.2015 HP анонсировала бюджетный тонкий клиент с поддержкой облачных технологий 1
26.07.2013 HP анонсировала новые профессиональные мониторы и рабочие станции Z-серии начального уровня 1
29.04.2011 Компания AOC представляет новую серию мониторов со светодиодной подсветкой 1
15.10.2010 Oracle представила новые тонкие клиенты семейства Sun Ray 3 1
15.06.2010 Новые Apple Mac mini – скоро в России 1
13.05.2010 Dell представила новые ноутбуки на российском рынке 1
05.03.2010 Мониторы Samsung: экологичные и сенсорные 1
19.01.2010 13-дюймовый MacBook Pro: обзор самого компактного из мощных профессиональных ноутбуков Apple 1
11.12.2009 Гибкий настольный ПК для бизнеса – HP Compaq 8000 Elite Business 1
21.10.2009 Apple обновила MacBook, iMac и Mac mini. ФОТО 1
07.10.2009 NEC представила экологичный 19-дюймовый монитор MultiSync EA190M 1
18.09.2009 Новый ЖК-монитор AOC для офисного использования 1
05.08.2009 NEC представил первый в своей линейке ЖК-монитор с DisplayPort 1
11.06.2009 HP помогает малым и средним предприятиям снижать ИТ-затраты 1
25.03.2009 NEC представил энергоэффективный настольный ЖК-монитор 1
11.03.2009 NEC MultiSync EA241WM – экологический киномонитор 2
11.03.2008 Lenovo представил новые экологичные ПК ThinkCentre 1
05.06.2007 HP бьет «зеленые» рекорды: новый ПК подлежит переработке на 95% 1
26.09.2006 Lenovo оправдалась перед экологами 1

HP Inc. 5783 10
Apple Inc 12814 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 4
AOC 106 4
Dell EMC 5113 3
Acer Group - Acer Inc 2690 3
Philips 2079 3
TPV MMD 43 3
Nvidia Corp 3802 2
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 17 2
Samsung Electronics 10758 2
Broadcom - VMware 2516 2
Microsoft Corporation 25384 2
Lenovo Group 2378 2
Dell Technologies - Dell Computer 2165 2
Intel Corporation 12606 2
AMD - Advanced Micro Devices 4518 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 2
Konica Minolta 416 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Bitdefender 161 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 74 2
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 90 2
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 34 2
Google LLC 12378 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 343 1
Xerox Workplace Solutions 5 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Glass Co Ltd 7 1
LG Electronics 3688 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Oracle Corporation 6917 1
Toshiba Corporation 2959 1
Citrix Systems 847 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
Sony 6651 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2662 1
Lenovo Motorola 3532 1
Россети Ленэнерго 1699 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Газпром энергосбыт 11 1
Почта России ПАО 2274 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1494 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 380 3
Greenpeace - Гринпис 129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1490 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 153 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10398 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6343 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15076 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12963 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21912 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4090 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16738 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3029 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26306 8
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 813 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2236 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58158 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2619 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12425 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10307 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6274 6
Контрастность 2964 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27309 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1153 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 802 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6112 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15078 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14436 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2020 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6569 5
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 295 5
Наушники - Headphones 4341 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2387 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1557 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10561 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2427 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13114 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10209 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3760 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9944 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2220 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9867 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7777 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1008 5
Microsoft Windows 16502 5
Intel Core - Семейство процессоров 1242 5
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 285 4
Philips PowerSensor 9 3
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 3
Philips LightSensor 3 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 3
Philips B - Серия мониторов 9 3
HP Sure View 35 3
MMD SmartErgoBase 9 3
Philips SmartImage 9 2
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 164 2
HP ThinPro 5 2
Philips EasyRead 11 2
Intel Core Quad 123 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 85 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 650 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 204 2
Apple macOS Snow Leopard 149 2
Apple MacBook Pro 544 2
AMD Radeon 291 2
Acer CB-Series - серия мониторов 10 2
Google Android 14881 2
Linux OS 11090 2
Microsoft Windows 7 1999 2
Microsoft Windows XP 2424 2
Kyocera TASKalfa МФУ 31 2
Intel Celeron - Серия процессоров 978 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1032 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1365 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 859 2
Apple Mac mini - неттоп 199 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 2
HP Envy - серия ноутбуков 109 2
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 2
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 40 2
HP Fast Charge 26 2
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 2
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Эббенхост Марсель 1 1
Solomon John - Соломон Джон 2 1
Lorenz Olaf - Лоренц Олаф 4 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Симайченков Сергей 9 1
Elbaz Kobi - Эльбаз Коби 1 1
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 1
Sommerer Birgit - Зоммерер Биргит 1 1
Фролова Анна 3 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 159504 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53692 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5368 1
Европа 24725 1
Земля - планета Солнечной системы 10718 1
Япония 13590 1
Россия - УФО - Тюменская область 1306 1
Европа Западная 1493 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4366 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2350 7
Ergonomics - Эргономика 1701 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7018 5
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 82 5
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 996 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15365 3
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 92 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9799 3
Металлы - Золото - Gold 1210 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 656 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2997 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26220 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55438 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3780 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8274 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7065 1
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 26 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 201 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 878 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10838 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 568 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1759 1
Философия - Philosophy 506 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 687 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7422 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11860 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2582 1
IDC - International Data Corporation 4953 1
