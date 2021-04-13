Разделы

Intel Core 11 Rocket Lake Cерия процессоров


УПОМИНАНИЯ


13.04.2021 Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены

Honor объявляет о запуске обновленных ноутбуков Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколения с интегрированной графикой Intel Iris Xe дискретного уровня. Усовершенствованные Honor MagicBook отличаются комфортом взаимодействия, высокой производительностью, легкос
17.03.2021 Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК

агманская модель Intel Core i9-11900K, которая входит в новую серию процессоров с кодовым названием Rocket Lake-S, работает на тактовой частоте до 5,3 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Vel
12.01.2021 Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM

цессоров для настольных и мобильных компьютеров и отдельно показал представителя пятого семейства – Rocket Lake-S. Чипы ориентированы на устройства самых разных классов, включая ПК базового уро
30.10.2020 Новейшие настольные процессоры Intel построены на старой архитектуре, хотя у компании уже есть новая

Не совсем новые процессоры Компания Intel раскрыла подробности о новых процессорах Rocket Lake-S для настольного сегмента, дебют которых ожидается в I квартале 2021 г. Отличите
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото

з которых отличается повышенной производительностью за счет поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт Intel Iris Xe. Обновленные устройства раздвигают границы воз
05.10.2020 HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены

ширение своих линеек Spectre и ENVY, которые теперь включают новые модели на базе процессоров Intel Core 11 поколения, обеспечивающих повышенную производительность и автономность для комфортной
29.09.2020 Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook

делает просмотр изображений максимально реалистичным. ThinkBook 15 Gen 2i оснащен процессором Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe, портом Thunderbolt 4, а также различными варианта
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения

артнерской экосистемой – движущей силе развития индустрии мобильных решений. Новые процессоры Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe (кодовое название Tiger Lake) – лучшие процессоры


Публикаций - 78, упоминаний - 99

Intel Core 11 Rocket Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12413 63
AMD - Advanced Micro Devices 4387 42
Lenovo Group 2323 17
Nvidia Corp 3641 17
Acer Group - Acer Inc 2617 13
HP Inc. 5728 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 11
Microsoft Corporation 25024 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 657 9
Samsung Electronics 10481 8
Apple Inc 12397 8
Dell EMC 5059 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 982 7
LG Electronics 3652 5
Gigabyte Technology 379 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2243 5
TÜV 65 4
Loongson Technology 57 4
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 3
Google LLC 12067 3
Huawei 4107 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 676 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 3
Razer Inc 79 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 2
MediaTek - Ralink 545 2
Tile 16 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 165 2
BLX IC Design Corporation 12 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 65 2
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 2
X Corp - Twitter 2896 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 249 1
Sharp Corporation 1043 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 32 1
Lenovo Global SMB 1 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
TÜV Rheinland Group 158 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2605 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
LEGO 252 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 95 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 899 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1543 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5090 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3246 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 118 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1586 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12482 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 452 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 71 1
МИК - Московский инновационный кластер 152 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 326 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21461 73
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14780 51
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8213 42
DDR - Double data rate 2842 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9684 28
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3386 22
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1363 22
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4008 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26520 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12768 20
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 529 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17589 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6195 19
USB Type-C - USB-C - USB 3 2068 18
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 469 18
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2645 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10010 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14181 18
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1544 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12745 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10211 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14217 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16513 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31219 15
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2418 15
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2735 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2922 13
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1533 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2298 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10358 12
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 291 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6193 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3634 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25106 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14294 10
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 569 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12530 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2385 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 533 31
Intel Core - Семейство процессоров 1225 28
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 152 26
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 24
Intel Tiger Lake 63 22
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1395 21
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 17
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 118 16
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 16
Microsoft Windows 16103 15
Intel Core i - Cерия процессоров 524 14
Microsoft Windows 10 1841 12
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 12
Linux OS 10592 12
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 80 12
Microsoft Windows 11 657 12
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 500 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 9
Intel Core - Intel Raptor Lake 65 9
Intel x86 - архитектура процессора 1945 8
Intel Evo 105 8
Intel Golden Cove 13 8
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 7
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 134 7
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 7
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 6
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 6
Intel Willow Cove 9 6
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 190 6
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 6
Acer Swift - Серия ноутбуков 77 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 5
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 314 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 850 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 5
Intel Meteor Lake 33 5
Intel SuperFin 13 5
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 5
Intel Project Athena 17 4
Intel Foveros 3D 11 4
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 4
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 65 3
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 2
Предко Юрий 6 2
Лукашенко Александр 101 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 197 2
Moghimi Daniel - Могими Дэниел 2 2
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Moore Gordon - Мур Гордон 65 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Скокова Татьяна 17 1
Чивин Дмитрий 4 1
Полянская Марина 4 1
Algstam Joakim - Альгстэм Йоаким 1 1
Климович Андрей 3 1
Шадаев Максут 1096 1
Newman Josh - Ньюман Джош 2 1
Nottingham Jim - Ноттингем Джим 3 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Лазаревич Надежда 1 1
Малашкевич Дмитрий 2 1
Мельникова Анастасия 428 1
Осипов Олег 25 1
Gupte Sandeep - Гупте Сандип 4 1
Галустян Варткес 6 1
Тухфатуллин Ринат 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 561 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52939 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17779 9
Китай - Тайвань 4082 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2367 3
Беларусь - Белоруссия 5936 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44882 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 2
Европа 24494 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13474 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 539 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3368 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Америка - Американский регион 2181 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 948 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 75 2
США - Калифорния 4691 1
Китай - Шанхай 798 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 300 1
Турция - Турецкая республика 2453 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 149 1
Германия - Федеративная Республика 12848 1
Южная Корея - Республика 6786 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3570 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1767 1
США - Вашингтон - Редмонд 233 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3284 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4174 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2860 1
Азия - Азиатский регион 5678 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18184 1
Россия - СФО - Новосибирск 4538 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 119 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3010 1
Беларусь - Минск 664 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 881 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 116 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1622 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25317 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5178 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6667 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14580 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4224 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50152 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 643 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5703 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7703 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 790 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4154 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1524 2
Английский язык 6812 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3516 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1214 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9651 2
Импортозамещение - параллельный импорт 541 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1032 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1299 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11489 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4834 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1588 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2213 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6069 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5759 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 210 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 110 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 336 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 868 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
Tom’s Hardware 478 9
VideoCardz 34 6
TechSpot 147 4
Neowin 168 3
BleepingComputer - Издание 388 3
Мобильные системы 117 2
ZDnet 661 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 248 1
AnandTech 73 1
Liliputing 69 1
Phoronix 49 1
ComputerBase 12 1
FanlessTech 1 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Sputnik 58 1
WCCFTech - Издание 77 1
Hot Hardware - HotHardware 28 1
Igor’s Lab 7 1
Sapio Research 1 1
Cinebench 28 1
Mercury Research 69 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 236 2
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 5
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
