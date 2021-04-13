Honor объявляет о запуске обновленных ноутбуков Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколения с интегрированной графикой Intel Iris Xe дискретного уровня. Усовершенствованные Honor MagicBook отличаются комфортом взаимодействия, высокой производительностью, легкос

агманская модель Intel Core i9-11900K, которая входит в новую серию процессоров с кодовым названием Rocket Lake-S , работает на тактовой частоте до 5,3 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Vel

цессоров для настольных и мобильных компьютеров и отдельно показал представителя пятого семейства – Rocket Lake-S . Чипы ориентированы на устройства самых разных классов, включая ПК базового уро