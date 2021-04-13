Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel Core 11 Rocket Lake Cерия процессоров
УПОМИНАНИЯ
|13.04.2021
|
Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены
Honor объявляет о запуске обновленных ноутбуков Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколения с интегрированной графикой Intel Iris Xe дискретного уровня. Усовершенствованные Honor MagicBook отличаются комфортом взаимодействия, высокой производительностью, легкос
|17.03.2021
|
Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК
агманская модель Intel Core i9-11900K, которая входит в новую серию процессоров с кодовым названием Rocket Lake-S, работает на тактовой частоте до 5,3 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Vel
|12.01.2021
|
Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM
цессоров для настольных и мобильных компьютеров и отдельно показал представителя пятого семейства – Rocket Lake-S. Чипы ориентированы на устройства самых разных классов, включая ПК базового уро
|30.10.2020
|
Новейшие настольные процессоры Intel построены на старой архитектуре, хотя у компании уже есть новая
Не совсем новые процессоры Компания Intel раскрыла подробности о новых процессорах Rocket Lake-S для настольного сегмента, дебют которых ожидается в I квартале 2021 г. Отличите
|23.10.2020
|
Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото
з которых отличается повышенной производительностью за счет поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт Intel Iris Xe. Обновленные устройства раздвигают границы воз
|05.10.2020
|
HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены
ширение своих линеек Spectre и ENVY, которые теперь включают новые модели на базе процессоров Intel Core 11 поколения, обеспечивающих повышенную производительность и автономность для комфортной
|29.09.2020
|
Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook
делает просмотр изображений максимально реалистичным. ThinkBook 15 Gen 2i оснащен процессором Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe, портом Thunderbolt 4, а также различными варианта
|03.09.2020
|
Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения
артнерской экосистемой – движущей силе развития индустрии мобильных решений. Новые процессоры Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe (кодовое название Tiger Lake) – лучшие процессоры
