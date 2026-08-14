Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199537
ИКТ 15405
Организации 11777
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27085
Персоны 87102
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1323
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

PassMark Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.08.2026 CHUWI представляет GTBook X: игровой ноутбук за $999 с полноразмерной RTX 3050, Intel Core 7 230H и дисплеем 144 Гц 1
12.02.2025 Впервые за все время наблюдений упала средняя скорость процессоров ПК 2
15.07.2024 В России выпустили супердешевые полноразмерные ноутбуки на процессорах Intel. Цена 1
26.01.2022 Intel добилась отмены колоссального штрафа за притеснение AMD, который вынесли 13 лет назад 1
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
24.03.2021 Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых 1
04.02.2021 Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК 1
13.01.2021 Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке 1
05.01.2021 На рынке процессоров может смениться лидер. Это произойдет впервые за 15 лет 1
21.12.2020 Intel теряет крупных клиентов. Microsoft будет делать собственные процессоры 1
14.09.2020 Бенчмарки — как они работают и на что обращать внимание 1
23.07.2020 AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций 1
16.12.2019 Москва покупает ПК и «железо» Cisco на миллиард 1
19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда 1
18.03.2014 Ноутбук со встроенным планшетом: обзор ASUS Transformer Book Trio TX201L 1
24.02.2014 Управляем ноутбуком взмахом руки: обзор HP ENVY 17-j100sr Leap Motion TS SE 1
20.12.2013 Планшет Prestigio MultiPad Visconte PMP810E: обзор бизнес-планшета 1
09.09.2013 Король "Оранжевое лето": обзор трансформера Lenovo IdeaPad Yoga 11S 1
27.08.2013 Ноутбук для терминатора: обзор рабочей станции со сверхточным экраном HP EliteBook 8770w 1
20.06.2013 Обзор ультрабука Samsung ATIV Book 8: "малышка" на две тысячи долларов 1
23.07.2012 Acer Aspire S5: как сделать самый тонкий ультрабук и заставить всех тебя ненавидеть 1
14.07.2011 Symantec выпустила решение Symantec Endpoint Protection 12 2
21.10.2009 Symantec выпустил линейку Norton 2010 с новой технологией для борьбы с киберпреступностью 1
06.02.2009 Старый добрый Norton вернулся 1
30.05.2008 Passmark BurnInTest Professional 5.3 Build 1020: тестирование ПК на надежность 1
13.05.2008 PassMark PerformanceTest 6.1 build 1017: тестирование ПК 1
05.12.2007 PassMark PerformanceTest 6.1 build 1010: тестирование ПК 1
26.08.2005 Интернет-транзакции будут подтверждаться голосом 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

PassMark Software и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12817 14
AMD - Advanced Micro Devices 4647 9
Microsoft Corporation 25783 7
Samsung Electronics 11070 6
Apple Inc 13168 5
HP Inc. 5885 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1104 4
Dell EMC 5182 3
Lenovo Group 2449 3
Qualcomm Technologies 1977 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
IBM - International Business Machines Corp 9701 3
Nvidia Corp 4008 3
Broadcom - VMware 2611 2
Acer Group - Acer Inc 2782 2
GlobalFoundries - GF 103 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Grafitec - Графитек 98 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
Principled Technologies 5 1
Intel Digital Enterprise Group 29 1
RSA Security - PassMark Security - Vocent Solutions 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5664 1
Cisco Systems 5371 1
Amazon Inc - Amazon.com 3281 1
X Corp - Twitter 2939 1
Commvault 187 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 608 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1692 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3086 1
Multiclet - Мультиклет 22 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
ESET - ESET Software 1161 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2791 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
101Hotels.com 456 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2954 1
Microsoft - LinkedIn 700 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1917 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3202 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22600 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10379 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28306 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18345 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10605 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4209 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13260 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8790 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4628 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14777 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6271 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8523 7
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3063 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2481 6
DDR - Double data rate 3086 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3791 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13068 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10751 5
Контрастность 3043 5
Benchmarking - Бенчмаркинг 302 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13500 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5031 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 5
Наушники - Headphones 4485 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3150 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6856 5
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1601 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2506 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1978 4
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1117 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7947 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 848 4
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 8
Microsoft Windows 16904 8
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 7
Intel Core i - Cерия процессоров 534 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 640 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
Intel Core - Семейство процессоров 1252 4
PassMark PerformanceTest 6 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 909 3
Microsoft Windows 11 833 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
Passmark BurnInTest 4 2
HP DreamColor 23 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7629 2
Microsoft Windows 7 2008 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3556 2
Intel x86 - архитектура процессора 2155 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1083 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 426 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Statista 265 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 663 2
Acer Aspire C - Acer Aspire S - Acer Aspire U - Acer Aspire Z - серия моноблоков 66 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 1
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 42 1
ASUS Transformer - серия ноутбуков и планшетов 55 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Nvidia GeForce GT 337 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 5 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 1
Norton Peter - Нортон Питер 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54773 7
Россия - РФ - Российская федерация 166430 4
Европа 24976 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19164 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13823 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 115 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5496 1
США - Калифорния - Менло-Парк 31 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Южная Корея - Республика 7055 1
Азия - Азиатский регион 5925 1
Сингапур - Республика 1954 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 683 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 1
Германия - Берлин 733 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Аризона 549 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5519 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53538 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 888 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6699 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1890 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3990 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 684 1
Английский язык 7035 1
Физика - Physics - область естествознания 2946 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8255 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6071 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8855 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8852 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1246 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3107 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4675 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2716 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1091 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3181 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1519 1
Интернет-кафе 310 1
Пищевая промышленность - Чай 148 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11727 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5732 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7831 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6782 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5588 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1130 1
Bloomberg 1630 2
Tom’s Hardware 602 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
AnandTech 73 2
ZDnet 664 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TechSpot 188 1
Cinebench 30 1
Mercury Research 73 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Intel Developer Forum - IDF 317 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2666 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще