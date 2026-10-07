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СОБЫТИЯ
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|07.10.2026
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Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей
Технические характеристики Модель Acer Aspire C27-2G Экран 27", IPS, Full HD (1920х1080), 16:9, матовое покрытие, 120 Гц, 250 кд/м2 Процессор AMD Ryzen 5 7430U Графика AMD Radeon Graphics ОЗУ 8 Гбайт SODIMM DDR4 (до 64 Гбайт) S
|01.12.2017
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В России начались продажи моноблока Acer Aspire U27. Цена
Acer объявила о начале продаж нового универсального компьютера-моноблока Acer Aspire U27 с бесшумным охлаждением и мощной аудиосистемой. Моноблок имеет малую толщину 12 мм
|07.07.2017
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В России начались продажи моноблоков Acer Aspire C22 и C24. Цены
Acer объявила о начале российских продаж универсальных компьютерных моноблоков Aspire C22 и C24. Моноблоки Aspire C22 и C24 оснащены экранами диагональю 21,3 дюйма и
|28.04.2017
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Acer представила тонкие моноблоки Aspire U27 и Aspire Z24
Acer представила два новых моноблока: 27-дюймовый Aspire U27 и 23,8-дюймовый Aspire Z24. Новинки оснащены процессорами 7-го поколения Intel Cor
|07.10.2016
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В России стартовали продажи ультрабуков Acer Aspire S 13
Компания Acer начала продажи ультратонких ноутбуков Aspire S 13 в России, предназначенных для пользователей, требовательных к дизайну. В элегантн
|20.12.2012
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ZOOM.CNews рекомендует: тест ультрабука года Acer Aspire S7-391
ионал Что касается расположения портов, то здесь каких-либо изысков наподобие выдвижной платформы у Acer Aspire S5 нет, разъемы расположены по бокам корпуса. Справа – два порта USB 3.0 и отверс
|06.09.2012
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Acer Aspire S7-191: Первый тест в России ультрабука 11" на Windows 8
Первое, что необходимо учесть любому потенциальному покупателю S7, что ультрабук Acer Aspire S7 создавался с расчетом на работу именно с Windows 8, интерфейс которой довольно суще
|23.08.2012
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Acer выпускает стеклянный ультрабук: первый взгляд на Aspire S7
орды. Компания Acer скорее относится ко второму типу, что уже подтверждено как минимум ультрабуками Acer Aspire S5 и S3. И вполне закономерно, что устройства подобные этим (например, серии ульт
|23.07.2012
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Acer Aspire S5: как сделать самый тонкий ультрабук и заставить всех тебя ненавидеть
ус вообще что-то может поместиться. Первое, с чем ассоциируется ультрабук Acer S5 внешне — бритва. Acer Aspire S5 При этом Acer S5 не сказать, чтоб маленький. Общие размеры задает 13-дюймовый
|20.02.2012
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Первый взгляд на самый тонкий в мире ультрабук Acer Aspire S5
Формально Acer Aspire S5 не может считаться «самым тонким ультрабуком», поскольку здесь он стоит на одн
|09.01.2012
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Acer представил «самый тонкий в мире» ультрабук
tel (Ivy Bridge), которым планирует оснастить компьютер. Его стоимость пока не указывается. Толщина Acer Aspire S5 равна всего 15 мм В дополнение к Aspire S5 компания представила две новые верс
|09.01.2012
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Acer представил один из самых тонких ультрабуков на рынке
что Aspire S5 оснащается аккумулятором с утроенным сроком службы. Время автономной работы - до 8 ч. Acer Aspire S5 Продажи Aspire S5 начнутся во II квартале 2012 г. Стоимость не указана.
|08.09.2011
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Ультрабук Acer Aspire S3: первый тест в России
дставление, о чем идет речь, вкратце напомним о майской инициативе процессорного гиганта. Ультрабук Acer Aspire S3 При всей своей относительной универсальности нетбуки так и не смогли заполнить
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|The Verge - Издание 622 1
|Wikipedia - Википедия 662 1
|Engadget - Блог о технологиях 431 1
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