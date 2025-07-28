SuperJob выяснил, что обладатели ученой степени пользуются бо́льшим преимуществом при трудоустройстве, чем выпускники бизнес-школ MBA . В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преиму

оссийская бизнес-школа, один из лидеров бизнес-образования России, предлагает один из лучших курсов Executive MBA в стране. Курс ежегодно собирает собственников компаний среднего и малого бизне

сотрудничестве. Ключевое направление совместной работы — экспертное участие в реализации программы MBA Master of Business Acceleration, обучение по которой в РУДН начнется в ноябре 2024 г. Об