Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MBA
Master of Business Administration
Магистр бизнес-администрирования
EMBA, Executive MBA
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Публикаций - 86, упоминаний - 108
MBA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
|Wikipedia - Википедия 277 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 1
|CNews Analytics 1991 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765030, в очереди разбора - 668717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765030, в очереди разбора - 668717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru