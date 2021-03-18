MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Магистр бизнес-администрирования
EMBA, Executive MBA


18.03.2021 Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в Москве 22 марта 2
04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA 1
11.02.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по розничному бизнесу 1
01.02.2021 В Stada назначен директор по информационным технологиям 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира» 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов 1
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
28.05.2020 «РДТех» возглавил бывший исполнительный директор 1
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 1
14.06.2019 Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна» 1
14.06.2019 Nokia объявила о назначении нового генерального директора компании в России 2
18.04.2019 Выпускник сжег более 60 ПК в своем бывшем колледже с помощью «флешки-убийцы». Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
27.02.2019 В Microsoft Россия назначен новый президент 1
27.02.2019 Microsoft в России меняет президента 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 3
04.06.2018 Технологии или люди: что делает ИТ-компанию успешной 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 1
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации 1
03.04.2018 «Лаборатория Касперского» организует образовательные курсы для бизнесменов и топ-менеджеров 1
29.09.2017 Советы рекрутера: как стать ИТ директором 2
14.08.2017 «Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие» 1
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» 2
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве 2
10.04.2017 Александр Сараев назначен исполнительным директором ГК «Компьюлинк» 1
12.09.2016 МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области 1
09.06.2016 Владимир Кондратьев назначен заместителем генерального директора по экономике и финансам «Акадо Телеком» 1
09.10.2015 Круглый стол CNews. «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
23.09.2015 Круглый стол CNews «Российский рынок CRM: тренды 2015» 1
03.09.2015 Лисандро Платцер назначен заместителем генерального директора по операционной деятельности и финансам HRS 1
06.08.2015 В «Акадо Телеком» произошел ряд кадровых изменений 1
28.07.2015 От шамана к профессионалу: как технологии меняют работу маркетолога 1
01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 1
11.05.2015 Обзор новых моделей MacBook Pro и MacBook Air: жмите сильнее 3
16.04.2015 Студенты и преподаватели школы бизнеса МИРБИС планируют занятия с помощью мобильного приложения 1
30.10.2014 Константин Мотлях назначен генеральным директором макрорегиона «Центр» Tele2 1
19.09.2014 Региональным директором Western Union в России назначен Андрей Агеев 1

Публикаций - 86, упоминаний - 108

MBA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 13
Microsoft Corporation 11110 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
Акадо Телеком - Комкор 609 4
Nokia Corporation 2442 4
diHouse - Дихаус 39 3
Ланит ГК 1158 3
Fibrum 7 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
Cisco Systems 2044 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Inventive Retail Group 63 3
Ланит Treolan - Треолан 95 3
CleverDATA 54 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 3
Nokia Networks 54 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
NEC 426 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Nokia Siemens Networks 166 2
Ситроникс - Sitronics 562 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
IBM 3546 2
3753 2
KPMG - КПМГ 131 2
SAP SE 3216 2
МегаФон ПетерСтар 145 1
Компьюлинк ГК - Compulink 210 1
PM Expert 82 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
Eastwind - Восточный Ветер 22 1
Leta IT-company 88 1
Комстар Регионы 89 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
ESW Capital 5 2
X5 Group 599 2
Ситимобил - Служба такси 113 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Русский стандарт Банк 302 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 4 1
Spring Capital 1 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
РусГидро ПАО 129 1
Почта России ПАО 1574 1
Русагро Группа Компаний 139 1
О2О Delivery club 153 1
Альфа-Банк 1126 1
Gett 60 1
AliExpress 275 1
Uber 257 1
Uber Technologies 258 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Flash 476 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 5
Apple macOS X 903 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 2
Eastwind Billing System 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Excel 436 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Kaspersky KIPS - Kaspersky Interactive Protection Simulation 4 1
VK Business 2 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
Nvidia GeForce GT 154 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Eastwind Call Register 4 1
Eastwind Mobile Contact 2 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 1
Eastwind Contact Center 4 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Content Management System 1 1
EastWind MMS Center 1 1
EastWind Billing & Customer Care 1 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
USB Killer 5 1
Microsoft Windows 853 1
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Генс Филипп 29 3
Генс Георгий 62 3
Березинский Александр 3 2
Пьявкин Александр 12 2
Rogge Philippe - Роже Филипп 3 2
Круглов Максим 25 2
Парфенов Игорь 35 2
Тихонова Кристина 44 2
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 2
Исмаилов Рашид 47 2
Самородов Александр 10 1
Дворкович Аркадий 169 1
Волож Аркадий 181 1
Сараев Александр 5 1
Ермаков Николай 1 1
Кирьянова Александра 42 1
Бирюков Виктор 5 1
Немшич Борис 2 1
Конник Татьяна 1 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Якунин Александр 43 1
Akuthota Vishwanath - Акутота Виншванат 1 1
Прянишников Николай 210 1
Семенов Максим 20 1
Arthur Lisa - Артур Лиза 1 1
Давыдова Мария 2 1
Стоянов Алексей 3 1
Благирев Вячеслав 11 1
Шляпочников Александр 2 1
Степанов Антон 56 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
Шаповаленко Денис 1 1
Медведев Антон 5 1
Назаров Сергей 48 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Булгаков Кирилл 40 1
Лацанич Василь 92 1
Торбахов Александр 54 1
Добродеев Борис 83 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Восточная Европа 1682 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Украина 3374 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Европа 3766 2
Россия - Ростовская область 863 1
Европа Центральная 106 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Япония 2792 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Белиз 38 1
Россия - Белгород 243 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Венгрия 293 1
Россия - Иннополис 292 1
Сингапур - Республика 808 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Сахалинская область 434 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
Wikipedia - Википедия 277 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 1
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 5
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 3
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 3
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 2
РАН - Российская академия наук 317 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Kaspersky Academy 3 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 1 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
GeekBrains 40 2
Клик-интенсив 3 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765030, в очереди разбора - 668717.
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