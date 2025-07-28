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MBA Master of Business Administration Магистр бизнес-администрирования EMBA, Executive MBA

MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA

СОБЫТИЯ


28.07.2025 Ученая степень ценится на рынке труда выше, чем диплом MBA

SuperJob выяснил, что обладатели ученой степени пользуются бо́льшим преимуществом при трудоустройстве, чем выпускники бизнес-школ MBA. В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преиму
22.07.2025 Обладатели диплома MBA теряют конкурентное преимущество на рынке труда

Диплом MBA все реже расценивается рекрутерами как преимущество кандидата, топ- и мидл-менеджеры все

25.12.2024 «Корус Консалтинг» создал курс по управлению данными для слушателей программы Executive MBA бизнес-школы ИМИСП

оссийская бизнес-школа, один из лидеров бизнес-образования России, предлагает один из лучших курсов Executive MBA в стране. Курс ежегодно собирает собственников компаний среднего и малого бизне
29.08.2024 CyberStage поделится экспертизой с предпринимателями в рамках программы MBA РУДН

сотрудничестве. Ключевое направление совместной работы — экспертное участие в реализации программы MBA Master of Business Acceleration, обучение по которой в РУДН начнется в ноябре 2024 г. Об

01.09.2021 От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU

и учебными материалами. Домены вида PETROV.EDUCATION или 137.SCHOOL запомнятся аудитории. Проектам, сосредоточенным на образовании для взрослых, можно присмотреться к доменам .DEGREE («степень») или .MBA («магистр бизнес-администрирования»), который созданы для бизнес-школ. Тем, кто хочет подчеркнуть специфику детского проекта, отлично подойдут домены .ДЕТИ и .BABY. Это могут быть классы до
04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA

Онлайн-университет Skillbox и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) разработали совместную программу MBA «Лидеры изменений». Программа длительностью полтора года предполагает гибкое смешанное обучение: занятия офлайн на базе кампуса бизнес-школы комбинируются с онлайн-программой. Обучение стар
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации

ия также бесплатно подготовит 50 топ-менеджеров по программе цифровизации бизнеса Executive Digital MBA. Крупные компании, а также средний и малый бизнес получат доступ к технологическим нарабо
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования

Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы бизнес-образования «Digital MBA», посвященной цифровой трансформации бизнеса. За 9 месяцев участники пройдут ряд блоков п
04.09.2014 Тест нового MacBook Pro 15: совмещая полезное с приятным

Внешний вид Дизайн MacBook Pro по-прежнему остаётся неизменным. Некоторые журналисты и пользователи, правда, отмечают, что новые MBP, как и MBA (MacBook Air) стали «более шероховатыми на ощупь», но это может быть связано с тем, что старые модели в руках пользователей успели слегка «отполироваться». MacBook Pro 15 на рабочем столе К
23.01.2008 Управляющий партнер PM Expert включен в состав Наблюдательного экспертного совета программы MBA МФТИ

граммой по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на объектах ФСК ЕЭС, реализуемой PM Expert на условиях аутсорсинга. Наблюдательный экспертный совет программы MBA «Управление проектами в области высоких технологий, инвестиций, информатики», реализуемой Московским физико-техническим институтом (МФТИ) совместно с Академией народного хозяйства (АНХ) при

Публикаций - 497, упоминаний - 526

MBA и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 65
Microsoft Corporation 25775 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
Ростелеком 10948 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
SAP SE 5601 23
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
Intel Corporation 12811 20
Cisco Systems 5372 16
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 16
Oracle Corporation 7074 15
McKinsey & Company Int 293 15
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Apple Inc 13156 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
NVision Group - Энвижн Груп 699 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 12
Yandex - Яндекс 9216 11
SAP CIS - САП СНГ 868 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
HP Inc. 5883 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
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Google LLC 12690 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Xerox - The Haloid Company 1168 8
АйТи 1519 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Почта России ПАО 2370 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Альфа-Банк 1979 7
РВК - Российская венчурная компания 571 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 4
Kempinski - Кемпински 34 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Газпром ПАО 1493 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Русский стандарт Банк 509 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 4
ESW Capital 7 4
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 4
Merrill Lynch 454 4
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс - IRB Family 17 3
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 3
East Capital AB 3 3
Spencer Stuart International 6 3
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Правительство Чеченской Республики 29 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Международная академия связи - МАС 46 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
Mortgage Bankers Association - Ипотечная Ассоциация Банкиров Америки 1 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 97
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 79
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 46
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Богачев Игорь 183 6
Переверзев Михаил 19 5
Фомин Павел 61 5
Галактионова Инесса 120 5
Николаев Вячеслав 104 5
Лебедев Георгий 57 5
Бетсис Павел 101 4
Зайцев Владимир 55 4
Данилов Алексей 6 4
Ивакин Роман 57 4
Гильмутдинов Рустам 6 4
Кириенко Владимир 148 4
Парфенов Игорь 52 4
Симаков Олег 113 4
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 4
Макаров Владимир 78 4
Закрепин Евгений 62 4
Кузьмин Сергей 43 4
Rogge Philippe - Роже Филипп 5 4
Смирнова-Крелль Оксана 52 3
Пьявкин Александр 14 3
Смолин Александр 6 3
Кадников Вячеслав 20 3
Гайкович Владимир 40 3
Вышегородцев Михаил 8 3
Басин Павел 11 3
Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 3
Тришкин Дмитрий 3 3
Вундервальд Сергей 3 3
Сташков Никита 5 3
Фаррахов Айрат 6 3
Карцевский Александр 3 3
Гридасов Геннадий 7 3
Лобжанидзе Арчил 3 3
Хасьянова Гульнара 156 3
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