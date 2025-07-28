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MBA Master of Business Administration Магистр бизнес-администрирования EMBA, Executive MBA
СОБЫТИЯ
|28.07.2025
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Ученая степень ценится на рынке труда выше, чем диплом MBA
SuperJob выяснил, что обладатели ученой степени пользуются бо́льшим преимуществом при трудоустройстве, чем выпускники бизнес-школ MBA. В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преиму
|22.07.2025
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Обладатели диплома MBA теряют конкурентное преимущество на рынке труда
Диплом MBA все реже расценивается рекрутерами как преимущество кандидата, топ- и мидл-менеджеры все
|25.12.2024
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«Корус Консалтинг» создал курс по управлению данными для слушателей программы Executive MBA бизнес-школы ИМИСП
оссийская бизнес-школа, один из лидеров бизнес-образования России, предлагает один из лучших курсов Executive MBA в стране. Курс ежегодно собирает собственников компаний среднего и малого бизне
|29.08.2024
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CyberStage поделится экспертизой с предпринимателями в рамках программы MBA РУДН
сотрудничестве. Ключевое направление совместной работы — экспертное участие в реализации программы MBA Master of Business Acceleration, обучение по которой в РУДН начнется в ноябре 2024 г. Об
|01.09.2021
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От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU
и учебными материалами. Домены вида PETROV.EDUCATION или 137.SCHOOL запомнятся аудитории. Проектам, сосредоточенным на образовании для взрослых, можно присмотреться к доменам .DEGREE («степень») или .MBA («магистр бизнес-администрирования»), который созданы для бизнес-школ. Тем, кто хочет подчеркнуть специфику детского проекта, отлично подойдут домены .ДЕТИ и .BABY. Это могут быть классы до
|04.03.2021
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Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA
Онлайн-университет Skillbox и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) разработали совместную программу MBA «Лидеры изменений». Программа длительностью полтора года предполагает гибкое смешанное обучение: занятия офлайн на базе кампуса бизнес-школы комбинируются с онлайн-программой. Обучение стар
|10.07.2020
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Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации
ия также бесплатно подготовит 50 топ-менеджеров по программе цифровизации бизнеса Executive Digital MBA. Крупные компании, а также средний и малый бизнес получат доступ к технологическим нарабо
|17.10.2018
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Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования
Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы бизнес-образования «Digital MBA», посвященной цифровой трансформации бизнеса. За 9 месяцев участники пройдут ряд блоков п
|04.09.2014
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Тест нового MacBook Pro 15: совмещая полезное с приятным
Внешний вид Дизайн MacBook Pro по-прежнему остаётся неизменным. Некоторые журналисты и пользователи, правда, отмечают, что новые MBP, как и MBA (MacBook Air) стали «более шероховатыми на ощупь», но это может быть связано с тем, что старые модели в руках пользователей успели слегка «отполироваться». MacBook Pro 15 на рабочем столе К
|23.01.2008
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Управляющий партнер PM Expert включен в состав Наблюдательного экспертного совета программы MBA МФТИ
граммой по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на объектах ФСК ЕЭС, реализуемой PM Expert на условиях аутсорсинга. Наблюдательный экспертный совет программы MBA «Управление проектами в области высоких технологий, инвестиций, информатики», реализуемой Московским физико-техническим институтом (МФТИ) совместно с Академией народного хозяйства (АНХ) при
MBA и организации, системы, технологии, персоны:
|Steen Birger - Стен Биргер 72 9
|Прянишников Николай 316 9
|Изосимов Александр 192 7
|Тихонова Кристина 47 6
|Дергунова Ольга 120 6
|Богачев Игорь 183 6
|Переверзев Михаил 19 5
|Фомин Павел 61 5
|Галактионова Инесса 120 5
|Николаев Вячеслав 104 5
|Лебедев Георгий 57 5
|Бетсис Павел 101 4
|Зайцев Владимир 55 4
|Данилов Алексей 6 4
|Ивакин Роман 57 4
|Гильмутдинов Рустам 6 4
|Кириенко Владимир 148 4
|Парфенов Игорь 52 4
|Симаков Олег 113 4
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 4
|Макаров Владимир 78 4
|Закрепин Евгений 62 4
|Кузьмин Сергей 43 4
|Rogge Philippe - Роже Филипп 5 4
|Смирнова-Крелль Оксана 52 3
|Пьявкин Александр 14 3
|Смолин Александр 6 3
|Кадников Вячеслав 20 3
|Гайкович Владимир 40 3
|Вышегородцев Михаил 8 3
|Басин Павел 11 3
|Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 3
|Тришкин Дмитрий 3 3
|Вундервальд Сергей 3 3
|Сташков Никита 5 3
|Фаррахов Айрат 6 3
|Карцевский Александр 3 3
|Гридасов Геннадий 7 3
|Лобжанидзе Арчил 3 3
|Хасьянова Гульнара 156 3
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