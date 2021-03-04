Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA

Онлайн-университет Skillbox и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) разработали совместную программу MBA «Лидеры изменений». Программа длительностью полтора года предполагает гибкое смешанное обучение: занятия офлайн на базе кампуса бизнес-школы комбинируются с онлайн-программой. Обучение стартует в мае 2021 года.

Skillbox и ВШМ СПбГУ разработали программу, которая сочетает принципы классического образования и новые технологии обучения. МВА «Лидеры изменений» — программа развития профессиональных компетенций и лидерских качеств для собственников бизнеса, топ-менеджеров компаний и руководителей среднего звена. Обучение будет проходить в смешанном формате: онлайн и офлайн. 50% времени займут синхронные онлайн-занятия, 20% — офлайн-учеба в кампусе ВШМ СПбГУ, и 30% времени будет посвящено изучению видео-материалов, самостоятельным выполнению заданий и реализации проектов. Гибридный формат повышает доступность академической MBA: программу можно будет проходить и в других регионах России, приезжая в кампус ВШМ СПбГУ в Санкт-Петербурге четыре раза на очные модули продолжительностью по четыре дня. При этом в кампусе даст возможность погрузиться в программу, заниматься нетворкингом, решать кейсы и вживую общаться с преподавателями и командой.

В создании новой программы ВШМ СПбГУ и Skillbox учли запросы современных руководителей и добавили в классическую программу MBA лидерский трек и личное развитие: коучинг, карьерное сопровождение, цифровые дисциплины и школу мышления. Обучение предполагает много практики: большое количество групповых работ и учебных case studies от российских и западных компаний.

Программа будет усилена элективами по выбору. У студентов будет уникальная возможность бесплатно пройти один из модулей в международных программах с получением сертификата у партнеров СПбГУ — ESIC Business & Marketing School (Испания), Kingston Business School (Великобритания) и других международных школ.

Обучение состоит из трех ступеней с постоянным усложнением дисциплин. По итогам начального тестирования для каждого слушателя индивидуально определяется глубина погружения в базовые предметы. Важным направлением первой и второй ступеней станут групповые интегративные и бизнес-симуляции. На второй ступени слушателям предстоит создание и защита собственного инновационного проекта, на третьей — создание консультационного проекта по кейсам реальных компаний. Выпускники программы «Лидеры изменений» получат диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Мастер делового администрирования» СПбГУ.

Дмитрий Крутов, гендиректор и соучредитель онлайн-университета Skillbox: «Создание совместных MBA-программ вузов и EdTech-платформ — это логичное развитие образовательной экосистемы, которое поднимет бизнес-образование на новый уровень за счет сочетания академической экспертизы и реальных бизнес-практик. Мы рады выйти на рынок MBA, создав программу с признанной школой менеджмента в России, признанной в международных рейтингах».

ВШМ СПбГУ — одна из наиболее признанных в мире российских бизнес-школ, член международных ассоциаций AMBA, EFMD, AACSB, CEMS, PIM. Единственная российская бизнес-школа, которая входит в топ-100 лучших европейских школ в рейтинге Financial Times и при этом имеет две престижные международные аккредитации АМВА и EQUIS. Кроме того, она входит в международные ассоциации AMBA, EFMD, AACSB, CEMS, PIM.

Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ: «Программы дополнительного образования и цифровая образовательная среда — основные направления стратегии развития Высшей школы менеджмента СПбГУ до 2025 года. Это точки роста нашей Бизнес-школы и возможность для продуктивного сотрудничества с компаниями-лидерами. Основные фокусы нашей новой программы — будущее, фундаментальность, системность. Такой подход продолжает миссию ВШМ СПбГУ: Создаем знания. Развиваем лидеров. Меняем мир к лучшему. Вся программа выстроена так, чтобы закрепить и структурировать полученные знания. Лидерский сквозной трек и групповая проектная работа помогут слушателям развить навыки управления в удаленных командах, коммуникацию и soft skills».

ВШМ СПбГУ и Skillbox приглашают на программу руководителей и предпринимателей с оконченным высшим образованием и опытом работы от 5 лет, из них минимум 3 года — на управленческой позиции. Участники попадают на программу по итогам трёхэтапного отбора.