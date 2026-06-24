Получите все материалы CNews по ключевому слову
СПбГУ ВШМ Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет
СОБЫТИЯ
СПбГУ ВШМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергунова Ольга 120 6
|Екимов Юрий 3 3
|Федотова Татьяна 24 2
|Осеевский Михаил 349 2
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 2
|Костин Андрей 68 2
|Ватрак Валентина 10 2
|Крутов Дмитрий 19 2
|Лаврикова Марина 4 2
|Урусов Виктор 157 1
|Vanoosthuyze Frederic - Фаносчуйзе Фредерик 1 1
|Дубенсков Пётр 18 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Савченко Владимир 13 1
|Золотовицкий Аркадий 20 1
|Богатова Галина 7 1
|Скрипниченко Павел 64 1
|Прищемихин Андрей 20 1
|Соколов Владислав 6 1
|Дородных Дмитрий 5 1
|Кононенко Максим 5 1
|Максимов Евгений 17 1
|Юшин Дмитрий 2 1
|Петрова Ольга 11 1
|Виноградов Юрий 3 1
|Гросс Юрий 2 1
|Веселов Игорь 11 1
|Муромский Михаил 1 1
|Артеменко Ольга 10 1
|Путилов Александр 1 1
|Сперанский Ростислав 1 1
|Налобина Елена 5 1
|Бардюк Виктор 1 1
|Пшинник Кирилл 4 1
|Путин Владимир 3444 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Мишустин Михаил 780 1
|Греф Герман 484 1
|Хасис Лев 105 1
|Эмдин Сергей 69 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2339 2
|Forbes - Форбс 977 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11534 1
|FT - Financial Times 1285 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
|Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.