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СПбГУ ВШМ Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет

СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Университет «Зерокодер» и университет «Иннополис» запускают первую в России магистратуру для соло-предпринимателей 1
22.09.2025 Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» 1
04.09.2025 ИИ поможет сохранить редкую кошку 1
07.07.2025 Топ-вузы России используют ИИ-функции и онлайн-доски для цифрового обучения и коммуникаций 1
05.11.2024 В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка» 3
23.07.2024 «МТС Линк» стала официальным сервисом платформы «Открытое образование» 1
20.05.2024 Высшая школа менеджмента СПбГУ внедрила современную систему телефонии с помощью ВАТС компании «ТрансТелеКом» 3
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 1
18.12.2023 ВШМ СПбГУ и «МТС Линк» создали edtech-решение для гибридных аудиторий 4
25.10.2023 «Росатом» расширил функционал сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос» 1
19.06.2023 «Рексофт» стала официальным партнером «Сколково» 1
15.11.2022 Импортонезависимый ET Tech – кейс «Росатома» и ВШМ СПбГУ 2
16.06.2022 В Dataline назначен генеральный директор 1
10.02.2022 В Crayon назначен директор направления Modern Workplace 1
01.04.2021 «ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API 1
04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA 3
21.12.2020 ВШМ СПбГУ подключилась к платформе «Мегафон облако» 2
30.06.2020 Как Высшая школа менеджмента СПбГУ за два дня ушла в онлайн 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 2
23.09.2019 «Мегафон» и СПбГУ открыли студенческую 5G-лабораторию 2
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление 1
06.06.2019 «Мегафон» совершил первый в России международный 5G-видеозвонок 2
05.06.2019 «Мегафон» и СПбГУ объявили о создании Цифровой 5G-лаборатории 2
30.09.2013 Елена Налобина назначена директором по коммерции и стратегическому развитию бизнеса «Триколор ТВ» 1
25.06.2013 Владислав Соколов назначен коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад» «Tele2 Россия» 1
07.06.2013 Облачные заказчики выбирают инфраструктурные решения 1
27.03.2008 ВШМ СПбГУ проведет день открытых дверей онлайн 2
30.10.2002 Игорь Василиадис назначен президентом компании "Левел 2 Консалтинг" 1

Публикаций - 28, упоминаний - 44

СПбГУ ВШМ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10584 6
Microsoft Corporation 25682 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 5
Ростелеком 10850 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 614 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3301 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 260 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Балтик Коммюникейшнз Лтд - Baltic Communications Ltd - BCL 14 1
Predictix 3 1
SAP SE 5572 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
Yandex - Яндекс 9075 1
Softline - Софтлайн 3667 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
BBK OPPO Electronics 471 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 761 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 300 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Lenovo Motorola 3558 1
Рексофт - Reksoft 485 1
Salesforce 489 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 319 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 386 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 118 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
LME - London Metal Exchange - Лондонская биржа металлов 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1199 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2894 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
АльфаСтрахование СГ 383 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 1
Возрождение - Коммерческий банк 353 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5587 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 84 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 6
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4336 2
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МТС Вебинар.ру - COMDI 30 1
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1534 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1619 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2339 2
Forbes - Форбс 977 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11534 1
FT - Financial Times 1285 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1427 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1190 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 3
НПОО - Национальная платформа открытого образования 4 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 265 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 577 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 216 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 178 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
Открытое образование 12 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 13 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 1
Зерокодер 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 297 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
VK Skillbox - Скилбокс 139 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 250 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 330 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 54 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 302 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 47 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 388 1
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