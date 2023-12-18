ВШМ СПбГУ и «МТС Линк» создали edtech-решение для гибридных аудиторий

Высшая школа менеджмента СПбГУ и «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», создали решение для проведения занятий в гибридном формате, которое впоследствии можно будет внедрять в других российских вузах.

Решение от «МТС Линк» заменило сервисы Microsoft Teams, которые ранее использовались в ВШМ СПбГУ. После ухода вендора с российского рынка «МТС Линк» стал партнером бизнес-школы по развитию ИТ-архитектуры гибридной аудитории и импортозамещению ее ключевой технологии. Работа совместной технической команды «МТС Линк» и ВШМ СПбГУ над программным обеспечением заняла несколько месяцев. В результате экосистема «МТС Линк» стала основным компонентом гибридных аудиторий для интерактивных занятий, что позволило студентам продолжать получать образовательный опыт высокого качества. В 2024 году все гибридные аудитории для интерактивных занятий ВШМ СПбГУ будут адаптированы под работу с «МТС Линк».

ВШМ СПбГУ разработала и развивает концепцию гибридной аудитории для интерактивных занятий, которая позволяет одновременно обучать студентов, которые находятся в аудитории, и тех, кто подключился онлайн. Такие гибридные аудитории развернуты в кампусе ВШМ СПбГУ «Михайловская дача». Ведущие российские вузы также выбирают гибридные аудитории по модели бизнес-школы. Например, концепцию применили в Школе экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«В рамках взаимодействия с «МТС Линк» была запущена совместная проектная работа по адаптации облачной платформы под задачи гибридного обучения. Теперь платформа поддерживает специально разработанную функциональность гибридных аудиторий. В частности, появилась версия приложения «МТС Линк» для терминала ВКС в гибридных аудиториях. Мы продолжаем дорабатывать решение и тестируем новые функции», — отмечает Юрий Екимов, директор по ИТ ВШМ СПбГУ.

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«Согласно отчету НИУ ВШЭ "Мировые тренды образования в российском контексте", гибридное обучение — тренд номер один по версии российских инноваторов в сфере образования. Благодаря технологиям для гибридных коммуникаций занятия становятся одинаково эффективными как для очных, так и для онлайн-студентов; повышается доступность образования в регионах, расширяются возможности межвузовского и межрегионального сотрудничества. Мы с ВШМ СПбГУ реализовали перспективный проект, который теперь планируем развивать и масштабировать. Надеемся, что наше решение органично впишется в образовательный процесс в самых разных учебных учреждениях», — отмечает директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.