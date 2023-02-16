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Microsoft Teams MS Teams

Microsoft Teams - MS Teams


16.02.2023 Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение
08.02.2023 Microsoft уничтожит данные пользователей бесплатной версии Teams, которые не перейдут на платный тариф. Но есть решение
09.11.2022 Продукты бежавшей из России Microsoft, массово продаются «из-под полы» банкам и госкомпаниям
08.08.2022 Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex?
29.06.2022 Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams
10.03.2022 Не останемся без видеосвязи: российская замена Zoom и Microsoft Teams
22.02.2022 Хакеры захватывают ПК, чьи хозяева пользуются чатами Microsoft Teams
09.02.2022 «Крок» интегрировала Microsoft Teams в работу SBI Банка
13.01.2022 Microsoft представила исследование Work Trend Index, новые функции Teams и Viva
29.12.2021 В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft
21.12.2021 Microsoft попала под расследование за бесплатную раздачу ПО
07.12.2021 Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams
02.12.2021 Microsoft выпустила общедоступную версию Teams для малого бизнеса
03.11.2021 Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams
02.11.2021 Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной
12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест
29.09.2021 Сервис облачной телефонии Zadarma запустил интеграцию с MS Teams
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников
23.09.2021 Softline подключила Юго-Западный государственный университет к цифровым инструментам Microsoft
15.09.2021 Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы
14.09.2021 Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы
09.08.2021 Softline помогла МФЮА модернизировать образовательный процесс на базе Microsoft Teams
16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн
17.06.2021 Microsoft представила новые функции Teams
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений
18.05.2021 Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования
17.05.2021 В Miсrosoft Teams станут доступны Together mode и другие функции для личного использования
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack
28.04.2021 Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams
28.02.2021 Год на удаленке: ВКС-системы стали ключевым элементом любого бизнеса
18.02.2021 Российская платформа для создания корпоративных чат-ботов CraftTalk интегрирована с Microsoft Teams
05.02.2021 Microsoft прокачала своего «убийцу» Zoom и Slack, научив его спасать работников от выгорания. Видео
04.02.2021 Microsoft аносировала Viva – новую платформу для вовлечения и взаимодействия сотрудников
29.01.2021 Microsoft Teams будет интегрировано в решения SAP
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака
21.01.2021 Logitech задает новые стандарты в индустрии конференцсвязи
22.12.2020 myQuiz интегрирован в Microsoft Teams
11.12.2020 Logitech Swytch: любые совещания в помещениях любого типа

Публикаций - 380, упоминаний - 550

Microsoft Teams упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23584 242
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 115
Google LLC 10997 52
Telegram Group 1095 32
Cisco Systems 4892 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2728 28
Poly - Plantronics 125 26
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 24
Logitech 409 24
TrueConf - ТруКонф 316 23
Softline - Софтлайн 2113 23
VK - Mail.ru Group 3213 22
VideoMost - ВидеоМост 242 21
Meta Platforms - Facebook 4346 20
Apple Inc 11260 20
Amazon Inc - Amazon.com 2813 19
Salesforce.com 393 19
GitHub 575 18
SAP SE 4905 16
Spirit DSP - Спирит Корп 453 16
7064 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10142 16
Huawei 3533 15
Intel Corporation 11697 15
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 14
1С-ИжТиСи 6379 14
Yandex - Яндекс 5762 14
Twitter 2716 14
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 388 11
Oracle Corporation 6334 11
МТС Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 65 11
Lenovo Group 2178 11
IVA Technologies - ИВКС 114 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 864 10
VMware 2150 10
Dropbox 459 9
Vinteo - Винтео 41 9
HP Inc. 5567 8
4A Games 746 8
Adobe Systems 1508 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 11
Лента - Сеть розничной торговли 1722 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 248 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 5
LinkedIn 587 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 899 4
ВсеИнструменты.ру 229 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 906 4
X5 Group 829 4
Coca-Cola Company 250 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 199 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 4
HeadHunter Group - HH Group 293 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 4
Ингосстрах СПАО 342 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 3
DST Global - Digital Sky Technologies 211 3
РЖД - Российские железные дороги 1638 3
Газпром ПАО 1164 3
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 213 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 3
Global Pilots 11 3
Альфа-Банк 1607 3
Комус 63 3
Фаберлик - Faberlic 78 2
Coursera 46 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 341 2
Getty Images 25 2
eBay Inc 1599 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 357 2
VK Delivery club 231 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 170 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3010 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 206 4
Правительство Москвы 2008 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 183 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 332 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 390 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 2
Президент Российской Федерации 3744 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 282 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2366 2
Федеральное казначейство России 1558 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 150 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1413 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2436 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 1
Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Региональный суды 1 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 1
Роскачество - Российская система качества 27 1
Судебная власть - Judicial power 2111 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 1
4CIO 713 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 2
Единая Россия - Политическая партия 266 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 1
АРБ - Ассоциация российских банков 207 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Демократическая политическая партия США 117 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
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Сулаев Роман 5 3
Кабанов Владимир 174 3
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Teper Jeff - Тепер Джефф 2 2
Шорина Мария 3 2
Лавренова Екатерина 4 2
Сулейманов Руслан 5 2
Береговский Геннадий 6 2
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 2
Шашмурина Ксения 5 2
Дергунова Ольга 118 2
Яковлева Елена 3 2
Рябова Галина 23 2
Гусев Михаил 13 2
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Казахстан - Республика 4877 7
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Азия - Азиатский регион 5002 6
Бразилия - Федеративная Республика 2243 6
Россия - СФО - Новосибирск 3745 6
Украина 7307 6
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Канада 4717 5
Африка - Африканский регион 3284 5
Турция - Турецкая республика 2088 5
Европа Восточная 3003 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 916 4
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Земля - планета Солнечной системы 9816 4
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Нидерланды 3322 4
Америка Латинская 1697 4
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США - Колумбия - Вашингтон 1370 4
Италия - Итальянская Республика 4235 4
США - Вашингтон - Редмонд 221 4
Израиль 2615 3
США - Калифорния 4676 3
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