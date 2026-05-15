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Microsoft Teams MS Teams

Microsoft Teams - MS Teams

СОБЫТИЯ

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15.05.2026 Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

антимонопольный регулятор в мае 2026 г. официально начнет расследование в отношении Microsoft, пишет Engadget. Власти проверят, не нарушает ли ИТ-компания конкуренцию, объединяя Windows, Word, Excel, Teams, Copilot и другие ИТ-продукты в один пакет. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании проинформировало о том, что хочет выяснить, как развивается рынок бизнес-программ, какое поло
28.01.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг ВКС-платформ

CNewsMarket публикует ежегодный обзор ВКС-платформ, практически полностью заместивших иностранные решения. Хотя малый и средний бизнес продолжают пользоваться бесплатными версиями Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, крупные компании и государственный сектор переключились на решения с настроенными интеграциями с корпоративными системами и соответствующие стандартам информацион
26.01.2026 Госорганы Франции отказываются от Zoom и Teams: «Мы должны избавиться от американских инструментов»

и является 100% французской разработкой. Его протестировали около 40 тыс. пользователей. Безопасность переговоров госслужащих Амьель заявил об опасности зависимости от таких американских программ как Teams или Zoom, которую нужно победить «на уровне государства», чтобы обеспечить безопасность переговоров «в любых обстоятельствах». Anthony DELANOIX / Unsplash.com Во Франции уже через год все
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

импортозамещению стал кейс «ФосАгро». Как рассказал начальник управления развития сопровождения информационных систем Федор Белугин, до 2023 г. компания массово использовала для совещаний и переписки Microsoft Teams. Выход очередного пакета санкций и последовавшие за ним ограничения лишили сотрудников возможности работать с привычной платформой, что заставило компанию уже в 2022 году озадач
29.10.2025 «Диасофт» выпустила бесплатную версию решения для управления задачами и командами Digital Q.Tasks&Teams

С октября 2025 г. компания «Диасофт» предоставляет бизнесу бесплатную версию решения Digital Q.Tasks&Teams. Оно предназначено для организации рабочих процессов, системного подхода к управлению командами и повышения качества выполнения задач в компаниях из любых отраслей. Денис Тимощук, руковод
09.10.2025 GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

ру Microsoft не ограничится включением в подразделение CoreAI и миграцией инфраструктуры в облако Azure. Уже сейчас сотрудникам сервиса настоятельно рекомендуют переходить на корпоративный мессенджер Teams со Slack, который c 2020 г. принадлежит Salesforce и напрямую конкурирует с продуктом Microsoft. Это якобы способствует упрощению коммуникаций между сотрудниками GitHub и Microsoft. Плани
26.09.2025 Система тегов в решении Digital Q.Tasks&Teams от «Диасофт» повысит эффективность управления задачами

ых мощных и гибких инструментов для организации и приоритезации задач – использование тегов. Компания «Диасофт» добавила систему тегов с поддержкой цветов, оценок и фильтров в решение Digital Q.Tasks&Teams. Теги – это простые ключевые слова или фразы, которые присваиваются задачам для их классификации и группировки. Новый функционал Digital Q.Tasks&Teams позволяет находить задачи, св
19.09.2025 Банк «Санкт-Петербург» переходит на мессенджер VK Teams

Банк «Санкт-Петербург» подключит для 1,4 тыс. сотрудников приложение VK Teams. Решение поможет компании усилить защиту конфиденциальной информации и выстроить унифицированные коммуникации для персонала. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. При выборе решени
15.09.2025 Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет

Вырезать Teams из Office Корпорация Microsoft согласовала с регуляторами Европейского союза (ЕС) отделение мессенджера и сервиса видеоконференцсвязи Teams от пакета офисных приложений Office. Об

Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?

Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? В мире современных корпораций, где эффективные коммуникации являются одним и
05.09.2025 Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

, что решение будет официально принято до конца сентября 2025 г. после положительных отзывов рынка. Microsoft Teams — это ИТ-платформа для совместной работы и общения, которая позволяет команда
17.06.2025 Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice

и Microsoft. Например, как пишет TechSpot, в Германии готовится отказ от корпоративного мессенджера Teams в госсегменте. Это происходит на территории самой северной земли Германии – в Шлезвиг-Г
03.06.2025 Microsoft Teams стал доступен в Mymeet.ai

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai реализовала интеграцию с Microsoft Teams. Интеграция позволяет пользователям подключать ИИ-ассистента напрямую в Teams
27.11.2024 ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION

исот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили представители Т1. Ранее ГК «Миррико» использовали функции Microsoft Teams, однако после ухода Microsoft с российского рынка и отсутствия возможности обновления бизнес задумался о переходе. При выборе отечественного ВКС-решения команда ориентировалась

18.11.2024 Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ

ила перевести переписку в корпоративное приложение. Для решения рабочих задач современные команды ежедневно используют разные сервисы Сегодня все сотрудники ВЭБ.РФ работают в российском приложении VK Teams. Компания поделилась опытом и рассказала, какие сервисы и для каких задач использует команда, и какие критерии стали ключевыми при выборе нового программного обеспечения. Какие сервисы ко
23.09.2024 ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams

Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной работы. Благодаря размещению решения на серверах компании сотрудники получили доступ к инструментам платформы VK WorkSpace: от общения в чатах и кал
01.08.2024 «Диасофт» автоматизирует управление командами с помощью Digital Q.Teams

Компания «Диасофт» разработала платформу Digital Q.Teams, которая помогает эффективно организовать рабочие процессы, обеспечивая системный подход к управлению командами и повышая качество выполняемых задач. Платформа уже внедрена и успешно испо
08.04.2024 Вышел новый сервис на замену Microsoft Teams, Zoom и Google Meet

на бессрочные лицензии.Специальная бонусная программа для организаций с более чем 100 пользователями. Что получают клиенты? Все просто — систему ВКС MINT, которая обеспечит бесшовную миграцию решений Microsoft Teams, Zoom, Google Meet. Источник фото: : Mintconf.ru ВКС MINT просто и быстро интегрируется в любую корпоративную среду под требуемые условия безопасности Платформа видеоконференцсв
02.04.2024 Microsoft будет шпионить за каждым шагом пользователей. Россиян это не коснется

ны, полезна, с другой - небезопасна Согласно описанию патента, благодаря этому новшеству мессенджер Microsoft Teams будет рассылать уведомления по типу «Пользователь А скоро будет отсутствовать
21.03.2024 Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис

ты над проектами. Это создаёт интерактивную и вовлекающую обучающую среду. Для пользователей Miro и Microsoft Teams использование доски и ВКС Pruffme будет бесплатным до 1 июня. Так что можно п
20.03.2024 Платформа eXpress предлагает специальные условия по переводу коммуникаций из MS Teams из-за ограничений Microsoft

е сервисы корпорации Microsoft, в число которых по уточненным данным вошли корпоративный мессенджер Microsoft Teams, облачный аналог Microsoft Office – Office 365, облачная платформа Azure, обл
20.03.2024 IVA Technologies предоставит бизнес-пользователям Microsoft Teams бесплатный доступ к сервисам ВКС на 4 месяца

до 4 месяцев бесплатный доступ к своим сервисам для российских компаний, которые будут переходить с Microsoft Teams. Предприятиям предложат тестовый доступ к корпоративной ВКС-платформе IVA MCU
20.03.2024 VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams

(2) бесплатные облачные лицензии на SaaS сервис VideoMost всем организациям, ищущим замену решениям Microsoft Teams. Лицензии на сервер и облачный сервис VideoMost будут предоставляться в том ж
20.03.2024 VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams

ы и бесплатные облачные лицензии на SaaS сервис VideoMost всем организациям, ищущим замену решениям Microsoft Teams. Лицензии на сервер и облачный сервис VideoMost будут предоставляться в том ж
18.03.2024 Корпоративные клиенты Microsoft Teams смогут бесшовно перейти на российские сервисы

в крупных компаниях. Неудивительно, что некоторые из них все еще продолжают пользоваться сервисами Microsoft Teams, даже несмотря на риск отключения. Сейчас, когда отказ от привычных приложени
13.02.2024 В корпоративном суппераппе VK Teams появился модуль «Организационная структура»

В on-premises-версии VK Teams доступен новый модуль — «Организационная структура»: он отображает подразделения и филиалы компании или группы компаний, подразделения внутри каждого из них, а также информацию о руководи
23.01.2024 Российский мессенджер Squadus получил фишку, которой нет нигде, кроме как в Microsoft Teams

российский продукт в категории «корпоративные мессенджеры», обладающий подобной функциональностью. Более того, и среди зарубежных решений похвастать наличием такой возможности может только мессенджер Teams корпорации Microsoft, заявил представитель компании – разработчика в разговоре с CNews. Фото: Компания «Новые облачные технологии» («Мой офис») Squadus и «Мой офис» вновь обновились К нед
21.12.2023 Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

могут подключаться пользователи с компьютеров и смартфонов с разными операционными системами. Не все решения ВКС поддерживают такой зоопарк устройств. Георгий Казимирчик, руководитель команды ВКС VK Teams У удаленных сотрудников не всегда есть возможность использовать широкий канал связи, а в регионах не везде есть 4G. Поэтому могут возникать технические проблемы с подключением. Кроме этог
06.12.2023 VK Teams расширил возможности для видеоконференций

Корпоративный суперапп VK Teams запустил новые инструменты для видеоконференций. Пользователи смогут проводить вебинары более чем на 300 человек, модерировать и записывать звонки, обсуждать вопросы в чате встречи. Об эт
07.11.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских решений ВКС 2023

к-то легко заменить Teams Одним из лидеров среди зарубежных решений в корпоративной среде считается Microsoft Teams. Решение имеет очень широкий функционал и покрывает не только функции, собств
10.10.2023 Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит

роизводителя серверных решений видео-конференц-связи Vinteo Борис Попов тоже поддерживает запрет на Microsoft Teams в российских образовательных учреждениях. Он сообщил изданию, что сервис нужн
01.09.2023 VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом

Инвестиции в VK Teams Интернет-холдинг VK вложит 963 млн руб. в развитие платформы корпоративных коммуникаций VK Team. Эта информация следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK, «1С»
10.07.2023 Когда российские вендоры смогут заменить Microsoft Teams?

и скрепление окончательных договоренностей. В корпоративном сегменте ориентиром до сих пор остается Microsoft Teams несмотря на то, что платные услуги нам недоступны. В повседневном, в том числ
10.07.2023 «Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность

та уведомления о предстоящих встречах. «Squadus обладает функциональностью, привычной пользователям Microsoft Teams и Slack. В частности, в программе есть аналогичные группы коммуникаций, такие
06.06.2023 Новые возможности для работы команд в VK Teams: до 100 пользователей в видеозвонке и подключение внешних участников

Корпоративный суперапп VK Teams расширил инструменты видеоконференций. В обновленной версии одновременно могут созваниваться до 100 человек. Возможность добавления внешних пользователей по ссылке упростит сотрудничество
29.05.2023 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams

ным решением. Вы согласны с этой точкой зрения? Станислав Иодковский: Отчасти они правы, потому что Microsoft Teams – это консолидация в едином супер-апе всей экосистемы Microsoft, всех инструм
24.05.2023 МТС потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Zoom и Microsoft Teams

кочастотных коммуникациях, предложив альтернативы для уходящих с российского рынка продуктов Zoom и Microsoft Teams, отмечало ранее издание The Inc. Планы МТС в отношении Webinar В 2022 г. в ко
10.05.2023 Встроенный таск-трекер и обсуждения: у облачной версии корпоративного суперприложения VK Teams появились новые возможности

Компаниям, которые используют платную версию VK Teams в облаке, теперь доступны встроенный таск-трекер и ветки обсуждений (треды). Новые функции помогут повысить эффективность работы за счет оптимизации процесса решения задач и общения в ком
11.04.2023 VK открыла коммуникационную платформу VK Teams для разработчиков

Компании, которые используют VK Teams на своих или арендованных серверах, могут интегрировать в платформу собственные сервисы и мини-приложения. За счет этого любой бизнес может расширить возможности платформы и адаптировать

30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams

, предлагают сервисы Google Meet и Zoom, являющиеся прямыми конкурентами коммуникационной платформы Microsoft Teams. Однако в случае с Google дело одним Meet не ограничивалось. Некоторые из ком

Публикаций - 670, упоминаний - 969

Microsoft Teams и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 388
Google LLC 12688 93
Telegram Group 2940 84
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 83
Cisco Systems 5372 56
TrueConf - ТруКонф 454 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 46
Yandex - Яндекс 9216 44
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 42
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 41
9594 40
SAP SE 5601 37
Amazon Inc - Amazon.com 3277 37
Apple Inc 13154 36
VideoMost - ВидеоМост 285 35
VK - Mail.ru Group 3602 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
Softline - Софтлайн 3743 33
Microsoft Corporation - GitHub 1075 31
Poly - Plantronics 144 30
Ростелеком 10948 29
Meta Platforms - Facebook 4621 29
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 27
Logitech 437 26
Salesforce 498 26
Spirit DSP - Спирит Корп 482 24
Huawei 4676 24
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 22
Oracle Corporation 7074 22
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 21
Intel Corporation 12811 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 17
Snapchat 151 17
X Corp - Twitter 2938 17
Broadcom - VMware 2610 16
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 15
Lenovo Group 2446 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 14
Dropbox 527 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Почта России ПАО 2370 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Русагро Группа Компаний 379 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Coca-Cola Company 261 4
Комус 110 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Visa International 1993 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 187
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 172
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 167
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 163
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 156
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 149
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 133
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 109
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 104
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 90
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 89
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 83
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 78
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 77
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 77
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 75
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 72
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 63
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 61
Оповещение и уведомление - Notification 5943 60
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 52
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 50
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 49
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 47
Microsoft Windows 16882 163
Microsoft Office 365 1042 136
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 112
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 106
Linux OS 11533 89
Google Android 15243 86
Microsoft Office 4170 81
Microsoft Outlook 1506 75
Apple iOS 8583 68
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 68
Apple macOS 2419 57
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 56
Microsoft Azure 1526 55
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 54
Microsoft Windows 10 1938 52
VK Teams 84 48
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 47
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 46
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 40
Microsoft Windows 11 827 38
Google Meet 78 37
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 32
Новые облачные технологии - МойОфис 958 32
Discord 181 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 31
Rakuten Viber 665 31
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 27
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 27
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 26
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 26
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 20
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 19
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Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 18
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Врацкий Андрей 175 17
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 16
Шадаев Максут 1210 14
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BleepingComputer - Издание 458 10
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The Register - The Register Hardware 1784 5
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Wired - Издание 276 4
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Engadget - Блог о технологиях 429 3
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Times 661 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 9
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Fortune Global 500 295 3
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
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Forrester Consulting 26 1
AV-Test Institute 41 1
Global Market Insights 16 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Hindenburg Research 4 1
Forbes Global 2000 50 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Forbes Cloud 100 6 1
Gartner Magic Quadrant Cloud ERP 2 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 4
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
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МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
Hopital à Bruxelles - Cliniques universitaires Saint-Luc - Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки - Университетская клиника Св. Луки в Брюсселе 1 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 26
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CNews FORUM Кейсы 313 7
CNews AWARDS - награда 571 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
Microsoft Ignite 44 3
Microsoft Inspire 4 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Microsoft Build - конференция 39 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CNews Баттл 69 1
SAP Value Award 6 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
VeeamON Forum 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
iF Design Awards 26 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
1С:Проект года 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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