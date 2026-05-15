Microsoft Teams - MS Teams

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование антимонопольный регулятор в мае 2026 г. официально начнет расследование в отношении Microsoft, пишет Engadget. Власти проверят, не нарушает ли ИТ-компания конкуренцию, объединяя Windows, Word, Excel, Teams, Copilot и другие ИТ-продукты в один пакет. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании проинформировало о том, что хочет выяснить, как развивается рынок бизнес-программ, какое поло

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг ВКС-платформ CNewsMarket публикует ежегодный обзор ВКС-платформ, практически полностью заместивших иностранные решения. Хотя малый и средний бизнес продолжают пользоваться бесплатными версиями Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, крупные компании и государственный сектор переключились на решения с настроенными интеграциями с корпоративными системами и соответствующие стандартам информацион

Госорганы Франции отказываются от Zoom и Teams: «Мы должны избавиться от американских инструментов» и является 100% французской разработкой. Его протестировали около 40 тыс. пользователей. Безопасность переговоров госслужащих Амьель заявил об опасности зависимости от таких американских программ как Teams или Zoom, которую нужно победить «на уровне государства», чтобы обеспечить безопасность переговоров «в любых обстоятельствах». Anthony DELANOIX / Unsplash.com Во Франции уже через год все

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации импортозамещению стал кейс «ФосАгро». Как рассказал начальник управления развития сопровождения информационных систем Федор Белугин, до 2023 г. компания массово использовала для совещаний и переписки Microsoft Teams. Выход очередного пакета санкций и последовавшие за ним ограничения лишили сотрудников возможности работать с привычной платформой, что заставило компанию уже в 2022 году озадач

«Диасофт» выпустила бесплатную версию решения для управления задачами и командами Digital Q.Tasks&Teams С октября 2025 г. компания «Диасофт» предоставляет бизнесу бесплатную версию решения Digital Q.Tasks&Teams. Оно предназначено для организации рабочих процессов, системного подхода к управлению командами и повышения качества выполнения задач в компаниях из любых отраслей. Денис Тимощук, руковод

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams ру Microsoft не ограничится включением в подразделение CoreAI и миграцией инфраструктуры в облако Azure. Уже сейчас сотрудникам сервиса настоятельно рекомендуют переходить на корпоративный мессенджер Teams со Slack, который c 2020 г. принадлежит Salesforce и напрямую конкурирует с продуктом Microsoft. Это якобы способствует упрощению коммуникаций между сотрудниками GitHub и Microsoft. Плани

Система тегов в решении Digital Q.Tasks&Teams от «Диасофт» повысит эффективность управления задачами ых мощных и гибких инструментов для организации и приоритезации задач – использование тегов. Компания «Диасофт» добавила систему тегов с поддержкой цветов, оценок и фильтров в решение Digital Q.Tasks&Teams. Теги – это простые ключевые слова или фразы, которые присваиваются задачам для их классификации и группировки. Новый функционал Digital Q.Tasks&Teams позволяет находить задачи, св

Банк «Санкт-Петербург» переходит на мессенджер VK Teams Банк «Санкт-Петербург» подключит для 1,4 тыс. сотрудников приложение VK Teams. Решение поможет компании усилить защиту конфиденциальной информации и выстроить унифицированные коммуникации для персонала. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. При выборе решени

Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет Вырезать Teams из Office Корпорация Microsoft согласовала с регуляторами Европейского союза (ЕС) отделение мессенджера и сервиса видеоконференцсвязи Teams от пакета офисных приложений Office. Об

Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? В мире современных корпораций, где эффективные коммуникации являются одним и

Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС , что решение будет официально принято до конца сентября 2025 г. после положительных отзывов рынка. Microsoft Teams — это ИТ-платформа для совместной работы и общения, которая позволяет команда

Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice и Microsoft. Например, как пишет TechSpot, в Германии готовится отказ от корпоративного мессенджера Teams в госсегменте. Это происходит на территории самой северной земли Германии – в Шлезвиг-Г

Microsoft Teams стал доступен в Mymeet.ai Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai реализовала интеграцию с Microsoft Teams. Интеграция позволяет пользователям подключать ИИ-ассистента напрямую в Teams

ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION исот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили представители Т1. Ранее ГК «Миррико» использовали функции Microsoft Teams, однако после ухода Microsoft с российского рынка и отсутствия возможности обновления бизнес задумался о переходе. При выборе отечественного ВКС-решения команда ориентировалась

Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ ила перевести переписку в корпоративное приложение. Для решения рабочих задач современные команды ежедневно используют разные сервисы Сегодня все сотрудники ВЭБ.РФ работают в российском приложении VK Teams. Компания поделилась опытом и рассказала, какие сервисы и для каких задач использует команда, и какие критерии стали ключевыми при выборе нового программного обеспечения. Какие сервисы ко

ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной работы. Благодаря размещению решения на серверах компании сотрудники получили доступ к инструментам платформы VK WorkSpace: от общения в чатах и кал

«Диасофт» автоматизирует управление командами с помощью Digital Q.Teams Компания «Диасофт» разработала платформу Digital Q.Teams, которая помогает эффективно организовать рабочие процессы, обеспечивая системный подход к управлению командами и повышая качество выполняемых задач. Платформа уже внедрена и успешно испо

Вышел новый сервис на замену Microsoft Teams, Zoom и Google Meet на бессрочные лицензии.Специальная бонусная программа для организаций с более чем 100 пользователями. Что получают клиенты? Все просто — систему ВКС MINT, которая обеспечит бесшовную миграцию решений Microsoft Teams, Zoom, Google Meet. Источник фото: : Mintconf.ru ВКС MINT просто и быстро интегрируется в любую корпоративную среду под требуемые условия безопасности Платформа видеоконференцсв

Microsoft будет шпионить за каждым шагом пользователей. Россиян это не коснется ны, полезна, с другой - небезопасна Согласно описанию патента, благодаря этому новшеству мессенджер Microsoft Teams будет рассылать уведомления по типу «Пользователь А скоро будет отсутствовать

Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис ты над проектами. Это создаёт интерактивную и вовлекающую обучающую среду. Для пользователей Miro и Microsoft Teams использование доски и ВКС Pruffme будет бесплатным до 1 июня. Так что можно п

Платформа eXpress предлагает специальные условия по переводу коммуникаций из MS Teams из-за ограничений Microsoft е сервисы корпорации Microsoft, в число которых по уточненным данным вошли корпоративный мессенджер Microsoft Teams, облачный аналог Microsoft Office – Office 365, облачная платформа Azure, обл

IVA Technologies предоставит бизнес-пользователям Microsoft Teams бесплатный доступ к сервисам ВКС на 4 месяца до 4 месяцев бесплатный доступ к своим сервисам для российских компаний, которые будут переходить с Microsoft Teams. Предприятиям предложат тестовый доступ к корпоративной ВКС-платформе IVA MCU

VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams (2) бесплатные облачные лицензии на SaaS сервис VideoMost всем организациям, ищущим замену решениям Microsoft Teams. Лицензии на сервер и облачный сервис VideoMost будут предоставляться в том ж

VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams ы и бесплатные облачные лицензии на SaaS сервис VideoMost всем организациям, ищущим замену решениям Microsoft Teams. Лицензии на сервер и облачный сервис VideoMost будут предоставляться в том ж

Корпоративные клиенты Microsoft Teams смогут бесшовно перейти на российские сервисы в крупных компаниях. Неудивительно, что некоторые из них все еще продолжают пользоваться сервисами Microsoft Teams, даже несмотря на риск отключения. Сейчас, когда отказ от привычных приложени

В корпоративном суппераппе VK Teams появился модуль «Организационная структура» В on-premises-версии VK Teams доступен новый модуль — «Организационная структура»: он отображает подразделения и филиалы компании или группы компаний, подразделения внутри каждого из них, а также информацию о руководи

Российский мессенджер Squadus получил фишку, которой нет нигде, кроме как в Microsoft Teams российский продукт в категории «корпоративные мессенджеры», обладающий подобной функциональностью. Более того, и среди зарубежных решений похвастать наличием такой возможности может только мессенджер Teams корпорации Microsoft, заявил представитель компании – разработчика в разговоре с CNews. Фото: Компания «Новые облачные технологии» («Мой офис») Squadus и «Мой офис» вновь обновились К нед

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков могут подключаться пользователи с компьютеров и смартфонов с разными операционными системами. Не все решения ВКС поддерживают такой зоопарк устройств. Георгий Казимирчик, руководитель команды ВКС VK Teams У удаленных сотрудников не всегда есть возможность использовать широкий канал связи, а в регионах не везде есть 4G. Поэтому могут возникать технические проблемы с подключением. Кроме этог

VK Teams расширил возможности для видеоконференций Корпоративный суперапп VK Teams запустил новые инструменты для видеоконференций. Пользователи смогут проводить вебинары более чем на 300 человек, модерировать и записывать звонки, обсуждать вопросы в чате встречи. Об эт

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских решений ВКС 2023 к-то легко заменить Teams Одним из лидеров среди зарубежных решений в корпоративной среде считается Microsoft Teams. Решение имеет очень широкий функционал и покрывает не только функции, собств

Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит роизводителя серверных решений видео-конференц-связи Vinteo Борис Попов тоже поддерживает запрет на Microsoft Teams в российских образовательных учреждениях. Он сообщил изданию, что сервис нужн

VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом Инвестиции в VK Teams Интернет-холдинг VK вложит 963 млн руб. в развитие платформы корпоративных коммуникаций VK Team. Эта информация следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK, «1С»

Когда российские вендоры смогут заменить Microsoft Teams? и скрепление окончательных договоренностей. В корпоративном сегменте ориентиром до сих пор остается Microsoft Teams несмотря на то, что платные услуги нам недоступны. В повседневном, в том числ

«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность та уведомления о предстоящих встречах. «Squadus обладает функциональностью, привычной пользователям Microsoft Teams и Slack. В частности, в программе есть аналогичные группы коммуникаций, такие

Новые возможности для работы команд в VK Teams: до 100 пользователей в видеозвонке и подключение внешних участников Корпоративный суперапп VK Teams расширил инструменты видеоконференций. В обновленной версии одновременно могут созваниваться до 100 человек. Возможность добавления внешних пользователей по ссылке упростит сотрудничество

Станислав Иодковский - Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams ным решением. Вы согласны с этой точкой зрения? Станислав Иодковский: Отчасти они правы, потому что Microsoft Teams – это консолидация в едином супер-апе всей экосистемы Microsoft, всех инструм

МТС потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Zoom и Microsoft Teams кочастотных коммуникациях, предложив альтернативы для уходящих с российского рынка продуктов Zoom и Microsoft Teams, отмечало ранее издание The Inc. Планы МТС в отношении Webinar В 2022 г. в ко

Встроенный таск-трекер и обсуждения: у облачной версии корпоративного суперприложения VK Teams появились новые возможности Компаниям, которые используют платную версию VK Teams в облаке, теперь доступны встроенный таск-трекер и ветки обсуждений (треды). Новые функции помогут повысить эффективность работы за счет оптимизации процесса решения задач и общения в ком

VK открыла коммуникационную платформу VK Teams для разработчиков Компании, которые используют VK Teams на своих или арендованных серверах, могут интегрировать в платформу собственные сервисы и мини-приложения. За счет этого любой бизнес может расширить возможности платформы и адаптировать