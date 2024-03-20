Платформа eXpress предлагает специальные условия по переводу коммуникаций из MS Teams из-за ограничений Microsoft

Российские компании получили уведомления от Microsoft об ограничении доступа к облачным сервисам американской корпорации с 20 марта 2024 г. Ограничения будут применяться в соответствии с 12-м пакетом санкций, принятых 18 декабря 2023 г. Советом ЕС. В число сервисов, попавших под приостановку доступа, вошли программное обеспечение для бизнес-аналитики Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM, ПО для управления предприятиями (ERP), а также ряд облачных продуктов.

В уведомлении упоминаются облачные сервисы корпорации Microsoft, в число которых по уточненным данным вошли корпоративный мессенджер Microsoft Teams, облачный аналог Microsoft Office – Office 365, облачная платформа Azure, облачное хранилище One Drive, Microsoft SQL On-prem Server, Microsoft System Center (перестанут доставляться обновления безопасности). Перед компаниями, которые сохранили лицензии коммуникационных сервисов Microsoft после марта 2022 г. (официальной приостановки деятельности Microsoft на территории России), встает вопрос об экстренном поиске аналогов Microsoft Teams среди отечественных коммуникационных платформ.

Для тех заказчиков, которые сейчас предпринимают быстрые шаги по замещению инструментов своей корпоративной коммуникации и рабочих процессов, платформа eXpress подготовила специальные условия удобного тестирования продукта и эффективного внедрения. Российский вендор предоставляет лицензию на решение eXpress (в облаке или on-prem) с бесплатным пробным периодом в 3 месяца для всех для новых клиентов, размером до 5000 пользователей.

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress обеспечивает заказчикам все необходимые функции для рабочей коммуникации на уровне MS Teams: мессенджер, признанный авторитетными российскими рейтингами ПО, ВКС на 250+ участников с возможностью записи и интерактивного взаимодействия, чат-боты, мини-приложения для интеграции с внутренними системами заказчика. eXpress – единственный на рынке обеспечивает информационную защиту, подтвержденную сертификатом ФСТЭК России четвертого уровня доверия. Решение входит в Единый реестр отечественного ПО. Продукт используется в ряде крупнейших компаний России, включая «Росатом», «РЖД» и «Норникель».

Как действовать в ситуации, если в компании все еще используется MS Teams и другие сервисы Microsoft, к которым будет ограничен доступ

Определить перечень используемых в компании облачных сервисов Microsoft и подготовить бэкап во избежание полной или частичной потери данных. Разработать план по замене соответствующих продуктов с приоритезацией в зависимости от их влияния на бизнес-процессы. Те продукты, которые в большей степени влияют на бизнес-процессы, должны быть замещены в первую очередь. План позволит всем заинтересованным сторонам увидеть общую картину и поможет заранее выявить критичные для бизнеса места.

Сформировать команду, которая будет участвовать в поиске и тестировании замены. Исследовать существующие на рынке российские решения. Важно обращать внимание на такие критерии, как время присутствия на рынке, функциональность, количество заказчиков, которые уже пользуются продуктом, механизмы ИБ.

Провести тестирование. Это важный шаг, который необходим, чтобы убедиться, что программное обеспечение обладает заявленными возможностями и подходит для решения задач бизнеса. Если нужна интеграция с другими системами и программными продуктами, то на этапе тестирования также можно проверить корректность их взаимодействия.

Полнофункциональный и защищенный от блокировок инструмент рабочей коммуникации с каждым днем приобретает все большую важность для бизнес-процессов российских компаний. В сложившейся ситуации отечественные вендоры готовы обеспечить профессиональное сопровождение проектов внедрения и в дальнейшем развивать функциональность своих продуктов.