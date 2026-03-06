Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг

«Рег.облако» увеличил облачное хранилище в 40 раз позволяет компаниям фокусироваться на стратегических инициативах, а не на управлении инфраструктурными ограничениями», — сказал Алексей Тюняев, директор по облачным продуктам «Рег.облака». Объектное облачное хранилище S3 было запущено в «Рег.облаке» в 2024 г. А в 2025 г. стала доступна для заказа приватная версия с полной изоляцией данных. Сервис хранит данные в логических контейнерах — ба

Российский рынок облачных хранилищ: как импортозамещение и данные меняют отрасль для архивных данных с использованием эразир-кодирования 3+2. Поддержка стандартного S3 API обеспечивает совместимость с существующими приложениями. © Melpomene / Фотобанк Фотодженика Российский рынок облачных хранилищ переживает значительную трансформацию после ухода международных вендоров Кейс из практики Реальное применение решения демонстрирует кейс производителя напитков. Компания перен

ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в России и Белоруссии, объявляет о запуске облачного хранилища ActiveDisk. Оно обеспечит компаниям хранение данных, контролируемый обмен

ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS исходя из своих потребностей. Предложение уже доступно для самостоятельного подключения как новым, так и постоянным клиентам провайдера с 21 мая 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Softline. Облачный хостинг CloudServer представляет собой безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу и безопасное размещение данных. Сервис подходит под задачи мал

В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна м автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Аграрного университета провинции Цзянси (г. Наньчан, Китай) разработали новый метод хранения и управления файлами в облачном хранилище, в основе которого лежит технология блокчейн, сообщил Университет «ЛЭТИ» на своем сайте. Технология позволяет создать трехуровневую систему «пользователь — система блокчейн —

«СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля мессенджеров и облачных хранилищ ss. Еще разработчики расширили контроль над популярными облачными сервисами. Стал доступен перехват облачного хранилища системы ЭДО «Контур.Диадок» и облачной среды для разработчиков Google Col

Cloud4Y предоставил облачный хостинг компании «Элдис» Cloud4Y предоставил облачный хостинг компании «Элдис». Часть бизнес-процессов системного интегратора теперь работает в облаке провайдера. «Элдис» занимается разработкой и внедрением комплексных ИТ-решений для пост

Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud. Это безопасное хранилище для совместной работы внутри компании, передачи файлов наружу или под другие задачи, которое можно настроить самостоятельно или во

VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей K. Учителя-пользователи учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» могут получить бесплатно дополнительные 32 ГБ в «Облаке Mail.ru». Для этого достаточно зайти в приложение с помощью VK ID и размер облачного хранилища автоматически обновится — к базовым 8 ГБ добавятся еще 32 ГБ. В топ-регионов, уже активно использующих облачные технологии для образовательного процесса, входят Москва, Крас

Как сделать бэкап своего облачного хранилища ение компенсации от разработчика стремятся к нулю. Этот факт делает вопрос создания резервной копии облачного хранилища еще более актуальным. Автоматическое резервное копирование через компьюте

ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона» нет-магазин и придерживаться скорости его открытия в 2-3 секунды при любых его доработках», — сказал Виталий Михалюк, руководитель отдела интернет-торговли компании «Аскона». В результате перехода на облачный хостинг от ActiveCloud компания увеличила количество просмотров страниц, в том числе и глубину просмотров, а также повысила рейтинг ресурса в поисковой выдаче. Такие итоги проекта обус

«Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры. Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционные расходы на надежное хранение собственного ме

Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial ьника коммерческого отдела Corpsoft24. Corpsoft24 перенесла проектную документацию ABC Industrial в облачное хранилище на базе геораспределенных ЦОДов уровня TIER 3 на платформе NextCloud. Next

Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями «Облачный» Telegram Мессенджер Павла Дурова Telegram превратился в полноценное и полностью бесплатное облачное хранилище, работающее почти без ограничений. Такую возможность реализовал пользователь GitHub с никнеймом Pato05 – он запустил сервис Uploadgram, позволяющий загружать файлы на серверы

«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище объемами данных и иметь постоянный бесперебойный доступ к необходимым материалам. Перенос данных в облачное хранилище «Техносерв Cloud» стал отличным решением для наших текущих задач и даже в

К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд в облака В середине октября 2020 г. аналитическая компания ResearchAndMarkets представила основные результаты тематического исследования, посвященного текущему состоянию и перспективам мирового рынка облачных хранилищ данных. По расчетам экспертов, этот сегмент вырастет с $50,1 млрд в 2020 г. до $137,3 млрд в 2025 г. Среднегодовой темп роста в течение указанного периода при этом составит 22

Commvault представила Metallic Cloud Storage Service Commvault анонсировала Metallic Cloud Storage Service, полностью интегрированное облачное хранилище резервных копий для программного обеспечения Commvault Backup and Recovery

SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц еральный директор SberCloud, сказал: «Мы разработали простое в использовании, надежное и безопасное облачное хранилище. "Сбердиск" делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для ча

Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр с Санкт-Петербургским инженерно-проектным центром (ИПЦ Спб). В рамках сотрудничества клиент выбрал «Облачное хранилище» для размещения данных сайта Санкт-Петербургского Горного университета. Ус

«Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike Российский оператор сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил для своих абонентов облачное хранилище на базе платформы Cloudike компании «АСД технолоджиз». Особенностью Cloudi

«Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud» рактно-исследовательской организацией «Атлант клиникал». Компания «Атлант клиникал» выбрала услугу «Облачное хранилище» для размещения резервных копий. Услуга является высокопроизводительным и

Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления кликаться и наслаждаться музыкой, которую вы транслируете из своей коллекции на удаленных серверах. Облачное хранилище и облачные вычисления: в чем разница? Облачное хранилище включает в

«СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса» «СБКлауд» объявила о начале подключения клиентов к новому сервису «Облачное хранилище для бизнеса», позволяющему хранить в защищенном бизнес-облаке «СБКлауд» до

Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive ымогателей и шифровальщиков, вредоносных вложений, спама, фишинга, а также ранее неизвестных угроз. Облачное хранилище документов даёт организациям столь необходимые сегодня гибкость, оперативн

Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России ет подключение к сети, то все фотографии, видео и другие данные будут автоматически дублироваться в облачное хранилище. В дальнейшем их можно также легко открыть, даже если они удалены из внутр

Google снизит в России цены на свое облачное хранилище о в течение следующих нескольких месяцев. Точные сроки перехода не сообщаются, равно как и то, куда будут переведены подписчики тарифного плана на 10 ТБ. Что такое Google One One – это новое название облачного хранилища Google, ранее известного как Disk («Диск» в России). Переименование было осуществлено 15 мая 2018 г. Новое имя лучше отражает суть сервиса – он позволяет хранить не только ф

В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета чии подписки «Диск-О:» позволяет добавить неограниченное количество виртуальных дисков, связанных с облачными хранилищами Кроме того, в новой версии приложения «Диск-О:» реализована возможность

«Техносерв Cloud» предоставила услуги виртуального ЦОД и облачного хранилища для «Цеппелин Русланд» ощадки для обеспечения отказоустойчивости продуктивных систем «Цеппелин Русланд» будет использовать облачное хранилище данных «Техносерв Cloud». Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечит

Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» пуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud (https://ts-cloud.ru/) — «Облачное хранилище данных». «Облачное хранилище данных» — высокопроизводительное храни

«Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе ы за чтение не предусмотрено. Запросы типа PUT стоят p6 за 10 тыс., типа GET — p0,6 за 10 тыс.Объем облачного хранилища «Техносерва» составляет 1 Петабайт«Техносерв» уточняет, что клиент оплачи

СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО RCNTEC («Арсиэнтек») объявила о том, что приказом Минкомсвязи России от 23.12.2016 №682 российская горизонтально масштабируемая СХД Resilient Cloud Storage («Полибайт») внесена в Единый реестр отечественного ПО и рекомендована для закупки российским госструктурам и предприятиям. Российская компания RCNTEC занимается разработкой и про

«Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище» запустив новый сервис «Виртуальное хранилище». Он позволяет клиентам за несколько минут развернуть облачное хранилище больших объемов данных с высоким уровнем безопасности и доступом к собстве

Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка в Казахстане горизонтально-масштабируемой системы хранения данных собственной разработки Resilient Cloud Storage. Система будет представлена на международном форуме BИТ-2016, который состоится

Softline предоставила Aggregion облачное хранилище на базе Microsoft Azure Компания Softline предоставила облачное хранилище на базе Microsoft Azure компании Aggregion. В результате заказчик получил

Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1 ммуникациях, наша компания смогла сократить сроки вывода на рынок новых облачных услуг, разработанных на основе линейки решений Hitachi Content. Используя Hitachi Content Platform в качестве базового облачного хранилища, Hitachi Data Ingestor в качестве облачного шлюза и Hitachi Content Platform Anywhere как инструмент синхронизации и дистанционного управления файлами, мы смогли легко и в к