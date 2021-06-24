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Microsoft Dynamics CRM


24.06.2021 Waveaccess автоматизировала финансовые расчеты британской ритейл-платформы Jisp с сотнями розничных магазинов 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 2
26.10.2020 Российско-германская внешнеторговая палата внедрила «KORUS CRM | Массовые рассылки» 1
27.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедряет решение AppDynamics для улучшения качества обслуживания клиентов 1
24.12.2019 «СКБ Контур» помог «Газпромбанк Автолизингу» наладить проверку контрагентов 1
16.05.2019 Yota перешла на Microsoft Dynamics 365 2
05.03.2019 «Корус консалтинг» роботизировал операционную деятельность банка «Санкт-Петербург» 1
05.12.2018 Tele2 вдвое ускорил подключение бизнес-клиентов благодаря внедрению Microsoft Dynamics CRM 7
07.11.2018 «Норбит» автоматизировал управление клиентским сервисом в группе компаний СИМ 1
29.10.2018 Платформа веб-аналитики Calltouch интегрирована с Microsoft Dynamics CRM 5
12.03.2018 Waveaccess внедрила решение по интеграции CRM и IP-АТС в образовательной компании Maximum 1
12.03.2018 Navicon автоматизировал продажу рекламных площадей в ЦУМе 1
11.12.2017 Бизнес-клиентов «Билайна» подключат к облаку Microsoft 2
09.11.2017 «Корус Консалтинг» оптимизировала оптовые продажи СТД «Петрович» 1
12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft 1
05.06.2017 Navicon модернизировал CRM в фармацевтический компании «Петровакс Фарм» 1
29.05.2017 Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств 1
25.05.2017 Navicon будет использовать технологию KingswaySoft в проектах внедрения CRM-систем 4
20.04.2017 Navicon представила облачное CRM-решение для выездного сервисного обслуживания 1
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова 1
04.04.2017 «ДельтаКредит» повысил сумму выдаваемых ипотечных кредитов благодаря онлайн-сервису на базе Microsoft Dynamics CRM 2
20.03.2017 МТТ перешел на омниканальную CRM 1
02.03.2017 «Север Минералс» оптимизирует процесс продаж с помощью Microsoft Dynamics CRM 3
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний 1
25.01.2017 Первым техническим директором Microsoft стал топ-менеджер LinkedIn 1
24.01.2017 Navicon набирает стажеров по CRM 1
17.01.2017 «Яндекс.Деньги» внедрили Microsoft Dynamics CRM 2
22.12.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM 2
12.12.2016 Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle 1
30.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в компании «Рускон» 2
24.11.2016 Navicon расширил линейку бизнес-приложений для автоматизации маркетинга 5
07.11.2016 Компании группы «Ланит» представят на CNews Forum 2016 ГИС ЖКХ и решения собственной разработки 1
27.10.2016 Navicon автоматизировал работу полевых сотрудников «Промо-Мед» 2
12.09.2016 ALP Group выявила возможности для оптимизации тестовой ИТ-инфраструктуры «Инвитро-ИТ» 1
18.08.2016 «Корус Консалтинг» пополнил свой портфель продуктов для взаимодействия с клиентами решением ClickDimensions 3
16.08.2016 Navicon внедряет Microsoft Dynamics CRM в «Инфинитум»: завершен первый этап проекта 1
28.07.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует управление продажами в компании «Рускон» с помощью Microsoft Dynamics CRM 5
21.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» 3
18.07.2016 «Норбит» прошел аттестацию по Microsoft Dynamics CRM 2016 3
18.07.2016 «ЦМД-софт» внедрила в «Полюсе» решение для проведения закупок 3

Публикаций - 386, упоминаний - 1006

Microsoft Dynamics CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 154
Navicon - Навикон 197 30
SAP SE 3208 24
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 23
Корус Консалтинг ГК 805 22
Ланит - Норбит - Norbit 202 8
3728 8
Синтерра - Synterra 564 8
Maykor-GMCS 44 7
Ланит ГК 1155 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
Columbus - Колумбус 125 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 5
Salesforce.com 272 4
Terrasoft - Террасофт 140 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 4
IBM 3530 3
Softline - Софтлайн 1474 3
ESET 989 3
Крок 1219 3
ServiceNow 49 3
Oracle Siebel 130 3
АйТи 749 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
ЦМД-Софт 24 3
SATO 4 3
Soft Master 4 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 3
СКБ Контур 416 2
Twitter 2204 2
Facebook 3765 2
Oracle Corporation 3333 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
WaveAccess - ВейвАксесс 19 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Google LLC 7135 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Box inc - box.com - box.net 76 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Pony Express 55 4
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 8 3
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 3
Возрождение - Коммерческий банк 98 3
Балтика - Пивоваренная компания 111 2
Р-Фарм 20 2
Global CIO 28 2
Открытие ФК 538 2
Аэрофлот 492 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
LinkedIn 520 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Sanofi - Санофи 33 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
ВТБ24 583 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Кораблик 33 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
ДельтаЭкспресс 4 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 6 1
Caterpillar 33 1
ЕС-лизинг 13 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк Автолизинг 8 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1123 1
X5 Group 599 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Транснефть 159 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 135 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 5 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
ИТ-аудит 75 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 67 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 1
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 21 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 10 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
Microsoft SharePoint Server 103 17
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 12
Microsoft Office 365 769 11
Microsoft Office 1926 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 10
Microsoft Dynamics 365 92 9
Microsoft Windows 10 6622 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Microsoft Dynamics 193 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 6
Microsoft Lync 272 6
Microsoft Azure 1171 6
Microsoft Windows 7 1662 5
Navicon Pharma CRM 12 5
Microsoft Power BI 113 5
Microsoft Dynamics CRM Online 34 5
Microsoft SharePoint 2010 43 5
Microsoft SQL Server 790 5
Microsoft Skype 1465 4
Microsoft Exchange 680 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Outlook 641 3
ESET Secure Authentication 12 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Java - Язык программирования 1169 2
Qlikview 97 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Skype for Business 116 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
IBM Cognos BI 141 2
Asterisk 58 2
Microsoft Windows 8 1228 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Бар-Бирюкова Мария 62 16
Тотмакова Софья 12 7
Савчук Аурика 7 4
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Сумин Денис 9 2
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Востриков Юрий 19 2
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