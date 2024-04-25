Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce кты стала объективной реальностью. Новая версия импортонезависимой CRM-системы для управления корпоративными продажами и маркетингом в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM — российская альтернатива ушедшим Microsoft Dynamics CRM и Salesforce. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Одним из главных преимуществ зарубежных CRM-систем была их высокая гибкость. SimpleOne B2B CRM сохраняет эту

Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали упа к облачным продуктам на территории России», – сообщили CNews в Softline. В компании, ссылаясь на письма американских ИТ-гигантов, подчеркнули, что запрет коснется, в том числе, сервисов Power BI, Dynamics CRM и ряда других. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», – заявили редакции представители Softline. Европейские санкции, о которых уп

«КОРУС Консалтинг» стал партнером года Microsoft в области управления продажами и полевым персоналом и по управлению продажами и полевыми сотрудниками на платформе Microsoft Dynamics 365. В номинациях Dynamics For Sales и Dynamics For Field Service оценены проекты системного интегратора для ко

Tele2 вдвое ускорил подключение бизнес-клиентов благодаря внедрению Microsoft Dynamics CRM Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, внедрил Microsoft Dynamics CRM для управления взаимоотношениями с корпоративными клиентами. Решение п

Платформа веб-аналитики Calltouch интегрирована с Microsoft Dynamics CRM Calltouch представил интеграцию с одной из самых популярных CRM-систем в мире – Microsoft Dynamics CRM. Настроить передачу данных из платформы веб-аналитики Calltouch в M

MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова ития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов экономического факультета РЭУ. Изучение данного кур

«ДельтаКредит» повысил сумму выдаваемых ипотечных кредитов благодаря онлайн-сервису на базе Microsoft Dynamics CRM млрд за 9 месяцев. Это произошло благодаря онлайн-сервису «ДельтаЭкспресс», разработанному на базе Microsoft Dynamics CRM. Он лег в основу новой бизнес-модели выдачи ипотечных кредитов: реализ

«Север Минералс» оптимизирует процесс продаж с помощью Microsoft Dynamics CRM ГК «Корус Консалтинг» завершила первый этап проекта по внедрению Microsoft Dynamics CRM 2016 для управления процессами продаж в компании «Север Минералс», офи

«Яндекс.Деньги» внедрили Microsoft Dynamics CRM мы продаж в российском сервисе электронных платежей «Яндекс.Деньги». Решение построено на платформе Microsoft Dynamics CRM 2016, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». При выборе технологической

«Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM «Корус Консалтинг» объявил о завершении реализации первой части проекта по автоматизации компании «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, для улучшения оперативности работы брокера, «КИТ Финанс Брокер» принял решение внедрить современный технологический инструмент. Платформ

«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в компании «Рускон» «Корус Консалтинг» объявил о завершении проекта по внедрению Microsoft Dynamics CRM для управления процессами продажи и маркетинга в российской транспортн

Navicon расширил линейку бизнес-приложений для автоматизации маркетинга заключил партнерское соглашение с ClickDimensions, разработчиком одноимённого решения на платформе Microsoft Dynamics CRM для автоматизации процессов маркетинга. Как рассказали CNews в компани

Navicon внедряет Microsoft Dynamics CRM в «Инфинитум»: завершен первый этап проекта анной базы данных с информацией о клиентах. Для реализации пилотного проекта была выбрана платформа Microsoft Dynamics CRM 2016, внедрение которой в одном из отделов ГК «Инфинитум» сотрудники N

«Корус Консалтинг» автоматизирует управление продажами в компании «Рускон» с помощью Microsoft Dynamics CRM ГК «Корус Консалтинг» начала проект по внедрению CRM-системы на базе Microsoft Dynamics CRM 2016 в компании «Рускон». «Рускон» - национальный транспортно-логистич

«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» ГК «Корус Консалтинг» автоматизировала процессы взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» (НРД). Об этом CNews сообщили в

«Норбит» прошел аттестацию по Microsoft Dynamics CRM 2016 одит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, прошла аттестацию по новой версии Microsoft Dynamics CRM 2016, подтвердив глубокую техническую экспертизу в области внедрения с

«Норбит» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2016 в ivi входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, объявила о завершении внедрения Microsoft Dynamics CRM 2016 в российской медиакомпании ivi. В сжатые сроки было разработано и

«Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге» с Групп», запустила в промышленную эксплуатацию информационную систему поддержки сбыта на платформе Microsoft Dynamics CRM компании ТК «ЕвразХолдинг». Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Г

«Независимая регистраторская компания» внедрила Microsoft Dynamics CRM Компания Maykor-GMCS построила автоматизированную систему управления взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM для «Независимой регистраторской компании» (НРК). Ее использование оптимизирует процесс оказания услуг клиентам, освобождая клиентских менеджеров от выполнения рутинных о

Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в «Ипотечной корпорации Чувашской Республики» ии Чувашской Республики». Система управления взаимоотношениями с клиентами на базе последней версии Microsoft Dynamics CRM 2015 была разработана и внедрена в организации всего за полгода, сообщ

Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в Microsoft Dynamics CRM Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в новой системе CRM на базе Microsoft Dynamics CRM. Об этом CNews сообщили в банке «Возрождение». Проект по развертыванию

Microsoft представила новые решения для корпоративных клиентов oft, рассказал о новых возможностях Office 365 и Skype для бизнеса, а также анонсировал доступность Microsoft Dynamics CRM 2016. Об этом говорится в заявлении Microsoft, поступившем в редакцию

«Норбит» представила решение для медиакомпаний на базе Microsoft Dynamics CRM ержания жизнедеятельности бизнес-процессов. Поэтому CRM-система — незаменимый помощник в работе любой медиакомпании, подчеркнули в компании. Специализированное решение от «Норбит» реализовано на базе Microsoft Dynamics CRM. Особенность Norbit4Media состоит в том, что оно построено на основе практического опыта внедрения проектов, учитывает их специфику и особенности бизнеса российских компа

«Корус Консалтинг» автоматизировал продажи в «Росинжиниринг Проект» на базе Microsoft Dynamics CRM Online Консалтинг» завершила автоматизацию процесса продаж в компании «Росинжиниринг Проект» на платформе Microsoft Dynamics CRM Online. Новое решение помогло организовать работу с клиентами в едином

Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в латвийском Norvik Banka ла разработана и внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами на базе последней версии Microsoft Dynamics CRM 2015. Об этом CNews сообщили в компании Navicon. Norvik Banka — часть

«Корус Консалтинг» автоматизировал взаимоотношения с клиентами «Национального расчетного депозитария» на базе Microsoft Dynamics CRM а компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 2013 в НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) — це

Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 в фармацевтической компании «Санофи» Компания Navicon внедрила систему Microsoft Dynamics CRM в фармацевтической компании «Санофи». Новая CRM-система помогает «Сано

«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM Online в российском подразделении SATO дрению разработанного решения по управлению арендой квартир и взаимодействию с арендаторами на базе Microsoft Dynamics CRM Online в финской компании SATO. Об этом CNews сообщили в «Корус Консал

Navicon внедряет систему на базе Microsoft Dynamics CRM для «дочки» Festool в России Системный интегратор Navicon начал разработку и внедрение системы на базе Microsoft Dynamics CRM для дочерней компании Festool в России — «ТТС Тултехник Системс». Об э

В банке «ДельтаКредит» внедрен Microsoft Dynamics CRM Navicon завершил проект по внедрению решения на базе Microsoft Dynamics CRM в банке «ДельтаКредит», входящем в международную группу Societe Genera

У Dynamics CRM появились новые возможности Microsoft представила новый функционал своей системы по управлению взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM 2015. Теперь компаниям доступно единое интегрированное решение на базе

«Корус Консалтинг» автоматизирует продажи рекламы в «СТС Медиа» Компания «Корус Консалтинг» начала внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM 2013 в медиакомпании «СТС Медиа». Об этом CNews сообщили в «Корус Конс

SATO в России будет работать с арендаторами в «облаке» при помощи Microsoft Dynamics CRM Online о подразделения SATO решение по управлению арендами квартир и взаимодействию с арендаторами на базе Microsoft Dynamics CRM Online. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». SATO является ин

Pony Express оптимизирует взаимодействие с клиентами с помощью Microsoft Dynamics CRM 2013 л к внедрению автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе платформы Microsoft Dynamics CRM 2013. Партнером по внедрению нового ИТ-решения Pony Express выбрал гру

«Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 Consulting и «Русский Стандарт Страхование» объявили о завершении совместного проекта по внедрению Microsoft Dynamics CRM 2013. Проект позволил контактному центру «Русский стандарт страхование

Российское подразделение Paulig Group выбрало Microsoft Dynamics CRM Online 2013 зработает для российского офиса Paulig Group решение по управлению продажами продукции на платформе Microsoft Dynamics CRM Online. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Головная компани

«Нова Тур» оптимизирует взаимодействие с партнерами благодаря Microsoft Dynamics CRM Online ктивного отдыха, расширила собственную экосистему средств автоматизации, приняв решение о внедрении Microsoft Dynamics CRM Online. Как ожидается, внедренная система позволит объединить коммуник

Softline оптимизировала работу с клиентами в Госюрбюро МФЦ Хабаровского края доставления бесплатной юридической помощи на территории МФЦ Хабаровского края. Решение на платформе Microsoft Dynamics CRM 2013 позволило упростить процесс оказания услуг, повысить их качество,

Продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013 получили сертификат ФСТЭК России кому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программные продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013. Как указано в сертификатах