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Microsoft Dynamics CRM

СОБЫТИЯ

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25.04.2024 Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce

кты стала объективной реальностью. Новая версия импортонезависимой CRM-системы для управления корпоративными продажами и маркетингом в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM — российская альтернатива ушедшим Microsoft Dynamics CRM и Salesforce. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Одним из главных преимуществ зарубежных CRM-систем была их высокая гибкость. SimpleOne B2B CRM сохраняет эту
15.03.2024 Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали

упа к облачным продуктам на территории России», – сообщили CNews в Softline. В компании, ссылаясь на письма американских ИТ-гигантов, подчеркнули, что запрет коснется, в том числе, сервисов Power BI, Dynamics CRM и ряда других. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», – заявили редакции представители Softline. Европейские санкции, о которых уп
10.06.2019 «КОРУС Консалтинг» стал партнером года Microsoft в области управления продажами и полевым персоналом

и по управлению продажами и полевыми сотрудниками на платформе Microsoft Dynamics 365. В номинациях Dynamics For Sales и Dynamics For Field Service оценены проекты системного интегратора для ко
05.12.2018 Tele2 вдвое ускорил подключение бизнес-клиентов благодаря внедрению Microsoft Dynamics CRM

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, внедрил Microsoft Dynamics CRM для управления взаимоотношениями с корпоративными клиентами. Решение п
29.10.2018 Платформа веб-аналитики Calltouch интегрирована с Microsoft Dynamics CRM

Calltouch представил интеграцию с одной из самых популярных CRM-систем в мире – Microsoft Dynamics CRM. Настроить передачу данных из платформы веб-аналитики Calltouch в M
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова

ития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов экономического факультета РЭУ. Изучение данного кур
04.04.2017 «ДельтаКредит» повысил сумму выдаваемых ипотечных кредитов благодаря онлайн-сервису на базе Microsoft Dynamics CRM

млрд за 9 месяцев. Это произошло благодаря онлайн-сервису «ДельтаЭкспресс», разработанному на базе Microsoft Dynamics CRM. Он лег в основу новой бизнес-модели выдачи ипотечных кредитов: реализ
02.03.2017 «Север Минералс» оптимизирует процесс продаж с помощью Microsoft Dynamics CRM

ГК «Корус Консалтинг» завершила первый этап проекта по внедрению Microsoft Dynamics CRM 2016 для управления процессами продаж в компании «Север Минералс», офи
17.01.2017 «Яндекс.Деньги» внедрили Microsoft Dynamics CRM

мы продаж в российском сервисе электронных платежей «Яндекс.Деньги». Решение построено на платформе Microsoft Dynamics CRM 2016, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». При выборе технологической
22.12.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM

«Корус Консалтинг» объявил о завершении реализации первой части проекта по автоматизации компании «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM. Как рассказали CNews в компании, для улучшения оперативности работы брокера, «КИТ Финанс Брокер» принял решение внедрить современный технологический инструмент. Платформ
30.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в компании «Рускон»

«Корус Консалтинг» объявил о завершении проекта по внедрению Microsoft Dynamics CRM для управления процессами продажи и маркетинга в российской транспортн
24.11.2016 Navicon расширил линейку бизнес-приложений для автоматизации маркетинга

заключил партнерское соглашение с ClickDimensions, разработчиком одноимённого решения на платформе Microsoft Dynamics CRM для автоматизации процессов маркетинга. Как рассказали CNews в компани
16.08.2016 Navicon внедряет Microsoft Dynamics CRM в «Инфинитум»: завершен первый этап проекта

анной базы данных с информацией о клиентах. Для реализации пилотного проекта была выбрана платформа Microsoft Dynamics CRM 2016, внедрение которой в одном из отделов ГК «Инфинитум» сотрудники N
28.07.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует управление продажами в компании «Рускон» с помощью Microsoft Dynamics CRM

ГК «Корус Консалтинг» начала проект по внедрению CRM-системы на базе Microsoft Dynamics CRM 2016 в компании «Рускон». «Рускон» - национальный транспортно-логистич
21.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии»

ГК «Корус Консалтинг» автоматизировала процессы взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» (НРД). Об этом CNews сообщили в
18.07.2016 «Норбит» прошел аттестацию по Microsoft Dynamics CRM 2016

одит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, прошла аттестацию по новой версии Microsoft Dynamics CRM 2016, подтвердив глубокую техническую экспертизу в области внедрения с
16.05.2016 «Норбит» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2016 в ivi

входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, объявила о завершении внедрения Microsoft Dynamics CRM 2016 в российской медиакомпании ivi. В сжатые сроки было разработано и
26.04.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге»

с Групп», запустила в промышленную эксплуатацию информационную систему поддержки сбыта на платформе Microsoft Dynamics CRM компании ТК «ЕвразХолдинг». Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Г
23.03.2016 «Независимая регистраторская компания» внедрила Microsoft Dynamics CRM

Компания Maykor-GMCS построила автоматизированную систему управления взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM для «Независимой регистраторской компании» (НРК). Ее использование оптимизирует процесс оказания услуг клиентам, освобождая клиентских менеджеров от выполнения рутинных о
12.01.2016 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в «Ипотечной корпорации Чувашской Республики»

ии Чувашской Республики». Система управления взаимоотношениями с клиентами на базе последней версии Microsoft Dynamics CRM 2015 была разработана и внедрена в организации всего за полгода, сообщ
04.12.2015 Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в Microsoft Dynamics CRM

Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в новой системе CRM на базе Microsoft Dynamics CRM. Об этом CNews сообщили в банке «Возрождение». Проект по развертыванию
01.12.2015 Microsoft представила новые решения для корпоративных клиентов

oft, рассказал о новых возможностях Office 365 и Skype для бизнеса, а также анонсировал доступность Microsoft Dynamics CRM 2016. Об этом говорится в заявлении Microsoft, поступившем в редакцию

26.11.2015 «Норбит» представила решение для медиакомпаний на базе Microsoft Dynamics CRM

ержания жизнедеятельности бизнес-процессов. Поэтому CRM-система — незаменимый помощник в работе любой медиакомпании, подчеркнули в компании. Специализированное решение от «Норбит» реализовано на базе Microsoft Dynamics CRM. Особенность Norbit4Media состоит в том, что оно построено на основе практического опыта внедрения проектов, учитывает их специфику и особенности бизнеса российских компа
12.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал продажи в «Росинжиниринг Проект» на базе Microsoft Dynamics CRM Online

Консалтинг» завершила автоматизацию процесса продаж в компании «Росинжиниринг Проект» на платформе Microsoft Dynamics CRM Online. Новое решение помогло организовать работу с клиентами в едином
13.10.2015 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в латвийском Norvik Banka

ла разработана и внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами на базе последней версии Microsoft Dynamics CRM 2015. Об этом CNews сообщили в компании Navicon. Norvik Banka — часть

21.08.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал взаимоотношения с клиентами «Национального расчетного депозитария» на базе Microsoft Dynamics CRM

а компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 2013 в НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) — це
05.08.2015 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 в фармацевтической компании «Санофи»

Компания Navicon внедрила систему Microsoft Dynamics CRM в фармацевтической компании «Санофи». Новая CRM-система помогает «Сано
26.06.2015 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM Online в российском подразделении SATO

дрению разработанного решения по управлению арендой квартир и взаимодействию с арендаторами на базе Microsoft Dynamics CRM Online в финской компании SATO. Об этом CNews сообщили в «Корус Консал
02.06.2015 Navicon внедряет систему на базе Microsoft Dynamics CRM для «дочки» Festool в России

Системный интегратор Navicon начал разработку и внедрение системы на базе Microsoft Dynamics CRM для дочерней компании Festool в России — «ТТС Тултехник Системс». Об э
15.04.2015 В банке «ДельтаКредит» внедрен Microsoft Dynamics CRM

Navicon завершил проект по внедрению решения на базе Microsoft Dynamics CRM в банке «ДельтаКредит», входящем в международную группу Societe Genera
19.03.2015 У Dynamics CRM появились новые возможности

Microsoft представила новый функционал своей системы по управлению взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM 2015. Теперь компаниям доступно единое интегрированное решение на базе
25.02.2015 «Корус Консалтинг» автоматизирует продажи рекламы в «СТС Медиа»

Компания «Корус Консалтинг» начала внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM 2013 в медиакомпании «СТС Медиа». Об этом CNews сообщили в «Корус Конс
19.02.2015 SATO в России будет работать с арендаторами в «облаке» при помощи Microsoft Dynamics CRM Online

о подразделения SATO решение по управлению арендами квартир и взаимодействию с арендаторами на базе Microsoft Dynamics CRM Online. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». SATO является ин
13.02.2015 Pony Express оптимизирует взаимодействие с клиентами с помощью Microsoft Dynamics CRM 2013

л к внедрению автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе платформы Microsoft Dynamics CRM 2013. Партнером по внедрению нового ИТ-решения Pony Express выбрал гру
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013

Consulting и «Русский Стандарт Страхование» объявили о завершении совместного проекта по внедрению Microsoft Dynamics CRM 2013. Проект позволил контактному центру «Русский стандарт страхование
27.01.2015 Российское подразделение Paulig Group выбрало Microsoft Dynamics CRM Online 2013

зработает для российского офиса Paulig Group решение по управлению продажами продукции на платформе Microsoft Dynamics CRM Online. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Головная компани
21.01.2015 «Нова Тур» оптимизирует взаимодействие с партнерами благодаря Microsoft Dynamics CRM Online

ктивного отдыха, расширила собственную экосистему средств автоматизации, приняв решение о внедрении Microsoft Dynamics CRM Online. Как ожидается, внедренная система позволит объединить коммуник
12.11.2014 Softline оптимизировала работу с клиентами в Госюрбюро МФЦ Хабаровского края

доставления бесплатной юридической помощи на территории МФЦ Хабаровского края. Решение на платформе Microsoft Dynamics CRM 2013 позволило упростить процесс оказания услуг, повысить их качество,
28.10.2014 Продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013 получили сертификат ФСТЭК России

кому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программные продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013. Как указано в сертификатах

02.10.2014 Банк «Открытие» наращивает клиентскую базу с помощью Microsoft Dynamics CRM 2013

оддерживает должное качество обслуживания и наращивает клиентскую базу с помощью новейшей платформы Microsoft Dynamics CRM 2013. Об этом CNews сообщили в компании GMCS (входит в Maykor), в сотр

Публикаций - 564, упоминаний - 971

Microsoft Dynamics CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 414
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 71
9594 57
SAP SE 5601 56
Oracle Corporation 7074 55
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 50
Ланит - Норбит - Norbit 431 49
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 47
Softline - Софтлайн 3743 45
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 39
Navicon - Навикон 339 31
МТ-Интеграция - GMCS 374 28
Oracle Siebel Systems 519 27
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 24
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 20
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 19
Salesforce 498 19
АйТи 1519 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Terrasoft - Террасофт 206 17
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 17
Google LLC 12690 15
ЦМД-Софт 46 15
Docsvision - ДоксВижн 1060 15
Ростелеком 10948 14
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 13
Soft Master 20 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 11
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 10
Manzana Group - Манзана 26 10
HP Inc. 5883 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Cisco Systems 5372 9
Diasoft - Диасофт 1144 9
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 9
Пробизнесбанк АКБ 135 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 6
Альфа-Банк 1979 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 5
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 5
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 5
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 5
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 5
Связной ГК 1401 5
Pony Express - Фрейт линк 73 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 4
Газпром ПАО 1493 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
Альфа-Капитал УК 155 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 3
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 3
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 3
Удмуртспиртпром - Сарапульский ЛВЗ - Сарапульский ликеро-водочный завод 3 3
Saxo Bank 9 3
Mailbrand - МейлБрэнд 5 3
Пивоварни Ивана Таранова 11 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
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Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
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Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
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Верховный суд Каймановых островов 5 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 74
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 48
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 34
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 30
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 30
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 25
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 25
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 24
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 23
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 104
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Microsoft Office 4170 47
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Microsoft Office 365 1042 40
Microsoft Outlook 1506 39
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 38
Microsoft Azure 1526 37
Microsoft Windows 16882 34
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 21
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 20
Microsoft BizTalk Server 107 17
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 15
Microsoft Dynamics 365 147 15
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 14
Google Android 15244 14
Apple iOS 8583 13
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 11
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 9
Microsoft Visual Studio 429 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 8
Apple iPad 4012 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Navicon Pharma BI 20 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 7
Sage Group - SalesLogix 29 7
Microsoft Windows 7 2007 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 7
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 7
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 6
Бар-Бирюкова Мария 105 43
Водянов Владимир 36 18
Тарасенко Владимир 36 17
Татаринов Кирилл 43 10
Геклер Алена 30 10
Прянишников Николай 316 9
Бахтиаров Алексей 21 8
Тотмакова Софья 14 7
Гудкова Светлана 8 7
Вертоградов Владимир 29 6
Паленов Олег 21 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 6
Семенов Александр 166 6
Коршунова Мария 8 5
Рубцова Ольга 33 5
Steen Birger - Стен Биргер 72 5
Воронин Евгений 15 5
Трифонов Андрей 10 5
von Achen John - Вон Эйкен Джон 6 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Аникин Леонид 61 4
Puranen Johanna - Пуранен Йоханна 4 4
Савчук Аурика 8 4
Филимонов Сергей 46 4
Титов Виталий 4 4
Колеров Юрий 4 4
Wilson Brad - Уилсон Брэд 4 4
Захаренко Максим 57 4
Граборов Антон 26 3
Курьянов Сергей 162 3
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 3
Канаметова Залина 4 3
Демидов Михаил 134 3
Круглова Оксана 4 3
Пантелеев Илья 25 3
Торгов Игорь 42 3
Романков Максим 3 3
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 3
Замыслов Андрей 5 3
Котряхов Сергей 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 308
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 36
Европа 24964 30
Украина 7928 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 10
Казахстан - Республика 6048 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 164
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 43
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 33
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 24
Аренда 2687 24
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 16
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 16
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
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Seattle Times 40 1
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ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
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CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Микроинформ 36 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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