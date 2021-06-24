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Microsoft Dynamics CRM
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 386, упоминаний - 1006
Microsoft Dynamics CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бар-Бирюкова Мария 62 16
|Тотмакова Софья 12 7
|Савчук Аурика 7 4
|Пуранен Йоханна 4 3
|Канаметова Залина 4 3
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Монин Сергей 9 2
|Меньшов Кирилл 72 2
|Сумин Денис 9 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Чехонин Антон 60 2
|Востриков Юрий 19 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Иванов Алексей 76 2
|Заединов Руслан 40 2
|Дьяков Петр 9 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Безлюдов Артур 3 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Басеян Тигран 1 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Архипова Лина 9 1
|Алексеева Елена 20 1
|Мельник Елена 1 1
|Лебедева Елена 1 1
|Киреев Сергей 3 1
|Варламова Елена 2 1
|Демидов Михаил 120 1
|Самойленко Максим 65 1
|Чулапов Александр 1 1
|Атаманенко Александр 1 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Царьков Алексей 1 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Новиков Константин 12 1
|Оськин Алексей 21 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Рудаков Денис 31 1
|CNews Analytics 1988 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
|IDC - International Data Corporation 2711 2
|Gartner 2189 1
|Research and Markets 17 1
|Forrester Research 385 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757758, в очереди разбора - 661448.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757758, в очереди разбора - 661448.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru