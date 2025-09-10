Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182672
ИКТ 14205
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26182
Персоны 78470
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1252
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

Савчук Аурика


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 BPMSoft и GMCS стали партнерами 1
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 1
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365 1
16.05.2019 Yota перешла на Microsoft Dynamics 365 1
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова 1
20.03.2017 МТТ перешел на омниканальную CRM 1
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний 1
18.06.2009 Создание ЕАК системы внутреннего контроля в «Ростелекоме»: завершен очередной этап 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Савчук Аурика и организации, системы, технологии, персоны:

Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 7
Microsoft Corporation 25040 6
Maykor GMCS 44 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1511 1
Ростелеком 10105 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
ФОРС - Центр разработки 662 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 26 1
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7329 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1118 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2027 2
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 45 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25482 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7808 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4784 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 794 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 473 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2736 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 413 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5346 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9117 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11906 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 732 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4187 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13096 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2348 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1951 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11073 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11068 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 665 1
Microsoft Dynamics 1181 6
Microsoft Dynamics CRM 544 4
Microsoft Dynamics 365 135 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 604 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
Microsoft Office 3887 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Casewise Corporate Modeler Suite 10 1
Тимошкин Алексей 1 1
Горелик Константин 2 1
Степанов Андрей 30 1
Ермоленко Олег 5 1
Китова Ольга 2 1
Норенко Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6085 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3102 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4163 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7182 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Образование в России 2473 1
Информатика - computer science - informatique 1120 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 116 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6785 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 223 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382948, в очереди разбора - 733749.
Создано именных указателей - 182672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще