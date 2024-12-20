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Чанышев Владимир



20.12.2024 КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования 1
20.11.2024 «ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга 1
08.11.2024 BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса 1
11.10.2024 МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.06.2024 Компания IBS стала партнером BPMSoft 1
23.05.2024 «Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами 1
05.04.2024 «Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса 1
22.03.2024 «DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни» 1
29.08.2023 «Ланит омни» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство 1
11.07.2023 «Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Чанышев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 5
Ланит Омни 65 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
К2Тех 130 1
Быстрые отчеты - Fast Reports - Фаст Репортс 12 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 7
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 187 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Linux OS 9937 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Саутин Василий 8 1
Шикинов Александр 21 1
Голякина Юлия 1 1
Дроговоз Павел 1 1
Синьков Кирилл 40 1
Бутягин Иван 3 1
Прокопенко Константин 11 1
Кострыкина Светлана 5 1
Швыдченко Юрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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