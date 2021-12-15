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Россия СКФО РСО-Алания Северная Осетия-Алания Республика Владикавказ

Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ


15.12.2021 Первый в России ЦОД на отечественных решениях будет построен во Владикавказе
16.02.2018 «Ростелеком» создаст умный город во Владикавказе
22.12.2017 «Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа
05.12.2017 «Росэлектроника» создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники
11.10.2016 МТС открыл новые салоны связи во Владикавказе
28.09.2016 «Ростелеком» принял участие в праздновании Дня города Владикавказа
13.09.2016 РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе
09.02.2015 «Ростелеком» подключил первого абонента по технологии Point-to-point во Владикавказе
08.10.2013 В Администрации Владикавказа завершен очередной этап развития СЭД «Дело»
10.04.2013 «Белтел» построил диспетчерский центр навигационного контроля междугородних автобусных перевозок во Владикавказе
13.04.2011 Замминистра связи срочно вылетел во Владикавказ для спасения телевышки
17.03.2010 Администрация муниципального собрания Владикавказа внедряет СЭД «Дело»
19.11.2008 «ВымпелКом» запустил сеть 3G во Владикавказе
11.03.2005 ЮТК меняет телефонные номера во Владикавказе
09.10.2002 Во Владикавказе заработал центр Федерации Интернет Образования

Публикаций - 170, упоминаний - 199

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 33
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 12
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 8
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 7
Cisco Systems 4720 6
Microsoft Corporation 22497 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 6
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 6
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 196 5
Huawei 3222 4
Yandex - Яндекс 5015 4
АйТи 1179 3
Huawei Technologies 389 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Севосетинэлектросвязь 6 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Spirit DSP - Спирит Корп 425 2
6072 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 69 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Basis - Tionix - Тионикс 63 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Oracle Corporation 6035 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 2
SAP SE 4595 2
Орбита 76 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 219 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
Почта России ПАО 1853 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 2
Связной ГК 1190 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Lexus 61 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 56 1
Мегаполис ТК 152 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 37 1
Магнит - Сеть магазинов 447 1
Инвитро - Invitro 55 1
Афимолл ТРЦ 4 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 1
Цифроград 171 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 17 1
Новард УК - Novard 71 1
Dixis - Диксис 343 1
Бавария ГК 1 1
Телефорум 91 1
Самолёт ГК 216 1
Северсталь ПАО - Severstal 308 1
Qiwi 878 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 1
eBay Inc 1576 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Adidas 129 1
DHL Express 112 1
UPS 129 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 138 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
РСХБ - Россельхозбанк 228 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
СМП банк - Северный морской путь 77 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Таможня - Таможенная служба 421 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Администрация Президента РФ 904 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 1
ПФР Региональные отделения 45 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
МЧС РФ - Главные управления 80 1
МЧС РФ - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 50 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 38 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 24 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 23 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 15
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 3
Google Android 11959 3
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Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 2
Qiwi Открытый город 18 2
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 18 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 2
Apple iPad 3663 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
Apple iOS 6422 2
3Logic Гравитон М - моноблок 18 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 44 2
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 6 1
МОД Народный контроль 43 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 40 1
Хост ГК - МедВедь РМИС Медицинская система 43 1
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ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 16 1
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 1
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Microsoft Windows Server 2012 160 1
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Бузоев Виталий 2 2
Саакашвили Михаил 17 2
Слизень Виталий 241 2
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Чучелов Андрей 44 2
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Соколов Дмитрий 57 2
Нащекин Алексей 112 2
Страх Александр 41 2
Никифоров Николай 1161 2
Лысенко Эдуард 238 2
Розинова Раиса 11 2
Володкович Вячеслав 50 1
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Гусев Дмитрий 51 1
Шмаков Леонид 1 1
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Анохин Сергей 42 1
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Козырев Алексей 274 1
Кабиссов Георгий 1 1
Мельников Александр 68 1
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Паршин Максим 200 1
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
Абонентская база - Абонентская плата 1383 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Пятый канал - Телеканал 51 2
Рен ТВ - телеканал 57 1
Мобильные системы 94 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
InfoWorld 56 1
Юность - радиостанция 28 1
Радио России - радиостанция 45 1
Парламентская газета 11 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
Gartner - Гартнер 3301 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 19 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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