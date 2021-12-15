Индексная книга CNews*
Россия СКФО РСО-Алания Северная Осетия-Алания Республика Владикавказ
Публикаций - 170, упоминаний - 199
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тишков Александр 22 6
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Макаров Станислав 116 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Постных Олег 12 3
|Селютин Александр 59 3
|Гродзенский Яков 9 2
|Контрабаев Артур 68 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Юргелас Мария 41 2
|Бузоев Виталий 2 2
|Саакашвили Михаил 17 2
|Слизень Виталий 241 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Ермолаев Артем 348 2
|Соколов Дмитрий 57 2
|Нащекин Алексей 112 2
|Страх Александр 41 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Лысенко Эдуард 238 2
|Розинова Раиса 11 2
|Володкович Вячеслав 50 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Гусев Дмитрий 51 1
|Шмаков Леонид 1 1
|Санакоев Давид 1 1
|Анохин Сергей 42 1
|Макаров Алексей 55 1
|Козырев Алексей 274 1
|Кабиссов Георгий 1 1
|Мельников Александр 68 1
|Липов Андрей 51 1
|Паршин Максим 200 1
|Солодухин Константин 114 1
|Гаврилов Юрий 13 1
|Аксельрод Илья 16 1
|Брюквин Юрий 281 1
|Меджитов Тимур 63 1
|Салбиев Алан 30 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.