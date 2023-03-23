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Россия СКФО РСО-Алания Северная Осетия-Алания Республика Владикавказ

Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ

СОБЫТИЯ


23.03.2023 «Рексофт» приняла участие в автоматизации нового терминала аэропорта «Владикавказ»

Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, принял участие в создании и запуске высокопроизводительной системы обработки багажа в новом терминале аэропорта «Владикавказ». В этом проекте «Рексофт» выступала технологическим партнером компании «Конветроник». В зону ответственности «Конветроник» входило комплексное управление проектом, проектирование,

15.12.2021 Первый в России ЦОД на отечественных решениях будет построен во Владикавказе

тирование решений для создания первого в России центра обработки данных с использованием преимущественно российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплектов. ЦОД будет построен во Владикавказе – реализация первой линии запланирована на I квартал 2022 г. Осуществление проекта планируется с привлечением средств льготного кредитования в рамках программы Министерства цифрово
16.02.2018 «Ростелеком» создаст умный город во Владикавказе

ут аудита существующего уровня развития информатизации Республики Северная Осетия – Алания и города Владикавказа, определят первоочередные направления развития и основные элементы умного города
22.12.2017 «Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа

«Башинформсвязь», дочернее предприятие «Ростелекома», подписало соглашение о приобретении 100% долей «Твинго Телеком», крупнейшего интернет-провайдера во Владикавказе. Сумма сделки составит 398 млн руб. «Твинго Телеком» предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам услуги доступа в интернет, IPTV и IP телефонии. Компания эксплуатирует

05.12.2017 «Росэлектроника» создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники

«Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) планирует создание во Владикавказе регионального центра по обслуживанию и восстановительному ремонту спецтехники в интересах воинских подразделений ВС РФ, Национальной гвардии и других силовых структур. Реализация п
11.10.2016 МТС открыл новые салоны связи во Владикавказе

ии гипермаркета «Магнит») и на пересечении улиц Джанаева 53 и Рамонова.В салонах МТС жители и гости Владикавказа могут получить консультацию по тарифам, приобрести современный гаджет, оформить

28.09.2016 «Ростелеком» принял участие в праздновании Дня города Владикавказа

«Ростелеком» принял участие в проведении Дня города Владикавказа и организовал развлечения для горожан. Как рассказали CNews в компании, столица

13.09.2016 РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе

о содействие в выделении земельного участка для строительства нового объекта связи, а администрация Владикавказа готова принять участие в благоустройстве прилегающей территории. Объект планируе
09.02.2015 «Ростелеком» подключил первого абонента по технологии Point-to-point во Владикавказе

лекоммуникационных услуг в домах частного сектора столицы республики. «Для жителей частного сектора Владикавказа открылась новая страница телекоммуникационной истории. Теперь услуги интернета и
08.10.2013 В Администрации Владикавказа завершен очередной этап развития СЭД «Дело»

по внедрению системы электронного документооборота «Дело» в Администрации местного самоуправления г.Владикавказа. В рамках проекта, стартовавшего в феврале 2010 г., сегодня решена его главная з
10.04.2013 «Белтел» построил диспетчерский центр навигационного контроля междугородних автобусных перевозок во Владикавказе

РУС) выполнил комплексный проект по созданию регионального диспетчерского центра навигационного контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок с возможностью отслеживания до 10000 бортов во Владикавказе. Как рассказали CNews в «Белтел», перед системным интегратором были поставлены следующие задачи: обеспечение радиосвязи между водителями контролируемых транспортных средств и диспе
13.04.2011 Замминистра связи срочно вылетел во Владикавказ для спасения телевышки

Во Владикавказ срочно вылетает группа специалистов министерства связи и массовых коммуникаций и РТРС во главе с заместителем главы Минкомсвязи Алексеем Малининым для прояснения технических вопросо
17.03.2010 Администрация муниципального собрания Владикавказа внедряет СЭД «Дело»

Администрация муниципального собрания г. Владикавказа, в рамках реализации республиканских целевых программ «Электронная Осетия» и «Ин
19.11.2008 «ВымпелКом» запустил сеть 3G во Владикавказе

иале Северо-Кавказского региона. На момент запуска было обеспечено практически 100% покрытие центра Владикавказа, некоторых спальных районов города. В общей сложности, сеть 3G обеспечила доступ
30.04.2008 «Скай Линк» открыл EV-DO-роуминг между Москвой и Владикавказом

ске, Петрозаводске, Пскове, Рязани, Саратове, Твери, Ульяновске, Челябинске, Кирове, Калининграде и Владикавказе. Также абоненты «Скай Линка» в Москве могут воспользоваться международным интерн
14.12.2007 «Скай Линк» открыл двусторонний интернет-роуминг между Мурманском, Омском и Владикавказом

кай Линк» открыл двусторонний автоматический роуминг мобильной передачи данных CDMA-450 1Х между Мурманском (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и городами Омск (оператор – ЗАО «Омская Сотовая Связь») и Владикавказ (оператор – ЗАО «Сотовая Связь - Алания»). Также открыт двусторонний роуминг по обмену короткими текстовыми сообщениями (SMS) между Мурманском и Нижним Новгородом (оператор - ЗАО «С
26.09.2006 Владикавказский "Мегаполис" повысил эффективность торговли

Крупнейший во Владикавказе торговый комплекс по продаже мебели и бытовой техники «Мегаполис» подвел первые итоги работы с новой информационной системой на базе «1С:Предприятия 8.0». Благодаря автоматизации т
11.03.2005 ЮТК меняет телефонные номера во Владикавказе

сетинэлектросвязь» производит замену телефонных номеров в столице республики Северная Осетия-Алания Владикавказе. Заканчиваются работы по вводу в эксплуатацию выносных модулей от опорно-транзит
24.12.2004 МТС купили 52,5% акций владикавказского оператора

Оператор связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) приобрел у «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) 52,5% акций «Телесот-Алания» (Владикавказ) за $6,2 млн. Ранее МТС не являлись акционером владикавказской компании. Напомним, что в августе МТС приобрели у ЮТК 50% акций «Астрахань Мобайл» и «Волгоград Мобайл». Тогда сумма с
09.10.2002 Во Владикавказе заработал центр Федерации Интернет Образования

. Уже сейчас центр работает - 30 сентября первый поток слушателей, среди которых учителя из 10 школ Владикавказа, приступил к обучению по программе "Интернет-технологии для учителя- предметника

Публикаций - 221, упоминаний - 265

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 38
МегаФон 10742 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 17
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 9
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
Huawei 4677 8
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
Cisco Systems 5372 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Microsoft Corporation 25775 6
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Севосетинэлектросвязь 8 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая Связь-Алания 9 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Омская сотовая связь 12 3
МТС - Телесот-Алания 10 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
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Telegram Group 2940 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
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АйТи 1519 3
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Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Бизнес ИТ 47 2
Совзонд - Sovzond 123 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Почта России ПАО 2370 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
МТС Трэвел - MTS Travel 292 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
Связной ГК 1401 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 2
Международный аэропорт Владикавказ - Беслан 2 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Яндекс.Доставка 113 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Кредит Европа банк 67 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Toyota - Lexus 83 1
Цифроград 171 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Новард УК - Novard 73 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Телефорум 93 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
Бавария ГК 1 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
ЦМД - Центральный Московский Депозитарий 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Copenhagen Economics 1 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 25
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
Google Android 15244 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Apple iPhone 6 4861 3
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 2
NanduQ - Qiwi Открытый город 20 2
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 2
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