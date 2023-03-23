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Россия СКФО РСО-Алания Северная Осетия-Алания Республика Владикавказ
СОБЫТИЯ
|23.03.2023
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«Рексофт» приняла участие в автоматизации нового терминала аэропорта «Владикавказ»
Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, принял участие в создании и запуске высокопроизводительной системы обработки багажа в новом терминале аэропорта «Владикавказ». В этом проекте «Рексофт» выступала технологическим партнером компании «Конветроник». В зону ответственности «Конветроник» входило комплексное управление проектом, проектирование,
|15.12.2021
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Первый в России ЦОД на отечественных решениях будет построен во Владикавказе
тирование решений для создания первого в России центра обработки данных с использованием преимущественно российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплектов. ЦОД будет построен во Владикавказе – реализация первой линии запланирована на I квартал 2022 г. Осуществление проекта планируется с привлечением средств льготного кредитования в рамках программы Министерства цифрово
|16.02.2018
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«Ростелеком» создаст умный город во Владикавказе
ут аудита существующего уровня развития информатизации Республики Северная Осетия – Алания и города Владикавказа, определят первоочередные направления развития и основные элементы умного города
|22.12.2017
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«Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа
«Башинформсвязь», дочернее предприятие «Ростелекома», подписало соглашение о приобретении 100% долей «Твинго Телеком», крупнейшего интернет-провайдера во Владикавказе. Сумма сделки составит 398 млн руб. «Твинго Телеком» предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам услуги доступа в интернет, IPTV и IP телефонии. Компания эксплуатирует
|05.12.2017
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«Росэлектроника» создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники
«Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) планирует создание во Владикавказе регионального центра по обслуживанию и восстановительному ремонту спецтехники в интересах воинских подразделений ВС РФ, Национальной гвардии и других силовых структур. Реализация п
|11.10.2016
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МТС открыл новые салоны связи во Владикавказе
ии гипермаркета «Магнит») и на пересечении улиц Джанаева 53 и Рамонова.В салонах МТС жители и гости Владикавказа могут получить консультацию по тарифам, приобрести современный гаджет, оформить
|28.09.2016
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«Ростелеком» принял участие в праздновании Дня города Владикавказа
«Ростелеком» принял участие в проведении Дня города Владикавказа и организовал развлечения для горожан. Как рассказали CNews в компании, столица
|13.09.2016
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РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе
о содействие в выделении земельного участка для строительства нового объекта связи, а администрация Владикавказа готова принять участие в благоустройстве прилегающей территории. Объект планируе
|09.02.2015
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«Ростелеком» подключил первого абонента по технологии Point-to-point во Владикавказе
лекоммуникационных услуг в домах частного сектора столицы республики. «Для жителей частного сектора Владикавказа открылась новая страница телекоммуникационной истории. Теперь услуги интернета и
|08.10.2013
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В Администрации Владикавказа завершен очередной этап развития СЭД «Дело»
по внедрению системы электронного документооборота «Дело» в Администрации местного самоуправления г.Владикавказа. В рамках проекта, стартовавшего в феврале 2010 г., сегодня решена его главная з
|10.04.2013
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«Белтел» построил диспетчерский центр навигационного контроля междугородних автобусных перевозок во Владикавказе
РУС) выполнил комплексный проект по созданию регионального диспетчерского центра навигационного контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок с возможностью отслеживания до 10000 бортов во Владикавказе. Как рассказали CNews в «Белтел», перед системным интегратором были поставлены следующие задачи: обеспечение радиосвязи между водителями контролируемых транспортных средств и диспе
|13.04.2011
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Замминистра связи срочно вылетел во Владикавказ для спасения телевышки
Во Владикавказ срочно вылетает группа специалистов министерства связи и массовых коммуникаций и РТРС во главе с заместителем главы Минкомсвязи Алексеем Малининым для прояснения технических вопросо
|17.03.2010
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Администрация муниципального собрания Владикавказа внедряет СЭД «Дело»
Администрация муниципального собрания г. Владикавказа, в рамках реализации республиканских целевых программ «Электронная Осетия» и «Ин
|19.11.2008
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«ВымпелКом» запустил сеть 3G во Владикавказе
иале Северо-Кавказского региона. На момент запуска было обеспечено практически 100% покрытие центра Владикавказа, некоторых спальных районов города. В общей сложности, сеть 3G обеспечила доступ
|30.04.2008
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«Скай Линк» открыл EV-DO-роуминг между Москвой и Владикавказом
ске, Петрозаводске, Пскове, Рязани, Саратове, Твери, Ульяновске, Челябинске, Кирове, Калининграде и Владикавказе. Также абоненты «Скай Линка» в Москве могут воспользоваться международным интерн
|14.12.2007
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«Скай Линк» открыл двусторонний интернет-роуминг между Мурманском, Омском и Владикавказом
кай Линк» открыл двусторонний автоматический роуминг мобильной передачи данных CDMA-450 1Х между Мурманском (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и городами Омск (оператор – ЗАО «Омская Сотовая Связь») и Владикавказ (оператор – ЗАО «Сотовая Связь - Алания»). Также открыт двусторонний роуминг по обмену короткими текстовыми сообщениями (SMS) между Мурманском и Нижним Новгородом (оператор - ЗАО «С
|26.09.2006
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Владикавказский "Мегаполис" повысил эффективность торговли
Крупнейший во Владикавказе торговый комплекс по продаже мебели и бытовой техники «Мегаполис» подвел первые итоги работы с новой информационной системой на базе «1С:Предприятия 8.0». Благодаря автоматизации т
|11.03.2005
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ЮТК меняет телефонные номера во Владикавказе
сетинэлектросвязь» производит замену телефонных номеров в столице республики Северная Осетия-Алания Владикавказе. Заканчиваются работы по вводу в эксплуатацию выносных модулей от опорно-транзит
|24.12.2004
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МТС купили 52,5% акций владикавказского оператора
Оператор связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) приобрел у «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) 52,5% акций «Телесот-Алания» (Владикавказ) за $6,2 млн. Ранее МТС не являлись акционером владикавказской компании. Напомним, что в августе МТС приобрели у ЮТК 50% акций «Астрахань Мобайл» и «Волгоград Мобайл». Тогда сумма с
|09.10.2002
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Во Владикавказе заработал центр Федерации Интернет Образования
. Уже сейчас центр работает - 30 сентября первый поток слушателей, среди которых учителя из 10 школ Владикавказа, приступил к обучению по программе "Интернет-технологии для учителя- предметника
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Тишков Александр 22 6
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