Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ

«Рексофт» приняла участие в автоматизации нового терминала аэропорта «Владикавказ» Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, принял участие в создании и запуске высокопроизводительной системы обработки багажа в новом терминале аэропорта «Владикавказ». В этом проекте «Рексофт» выступала технологическим партнером компании «Конветроник». В зону ответственности «Конветроник» входило комплексное управление проектом, проектирование,

Первый в России ЦОД на отечественных решениях будет построен во Владикавказе тирование решений для создания первого в России центра обработки данных с использованием преимущественно российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплектов. ЦОД будет построен во Владикавказе – реализация первой линии запланирована на I квартал 2022 г. Осуществление проекта планируется с привлечением средств льготного кредитования в рамках программы Министерства цифрово

«Ростелеком» создаст умный город во Владикавказе ут аудита существующего уровня развития информатизации Республики Северная Осетия – Алания и города Владикавказа, определят первоочередные направления развития и основные элементы умного города

«Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа «Башинформсвязь», дочернее предприятие «Ростелекома», подписало соглашение о приобретении 100% долей «Твинго Телеком», крупнейшего интернет-провайдера во Владикавказе. Сумма сделки составит 398 млн руб. «Твинго Телеком» предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам услуги доступа в интернет, IPTV и IP телефонии. Компания эксплуатирует

«Росэлектроника» создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники «Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) планирует создание во Владикавказе регионального центра по обслуживанию и восстановительному ремонту спецтехники в интересах воинских подразделений ВС РФ, Национальной гвардии и других силовых структур. Реализация п

МТС открыл новые салоны связи во Владикавказе ии гипермаркета «Магнит») и на пересечении улиц Джанаева 53 и Рамонова.В салонах МТС жители и гости Владикавказа могут получить консультацию по тарифам, приобрести современный гаджет, оформить

«Ростелеком» принял участие в праздновании Дня города Владикавказа «Ростелеком» принял участие в проведении Дня города Владикавказа и организовал развлечения для горожан. Как рассказали CNews в компании, столица

РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе о содействие в выделении земельного участка для строительства нового объекта связи, а администрация Владикавказа готова принять участие в благоустройстве прилегающей территории. Объект планируе

«Ростелеком» подключил первого абонента по технологии Point-to-point во Владикавказе лекоммуникационных услуг в домах частного сектора столицы республики. «Для жителей частного сектора Владикавказа открылась новая страница телекоммуникационной истории. Теперь услуги интернета и

В Администрации Владикавказа завершен очередной этап развития СЭД «Дело» по внедрению системы электронного документооборота «Дело» в Администрации местного самоуправления г.Владикавказа. В рамках проекта, стартовавшего в феврале 2010 г., сегодня решена его главная з

«Белтел» построил диспетчерский центр навигационного контроля междугородних автобусных перевозок во Владикавказе РУС) выполнил комплексный проект по созданию регионального диспетчерского центра навигационного контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок с возможностью отслеживания до 10000 бортов во Владикавказе. Как рассказали CNews в «Белтел», перед системным интегратором были поставлены следующие задачи: обеспечение радиосвязи между водителями контролируемых транспортных средств и диспе

Замминистра связи срочно вылетел во Владикавказ для спасения телевышки Во Владикавказ срочно вылетает группа специалистов министерства связи и массовых коммуникаций и РТРС во главе с заместителем главы Минкомсвязи Алексеем Малининым для прояснения технических вопросо

Администрация муниципального собрания Владикавказа внедряет СЭД «Дело» Администрация муниципального собрания г. Владикавказа, в рамках реализации республиканских целевых программ «Электронная Осетия» и «Ин

«ВымпелКом» запустил сеть 3G во Владикавказе иале Северо-Кавказского региона. На момент запуска было обеспечено практически 100% покрытие центра Владикавказа, некоторых спальных районов города. В общей сложности, сеть 3G обеспечила доступ

«Скай Линк» открыл EV-DO-роуминг между Москвой и Владикавказом ске, Петрозаводске, Пскове, Рязани, Саратове, Твери, Ульяновске, Челябинске, Кирове, Калининграде и Владикавказе. Также абоненты «Скай Линка» в Москве могут воспользоваться международным интерн

«Скай Линк» открыл двусторонний интернет-роуминг между Мурманском, Омском и Владикавказом кай Линк» открыл двусторонний автоматический роуминг мобильной передачи данных CDMA-450 1Х между Мурманском (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и городами Омск (оператор – ЗАО «Омская Сотовая Связь») и Владикавказ (оператор – ЗАО «Сотовая Связь - Алания»). Также открыт двусторонний роуминг по обмену короткими текстовыми сообщениями (SMS) между Мурманском и Нижним Новгородом (оператор - ЗАО «С

Владикавказский "Мегаполис" повысил эффективность торговли Крупнейший во Владикавказе торговый комплекс по продаже мебели и бытовой техники «Мегаполис» подвел первые итоги работы с новой информационной системой на базе «1С:Предприятия 8.0». Благодаря автоматизации т

ЮТК меняет телефонные номера во Владикавказе сетинэлектросвязь» производит замену телефонных номеров в столице республики Северная Осетия-Алания Владикавказе. Заканчиваются работы по вводу в эксплуатацию выносных модулей от опорно-транзит

МТС купили 52,5% акций владикавказского оператора Оператор связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) приобрел у «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) 52,5% акций «Телесот-Алания» (Владикавказ) за $6,2 млн. Ранее МТС не являлись акционером владикавказской компании. Напомним, что в августе МТС приобрели у ЮТК 50% акций «Астрахань Мобайл» и «Волгоград Мобайл». Тогда сумма с