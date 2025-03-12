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Кожиев Таймураз


12.03.2025 МТС первой обеспечила полное покрытие нового курорта Мамисон в Северной Осетии 1
08.09.2016 МТС обеспечил покрытие сетью 4G всей Северной Осетии 1
12.08.2016 МТС провела интернет в горы Северной Осетии 1
23.01.2015 Сеть 4G МТС появилась в Беслане 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кожиев Таймураз и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7863 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8346 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6472 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9692 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7677 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28017 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12274 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24358 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Apple iPad mini 420 1
Apple iPhone 5 773 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 32 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Моздокский район - Моздок 48 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Дигорский район - Дигора 10 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Алагир 20 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5204 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 390 1
Южная Осетия - Цхинвал 29 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 682 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 427 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6347 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7079 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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