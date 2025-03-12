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Кожиев Таймураз
|12.03.2025
|МТС первой обеспечила полное покрытие нового курорта Мамисон в Северной Осетии 1
|08.09.2016
|МТС обеспечил покрытие сетью 4G всей Северной Осетии 1
|12.08.2016
|МТС провела интернет в горы Северной Осетии 1
|23.01.2015
|Сеть 4G МТС появилась в Беслане 1
Кожиев Таймураз и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
|Apple iPad mini 420 1
|Apple iPhone 5 773 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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