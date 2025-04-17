Получите все материалы CNews по ключевому слову
|17.04.2025
|
Красная Поляна, Архыз и Домбай стали самыми популярными горнолыжными курортами России
иве — 160 Мбит/с. На вторую и третью строчку рейтинга вырвались курорты Карачаево-Черкесии — за год Архыз и Домбай показали рост потребления мобильного трафика на 23% и 9% соответственно, что п
|06.12.2024
|
МТС: количество бронирований в Архызе во время межсезонья выросло на 198%
МТС совместно с Минэкономразвития России проанализировала, где россияне бронировали отели в период межсезонья. Самым быстрорастущим направлением, по данным сервиса МТС Travel, стал Архыз – за год число заказов увеличилось в три раза (+198%). Об этом CNews сообщили представители МТС. С середины сентября по конец ноября 2024 г. количество бронирований отелей в целом по Росс
|04.12.2024
|
Аналитика МТС Travel: Архыз, Шерегеш и Зеленоградск набирают популярность в межсезонье
о с Минэкономразвития России выяснили, где россияне бронировали отели и другое туристическое жилье в период межсезонья, с середины сентября по конец ноября. Самыми быстрорастущими направлениями стали Архыз, Шерегеш и Зеленоградск — за год количество заказов там увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. По данным МТС Travel и платформы Bronevik.com, в
|08.11.2024
|
МТС: Домбай и Архыз вошли в число лидеров по раннему бронированию на новогодние праздники
число лидеров по раннему спросу на размещение вошли горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии Домбай и Архыз. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным МТС Travel, к началу ноября 2024 г
|12.07.2023
|
МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии
ого Кавказа с помощью цифровых сервисов. В рамках программы МТС создала первый бесплатный аудиогид «Архыз. Баритовый водопад» и обеспечила безопасность путешественников на всех туристических ма
|02.03.2023
|
МТС организовала горячую линию для гостиниц в Архызе
МТС и туристическое коммьюнити «Архыз Club» запустили бесплатную горячую линию для гостей высокогорного курорта Архыз.
|06.06.2017
|
«Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз»
«Мегафон» запустил 4G-сеть на популярном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии «Архыз», а также обеспечил возможностью скоростного интернет-доступа свыше 500 местных жителей
|12.02.2015
|
«МегаФон» улучшил интернет на горнолыжных трассах Архыза
Компания «МегаФон» сообщила о завершении проекта модернизации сети 3G в поселке Архыз Карачаево-Черкесской республики. Специалисты «МегаФона» расширили территорию покрытия с
|04.04.2014
|
«Ростелеком» проложил оптику к горному курорту Архыз в КЧР
«Ростелеком» завершил строительство участка магистральной сети в Карачаево-Черкесии к всесезонному горному курорту Архыз протяженностью 56 км. Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в рамках проекта Зеленчукская – Архыз позволяет обеспечить всем спектром телекоммуникационных услуг тури
|27.09.2007
|
Дистанционное зондирование поможет создать горнолыжный курорт в России
кие сроки создать модель рельефа перспективного туристско-рекреационного комплекса мирового класса «Архыз». Аэрофототопографическая съемка участка горной территории в районе поселка Архыз
