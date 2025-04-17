Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188919
ИКТ 14614
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3543
Системы 26543
Персоны 81834
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Архыз


СОБЫТИЯ


17.04.2025 Красная Поляна, Архыз и Домбай стали самыми популярными горнолыжными курортами России

иве — 160 Мбит/с. На вторую и третью строчку рейтинга вырвались курорты Карачаево-Черкесии — за год Архыз и Домбай показали рост потребления мобильного трафика на 23% и 9% соответственно, что п
06.12.2024 МТС: количество бронирований в Архызе во время межсезонья выросло на 198%

МТС совместно с Минэкономразвития России проанализировала, где россияне бронировали отели в период межсезонья. Самым быстрорастущим направлением, по данным сервиса МТС Travel, стал Архыз – за год число заказов увеличилось в три раза (+198%). Об этом CNews сообщили представители МТС. С середины сентября по конец ноября 2024 г. количество бронирований отелей в целом по Росс
04.12.2024 Аналитика МТС Travel: Архыз, Шерегеш и Зеленоградск набирают популярность в межсезонье

о с Минэкономразвития России выяснили, где россияне бронировали отели и другое туристическое жилье в период межсезонья, с середины сентября по конец ноября. Самыми быстрорастущими направлениями стали Архыз, Шерегеш и Зеленоградск — за год количество заказов там увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. По данным МТС Travel и платформы Bronevik.com, в
08.11.2024 МТС: Домбай и Архыз вошли в число лидеров по раннему бронированию на новогодние праздники

число лидеров по раннему спросу на размещение вошли горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии Домбай и Архыз. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным МТС Travel, к началу ноября 2024 г
12.07.2023 МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии

ого Кавказа с помощью цифровых сервисов. В рамках программы МТС создала первый бесплатный аудиогид «Архыз. Баритовый водопад» и обеспечила безопасность путешественников на всех туристических ма
02.03.2023 МТС организовала горячую линию для гостиниц в Архызе

МТС и туристическое коммьюнити «Архыз Club» запустили бесплатную горячую линию для гостей высокогорного курорта Архыз.
06.06.2017 «Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз»

«Мегафон» запустил 4G-сеть на популярном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии «Архыз», а также обеспечил возможностью скоростного интернет-доступа свыше 500 местных жителей
12.02.2015 «МегаФон» улучшил интернет на горнолыжных трассах Архыза

Компания «МегаФон» сообщила о завершении проекта модернизации сети 3G в поселке Архыз Карачаево-Черкесской республики. Специалисты «МегаФона» расширили территорию покрытия с
04.04.2014 «Ростелеком» проложил оптику к горному курорту Архыз в КЧР

«Ростелеком» завершил строительство участка магистральной сети в Карачаево-Черкесии к всесезонному горному курорту Архыз протяженностью 56 км. Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в рамках проекта Зеленчукская – Архыз позволяет обеспечить всем спектром телекоммуникационных услуг тури
27.09.2007 Дистанционное зондирование поможет создать горнолыжный курорт в России

кие сроки создать модель рельефа перспективного туристско-рекреационного комплекса мирового класса «Архыз». Аэрофототопографическая съемка участка горной территории в районе поселка Архыз


Публикаций - 68, упоминаний - 85

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 43
МегаФон 9991 14
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 4
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 106 3
Yandex - Яндекс 8537 3
Ростелеком 10369 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 2
АСВТ 95 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
Питерская группа связистов 437 2
Rollei - Franke-Heidecke 26 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4564 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 24
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 168 15
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 14
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 25 9
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 59 9
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 5
Курорты Северного Кавказа - КСК 8 4
Газпром ПАО 1423 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Альфа-Групп 731 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
Юнитайл - Unitile 5 2
Роскосмос - ОРКК - СПП НПК - Системы прецизионного приборостроения Научно-производственная корпорация 5 1
Холдинг Аква 7 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1346 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
Геокосмос 38 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 12
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 9 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 2
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 17 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3392 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 21
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 17
Бронирование - Booking 814 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9395 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6173 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 8
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3311 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5175 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 230 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4203 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 10
МТС Big Data 312 6
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 5
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 106 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 2
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 2
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 2
Avito - Авито Путешествия 51 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
МТС Exolve 126 1
Апартмент системс - RealtyCalendar 15 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Apple - App Store 3015 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 53 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
Каппушев Расул 19 11
Груша Георгий 5 5
Бурлаков Радмир 17 4
Текеев Расул 2 2
Рейман Леонид 1059 2
Маевский Игорь 38 2
Маевский Леонид 57 2
Рожецкин Леонид 48 2
Текебаев Омурбек 10 2
Постных Олег 13 2
Мельников Вадим 12 1
Бекиров Руслан 60 1
Залиханов Эльдар 13 1
Соболевская Виктория 1 1
Гончаренко Марина 24 1
Дубосас Костас 33 1
Кромочкин Артем 18 1
Формальский Илья 5 1
Кожиев Таймураз 4 1
Сикалиев Айтек 1 1
Городилин Константин 4 1
Манаева Юлия 1 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Евтушенков Владимир 212 1
Букин Максим 3 1
Титов Алексей 40 1
Егошин Сергей 91 1
Ярахмедов Руслан 17 1
Свирский Павел 21 1
Сун-чи-ми Вадим 26 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Березной Андрей 67 1
Цой Иннокентий 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 53
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 53
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 32
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 425 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2089 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 12
Россия - СФО - Кемеровская область 999 11
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 363 11
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1440 10
Беларусь - Белоруссия 6055 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3234 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3293 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 998 8
Россия - СЗФО - Мурманская область 730 8
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 21 7
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 722 7
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 83 7
Армения - Республика 2376 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика 689 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 155 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 6
Россия - УФО - Свердловская область 1770 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 5
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Карачаевск 18 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1895 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 335 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 666 4
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 281 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 180 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 50
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 26
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 17
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 14
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1885 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
Золотое кольцо России 56 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 3
Национальный проект 375 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Аренда 2583 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1022 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 135 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 5
Инфобизнес 24 1
Финансовая газета 24 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2180 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Независимая газета 13 1
Компьютерра 44 1
Мобильные системы 117 1
РАН - Российская академия наук 2021 4
РАН САО - Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук 3 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 47 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще