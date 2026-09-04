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Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Зеленчукский район станица Зеленчукская

Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская

СОБЫТИЯ


04.09.2026 Связь в Карачаево-Черкесии подготовили к курортному сезону 1
27.10.2025 МТС ускорила интернет по пути к горнолыжным курортам Архыз и Домбай 2
25.03.2024 «МегаФон» расширил покрытие на юге Карачаево-Черкесии 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
25.08.2017 «Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии 1
06.06.2017 «Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз» 1
06.02.2017 «Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии 1
11.11.2016 «Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии 1
20.10.2016 «Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии 2
18.07.2016 «Мегафон» ускоряет интернет в Карачаево-Черкесии 2
28.04.2016 «МегаФон» в 2 раза ускорил 3G-интернет в двух малых населенных пунктах Карачаево-Черкесии 1
04.04.2014 «Ростелеком» проложил оптику к горному курорту Архыз в КЧР 1
27.05.2013 До конца года «Ростелеком» увеличит уровень цифровизации сети в Карачаево-Черкесии до 90% 1
06.04.2012 Абоненты «МегаФона» в Карачаево-Черкесии за год увеличили объемы потребления интернет-трафика более чем в 4 раза 1
12.02.2007 Россия достроит в Узбекистане гигантский радиотелескоп 1
11.10.2006 Специальной астрофизической обсерватории РАН исполнилось 40 лет 2
11.10.2006 Специальной астрофизической обсерватории РАН исполнилось 40 лет 2
12.07.2005 100-метровый телескоп скоро станет реальностью 1
12.07.2005 100-метровый телескоп скоро станет реальностью 1
30.07.2004 Россия затратила на новые радиотелескопы $40 млн. 1
30.07.2004 Россия затратила на новые радиотелескопы $40 млн. 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10848 11
Ростелеком 10998 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15951 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 2
Пурсатком 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9528 1
НАГ - NAG 20 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 260 2
Subaru - Субару Мотор 52 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
Газпром трансгаз 157 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13977 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3969 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Президент Украины 128 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5988 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9614 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11580 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10266 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9819 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4500 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23049 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18148 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1767 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29798 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26446 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2435 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2586 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26547 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1018 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1347 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4048 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2927 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5287 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1436 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3737 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1595 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9357 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2243 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1773 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9482 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1436 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5891 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1959 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2648 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5414 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8556 1
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1852 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 19 1
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 4
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 2
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 2
МТС 5G-сеть 20 1
Pixabay 264 1
Бурлаков Радмир 18 8
Мишустин Михаил 790 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Гальцев Евгений 19 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Ласкавый Сергей 23 1
Коваленко Руслан 3 1
Каппушев Расул 20 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 381 16
Россия - РФ - Российская федерация 167256 9
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РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
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