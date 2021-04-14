Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Карачаево-Черкесская Республика (КЧР)
Карачаево-Черкесия
Черкесск
Публикаций - 50, упоминаний - 78
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
|РАО ЕЭС России ПАО 99 1
|БТА Банк - Туран Алем 14 1
|Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
|РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница 1 1
|Бурлаков Радмир 14 9
|Гальцев Евгений 17 3
|Слизень Виталий 172 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Лацанич Василь 92 1
|Афанасьев Александр 20 1
|Мельников Александр 63 1
|Назаров Владимир 12 1
|Афонин Сергей 4 1
|Гнитько Ксения 2 1
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Чимиричкина Мария 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru