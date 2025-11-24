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Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Карачаево-Черкесия Черкесск
СОБЫТИЯ
|24.11.2025
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МТС расстелила ускоренный LTE-ковер над автовокзалом и центральным рынком Черкесска
МТС расширила сеть LTE на автовокзале Черкесска и территории центрального рынка республиканского центра. Благодаря строительству новой базовой станции средняя скорость передачи данных выросла на 30%, что позволит местным жителям и
|24.05.2024
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«СКБ Контур» и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики будут развивать совместные проекты по цифровизации региона
Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и министр Валерий Медовый цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — развитие информационных технологий в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Ко
|23.11.2016
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«Ростелеком» подключил по оптике абонентов в коттеджных районах Черкесска
«Ростелеком» объявил о запуске в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи в Черкесске и начале оказания телекоммуникационных услуг в домах частного сектора. Как рассказали CNews в компании, подключение осуществляется по технологии «Point-to-point» («Точка-точка»). Перв
|16.05.2016
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Более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» смотрят более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике. На минувшей неделе в Черкесске был объявлен семитысячный абонент данной услуги. «Ростелеком» предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, это подтверждает количество абонентской базы, которую мы имеем на
|21.04.2016
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«МегаФон» улучшил интернет 4G в Черкесске
ная, Пятигорское шоссе и ул. Ставропольская. «По итогам проведенных технических работ на территории Черкесска средняя доступная скорость 4G-интернета в сети «МегаФона» теперь может достигать 30
|19.06.2014
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«МегаФон» улучшил покрытие 4G+ в Черкесске
МегаФона» увеличились почти в 3 раза. По данным технической службы компании активнее всего абоненты Черкесска пользуются 4G-интернетом в районе Пештера, улицы Космонавтов и Карачаево-Черкесской
|18.06.2014
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«Билайн» запустил сеть 4G в Черкесске
я техническими специалистами компании, - более 54 Мбит/с, средняя скорость составляет 15-25 Мбит/с. Черкесск стал тринадцатым регионом России и шестым в объединенном регионе «ВымпелКома» на Юге
|19.02.2013
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Парламент Карачаево-Черкесской Республики внедрил СЭД «Дело»
К числу пользователей СЭД «Дело» присоединилось Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики. Все работы по вводу системы в эксплуатацию осуществлялись специалистами группы компаний «Бизнес ИТ» – партнера ЭОС в Северо-Кавказском федеральном округе. Парламент Карач
|05.02.2013
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«Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных для МВД по Карачаево-Черкесской Республике
анных (IP VPN), а также предоставил доступ к сети интернет Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Виртуальная частная сеть объединила 9 подразделений министерства, расп
|16.10.2012
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«Ростелеком» внедряет АИС «Электронный детский сад» в Черкесске
«Ростелеком» подписал контракт с мэрией города Черкесска на предоставление прав на использование автоматизированной информационной системы (АИС) «Электронный детский сад». Уже к концу октября «Ростелеком» совместно с мэрией города Черкес
|13.09.2010
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Optima построила АСУ ТП для подстанции «Черкесск»
Компания Optima сдала в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанции (ПС) 330 кВ «Черкесск». По информации Optima, это один из первых проектов, выполненных в полном объеме в рамках программы «Повышение надежности и наблюдаемости Единой энергетической системы РФ». В ходе его
|23.08.2010
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ЮТК вводит в эксплуатацию цифровую АТС в Черкесске
нию аналоговой координатной АТС-4 на цифровую АТС-21 типа S-12 производства Alcatel-Lucent в городе Черкесск общей емкостью 5000 номеров. В рамках проекта «Строительство сети связи с функционал
|11.04.2008
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ЮТК назначила директора Карачаево-Черкесского филиала
Заместителем генерального директора ЮТК – директором Карачаево-Черкесского филиала с 9 апреля 2008 г. назначен Алексей Бородинский. Алексей Бородинский родился в 1967 г. в г. Ессентуки Ставропольского края. В 1995 г. окончил Московский технический универси
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
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