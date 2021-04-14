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Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск


14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
06.06.2017 «Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз» 1
20.04.2017 «Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии 2
06.02.2017 МТС отмечает рост спроса на мобильный интернет в Карачаево-Черкесии 3
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 2
23.11.2016 «Ростелеком» подключил по оптике абонентов в коттеджных районах Черкесска 1
11.11.2016 «Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии 4
26.10.2016 «Позитроника» подключилась к ApplePay 3
20.10.2016 «Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии 1
18.07.2016 «Мегафон» ускоряет интернет в Карачаево-Черкесии 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
16.05.2016 Более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
21.04.2016 «МегаФон» улучшил интернет 4G в Черкесске 2
11.11.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Заубер Банке» 1
26.08.2015 «Мегафон» запустил новые базовые станции 3G в сёлах и посёлках Карачаево-Черкесии 1
25.12.2014 «МегаФон» подвел годовые итоги работы сети 4G+ в Карачаево-Черкесии 3
10.11.2014 «МегаФон» повысил надёжность 3G-интернета в Карачаево-Черкесии 1
01.08.2014 От идеи до бизнес-кейса: какие стартапы нужны МТС 1
19.06.2014 «МегаФон» улучшил покрытие 4G+ в Черкесске 3
18.06.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Черкесске 4
01.04.2014 «Ростелеком» в Ставропольском крае и КЧР выдал около 8 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг 1
19.12.2013 Cвязь 4G стала доступна в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии 2
27.05.2013 До конца года «Ростелеком» увеличит уровень цифровизации сети в Карачаево-Черкесии до 90% 2
26.04.2013 «Ростелеком» установил инфоматы госуслуг в Карачаево-Черкессии 2
01.04.2013 «Ростелеком-Юг» в 2013 г. откроет 4 новых центра по выдаче кодов активации «Личного кабинета» портала госуслуг 1
27.03.2013 «Ростелеком» удвоил абонентскую базу интернет-пользователей по технологии ETTH в Карачаево-Черкесии 2
14.03.2013 Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома» 1
01.03.2013 Кавказский «МегаФон» увеличил потенциал мобильных сетей в 14 регионах 1
16.10.2012 «Ростелеком» внедряет АИС «Электронный детский сад» в Черкесске 4
06.04.2012 Абоненты «МегаФона» в Карачаево-Черкесии за год увеличили объемы потребления интернет-трафика более чем в 4 раза 1
25.11.2011 «МегаФон» создал ведомственную сеть передачи данных для «Сбербанка» на Кавказе 1
22.12.2010 «МегаФон» запустил сети 3G в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии 1
17.11.2010 Олег Нуднов назначен региональным директором «ВымпелКома» на Северном Кавказе 1
13.09.2010 Optima построила АСУ ТП для подстанции «Черкесск» 2
23.08.2010 ЮТК вводит в эксплуатацию цифровую АТС в Черкесске 3
26.07.2010 «Ростелеком» увеличил пропускную способность интернет-каналов для ЮТК до 37 Гбит/с 1
19.07.2010 ЮТК инвестирует в развитие технологии ЕТТН на территории Карачаево-Черкесии 28 млн руб. 1

Публикаций - 50, упоминаний - 78

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 11
Синтерра - Synterra 683 7
МегаФон Кавказский филиал 192 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 3
Cisco Systems - Tandberg 104 1
Орбита 23 1
HP 3Com 70 1
Alcatel-Lucent Enterprise 386 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 54 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 185 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Золотая Корона 287 1
Eltex - Элтекс 71 1
NEC 485 1
Siemens AG - Сименс Россия 757 1
АФК Система ПАО 1148 1
Infotecs - ИнфоТеКС 253 1
Информзащита 440 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 7 1
IBM 3892 1
Microsoft Corporation 12409 1
Cisco Systems 2298 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
РАО ЕЭС России ПАО 99 1
БТА Банк - Туран Алем 14 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница 1 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 4
Президент Российской Федерации 1460 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 1
Мэрии муниципального образования города Черкесска 1 1
Правительство Карачаево-Черкесской Республики 7 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 27 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 1
Правительство Москвы 675 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 88 1
Роснано 456 1
ПФР Департамент информационных технологий 111 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 216 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 66 1
Правительство РФ 2264 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
Родительский контроль 158 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 104 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Apple Pay 386 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
МТС 5G-сеть 10 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Visa payWave 55 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Максим Tuda - онлайн-сервис заказа автомобилей 1 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Бурлаков Радмир 14 9
Гальцев Евгений 17 3
Слизень Виталий 172 2
Ярахмедов Руслан 12 2
Лацанич Василь 92 1
Афанасьев Александр 20 1
Мельников Александр 63 1
Назаров Владимир 12 1
Афонин Сергей 4 1
Гнитько Ксения 2 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Ласкавый Сергей 17 1
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 151 24
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 16
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 141 16
Россия - Российская федерация - РФ 61456 15
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) - Нальчик 69 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 14
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 14
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 12
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 12
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 120 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 11
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 99 11
Россия - СКФО - Ставропольский край 494 10
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 69 9
Северный Кавказ 154 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 7
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 7
Россия - Минеральные Воды 43 7
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 29 6
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 291 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 4
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 197 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 277 4
Россия - Ессентуки 17 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 3
Россия - ПФО - Казань 1596 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 245 3
Кавказ 60 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 10 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 2
Украина 3765 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 386 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 259 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Космодром Байконур 103 1
Федеральное законодательство 258 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 34 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
РАН - Российская академия наук 348 2
СКГА - Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 2 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
МТС Телеком Идея 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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