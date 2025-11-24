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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Карачаево-Черкесия Черкесск

Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск

СОБЫТИЯ


24.11.2025 МТС расстелила ускоренный LTE-ковер над автовокзалом и центральным рынком Черкесска

МТС расширила сеть LTE на автовокзале Черкесска и территории центрального рынка республиканского центра. Благодаря строительству новой базовой станции средняя скорость передачи данных выросла на 30%, что позволит местным жителям и

24.05.2024 «СКБ Контур» и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики будут развивать совместные проекты по цифровизации региона

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и министр Валерий Медовый цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — развитие информационных технологий в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Ко
23.11.2016 «Ростелеком» подключил по оптике абонентов в коттеджных районах Черкесска

«Ростелеком» объявил о запуске в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи в Черкесске и начале оказания телекоммуникационных услуг в домах частного сектора. Как рассказали CNews в компании, подключение осуществляется по технологии «Point-to-point» («Точка-точка»). Перв
16.05.2016 Более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» смотрят более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике. На минувшей неделе в Черкесске был объявлен семитысячный абонент данной услуги. «Ростелеком» предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, это подтверждает количество абонентской базы, которую мы имеем на
21.04.2016 «МегаФон» улучшил интернет 4G в Черкесске

ная, Пятигорское шоссе и ул. Ставропольская. «По итогам проведенных технических работ на территории Черкесска средняя доступная скорость 4G-интернета в сети «МегаФона» теперь может достигать 30
19.06.2014 «МегаФон» улучшил покрытие 4G+ в Черкесске

МегаФона» увеличились почти в 3 раза. По данным технической службы компании активнее всего абоненты Черкесска пользуются 4G-интернетом в районе Пештера, улицы Космонавтов и Карачаево-Черкесской
18.06.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Черкесске

я техническими специалистами компании, - более 54 Мбит/с, средняя скорость составляет 15-25 Мбит/с. Черкесск стал тринадцатым регионом России и шестым в объединенном регионе «ВымпелКома» на Юге
19.02.2013 Парламент Карачаево-Черкесской Республики внедрил СЭД «Дело»

К числу пользователей СЭД «Дело» присоединилось Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики. Все работы по вводу системы в эксплуатацию осуществлялись специалистами группы компаний «Бизнес ИТ» – партнера ЭОС в Северо-Кавказском федеральном округе. Парламент Карач
05.02.2013 «Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных для МВД по Карачаево-Черкесской Республике

анных (IP VPN), а также предоставил доступ к сети интернет Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Виртуальная частная сеть объединила 9 подразделений министерства, расп
16.10.2012 «Ростелеком» внедряет АИС «Электронный детский сад» в Черкесске

«Ростелеком» подписал контракт с мэрией города Черкесска на предоставление прав на использование автоматизированной информационной системы (АИС) «Электронный детский сад». Уже к концу октября «Ростелеком» совместно с мэрией города Черкес
13.09.2010 Optima построила АСУ ТП для подстанции «Черкесск»

Компания Optima сдала в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанции (ПС) 330 кВ «Черкесск». По информации Optima, это один из первых проектов, выполненных в полном объеме в рамках программы «Повышение надежности и наблюдаемости Единой энергетической системы РФ». В ходе его

23.08.2010 ЮТК вводит в эксплуатацию цифровую АТС в Черкесске

нию аналоговой координатной АТС-4 на цифровую АТС-21 типа S-12 производства Alcatel-Lucent в городе Черкесск общей емкостью 5000 номеров. В рамках проекта «Строительство сети связи с функционал
11.04.2008 ЮТК назначила директора Карачаево-Черкесского филиала

Заместителем генерального директора ЮТК – директором Карачаево-Черкесского филиала с 9 апреля 2008 г. назначен Алексей Бородинский. Алексей Бородинский родился в 1967 г. в г. Ессентуки Ставропольского края. В 1995 г. окончил Московский технический универси

Публикаций - 86, упоминаний - 107

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 19
Ростелеком 10948 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 6
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 6
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 2
Электросвязь 268 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Карачаево-Черкесскэлектросвязь 4 1
Телепорт-Сервис 14 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 25 1
Ставтелеком имени В.И. Кузьминова 3 1
Eurolan - Евролан 14 1
Рунити 114 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
МегаФон - Синтерра - Мир ФМ 5 1
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
Информзащита 941 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
РГБЛПУ КЧОД имени С.П.Бутова - ЛПУ Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер им. С.П. Бутова 2 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница 1 1
Красноярск-2020 1 1
Резонанс НПП 407 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 9 1
Заубер Банк 2 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Администрация Краснодарского края 64 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Мэрии муниципального образования города Черкесска 1 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 8
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Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
Электронный документ - Electronic document 1579 4
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 4
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Оповещение и уведомление - Notification 5943 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
МТС Big Data 324 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 1
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
Администрация Набережные Челны - МастерГис 2 1
Тетрис 77 1
ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования 6 1
СоцИнформТех - АСП АС - Адресная социальная помощь 10 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Apple - App Store 3109 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Apple Pay 519 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
Космодром Байконур 1072 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
МТС 5G-сеть 20 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Nokia Snake - Змейка 37 1
Бурлаков Радмир 17 11
Каппушев Расул 20 7
Гальцев Евгений 19 5
Коваленко Руслан 3 2
Павлов Виктор 10 2
Zak Igal - Зак Игал 16 2
Нуднов Олег 4 2
Махов Зубер 2 2
Медовый Валерий 2 2
Текеев Расул 2 2
Орловский Виктор 408 2
Слизень Виталий 244 2
Ярахмедов Руслан 17 2
Плесконос Дмитрий 33 1
Муромец Юлия 28 1
Федоров Виталий 7 1
Танашев Руслан 17 1
Крамарь Виталий 14 1
Еремкин Андрей 17 1
Постных Олег 13 1
Трандин Сергей 128 1
Куховаренко Антон 10 1
Игошкина Ольга 13 1
Осетров Виктор 5 1
Бородинский Алексей 2 1
Балыхин Григорий 4 1
Елпатьевский Сергей 2 1
Варич Станислав 4 1
Кухарчук Оксана 3 1
Сазонов Марк 1 1
Тамбиев Руслан 1 1
Шанина Елена 1 1
Тумашов Александр 1 1
Джазов Заур 2 1
Ушатиков Анатолий 1 1
Самсонов Алексей 1 1
Зинатулина Ляля 1 1
Реморенко Игорь 7 1
Сикалиев Айтек 1 1
Бондин Илья 1 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 48
Россия - РФ - Российская федерация 166167 38
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 22
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 20
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 19
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 125 19
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 17
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
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