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Ярахмедов Руслан



09.01.2025 «Ростелеком» организовал доступ в интернет для Кизлярского коньячного завода 1
12.10.2023 «Ростелеком» в Дагестане внедрил решения для безопасности дорожного движения 1
27.10.2022 «Ростелеком» запустит мобильную связь в высокогорных районах Дагестана 1
12.11.2019 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф 1
20.12.2018 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» в горных селах Дагестана 1
12.05.2016 «МегаФон» включил высокоскоростной интернет ещё в 13 сёлах Дагестана 1
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 1
12.02.2015 «МегаФон» улучшил интернет на горнолыжных трассах Архыза 1
25.12.2014 «МегаФон» подвел годовые итоги работы сети 4G+ в Карачаево-Черкесии 1
10.10.2014 «МегаФон» обеспечил связь в Рокском автодорожном тоннеле 1
30.07.2014 «МегаФон» улучшил качество интернета 4G+ в Махачкале 1
30.07.2014 «МегаФон» запустил LTE в Ингушетии 1
17.06.2014 «МегаФон» запускает LTE в Чеченской Республике 1
19.12.2013 Cвязь 4G стала доступна в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии 1
16.08.2013 Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Ярахмедов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 10
Ростелеком 9700 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 3
МПЗ - Махачкалинский приборостроительный завод 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 110 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Умные платформы 1682 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Голосовые сообщения - Voice messages 287 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Карамирзаев Махмуд 1 1
Шамиль Имам 5 1
Мордасов Сергей 21 1
Меликов Сергей 3 1
Салавов Джамбулат 1 1
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