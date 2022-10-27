«Ростелеком» запустит мобильную связь в высокогорных районах Дагестана

«Ростелеком» построит и запустит 34 базовых станций мобильной связи в горных районах Дагестана до конца марта 2023 г. Они появятся в ходе второго этапа реализуемого Министерством цифрового развития РФ проекта по устранению цифрового неравенства в малых и удаленных населенных пунктах. В рамках так называемого УЦН 2.0 высокогорные территории республики получат современную мобильную связь, включая доступ в интернет по технологии LTE (4G).

«У нас много отдаленных, труднодоступных горных сел, куда коммерческие провайдеры не спешат приходить: потребителей мало и инвестиции, вложенные в связь, не окупятся. С другой стороны, дистанционные форматы работы, учебы, телемедицины, банкинга, да и просто онлайн общения с родными и близкими в этих селах востребованы даже больше, чем в городах. Необходимо, чтобы в любом населенном пункте Дагестана были равные возможности доступа к информационным ресурсам. И эту возможность и жителям, и власти, и бизнесу дает государство. Реализация Федеральной Программы “Устранение цифрового неравенства” создает условия для экономического развития как отдельных районов, так и всей Республики в целом. Цифровой формат строительства, учета земель, облачные транспортные системы, “Умные, безопасные города” — все это можно развивать на базе готовой оптоволоконной транспортной инфраструктуры», — отметил Сергей Меликов, глава Республики Дагестан.

Объекты телекоммуникационной инфраструктуры «Ростелеком» построит в 17 районах Дагестана. Вместе с высокогорными селами в список проекта вошел и населенный пункт в равнинном Тарумовском районе. Базовые станции будут предоставлять мобильную связь жителям поселений с численностью 100-500 человек. Установка оборудования по проекту “УЦН 2.0” пройдет на тех территориях, где ранее вообще не было сотовой связи и где коммерческим операторам развивать ее нерентабельно.

«Проект “УЦН 2.0” стартовал в Дагестане недавно. Уже определен список населенных пунктов региона. Сейчас идет строительство оптической инфраструктуры для будущих станций связи, уже охвачено четыре высокогорных села: Унчукатль и Хуна Лакского, Бахмахи Сергокалинского и Аялакаб Левашинского районов. Мы прокладываем кабели на расстояния разной удаленности мест их установки от существующей сети, построенной в рамках первого этапа проекта “Устранение цифрового неравенства”. Есть даже участки протяженностью от 10 до 41 км, например, до села Машатды Кайтагского района. До конца ноября этого года будет построена оптоволоконная инфраструктура ко всем 34 населенным пунктам и начнется установка базовых станций», — сказал Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала «Ростелекома».

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В апреле 2021 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта «УЦН 2.0». До 2030 г. мобильная связь будет доступна в 24 тыс. населенных пунктов страны.

«В текущих условиях особенно важно продолжение цифровизации всех отраслей экономики и социально-государственной сферы. Мы активно продолжаем все наши инициативы и обязательства, в том числе реализацию государственного проекта по устранению цифрового неравенства в южных регионах страны. Интернет и связь для населения, автоматизированные системы для государства и бизнеса, работа с большими данными, кибербезопасность и другие направления цифровой сферы становятся фундаментом развития экономики и благосостояния территорий. Наша компания давно и системно занималась замещением западных решений российскими разработками, большинство из которых проходили тестирование во многих регионах России и уже эффективно работают как в рамках интегрированных платформ, так и локальных решений», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент «Ростелекома» на Юге.