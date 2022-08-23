Безопасный город АПК БГ АПК СОБГ Система обеспечения безопасности города аппаратно-программный комплекс
|23.08.2022
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Экспертное сообщество при Совете Федерации подключилось к вопросам развития АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае
ал, что, начиная с текущего года, в зону ответственности совета входит и проблематика развития АПК «Безопасный город». Вопросы развития АПК «Безопасный город» в муниципальных образования
|09.06.2022
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Кибербезопасность «Безопасного города» обеспечит «Форпост»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил систему обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак «Форпост» на испытательном стенде «Безопасный город», созданном по заказу МЧС России. Решение обеспечивает защиту персональных данных, а также данных из автоматизированных систем управления на критически важных объектах. Благода
|07.02.2022
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Власти: «Безопасный город» становится финансовой обузой для властей и предприятий
Безопасность влетит в копеечку Минэкономики России раскритиковало проект «Безопасный город», пишет «Коммерсант». По информации издания, ведомство перечислило спектр не
|22.12.2021
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«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области
ом» запустил в Ростовской области в промышленную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Единая система обеспечения безопасности граждан стала первой в ЮФО и СКФО,
|21.12.2021
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В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
лей компании принадлежит «Ростелекому») завершила внедрение аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Курске. В дальнейшем запуск решения планируется и в других муниципалитета
|30.06.2021
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Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса»
Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» официально запущен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде — вступило в силу соответствующее Постановление Правительства Нижегородской области. В качестве программного ядра комплекс
|30.06.2021
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В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса»
Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» официально запущен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде — вступило в силу соответствующее Постановление Правительства Нижегородской области. На первом этапе реализации «Безопа
|27.05.2021
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Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города»
ер. Его обвиняют в вымогательстве взятки у иностранной компании, являющейся подрядчиком по проекту «Безопасный город», сообщила представитель Государственного комитета по национальной безопасно
|18.05.2021
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«Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города»
безопасность» свою новую программную платформу CoreSoft для аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Платформа Coresoft предназначена для автоматизации деятельности органов по
|17.05.2021
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«Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области
оскорпорации «Ростех» представили комплексный проект по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Более 200 единиц оборудования установлено и объединено в систему АПК «Б
|14.05.2021
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Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов»
в. Участники дискуссии обсудили перспективы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации, а также опыт построения подобных систем в мире. Экс
|13.05.2021
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Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов»
асность-2021». Различные устройства и системы объединяются в единый аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который обеспечивает оперативное реагирование и предупреждение более 115 р
|09.04.2021
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«Транстелеком» развивает направление «Безопасный город»
«Транстелеком» развивает направление по созданию сегментов аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Проект направлен на повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего рабочего вр
|01.02.2021
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«Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области
еком» в Ростовской области завершил финальный этап создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Единая система обеспечения безопасности граждан функционирует теперь во вс
|28.12.2020
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МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий
От МЧС к Минцифры Проект по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» может перейти от МЧС России к Минцифры (в прошлом – Минкомсвязи). С таким п
|06.11.2020
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«Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города»
разработкой единых стандартов для проекта МЧС России по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Соответствующий контракт был заключен по итогам конкурсных процедур между
|15.06.2020
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«Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области
Ростелеком» приступил к третьему, финальному этапу создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Ростовской области. Сегменты комплекса появятся еще в 30 муниципальных об
|15.06.2020
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«Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года
Ростелеком» приступил к третьему, финальному этапу создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Ростовской области. Сегменты комплекса появятся еще в 30 муниципальных об
|22.04.2020
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Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина
личные регионы страны. Она уже применяется на 14 спортивных объектах, 24 объектах транспорта и в 5 «Безопасных городах». Благодаря улучшенным техническим характеристикам «Визирь» представляет с
|07.04.2020
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Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине
личные регионы страны. Она уже применяется на 14 спортивных объектах, 24 объектах транспорта и в 5 «Безопасных городах». Ключевое преимущество «Визиря» — эффективная работа в сложных условиях,
|06.02.2020
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«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке
«Ростелеком» запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» на самом краю континента — в Анадыре и Анадырском районе Чукотского автоном
|05.06.2019
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«Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону»
вляющемся владельцем и разработчиком платформы для создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Продавцом выступила группа компаний «Форпост», входящая в состав «ИКС-Холд
|12.02.2019
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«Росэлектроника» представила систему экстренного оповещения для «Безопасного города»
ставил модернизированный комплекс технических средств оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обновленный открытый интерфейс комплекса позволит интегрировать его с автоматизированными системами проекта «Безопасный город» и сделать элементом любого большого информационно-телекоммуникационного городского сервиса. Например, система оповещения может быть интегрирована с системами экологического мо
|26.12.2018
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Камчатский край создаст в регионе системы «Безопасный город» и «Умный город» при поддержке Ростеха
ры здравоохранения, образования, туризма, государственного и муниципального управления. Особое внимание будет уделено взаимодействию сторон по развитию в сейсмоопасном регионе систем «Умный город» и «Безопасный город». Ростех готов разработать системы «Умный город» и «Безопасный город» с учетом природных особенностей Камчатского края. Госкорпорация имеет большой опыт создания и внедр
|21.12.2018
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Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области
ородских и 35 муниципальных округах. Система-112 входит в контур цифровых платформ «Умный город» и «Безопасный город», которые помогают управлять городскими ресурсами и создавать комфортную, эк
|24.10.2018
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Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края
нтре управления наружными нарядами городского отдела УМВД, куда стекается информация почти с 400 камер обзорного видеонаблюдения в. Хабаровске. Об этом сообщила компания «Вокорд». Всего же к системе «Безопасный город» уже подключены свыше 660 видеокамер разных производителей. Таким образом, Vocord Tahion обеспечивает простую интеграцию и стабильную работу установленного ранее оборудования.
|22.10.2018
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«Росэлектроника» в полтора раза увеличит выпуск датчиков загазованности для «умного дома» и «безопасного города»
ал с датчиков в реальном времени поступает владельцу квартиры, управляющей компании и диспетчерам аварийных служб. Предприятием также разработаны сигнализаторы, которые могут быть встроены в систему «безопасный город» по беспроводным каналам связи Wi-Fi, ZigBee или по проводам Ethernet. «При производстве наших сигнализаторов используются те же стандарты, что и при изготовлении продукции обо
|13.07.2018
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Власти не дали построить «Безопасный город» за 1,5 миллиарда
вершившегося в декабре 2017 г. тендера на предоставление в лизинг аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований в регионе. С заявлением об
|25.06.2018
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Генеральный конструктор Безопасного города рассказывает о рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов
Готовность АПК безопасный город Cnews: Насколько вы удовлетворены текущим состоянием развития аппаратно-прог
|05.06.2018
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«Техносерв» продал «Мегафону» интегратора «безопасных городов»
фон» имеет опыт работы в сфере «умных городов». В частности, в Самаре и Сочи были запущены проекты «безопасного города». Компания также подписала соглашения о «цифровизации» и развитию информац
|23.05.2018
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«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири
ва Республики Алтай и администрацией Горно-Алтайска, запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» в столице региона в промышленную эксплуатацию. АПК «Безопасный город
|08.05.2018
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Безопасный и умный город должны объединиться
0 г. согласно концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на всей территории России должна функционировать инфраструктура безопасного
|24.04.2018
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Ростех объединит «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в одной платформе
«Автоматика» входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании технологической платформы «Видеогард», которая позволит объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». Разработка минимизирует время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан. Внедрение системы позволит оптимизировать работу экстренны
|02.06.2017
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«Ростелеком» и «Почта России» подписали протокол о намерениях по доставке заказных писем в рамках проекта «Безопасный город»
ний, вынесенных Центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД РФ, в тех субъектах РФ, в которых «Ростелеком» является участником проекта «Безопасный город», а «Почта» выбрана оператором в качестве исполнителя таких услуг. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». Протокол о намерениях подписан генеральным директором «Почта России»
|06.03.2017
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GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город»
ток и компетенций GS Group стали частью представленного на форуме аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В России на сегодняшний день имеется достаточный потенциал для реализации
|16.02.2017
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«Техносерв» примет участие в развитии комплекса «Безопасный город» в Тюменской области
в копании, меморандум предусматривает сотрудничество, направленное на развитие отрасли информационных технологий в рамках реализации концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тюменской области.Главная цель сотрудничества — создания Регионального ресурсного центра компетенции «Безопасный город». Задачами центра будут разработка и техническо
|13.05.2016
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«Ростелеком» в Забайкалье открыл Центр обработки данных в рамках проекта «Безопасный город»
иксации и Центр обработки данных. Строительство центров выполнено в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между Правительством Забайкальского края и «Ростелекомом» в рамках программы «Безопасный город». Построенные в Чите центры позволят в режиме реального времени получать и обрабатывать большие объемы данных с установленных в городе систем фотовидеофиксации, а затем на их о
|11.05.2016
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В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»
я 2014 г. №2246-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «Ростелеком» выступил в качестве генерального подрядчика и инвестора, взяв
|19.04.2016
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Какие проблемы «Безопасного города» выявляет практика
2015 год фактически стал первым годом полноценного внедрения АПК «Безопасный город» в регионах России. Несмотря на то, что российская ИТ-отрасль привыкает к гл
|11.04.2016
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В Новочебоксарске создана «пилотная» зона АПК «Безопасный город»
городе Новочебоксарск Чувашской Республики «пилотную» зону Аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Развернутая площадка позволит отработать эффективные механизмы взаимодейст
Безопасный город АПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Моторко Андрей 71 16
|Сахненко Сергей 87 14
|Путин Владимир 2938 12
|Козырев Алексей 297 10
|Кабанов Владимир 176 9
|Рогозин Дмитрий 97 9
|Усманов Алишер 299 8
|Черепенников Антон 80 8
|Громов Иван 102 8
|Осеевский Михаил 293 8
|Солодухин Константин 118 7
|Кураш Антон 32 7
|Медведев Дмитрий 1642 7
|Чамара Денис 59 7
|Зимин Игорь 15 6
|Никифоров Николай 1134 6
|Евраев Михаил 252 6
|Ананьев Алексей 109 6
|Корнеев Сергей 84 6
|Головин Дмитрий 27 6
|Гаттаров Руслан 143 6
|Якимюк Оксана 6 6
|Хрулев Андрей 13 6
|Лысенко Эдуард 288 5
|Гольцов Александр 74 5
|Мордасов Сергей 18 5
|Шадаев Максут 814 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Володкович Вячеслав 91 5
|Дырмовский Дмитрий 116 5
|Чуприян Александр 6 5
|Нащекин Алексей 113 5
|Калугин Сергей 168 5
|Авербах Владимир 126 5
|Грунтов Антон 8 5
|Ермолаев Артем 369 4
|Козлов Александр 64 4
|Кравцов Роман 81 4
|Бровко Василий 52 4
|Шилов Сергей 89 4
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