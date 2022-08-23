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Безопасный город АПК БГ АПК СОБГ Система обеспечения безопасности города аппаратно-программный комплекс



23.08.2022 Экспертное сообщество при Совете Федерации подключилось к вопросам развития АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае

ал, что, начиная с текущего года, в зону ответственности совета входит и проблематика развития АПК «Безопасный город». Вопросы развития АПК «Безопасный город» в муниципальных образования
09.06.2022 Кибербезопасность «Безопасного города» обеспечит «Форпост»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил систему обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак «Форпост» на испытательном стенде «Безопасный город», созданном по заказу МЧС России. Решение обеспечивает защиту персональных данных, а также данных из автоматизированных систем управления на критически важных объектах. Благода
07.02.2022 Власти: «Безопасный город» становится финансовой обузой для властей и предприятий

Безопасность влетит в копеечку Минэкономики России раскритиковало проект «Безопасный город», пишет «Коммерсант». По информации издания, ведомство перечислило спектр не
22.12.2021 «Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области

ом» запустил в Ростовской области в промышленную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Единая система обеспечения безопасности граждан стала первой в ЮФО и СКФО,
21.12.2021 В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

лей компании принадлежит «Ростелекому») завершила внедрение аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Курске. В дальнейшем запуск решения планируется и в других муниципалитета
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса»

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» официально запущен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде — вступило в силу соответствующее Постановление Правительства Нижегородской области. В качестве программного ядра комплекс
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса»

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» официально запущен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде — вступило в силу соответствующее Постановление Правительства Нижегородской области. На первом этапе реализации «Безопа
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города»

ер. Его обвиняют в вымогательстве взятки у иностранной компании, являющейся подрядчиком по проекту «Безопасный город», сообщила представитель Государственного комитета по национальной безопасно
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города»

безопасность» свою новую программную платформу CoreSoft для аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Платформа Coresoft предназначена для автоматизации деятельности органов по
17.05.2021 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области

оскорпорации «Ростех» представили комплексный проект по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Более 200 единиц оборудования установлено и объединено в систему АПК «Б
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов»

в. Участники дискуссии обсудили перспективы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации, а также опыт построения подобных систем в мире. Экс
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов»

асность-2021». Различные устройства и системы объединяются в единый аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который обеспечивает оперативное реагирование и предупреждение более 115 р
09.04.2021 «Транстелеком» развивает направление «Безопасный город»

«Транстелеком» развивает направление по созданию сегментов аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Проект направлен на повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего рабочего вр
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области

еком» в Ростовской области завершил финальный этап создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Единая система обеспечения безопасности граждан функционирует теперь во вс
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий

От МЧС к Минцифры Проект по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» может перейти от МЧС России к Минцифры (в прошлом – Минкомсвязи). С таким п
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города»

разработкой единых стандартов для проекта МЧС России по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Соответствующий контракт был заключен по итогам конкурсных процедур между

15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области

Ростелеком» приступил к третьему, финальному этапу создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Ростовской области. Сегменты комплекса появятся еще в 30 муниципальных об
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года

Ростелеком» приступил к третьему, финальному этапу создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Ростовской области. Сегменты комплекса появятся еще в 30 муниципальных об
22.04.2020 Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина

личные регионы страны. Она уже применяется на 14 спортивных объектах, 24 объектах транспорта и в 5 «Безопасных городах». Благодаря улучшенным техническим характеристикам «Визирь» представляет с
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине

личные регионы страны. Она уже применяется на 14 спортивных объектах, 24 объектах транспорта и в 5 «Безопасных городах». Ключевое преимущество «Визиря» — эффективная работа в сложных условиях,

06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке

«Ростелеком» запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» на самом краю континента — в Анадыре и Анадырском районе Чукотского автоном
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону»

вляющемся владельцем и разработчиком платформы для создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Продавцом выступила группа компаний «Форпост», входящая в состав «ИКС-Холд
12.02.2019 «Росэлектроника» представила систему экстренного оповещения для «Безопасного города»

ставил модернизированный комплекс технических средств оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обновленный открытый интерфейс комплекса позволит интегрировать его с автоматизированными системами проекта «Безопасный город» и сделать элементом любого большого информационно-телекоммуникационного городского сервиса. Например, система оповещения может быть интегрирована с системами экологического мо
26.12.2018 Камчатский край создаст в регионе системы «Безопасный город» и «Умный город» при поддержке Ростеха

ры здравоохранения, образования, туризма, государственного и муниципального управления. Особое внимание будет уделено взаимодействию сторон по развитию в сейсмоопасном регионе систем «Умный город» и «Безопасный город». Ростех готов разработать системы «Умный город» и «Безопасный город» с учетом природных особенностей Камчатского края. Госкорпорация имеет большой опыт создания и внедр
21.12.2018 Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области

ородских и 35 муниципальных округах. Система-112 входит в контур цифровых платформ «Умный город» и «Безопасный город», которые помогают управлять городскими ресурсами и создавать комфортную, эк
24.10.2018 Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края

нтре управления наружными нарядами городского отдела УМВД, куда стекается информация почти с 400 камер обзорного видеонаблюдения в. Хабаровске. Об этом сообщила компания «Вокорд». Всего же к системе «Безопасный город» уже подключены свыше 660 видеокамер разных производителей. Таким образом, Vocord Tahion обеспечивает простую интеграцию и стабильную работу установленного ранее оборудования.

22.10.2018 «Росэлектроника» в полтора раза увеличит выпуск датчиков загазованности для «умного дома» и «безопасного города»

ал с датчиков в реальном времени поступает владельцу квартиры, управляющей компании и диспетчерам аварийных служб. Предприятием также разработаны сигнализаторы, которые могут быть встроены в систему «безопасный город» по беспроводным каналам связи Wi-Fi, ZigBee или по проводам Ethernet. «При производстве наших сигнализаторов используются те же стандарты, что и при изготовлении продукции обо
13.07.2018 Власти не дали построить «Безопасный город» за 1,5 миллиарда

вершившегося в декабре 2017 г. тендера на предоставление в лизинг аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований в регионе. С заявлением об
25.06.2018 Генеральный конструктор Безопасного города рассказывает о рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов

Готовность АПК безопасный город Cnews: Насколько вы удовлетворены текущим состоянием развития аппаратно-прог
05.06.2018 «Техносерв» продал «Мегафону» интегратора «безопасных городов»

фон» имеет опыт работы в сфере «умных городов». В частности, в Самаре и Сочи были запущены проекты «безопасного города». Компания также подписала соглашения о «цифровизации» и развитию информац
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири

ва Республики Алтай и администрацией Горно-Алтайска, запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» в столице региона в промышленную эксплуатацию. АПК «Безопасный город
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться

0 г. согласно концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на всей территории России должна функционировать инфраструктура безопасного
24.04.2018 Ростех объединит «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в одной платформе

«Автоматика» входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании технологической платформы «Видеогард», которая позволит объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». Разработка минимизирует время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан. Внедрение системы позволит оптимизировать работу экстренны
02.06.2017 «Ростелеком» и «Почта России» подписали протокол о намерениях по доставке заказных писем в рамках проекта «Безопасный город»

ний, вынесенных Центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД РФ, в тех субъектах РФ, в которых «Ростелеком» является участником проекта «Безопасный город», а «Почта» выбрана оператором в качестве исполнителя таких услуг. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». Протокол о намерениях подписан генеральным директором «Почта России»

06.03.2017 GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город»

ток и компетенций GS Group стали частью представленного на форуме аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В России на сегодняшний день имеется достаточный потенциал для реализации

16.02.2017 «Техносерв» примет участие в развитии комплекса «Безопасный город» в Тюменской области

в копании, меморандум предусматривает сотрудничество, направленное на развитие отрасли информационных технологий в рамках реализации концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тюменской области.Главная цель сотрудничества — создания Регионального ресурсного центра компетенции «Безопасный город». Задачами центра будут разработка и техническо
13.05.2016 «Ростелеком» в Забайкалье открыл Центр обработки данных в рамках проекта «Безопасный город»

иксации и Центр обработки данных. Строительство центров выполнено в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между Правительством Забайкальского края и «Ростелекомом» в рамках программы «Безопасный город». Построенные в Чите центры позволят в режиме реального времени получать и обрабатывать большие объемы данных с установленных в городе систем фотовидеофиксации, а затем на их о
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»

я 2014 г. №2246-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «Ростелеком» выступил в качестве генерального подрядчика и инвестора, взяв
19.04.2016 Какие проблемы «Безопасного города» выявляет практика

2015 год фактически стал первым годом полноценного внедрения АПК «Безопасный город» в регионах России. Несмотря на то, что российская ИТ-отрасль привыкает к гл
11.04.2016 В Новочебоксарске создана «пилотная» зона АПК «Безопасный город»

 городе Новочебоксарск Чувашской Республики «пилотную» зону Аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Развернутая площадка позволит отработать эффективные механизмы взаимодейст

Публикаций - 540, упоминаний - 697

Безопасный город АПК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10689 156
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3039 92
Ростех - Автоматика Концерн 1552 49
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1061 41
МегаФон 7773 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1412 35
Huawei 3692 25
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 396 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10745 24
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 21
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 298 19
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 215 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8408 17
ИКС 272 15
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 15
NVision Group - Энвижн Груп 675 14
ИКС - Форпост 70 14
Yandex - Яндекс 6439 14
Microsoft Corporation 24037 14
Google LLC 11372 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2035 14
IBM - International Business Machines Corp 9344 13
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 431 13
Открытые технологии 694 12
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 359 12
Vocord - Вокорд 183 12
Netris - Нетрис 50 11
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 237 11
7623 11
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 355 11
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 248 10
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 979 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1576 10
NtechLab - НтехЛаб 101 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 807 9
VK - Mail.ru Group 3279 9
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 183 9
Крок - Croc 1771 9
Цифра ГК 2272 9
Ситроникс - Sitronics 1188 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6514 31
РЖД - Российские железные дороги 1779 15
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 204 13
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 11
Газпром ПАО 1236 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 405 11
Ростех - Вертолеты России 163 10
X5 Group - Перекрёсток 487 10
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 137 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 252 9
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 51 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2612 9
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 168 9
Почта России ПАО 1994 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6774 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 7
ВТБ - ВТБ24 662 6
Роснефть НК - нефтяная компания 500 6
РВК - Российская венчурная компания 541 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 241 5
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 110 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 5
ПСБ - Промсвязьбанк 793 5
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 36 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 106 5
ESforce 29 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 751 5
ГПБ - Газпромбанк 1014 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 491 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Альфа-Банк 1675 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 318 4
Аркан 34 4
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 628 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3150 86
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10418 80
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5079 79
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1260 66
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1294 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5450 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4692 50
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2912 29
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2761 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2644 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3408 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2274 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1295 18
Федеральное казначейство России 1647 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1121 16
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 560 16
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МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 205 8
ОМСУ - Органы местного самоуправления 131 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1771 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 710 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1773 7
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 865 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 258 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 353 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 4
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 271 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 182 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 547 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 83 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 150 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Единая Россия - Политическая партия 285 1
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 39 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 24 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 270 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58721 370
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3708 225
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44215 222
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28037 158
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1291 125
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1605 109
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15444 104
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7920 93
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10274 90
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10966 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27593 81
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19171 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19993 69
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5240 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23678 67
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10026 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23322 58
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14569 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5713 56
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7023 55
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8712 55
Видеокамера - Camcorder 2190 54
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 948 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10818 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10306 48
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1142 48
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9885 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11421 44
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13503 43
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2263 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11709 42
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1629 42
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6733 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26749 41
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4436 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9041 40
КСБ - Комплексные системы безопасности 1328 40
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1715 40
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2832 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10221 38
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4588 59
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1310 39
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2587 36
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3014 19
Google Android 13368 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 496 17
Linux OS 9053 15
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 299 13
Microsoft Windows 14993 12
Microsoft Windows 2000 8661 11
ЦРТ Визирь 22 10
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 30 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 984 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 851 10
Apple iOS 7322 9
Обращения граждан 220 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1054 8
Apple iPhone 6 4861 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 379 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 364 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 358 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 46 7
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 18 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 696 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4840 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 208 7
NtechLab FindFace 43 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 216 6
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 51 6
Intel x86 - архитектура процессора 1730 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 143 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 165 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 426 6
ЭОС АИС МФЦ Дело 70 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 216 5
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 13 5
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 108 5
Моторко Андрей 71 16
Сахненко Сергей 87 14
Путин Владимир 2938 12
Козырев Алексей 297 10
Кабанов Владимир 176 9
Рогозин Дмитрий 97 9
Усманов Алишер 299 8
Черепенников Антон 80 8
Громов Иван 102 8
Осеевский Михаил 293 8
Солодухин Константин 118 7
Кураш Антон 32 7
Медведев Дмитрий 1642 7
Чамара Денис 59 7
Зимин Игорь 15 6
Никифоров Николай 1134 6
Евраев Михаил 252 6
Ананьев Алексей 109 6
Корнеев Сергей 84 6
Головин Дмитрий 27 6
Гаттаров Руслан 143 6
Якимюк Оксана 6 6
Хрулев Андрей 13 6
Лысенко Эдуард 288 5
Гольцов Александр 74 5
Мордасов Сергей 18 5
Шадаев Максут 814 5
Гуральников Сергей 164 5
Володкович Вячеслав 91 5
Дырмовский Дмитрий 116 5
Чуприян Александр 6 5
Нащекин Алексей 113 5
Калугин Сергей 168 5
Авербах Владимир 126 5
Грунтов Антон 8 5
Ермолаев Артем 369 4
Козлов Александр 64 4
Кравцов Роман 81 4
Бровко Василий 52 4
Шилов Сергей 89 4
Россия - РФ - Российская федерация 132642 375
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40596 163
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16143 88
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6810 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16001 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50915 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1405 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2773 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13704 29
Европа 21384 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2575 24
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1074 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2615 22
Россия - СФО - Новосибирск 3948 22
Россия - УФО - Тюменская область 1038 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2727 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1540 19
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1167 18
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 761 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2460 17
Россия - СФО - Иркутская область 975 17
Россия - УФО - Челябинская область 1081 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3602 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13886 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1506 17
Казахстан - Республика 5252 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2950 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1495 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2015 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 1388 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1722 14
Россия - Сибирь 2210 13
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 763 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2493 12
Россия - ДФО - Сахалинская область 774 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1408 12
Россия - УФО - Свердловская область 1305 12
Россия - ЦФО - Тульская область 1152 12
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 654 12
Земля - планета Солнечной системы 10120 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47230 322
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16726 191
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9325 131
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26351 116
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3260 100
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44996 93
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8963 66
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3476 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7807 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22223 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15296 52
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12335 48
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1197 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5254 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6470 43
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3709 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12046 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6177 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2932 36
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1267 35
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2726 35
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 345 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5039 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5195 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6998 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4295 30
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 726 29
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4761 28
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5260 28
Энергетика - Energy - Energetically 4677 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8284 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10196 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4688 25
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3127 24
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1918 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5663 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5259 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5519 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6996 18
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3285 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11094 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1548 6
TAdviser - Центр выбора технологий 349 5
Ведомости 756 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 777 3
Bloomberg 1185 3
Российская газета 259 2
Госрасходы - портал 65 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 906 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 1
Wikipedia - Википедия 456 1
Fastcompany 4 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 36 1
Автокод (портал) 34 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
CNews Северо-Запад 24 1
РИА Новости 850 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Будущее России. Национальные проекты 20 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7753 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2809 20
Gartner - Гартнер 3507 4
IDC - International Data Corporation 4883 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 286 4
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 3
IMS Research 31 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 2
Markets&Markets Research 109 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 70 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
CNews Рынок ИТ-услуг 160 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 551 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 4 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 108 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Frost & Sullivan 200 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 1
Wainhouse Research 40 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Медиалогия 21 1
Microsoft Research 138 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Juniper Research 514 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 708 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 480 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 829 5
РАН - Российская академия наук 1759 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 530 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 351 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 3
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 224 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 301 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 251 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 114 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 148 2
Алтайский региональный ИТ-форум 4 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 294 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 55 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 767 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 253 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 175 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 22 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 210 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 127 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 229 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 141 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 31 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 38 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 148 1
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