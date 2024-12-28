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Альянс по защите детей в цифровой среде

Альянс по защите детей в цифровой среде

Альянс по защите детей в цифровой среде – это объединение крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России. Для защиты прав детей, усиления мер их безопасности и комфорта в интернет-пространстве, Альянс создал Хартию «Цифровая этика детства», отражающую рекомендации для всех участников: родителей, педагогов, государства и бизнеса. Это первый в мире документ «мягкого права», в основе которого – этические принципы: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.


28.12.2024 Альянс по защите детей в цифровой среде подвел итоги 2024 года 2
06.11.2024 VK впервые проводит «Месяц борьбы с кибербуллингом» 2
06.06.2024 «Авито» и «Альянс по защите детей в цифровой среде» подписали соглашение о сотрудничестве 2
03.06.2024 Компьютерные игры для незрячих детей: «Билайн», Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью 1
03.06.2024 Вышел новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
18.10.2023 5 тыс. школьников и искусственный интеллект МТС создали детского цифрового помощника в интернете 2
25.09.2023 В конце октября в Московской области пройдет I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
28.02.2023 «Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов 1
27.12.2022 «Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg 1
16.06.2022 «Мегафон» предоставит платформу по защите детей в цифровой среде российским школам 1
15.02.2022 «Мегафон» разработал тариф для детей 1
09.02.2022 Tele2 присоединилась к хартии «Цифровая этика детства» 1
26.10.2021 Билайн научил Kinbery видеть кнопочные телефоны 1
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Альянс по защите детей в цифровой среде и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
МегаФон 8805 5
Ростелеком 9701 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Yandex - Яндекс 7340 3
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 3
Everland - социальный бизнес-проект 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
Газпром ПАО 1342 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Знание - Российское общество 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Ассоциация менеджеров 91 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
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Белякова Елизавета 3 2
Мартынова Елена 87 2
Иванова София 8 2
Путин Владимир 3171 1
Черешнев Евгений 21 1
Вольфсон Влад 59 1
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Ермаков Валерий 124 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 3
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ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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