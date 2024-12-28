Альянс по защите детей в цифровой среде
Альянс по защите детей в цифровой среде – это объединение крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России. Для защиты прав детей, усиления мер их безопасности и комфорта в интернет-пространстве, Альянс создал Хартию «Цифровая этика детства», отражающую рекомендации для всех участников: родителей, педагогов, государства и бизнеса. Это первый в мире документ «мягкого права», в основе которого – этические принципы: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.
Альянс по защите детей в цифровой среде и организации, системы, технологии, персоны:
|Белякова Елизавета 3 2
|Мартынова Елена 87 2
|Иванова София 8 2
|Путин Владимир 3171 1
|Черешнев Евгений 21 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Помбухчан Хачатур 22 1
|Древаль Максим 5 1
|Чистова Евгения 18 1
|Юркова Ольга 15 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Патока Андрей 109 1
|Гуляев Дмитрий 6 1
|Голубь Михаил 1 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Касперская Наталья 291 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Голодец Ольга 23 1
|Наумов Евгений 38 1
|Новикова Елена 88 1
|Абрамова Елена 14 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Гуз Иван 12 1
|Полле Михаил 1 1
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