Альянс по защите детей в цифровой среде – это объединение крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России. Для защиты прав детей, усиления мер их безопасности и комфорта в интернет-пространстве, Альянс создал Хартию «Цифровая этика детства», отражающую рекомендации для всех участников: родителей, педагогов, государства и бизнеса. Это первый в мире документ «мягкого права», в основе которого – этические принципы: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.