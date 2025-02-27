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Кирюхина Кира
|27.02.2025
|В России появится индекс безопасности детства в цифровой среде 1
|29.10.2021
|В Tele2 назначен директор по корпоративным коммуникациям 2
|22.10.2014
|«Ростех» и «Ростелеком» объединяют свои ИТ-компании 1
|19.09.2012
|Россия: Доступ к YouTube отключают постранично 1
|29.03.2012
|Топ-менеджер «Связьинвеста» предложил разработать госпрограмму по развитию ШПД 1
|16.10.2008
|Wi-Fi нужен только Москве? 1
|20.09.2007
|«Голден Телеком» назначил директора по корпоративным коммуникациям 2
|18.02.2004
|Microsoft в России и СНГ объявил о новом назначении 2
Кирюхина Кира и организации, системы, технологии, персоны:
|ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
|Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы 7 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Патока Андрей 109 1
|Алявдин Кирилл 19 1
|Смиркин Дмитрий 15 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Баранова Екатерина 8 1
|Зайцева Анна 69 1
|Газизов Камиль 67 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Кудряшов Антон 10 1
|Лещенко Михаил 33 1
|Пиков Владимир 10 1
|Данилов-Данильян Антон 5 1
|Полещикова Елена 2 1
|Ведомости 1028 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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