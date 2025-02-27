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Кирюхина Кира



27.02.2025 В России появится индекс безопасности детства в цифровой среде 1
29.10.2021 В Tele2 назначен директор по корпоративным коммуникациям 2
22.10.2014 «Ростех» и «Ростелеком» объединяют свои ИТ-компании 1
19.09.2012 Россия: Доступ к YouTube отключают постранично 1
29.03.2012 Топ-менеджер «Связьинвеста» предложил разработать госпрограмму по развитию ШПД 1
16.10.2008 Wi-Fi нужен только Москве? 1
20.09.2007 «Голден Телеком» назначил директора по корпоративным коммуникациям 2
18.02.2004 Microsoft в России и СНГ объявил о новом назначении 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Кирюхина Кира и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9766 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 4
Microsoft Corporation 24682 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
МегаФон 8965 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
Восход ФГБУ НИИ 646 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Ростелеком - РТЛабс 179 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Google LLC 11836 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
Google Russia - Гугл Россия 180 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 217 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9397 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2930 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4686 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4112 1
Website URL - Uniform Resource Locator 884 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7805 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1639 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1076 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 168 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 532 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 32 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Дергунова Ольга 119 1
Патока Андрей 109 1
Алявдин Кирилл 19 1
Смиркин Дмитрий 15 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Никифоров Николай 1136 1
Баранова Екатерина 8 1
Зайцева Анна 69 1
Газизов Камиль 67 1
Сивидов Алексей 40 1
Дорохина Юлия 44 1
Ворыхалов Антон 41 1
Кудряшов Антон 10 1
Лещенко Михаил 33 1
Пиков Владимир 10 1
Данилов-Данильян Антон 5 1
Полещикова Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Индия - Bharat 5475 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 1
Франция - Французская Республика 7864 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2762 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 1
Индонезия - Республика 961 1
Испания - Королевство 3718 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 684 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Египет - Арабская Республика 1007 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Ливия 151 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 497 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2344 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 193 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 407 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5045 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1744 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 132 1
Ведомости 1028 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
TeleGeography Research 40 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 533 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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