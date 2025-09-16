Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Деметра-Холдинг Мирогрупп ресурсы

Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы

УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна» 1
13.05.2024 «ДиалогНаука» завершила проект по поставке и внедрению отечественного NGFW в «УК Деметра-Холдинг» 1
15.11.2021 «Новороссийский Зерновой Терминал» внедрил систему электронной приемки зерновозов Smartseeds 1
29.10.2021 В Tele2 назначен директор по корпоративным коммуникациям 1
15.04.2021 «Деметра-Холдинг» внедрил цифровую платформу для развития сети собственных элеваторов 1
09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы» 2
19.01.2021 «Техносерв Cloud» поддерживает дистанционную работу «Мирогрупп ресурсы» 2
12.01.2021 «Техносерв Cloud» развернул ИТ-инфраструктуру для «Деметра-холдинга» 3

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Деметра-Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1485 3
Broadcom - VMware 2437 2
Ростелеком 10112 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3039 1
Cisco Systems 5183 1
Microsoft Corporation 25053 1
8739 1
Корус Консалтинг ГК 1288 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
ДиалогНаука 256 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Системы документооборота 504 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1302 1
Коперник-Инвест 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3299 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4668 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1619 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16782 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22403 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12136 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11927 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1354 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16708 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6116 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25173 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 920 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6516 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1129 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13226 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1895 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13112 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 235 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8013 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7655 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4193 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 195 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2745 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 356 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25251 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5378 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 925 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3889 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 571 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 901 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 2
Apple iPhone 6 4861 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Блинов Михаил 73 2
Патока Андрей 109 1
Патэ Константин 4 1
Сафронов Сергей 16 1
Красилов Дмитрий 18 1
Садков Дмитрий 12 1
Кирюхина Кира 8 1
Сергейчук Виталий 10 1
Алявдин Кирилл 19 1
Жуков Вячеслав 2 1
Сердюк Виктор 44 1
Косимов Искандар 1 1
Торбахов Александр 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7801 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4345 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6097 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2869 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19847 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5947 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2662 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5488 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1308 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2839 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8407 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще