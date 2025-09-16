Получите все материалы CNews по ключевому слову
Деметра-Холдинг Мирогрупп ресурсы
УПОМИНАНИЯ
Деметра-Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 2
|Apple iPhone 6 4861 2
|ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
|Блинов Михаил 73 2
|Патока Андрей 109 1
|Патэ Константин 4 1
|Сафронов Сергей 16 1
|Красилов Дмитрий 18 1
|Садков Дмитрий 12 1
|Кирюхина Кира 8 1
|Сергейчук Виталий 10 1
|Алявдин Кирилл 19 1
|Жуков Вячеслав 2 1
|Сердюк Виктор 44 1
|Косимов Искандар 1 1
|Торбахов Александр 104 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153120 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.