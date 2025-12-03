Разделы

Сергейчук Виталий


СОБЫТИЯ


03.12.2025 ВТБ: энергопотребление ЦОД в России может увеличиться в 2,5 раза за следующие 5 лет 1
16.10.2024 ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях 1
04.09.2024 ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 млрд рублей 1
10.11.2023 ВТБ первым публично представил трансграничные B2B-переводы в цифровых рублях 1
15.04.2021 «Деметра-Холдинг» внедрил цифровую платформу для развития сети собственных элеваторов 1
25.03.2016 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
15.06.2015 «Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г. 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
02.04.2014 Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров 1
07.03.2014 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1

Сергейчук Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10296 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 1
Корус Консалтинг ГК 1332 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 1
McKinsey & Company Int 269 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2990 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1015 2
ГПБ - Газпромбанк 1170 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 267 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы 9 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 12 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Газпром ПАО 1415 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 257 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5222 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73006 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57191 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13044 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25530 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4664 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1424 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1529 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1978 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4449 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12245 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2252 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 372 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4891 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33946 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26045 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1720 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31640 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 105 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31917 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11435 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1584 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 216 2
ВТБ Бизнес 48 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 291 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 796 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
Дмитриев Кирилл 115 6
Калугин Сергей 168 6
Полубояринов Михаил 14 6
Златопольский Антон 21 6
Аганбегян Рубен 18 6
Семенов Вадим 65 6
Милюков Анатолий 18 6
Пчелинцев Александр 8 5
Лесин Михаил 28 4
Козлов Игорь 47 4
Гаршин Василий 5 3
Иванов Сергей 398 3
Аузан Александр 10 3
Понькин Александр 32 3
Веремьянина Валентина 19 3
Шевчук Александр 17 3
Кудимов Юрий 21 2
Бенелло Дэвид Джакомо Федерико 2 2
Улупов Вячеслав 4 2
Краснов Михаил 86 2
Кулик Вадим 190 2
Алексеев Михаил 29 1
Федоров Олег 14 1
Звездочкин Андрей 1 1
Иржевский Михаил 2 1
Лернер Анна 1 1
Мусиенко Олег 2 1
Милюков Антон 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Задорнов Михаил 29 1
Ковальчук Юрий 35 1
Куликов Сергей 33 1
Красилов Дмитрий 20 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Родионов Иван 71 1
Карпов Илья 32 1
Флорентьева Мария 17 1
Васильченко Александр 3 1
Рысакова Галина 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 156568 5
Беларусь - Белоруссия 6018 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51208 5
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 413 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17383 3
Приватизация - форма преобразования собственности 535 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6659 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8106 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1928 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 701 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1208 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54939 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25928 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 219 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1253 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1634 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
