Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НМГ
Национальная Медиа Группа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 100
НМГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Косарим Александр 6 4
|Юрченко Евгений 75 2
|Путин Владимир 1831 2
|Шумейко Анна 15 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Грущенко Станислав 2 1
|Ortega Carlos - Ортега Карлос 1 1
|Кухаренко Марина 1 1
|Самошкина Диана 28 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Паскина Ольга 3 1
|Сурков Владислав 59 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Волин Алексей 113 1
|Козлюк Артем 39 1
|Субботин Вадим 11 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Волож Аркадий 181 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|TelecomDaily ИАА 112 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru