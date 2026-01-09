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НМГ Национальная Медиа Группа

НМГ - Национальная Медиа Группа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.01.2026 «Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ

НМГ стала владельцем «Медиалогии». «Национальная Медиагруппа» (НМГ) приобрела систему мониторинга СМИ и социальных сетей «Медиало
20.06.2025 «VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино

«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино. В портфель сделки вошли фильмы из цикла «Научно о ненаучном», продюсерами которых выступили Наталья Билан и Александр Дашко, «Большая охо
28.05.2025 «Национальная Медиа Группа» запускает платформу «Дляподростков.рф» — системный навигатор по помощи подросткам

овать, просвещать, но также вдохновлять и поддерживать общество. За последние пять лет при участии «Национальной Медиа Группы» появились такие знаковые проекты, затрагивающие подростковую пробл
09.04.2025 «Национальная Медиа Группа» запускает приложение «Сторис» для просмотра короткого ТВ-контента в вертикальном формате

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) запускает в тестовом режиме мобильное приложение «Сторис» для просмотра короткого контен
16.06.2023 «Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров

«Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и mo
05.12.2022 Мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

ивное мышление. Мобильное приложение разработано компанией «Медиа-телеком» (совместное предприятие «Национальной медиа группы» и «Ростелекома»). Об этом CNews сообщили представители «Национа
04.07.2022 «Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и More.tv. В будущем совместном пр
04.07.2022 «Ростелеком» и НМГ объединяют онлайн-кинотеатры

идеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, в котором «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала. Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. Создание е
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены

о работы на территории России. Его российским партнером стала компания «Национальная медиа группа» (НМГ), о чем она сообщила в пресс-релизе, разосланном 2 сентября 2020 г. На момент публикации

04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков

«Ростелеком» создал СП вместе с НМГ «Ростелеком» и «Национальная Медиагруппа» объявили о создании совместного предприятия (СП) в области контента
04.06.2018 «Национальная Медиа Группа» и «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия

стигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков Ольга Паскина, Генеральный директор НМГ, сказал: «Партнерство медиа и телеком компаний является международным трендом, так как по
03.05.2013 Расследование: Как Керимов получил от «Ростелекома» 4 млрд руб

леком» приобрел 71,2% акций НТК за $950 млн. Продавцом акций выступила «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и ряд ее акционеров. Одновременно «Ростелеком» выкупил задолженность НТК перед офшором S
31.10.2008 В «Национальной Медиа Группе» произошли кадровые изменения

га, а Михаила Концерева – генеральным директором холдинга. Данное решение было принято акционерами «Национальной Медиа Группы» в связи с большим объемом управленческих и административных задач.
07.06.2008 «Национальная Медиа Группа» приобрела 50,29% акций «Национальных Телекоммуникаций»

ЗАО "Национальная Медиа Группа" приобрело 50,29% акций ОАО "Национальные Телекоммуникации", сообща

Публикаций - 128, упоминаний - 192

НМГ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 85
Yandex - Яндекс 9215 25
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
НТК - Национальные телекоммуникации 67 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МегаФон 10742 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
VK - Mail.ru Group 3602 9
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 8
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Медиа-Телеком 9 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 7
Мостелеком 76 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 5
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 5
X Corp - Twitter 2938 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Google LLC 12688 4
9594 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 2
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 2
Ростелеком - Связьинвест - Мостелесеть 7 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 13
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Сургутнефтегаз - СНГ 288 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
Газпром ПАО 1493 6
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 5
Альфа-Групп 745 5
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
НМГ - Арт Пичкерз Дистрибьюшнс - Art Pictures Distribution - Арт Пикчерс - Art Pictures Group 6 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Kinnevik Investment AB 21 3
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 2
Сбер - Сбербанк Капитал 10 2
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 2
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 2
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Фонд президентских грантов 17 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
Президент Украины 128 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Администрация Кургана - Курганская городская Дума - органы государственной власти 6 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 4
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 58
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 48
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 45
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 17
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 9
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 9
Data monetization - Монетизация данных 1965 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Яндекс.Плюс 250 4
Яндекс.Видео 37 3
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Apple iTunes Store 1118 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - ЛайфСтрим - Смотрёшка 14 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 1
VK Combo 86 1
Adobe Premiere 117 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Ростелеком - Лицей 26 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Путин Владимир 3454 20
Ковальчук Юрий 36 18
Калугин Сергей 169 11
Исхизова Александра 100 7
Керимов Сулейман 28 6
Ковальчуки (братья) 7 6
Макагонов Евгений 35 6
Мордашов Алексей 64 6
Косарим Александр 8 5
Лесин Михаил 28 5
Ковальчук Михаил 24 5
Володькин Антон 17 5
Барвинский Владимир 44 5
Щеголев Игорь 699 5
Баланова Светлана 37 5
Провоторов Александр 158 4
Усатов Алексей 43 4
Клейкин Валерий 13 4
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