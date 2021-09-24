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НМГ
Национальная Медиа Группа


24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1
01.09.2021 Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 2
13.08.2021 Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру 2
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей 2
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 2
10.09.2020 Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 2
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 4
29.08.2019 Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 2
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk 2
26.12.2018 «Медиа-Телеком» станет эксклюзивным дистрибьютором UFC в России и ближнем зарубежье 2
26.12.2018 «Медиа-Телеком» стал эксклюзивным дистрибьютором каналов FOX Networks Group в России 2
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 2
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 14
04.06.2018 «Национальная Медиа Группа» и «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия 4
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков 1
27.08.2014 «Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства 3
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 3
05.02.2014 «Ростелеком» потратит почти 200 млн руб. на рекламу в Lifenews 4
04.10.2013 Друзья Путина покупают 50% в Tele2 2
03.05.2013 Расследование: Как Керимов получил от «Ростелекома» 4 млрд руб 6
10.04.2013 Спарринг-партнер Путина не смог стать акционером "Ростелекома" 3
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 3
22.06.2012 В Москве прошла выставка «Связь-Экспокомм-2012» и специальная экспозиция лидеров отрасли «WIC-2012: Цифровой мир» 1
13.06.2012 Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1
24.05.2012 «Национальные телекоммуникации» стали единственным владельцем «Мостелесети», выкупив долю у Москвы 2
07.03.2012 «Газпромбанк» «раскрутил» «Ростелеком» на 3,8 млрд рублей 5
19.12.2011 Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина» 1
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций» 1
01.02.2011 «Связьинвест» придет во все московские квартиры 3
17.12.2008 В цифровом ТВ будет 20 бесплатных каналов, но нескоро 1
31.10.2008 В «Национальной Медиа Группе» произошли кадровые изменения 3
31.07.2008 «Твое ТV» покажет Eurosport 1
27.06.2008 Государство нашло кабельным сетям правильных владельцев 8

Публикаций - 38, упоминаний - 100

НМГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 23
НТК - Национальные телекоммуникации 61 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 7
Yandex - Яндекс 4106 4
Ростелеком Связьинвест 709 4
Медиа-Телеком 3 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Rambler Group - Рамблер ГК 491 2
Google LLC 7198 2
Viasat 60 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 2
RuTube - видеохостинг 120 2
Руформ 4 2
Facebook 3768 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 193 2
Telstra Corporation Limited 60 1
Синтерра - Synterra 573 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 80 1
Globecast 7 1
MX 1 3 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 1
Naumen - Наумен 344 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Twitter 2204 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Мать и дитя 16 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
FOX Networks Group 1 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Газпром ПАО 525 1
Банк Россия 56 1
Visa International 1347 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Правительство РФ 2209 1
Администрация Президента РФ 271 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 506 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 43 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Apple iTunes Store 584 2
Яндекс.Видео 32 2
Naumen Service Desk 104 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Яндекс.Музыка 131 1
Косарим Александр 6 4
Юрченко Евгений 75 2
Путин Владимир 1831 2
Шумейко Анна 15 1
Осеевский Михаил 221 1
Нурмагомедов Хабиб 7 1
Грущенко Станислав 2 1
Ortega Carlos - Ортега Карлос 1 1
Кухаренко Марина 1 1
Самошкина Диана 28 1
Ковальчук Юрий 30 1
Паскина Ольга 3 1
Сурков Владислав 59 1
Рубин Дмитрий 39 1
Волин Алексей 113 1
Козлюк Артем 39 1
Субботин Вадим 11 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Дворкович Аркадий 169 1
Волож Аркадий 181 1
Ермаков Валерий 71 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Индия - Республика 2184 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Малайзия 345 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Европа 3798 1
Восточная Европа 1698 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Пиратство - Авторское право 209 2
Русский язык 1004 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 633 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Запугивание и шантаж 2 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 5
Рен ТВ - телеканал 48 4
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
Ведомости 259 2
Пятый канал - Телеканал 38 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Discovery Channel 26 1
Eurovision 4 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
National Geographic 36 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Известия ИД 59 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
РосКомСвобода 75 1
НТВ - Телекомпания 165 1
Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
TelecomDaily ИАА 112 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
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