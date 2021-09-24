НМГ - Национальная Медиа Группа

Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1

Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1

Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру 2

Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 2

Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 2

Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1