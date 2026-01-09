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НМГ Национальная Медиа Группа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.01.2026
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«Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ
НМГ стала владельцем «Медиалогии». «Национальная Медиагруппа» (НМГ) приобрела систему мониторинга СМИ и социальных сетей «Медиало
|20.06.2025
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«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино
«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино. В портфель сделки вошли фильмы из цикла «Научно о ненаучном», продюсерами которых выступили Наталья Билан и Александр Дашко, «Большая охо
|28.05.2025
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«Национальная Медиа Группа» запускает платформу «Дляподростков.рф» — системный навигатор по помощи подросткам
овать, просвещать, но также вдохновлять и поддерживать общество. За последние пять лет при участии «Национальной Медиа Группы» появились такие знаковые проекты, затрагивающие подростковую пробл
|09.04.2025
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«Национальная Медиа Группа» запускает приложение «Сторис» для просмотра короткого ТВ-контента в вертикальном формате
«Национальная Медиа Группа» (НМГ) запускает в тестовом режиме мобильное приложение «Сторис» для просмотра короткого контен
|16.06.2023
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«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров
«Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и mo
|05.12.2022
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Мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе
ивное мышление. Мобильное приложение разработано компанией «Медиа-телеком» (совместное предприятие «Национальной медиа группы» и «Ростелекома»). Об этом CNews сообщили представители «Национа
|04.07.2022
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«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры
Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и More.tv. В будущем совместном пр
|04.07.2022
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«Ростелеком» и НМГ объединяют онлайн-кинотеатры
идеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, в котором «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала. Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. Создание е
|02.09.2020
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К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены
о работы на территории России. Его российским партнером стала компания «Национальная медиа группа» (НМГ), о чем она сообщила в пресс-релизе, разосланном 2 сентября 2020 г. На момент публикации
|04.06.2018
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«Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков
«Ростелеком» создал СП вместе с НМГ «Ростелеком» и «Национальная Медиагруппа» объявили о создании совместного предприятия (СП) в области контента
|04.06.2018
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«Национальная Медиа Группа» и «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия
стигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков Ольга Паскина, Генеральный директор НМГ, сказал: «Партнерство медиа и телеком компаний является международным трендом, так как по
|03.05.2013
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Расследование: Как Керимов получил от «Ростелекома» 4 млрд руб
леком» приобрел 71,2% акций НТК за $950 млн. Продавцом акций выступила «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и ряд ее акционеров. Одновременно «Ростелеком» выкупил задолженность НТК перед офшором S
|31.10.2008
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В «Национальной Медиа Группе» произошли кадровые изменения
га, а Михаила Концерева – генеральным директором холдинга. Данное решение было принято акционерами «Национальной Медиа Группы» в связи с большим объемом управленческих и административных задач.
|07.06.2008
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«Национальная Медиа Группа» приобрела 50,29% акций «Национальных Телекоммуникаций»
ЗАО "Национальная Медиа Группа" приобрело 50,29% акций ОАО "Национальные Телекоммуникации", сообща
НМГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 20
|Ковальчук Юрий 36 18
|Калугин Сергей 169 11
|Исхизова Александра 100 7
|Керимов Сулейман 28 6
|Ковальчуки (братья) 7 6
|Макагонов Евгений 35 6
|Мордашов Алексей 64 6
|Косарим Александр 8 5
|Лесин Михаил 28 5
|Ковальчук Михаил 24 5
|Володькин Антон 17 5
|Барвинский Владимир 44 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Баланова Светлана 37 5
|Провоторов Александр 158 4
|Усатов Алексей 43 4
|Клейкин Валерий 13 4
|Осеевский Михаил 350 4
|Брюквин Юрий 300 3
|Соловьев Юрий 32 3
|Концерев Михаил 3 3
|Кущ Иван 4 3
|Малофеев Константин 118 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Липов Андрей 68 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Усманов Алишер 311 3
|Ротенберг Аркадий 52 3
|Субботин Вадим 17 2
|Морозов Михаил 18 2
|Мордашев Алексей 8 2
|Чеканов Виктор 8 2
|Златопольский Антон 21 2
|Кудряшев Антон 28 2
|Паскина Ольга 4 2
|Шматова Елена 29 2
|Болецкая Ксения 3 2
|Семенов Вадим 65 2
|Бондарчук Федор 16 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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