«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

«Ростелеком» договорился с «Национальной медиагруппой» об объединении принадлежащих им онлайн-кинотеатров Wink и More.tv. Контроль в объединенной структуре будет у «Ростелекома».

Слияние Wink и More.tv

«Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и More.tv. В будущем совместном предприятии «Ростелеком» будет иметь 70%, НМГ – 30%. Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink.

В настоящий момент планируется проведение оценки объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы. Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон.

Комитет определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 г.

Что представляют из себя кинотеатры Wink и More.tv

Онлайн-кинотеатр Wink был создан в 2018 г. и позиционирует себя в качестве OTT-сервиса. Он предлагает доступ к более чем 400 телеканалов и более чем 60 тыс. позиций в сфере кино, сериалов, мультфильмов и концертов. Доступ к контенту осуществляется по подписке.

Wink является базовым кинотеатром в тарифах абонентов «Ростелекома» и принадлежащего ему сотового оператор Tele2. Также Wink предлагается подписчикам пакетов VK Combo от социальной сети «Вконтакте» и «Огонь» от Газпромбанка. По оценкам TMT Consulting, в 2021 г. Wink заработал почти 5 млрд руб.

More.tv создан НМГ в 2019 г. Базой для него стала платформа «Видеоморе», созданная входящим в состав НМГ холдингом «СТС Медиа». Проект объединяет проекты группы в линейке More Originals (эксклюзивный контент), зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивные контент и прямой эфир популярных российских телеканалов. Контент доступен бесплатно (с просмотром рекламы) или по подписке. С 2020 г. принадлежащая «Яндексу» платформа «Кинопоиск» предлагает совместную с more.tv подписку.

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Холдинг НМГ объединяет такие медиа-активы, как телеканалы «Рен ТВ», «Пятый канал», холдинг «СТС Медиа», долю в «Первом канале», газете «Известия», российский производитель платных телеканалов Viasat и др. В 2018 г. НМГ и «Ростелеком» уже создали другое совместное предприятие – «Медиа-Телеком». Оно занимается производством и дистрибуцией каналов для платного телевидения.

Российские рынок онлайн-кинотеатров

В 2021 г. выручка российских онлайн-кинотеатров составила 43,4 млрд руб., увеличившись за год на 56%, подсчитала TMT Consulting. В том числе рост от платной модели составил 37,2 млрд руб. (рост составил 61%), от рекламы – 6,2 млрд руб. (рост 14%). Онлайн-кинотеатры, созданные операторами связи, заработали за 2021 г. 11,9 млрд руб., из этой суммы 42% пришлось на Wink.

Лидером является Ivi с долей 26%, на втором месте принадлежащий «Яндексу» сервис» Кинопоиск» (доля – 20%), на третьем принадлежавший до недавнего времени Сбербанку онлайн-кинотеатр Okko (16%). На четвертом месте был проект Megogo с долей 8%, по 7% рынка было у More.tv и принадлежащего «Мегафону» онлайн-кинотеатра Start.ru. С началом специальной военной операции России на Украине российский рынок покинули Netflix (развивался в России вместе с НМГ) и Megogo, имеющий украинские корни.

Мнение эксперта

«Логика сделки понятна, ее обсуждали около двух лет: НМГ не готова сама тратить десятки миллиардов рублей, чтобы вырастить более-менее крупного игрока на рынке OTT, а владеть некрупным с такой высокой конкуренцией неэффективно, - прокомментировала слияние медиа-эксперт Ксения Болецкая. - «Ростелеком» тоже хочет стать еще крупнее и получить масштабный доступ к экслюзивному/оригинальному контенту. А «СТС Медиа» и студии НМГ - прекрасный источник такого контента».