Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191045
ИКТ 14738
Организации 11414
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26629
Персоны 83080
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

МегаФон ДМХ Старт Медиа Старт.Ру Start.Ru МегаФон ТВ MegaFon.TV МегаФон Кино онлайн-кинотеатр

МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.11.2021 Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа»

Как «Мегафон» брал под контроль Start.ru Сотовый оператор «Мегафон» раскрыл подробности приобретения онлайн-кинотеатра Sta
11.10.2017 «Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ»

«Мегафон» начал продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ». С 11 октября продукт российского технологического стартапа - компании «МУЛЬТиКУБИК» представлен на полках в 120 салонах сотовой связи «Мегафон» по всей России. Впервые онлайн-видео
05.06.2017 «Мегафон.ТВ» интегрировали в интерфейс беспроводного миникинотеатра Cinemood

т ИТ-кластера фонда «Сколково», и российский оператор связи «Мегафон» объявили о начале сотрудничества: с 1 июня внутри миникинотеатра Cinemood, разработанного сколковской компанией, появился сервис «Мегафон.ТВ». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Как отмечается, сервис «Мегафон.ТВ» интегрирован в интерфейс беспроводного портативного миникинотеатра Cinemood, который работает

30.11.2015 «МегаФон» запустил обновленный сервис MegaFon.TV

«МегаФон» запустил полностью обновленный сервис MegaFon.TV. Изменения затронули не только дизайн и функционал продукта, но и бизнес-модель. Она позволяет повысить популярность легального контента. В основе бизнес-модели MegaFon.TV - к
17.01.2014 Мобильное ТВ «МегаФона» теперь доступно абонентам всех операторов

«Медиапортал MegaFon.TV» теперь доступен абонентам любого российского оператора связи. При регистрации на


Публикаций - 72, упоминаний - 81

МегаФон ДМХ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10153 47
Cinemood - МультиКубик 32 16
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 12
Ростелеком 10455 10
Yandex - Яндекс 8664 9
VK - Mail.ru Group 3539 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4637 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 6
Apple Inc 12787 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9260 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 361 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 185 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 975 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Snapchat 146 3
МегаФон Ритейл 84 3
МегаФон ДМХ - Диджитал медиа холдинг 5 3
Samsung Electronics 10742 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3172 3
Huawei 4306 3
Xiaomi 2053 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 3
Telegram Group 2677 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 2
Loudplay - ЛП стрим 25 2
PUBG Corporation 51 2
Blizzard Entertainment 334 2
Fortnite 93 2
Sony 6645 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 511 2
EY - Ernst & Young Global 382 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 991 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 134 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 494 1
АйТи 1440 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 90 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 416 22
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 12
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 142 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 295 9
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 7
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 55 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 285 3
Walt Disney Company 639 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 122 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 3
ГПБ - Газпромбанк 1194 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2752 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 3
X5 Group - Перекрёсток 615 2
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 2
McDonald’s - Макдоналдс 218 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1710 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 74 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 2
РВК - Российская венчурная компания 559 2
Газпром ПАО 1429 2
Связной ГК 1385 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 111 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 299 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
TMT Investments 114 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 94 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 4
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 259 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 2
Единая Россия - Политическая партия 318 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 147 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 24 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3143 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8240 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12759 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8872 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 15
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8562 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9500 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 10
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1114 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3365 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 8
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1895 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17252 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11370 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 7
Аксессуары 4149 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5206 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7716 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17263 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3291 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8193 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17885 5
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1179 5
Диафильм 17 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6245 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4224 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9624 4
Google YouTube - Видеохостинг 2922 11
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 375 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 316 6
Google Android 14855 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5953 5
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 317 4
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 143 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 4
МегаФон Образование 6 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 4
МегаФон пресса 5 4
Cinemood Storyteller 4 4
Apple iOS 8341 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1546 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1250 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 63 3
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 3
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 68 3
Cinemood OS 3 3
VK Combo 84 3
Cinemood Кинокубик 5 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 283 3
Новые облачные технологии - МойОфис 911 3
Rakuten Viber 656 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 3
VK - Mail.Ru Почта 354 2
Google Android TV 355 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 190 2
Blizzard - World of Warcraft 360 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 203 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 372 2
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 24 2
Вольфсон Влад 59 9
Кушнарев Андрей 21 9
Мингалиева Дарья 6 4
Буховцев Михаил 9 4
Путин Владимир 3397 4
Вермишян Геворк 67 3
Миндубаева Юлия 4 3
Паршин Максим 323 2
Савков Леонид 32 2
Воинов Сергей 13 2
Стародубов Виталий 10 2
Матросов Дмитрий 3 2
Журавлев Павел 3 2
Ройтберг Павел 40 2
Захаров Федор 2 2
Юрьев Никита 7 2
Троцюк Алексей 4 2
Илоян Эдуард 3 2
Жалинский Денис 3 2
Усманов Алишер 306 1
Горелкин Антон 114 1
Рензяев Константин 75 1
Таврин Иван 119 1
Солдатенков Сергей 161 1
Кухальский Ян 16 1
Скворцов Максим 6 1
Соболев Александр 12 1
Сысоев Александр 46 1
Алисов Александр 1 1
Милицкий Александр 9 1
Бырдин Алексей 31 1
Батанов Андрей 16 1
Губанов Андрей 113 1
Федотов Михаил 18 1
Мединский Владимир 14 1
Малис Олег 85 1
Горбунов Анатолий 18 1
Гудумак Дмитрий 2 1
Воронин Павел 183 1
Гармаш Вера 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 9
Куба - Республика 396 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 4
Европа 24708 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3438 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2719 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2128 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 837 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 770 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1702 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5361 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4349 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1845 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2955 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3006 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2256 1
Евразия - Евразийский континент 633 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1640 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1721 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 601 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 803 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1596 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Кипр - Республика 622 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1279 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3195 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6805 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7031 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2984 7
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 566 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4943 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7834 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 477 3
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 3
Английский язык 6904 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 3
Аренда 2585 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3688 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1898 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4437 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 271 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4695 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7626 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 749 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3690 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 308 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 323 3
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 2
Warner Bros. - Cartoon Network 23 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2227 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Известия ИД 724 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Мульт Телеканал 2 1
Парламентская газета 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Forbes - Форбс 936 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 134 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 1
TED Talks 35 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Открытое образование 11 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 10 1
Академия перемен 6 1
Умназия 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще