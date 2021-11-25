МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|25.11.2021
|
Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа»
Как «Мегафон» брал под контроль Start.ru Сотовый оператор «Мегафон» раскрыл подробности приобретения онлайн-кинотеатра Sta
|11.10.2017
|
«Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ»
«Мегафон» начал продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ». С 11 октября продукт российского технологического стартапа - компании «МУЛЬТиКУБИК» представлен на полках в 120 салонах сотовой связи «Мегафон» по всей России. Впервые онлайн-видео
|05.06.2017
|
«Мегафон.ТВ» интегрировали в интерфейс беспроводного миникинотеатра Cinemood
т ИТ-кластера фонда «Сколково», и российский оператор связи «Мегафон» объявили о начале сотрудничества: с 1 июня внутри миникинотеатра Cinemood, разработанного сколковской компанией, появился сервис «Мегафон.ТВ». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Как отмечается, сервис «Мегафон.ТВ» интегрирован в интерфейс беспроводного портативного миникинотеатра Cinemood, который работает
|30.11.2015
|
«МегаФон» запустил обновленный сервис MegaFon.TV
«МегаФон» запустил полностью обновленный сервис MegaFon.TV. Изменения затронули не только дизайн и функционал продукта, но и бизнес-модель. Она позволяет повысить популярность легального контента. В основе бизнес-модели MegaFon.TV - к
|17.01.2014
|
Мобильное ТВ «МегаФона» теперь доступно абонентам всех операторов
«Медиапортал MegaFon.TV» теперь доступен абонентам любого российского оператора связи. При регистрации на
