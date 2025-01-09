Loudplay Global Сервис облачного гейминга
Loudplay – высокопроизводительный, кроссплатформенный, проприетарный протокол доступа к удаленным рабочим местам. Он работает с разными клиентскими устройствами, обеспечивает передачу картинки и видео, быстрый отклик в условиях каналов с низкой пропускной способностью, интегрируется с партнерскими разработками благодаря открытому API.
Loudplay Global и организации, системы, технологии, персоны:
|Стародубов Виталий 10 6
|Кушнарев Андрей 16 3
|Горбатько Александр 105 1
|Ваносчуйзе Фредерик 25 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Корня Алексей 78 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Пярн Артур 13 1
|Балюк Александр 4 1
|Горкавенко Дмитрий 4 1
|Коробов Сергей 6 1
|Магурян Василий 16 1
|Панасенко Денис 4 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Халимов Ренат 9 1
|Герасимов Александр 43 1
|Малышев Сергей 83 1
|Яровая Ирина 71 1
|Казарян Карен 74 1
|Полпуденко Дмитрий 3 1
|Фомичев Максим 1 1
|Косатый Роман 1 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Евсеев Сергей 5 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
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