Loudplay Global - Сервис облачного гейминга

Loudplay – высокопроизводительный, кроссплатформенный, проприетарный протокол доступа к удаленным рабочим местам. Он работает с разными клиентскими устройствами, обеспечивает передачу картинки и видео, быстрый отклик в условиях каналов с низкой пропускной способностью, интегрируется с партнерскими разработками благодаря открытому API.