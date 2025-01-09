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Loudplay Global Сервис облачного гейминга

Loudplay Global - Сервис облачного гейминга

Loudplay – высокопроизводительный, кроссплатформенный, проприетарный протокол доступа к удаленным рабочим местам. Он работает с разными клиентскими устройствами, обеспечивает  передачу картинки и видео, быстрый отклик в условиях каналов с низкой пропускной способностью, интегрируется с партнерскими разработками благодаря открытому API.


09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
1
12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 1
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга» 1
02.12.2022 Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год 1
24.06.2021 Облачные игры стали доступны клиентам Yota 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
23.07.2020 МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 1
26.08.2019 «Мегафон» продемонстрировал работу 5G в Москве 1
22.08.2019 МегаФон проводит первый 5G- турнир по киберспорту в России 1
14.03.2019 Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Loudplay Global и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 6
Huawei 3933 4
Fortnite 76 4
Nvidia Corp 3487 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
PUBG Corporation 43 3
Blizzard Entertainment 328 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Epic Games 154 2
Ariellium 2 2
МСК Групп - Даком М 61 2
Samsung Electronics 10254 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
3data - 3дата 82 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Qualcomm Europe 15 1
Рэйлнекст Ctrl@Traffic 1 1
Рэйлнекст 3 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
META Publishing 3 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Apple Inc 12100 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Pixonic 21 1
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 5 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Merlion - Мерлион 793 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Локотех Сигнал 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Abiroy - Абирой 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
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Microsoft Windows 10 1758 1
Huawei Cloud 60 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 1
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