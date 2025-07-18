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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фомичев Максим


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фомичев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Pixonic 22 1
МегаФон 9433 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13460 1
Apple Inc 12332 1
Fortnite 82 1
VK - Mail.ru Group 3495 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8974 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 684 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 22 1
Epic Games 156 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7759 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25075 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16574 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10942 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17488 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 508 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 92 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 515 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1710 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 107 1
VK RuStore - Рустор 423 1
VK - My.Games 72 1
Яровая Ирина 71 1
Казарян Карен 80 1
Стародубов Виталий 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17645 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 1
Южная Корея - Республика 6755 1
Россия - РФ - Российская федерация 151027 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4288 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 189 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8049 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53251 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2019 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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