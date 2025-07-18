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Фомичев Максим
УПОМИНАНИЯ
|18.07.2025
|Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore 1
|02.06.2021
|Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
Фомичев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 107 1
|VK RuStore - Рустор 423 1
|VK - My.Games 72 1
|Яровая Ирина 71 1
|Казарян Карен 80 1
|Стародубов Виталий 10 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17645 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 1
|Южная Корея - Республика 6755 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151027 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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