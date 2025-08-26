В России новый парадокс. Спрос на видеокарты упал, а цены на них выросли

В 2025 г. на российском рынке видеокарт возникло несоответствие. Продажи ускорителей графики упали, что должно было повлечь за собой снижение цен, чтобы вернуть интерес покупателей, но этого не произошло. Более того, карты стали даже менее доступными для россиян – цены на них выросли. Основные потребители этих устройств – геймеры и пользователи нейросетей.

Спрос вниз, цены вверх

Россияне стали немного меньше интересоваться видеокартами – как пишет «Коммерсант», по итогам первого полугодия 2025 г. спрос на эти устройства по всей стране упал на 3% год к году. При этом тратить деньги на ускорители графики жители России стали больше. Это видно по статистике среднего чека – за тот же период он вырос на 21%.

Если рассматривать только I квартал 2025 г. (1 января – 31 марта), то падение спроса составило 27%, а рост среднего чека – 16%. И это при том факте, что в первой четверти года довольно много праздников, подарком на который вполне мог бы стать новый видеоускоритель.

Опрошенные изданием участники рынка подчеркивают, что основная масса потребителей видеокарт – это геймеры. Они проявляют интерес к картам верхнего ценового сегмента, способным выдавать много кадров в секунду на высоких настройках графики в играх.

Топовые карты нужны и для работы с искусственным интеллектом на пользовательском уровне, заявили изданию представители «Марвел-Дистрибуции».

Деньги любят счет

Падение спроса в России на видеокарты опрошенные изданием эксперты связывают в первую очередь с экономической обстановкой в стране. Цены растут почти на все, и пользовательские видеоускорители не стали исключением в этом плане. Чем они дороже, тем у меньшего числа желающих есть необходимая сумма на их приобретение. Да и желающих покупать карты в кредит тоже становится меньше из-за высоких ставок.

«Современная игровая видеокарта в России – это несколько сотен тысяч рублей, и падение спроса я бы связал с резким ростом цен и осложнением получения банковских кредитов, а также условиями самих кредитов», – сказал «Коммерсанту» независимый эксперт на игровом рынке Максим Фомичев.

Всего несколько лет назад за эти деньги можно было купить приличную подержанную иномарку в очень хорошем состоянии

Для примера, на момент выхода материала самая дорогая видеокарта в сети DNS стоила 600 тыс. руб. Это видеокарта PNY Quadro RTX 5000 Ada Generation модели VCNRTX5000ADA-SB с 32 ГБ памяти GDDR6, 256-битной шиной. При этом, если оформлять заказ на нее на сайте магазина, потребуется внести 100-процентную предоплату.

Одним ничего, другим все

Если рассматривать рынок видеокарт в целом, то фиксируется падение спроса. Но если оценивать розницу конкретных ритейлеров, то статистика может оказаться прямо противоположной.

Например, ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» сообщил изданию о поистине гигантском росте продаж видеокарт – он подскочил на 233%, хотя издание и не уточняет, за какой период.

Но озвученные Максимом Фомичевым тезисы о том, что россиян отталкивают высокие цены карты, здесь все же подтверждается. Активнее всего жители страны покупают недорогие видеоускорители, чаще всего отдавая предпочтение бюджетным картам бренда Palit.

Игры бьют по бюджету

Нельзя исключать, что падение спроса на видеокарты сопряжено с охлаждением интереса россиян к видеоиграм. По данным «Т-Банка», свыше половины российских геймеров в 2025 г. стали реже покупать игры, а треть существенно сократили свои траты на них.

Отметим также, что и сами игры стали стоить дороже – за многие из них просят несколько тысяч рублей. Но у пользователей ПК, в отличие от консольных геймеров, есть известные всем способы получения 100-процентной скидки почти на любую игру.

Общая статистика за первое полугодие такова, что сейчас в России лишь 27% геймеров посещают виртуальные миры на ежедневной основе. 20% играют несколько раз в неделю, а 14% – несколько раз в месяц.

При этом важно понимать, что далеко не всем из них нужная своя видеокарта для игр. Кто-то предпочитает играть на консолях, настольных или портативных, кто-то посещает компьютерные клубы. Впрочем, последние, надо отметить, теряют аудиторию в 2025 г. При этом средний чек в них вырос год к году на 9%.