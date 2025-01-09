Palit Microsystems
Компания Palit Microsystems Ltd., основанная в 1988 году, известна благодаря производству электронных компонентов. Являясь одним из производителей компонентов для ПК, Palit поставляет видеокарты по всему миру. Головной офис Palit расположен в Тайбэе на Тайване, логистический центр в Гонконге, фабрики в материковом Китае, в Германии находится филиал компании.
Palit Microsystems и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Unsplash 763 1
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 3
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
|Шпак Василий 223 2
|Мантуров Денис 106 2
|Кулаков Павел 29 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
|Родионов Александр 31 1
|Русаков Алексей 3 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Властопуло Георгий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.