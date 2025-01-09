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Palit Microsystems

Palit Microsystems

Компания Palit Microsystems Ltd., основанная в 1988 году, известна благодаря производству электронных компонентов. Являясь одним из производителей компонентов для ПК, Palit поставляет видеокарты по всему миру. Головной офис Palit расположен в Тайбэе на Тайване, логистический центр в Гонконге, фабрики в материковом Китае, в Германии находится филиал компании. 


09.01.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro 2
09.01.2025 Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix 1
11.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж компьютеров на 35% за девять месяцев 2024 года 1
19.01.2024 Видеокарты GeForce RTX 4000 Super уже в «Ситилинке» 1
09.01.2024 Palit представила видеокарты серии GeForce RTX 40 Super 2
24.11.2023 Чтобы прорваться сквозь санкции США, Китай уничтожает тысячи дефицитных игровых видеокарт Nvidia. Схема суперхитрая и мегатехнологичная 1
26.09.2023 Параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен с нового года 1
04.07.2023 Производители просят власти запретить ввоз в Россию техники, но разрешить комплектующие 1
07.06.2023 Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники 1
02.06.2023 Параллельный импорт убивают. Власти хотят запретить ввоз любимых россиянами брендов. Под угрозой Acer, Asus, Cisco 1
12.04.2023 Palit представила видеокарты GeForce RTX 4070 серий GamingPro, JetStream и Dual 2
18.08.2022 «Ситилинк» выяснил, какие видеокарты покупали в первой половине 2022 года 1
30.03.2022 Palit представила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock 2
07.12.2021 Palit представила серию видеокарт Geforce RTX 2060 12 GB Dual 1
01.06.2021 Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro 2
19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1
03.07.2019 NVIDIA RTX теперь - Super! 1
22.02.2019 Nvidia представила новую видеокарту Geforce GTX 1660 Ti 1
26.10.2017 Nvidia начнет продажи GeForce GTX 1070 Ti в начале ноября. Цены 1
19.04.2017 Palit представила видеокарту GTX 1080 Ti GameRock 3
10.04.2017 Palit представила видеокарты GeForce GTX 1080 Ti JetStream и Super JetStream. Фото 2
31.03.2017 Palit представила две новые серии SSD-накопителей 2
31.05.2013 Nvidia представила графический процессор GeForce GTX 770 1
02.05.2012 Nvidia представила новую самую быструю в мире видеокарту 1
26.03.2012 Новый процессор Nvidia стал в полтора раза быстрее 1
26.03.2012 Nvidia анонсировала процессоры нового поколения 1
01.06.2010 Первая видеокарта среднего ценового диапазона на базе Nvidia Fermi 1
13.11.2007 "Ониблэйд" в печати 1
13.11.2007 "Ониблэйд": Скриншоты 1
07.11.2007 "Ведьмак" ищет таланты 2
07.11.2006 Компания OCS стала официальным дистрибьютором Palit Microsystems 3
14.04.2006 Palit представила новый мощный графический ускоритель GeForce7600GS Sonic 2
02.02.2006 Palit представил новейший графический адаптер GeForce 6800GS Super 512 MБ 1

Публикаций - 33, упоминаний - 46

Palit Microsystems и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 15
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 14
Nvidia Corp 3487 14
Gigabyte Technology 364 10
Zotac 21 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 7
EVGA 13 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 4
Palit Microsystems - Gainward 10 4
LG Electronics 3614 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Apple Inc 12100 3
Palo Alto Networks 146 3
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 3
Quanta Computer 210 3
Samsung Electronics 10254 2
Dell EMC 5027 2
Lenovo Group 2292 2
HP Inc. 5685 2
8213 2
Toshiba Corporation 2927 2
Sony 6544 2
Gaijin Entertainment 85 2
PNY Technologies 36 2
Intel Corporation 12197 2
Pure Storage 53 2
Microsoft Corporation 24625 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ampere Computing 49 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Inno3D 5 1
Новый диск 956 1
Colorful 7 1
Cisco Systems 5114 1
Huawei 3933 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Unsplash 763 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 14
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 6
Вентилятор - Fan 979 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
ARGB - Addressable RGB - Адресуемая цветная подсветка 19 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 64 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 794 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 961 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 25 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1888 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 17
Nvidia GeForce GTX 522 13
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 11
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 13 10
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 8
Microsoft DirectX 707 5
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 4
Nvidia PhysX 62 3
Apple iPhone 14 130 3
FreePik 980 3
Samsung Galaxy 955 2
Nvidia GPU Turing 40 2
Nvidia Ampere 17 2
Nvidia SLI 163 2
Gaijin Entertainment - X-Blades (Ониблэйд) 11 2
Nvidia Kepler 16 2
Nvidia Fermi 28 2
Яндекс.Маркет 937 2
Nvidia TensorRT 17 2
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 8 2
Nvidia GeForce GTS 48 2
Nvidia GPU Boost 5 2
Nvidia GeForce GS 58 2
Palit Thundermaster 1 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 129 1
Nvidia Optimus 183 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 21 1
Nvidia Pascal 16 1
Nvidia Reflex Latency Analyzer 7 1
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 7 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 51 1
Nvidia GeForce Experience 8 1
MSI GeForce GTX 3 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 131 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 65 1
Nvidia CMP - Nvidia Crypto Mining Processor 9 1
Шпак Василий 223 2
Мантуров Денис 106 2
Кулаков Павел 29 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Родионов Александр 31 1
Русаков Алексей 3 1
Меньшов Кирилл 118 1
Властопуло Георгий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Украина 7608 2
Казахстан - Республика 5525 1
Армения - Республика 2280 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Канада 4881 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
Импортозамещение - параллельный импорт 481 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Философия - Philosophy 444 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 128 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
WCCFTech - Издание 63 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
CeBIT 612 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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