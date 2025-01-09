Компания Palit Microsystems Ltd., основанная в 1988 году, известна благодаря производству электронных компонентов. Являясь одним из производителей компонентов для ПК, Palit поставляет видеокарты по всему миру. Головной офис Palit расположен в Тайбэе на Тайване, логистический центр в Гонконге, фабрики в материковом Китае, в Германии находится филиал компании.