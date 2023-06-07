Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники

Из-за санкций США банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать платежи российских поставщиков электроники за партии процессоров, серверов, СХД и других видов техники. Ввоз потребительских устройств тоже может пострадать. Банки опасаются вторичных санкций, а импортеры уже ищут пути обхода новых ограничений, что может привести как к удорожанию электроники, так и к ее нехватке. Одновременно с этим внутри России готовится запрет на поставки техники полюбившихся россиянам зарубежных брендов – HP, Acer, Asus и др.

Банковские санкции

Россия оказалась на пороге дефицита иностранной электроники – процессоров, микросхем, систем на чипе и т.п. Как пишет «Коммерсант», во всем виноваты иностранные банки, которые начали душить параллельный импорт путем блокировки оплаты за такого рода товар.

Козни российским компаниям, занимающимся закупкой микроэлектроники для ввоза и последующего распространения ее на территории России, чинят банки Армении, Казахстана и Гонконга. Они блокируют оплату товаров по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД 8542 («Схемы электронные интегральные»), но вероятно, не потому, что не желают проводить сделки, поддерживающие на плаву российский параллельный импорт.

По словам источника издания, здесь в очередной раз замешаны США – государство, входящее в число основных «поставщиков» антироссийских ограничений. Десятый пакет санкций этой страны – первопричина новой линии поведения казахских, гонконгских и армянских банков, поскольку описанные в этом пакете положения несут прямую угрозу им самим.

Процессорами все не ограничивается

Проблемы у России возникли с поставками далеко не только различной микроэлектроники и соответствующих компонентов. Как отметили приближенные к российскому правительству собеседники издания, банки блокируют оплату и для гораздо более востребованных на потребительском рынке устройств – серверов.

Фото: xb100 / FreePik Такими темпами любая современная электроника, собранная за пределами России, скоро может оказаться для россиян на вес золота

Операторы связи ощутили на себе трудности с получением нового телеком-оборудования, и все по той же причине. Под ударом также оказались поставки систем хранения данных (СХД). Пока неизвестно, затронут ли новые ограничения пользовательскую электронику – смартфоны, планшеты, ноутбуки и пр. но такое развитие событий очень вероятно. Со слов одного из собеседников «Коммерсанта», банки вполне могут распространить ограничения и компьютерную технику и периферию, например, на принтеры. «Пока это (выбор категории товаров, оплата за которые подпадает под блокировку – прим. CNews) происходит выборочно и непредсказуемо», подчеркнул он.

Русская смекалка снова выручает

Источники издания утверждают, что в настоящее время еще не все банки Армении, Гонконга и Казахстана ввели антироссийские ограничения, что дает импортерам некое пространство для маневра. Однако поставщиков, судя по всему, эти послабления не очень успокаивают – они активно ищут варианты обхода очередных блокировок и «иные способы проведения платежей».

О каких именно способах идет речь, источники издания не говорят. Другие собеседники полагают, что поставщики могут начать возить электронику под «альтернативными» кодами ТН ВЭД, но не уточняют, под какими именно. Или же, с их слов, компании примутся «поставлять технику целиком в сборке».

Пустых полок полгода ждут

Участники рынка полагают, что все происходящее сократит доступность техники в России уже в самом ближайшем будущем. Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло, из-за постоянно усложняющихся цепочек поставок импортная электроника может оказаться в дефиците уже через полгода-год.

Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации Телеком

Дополнительным фактором, лишающим россиян возможности купить новый ноутбук или хотя бы процессор для системного блока, является постоянный рост цен. Даже если не брать во внимание слабеющий курс национальной валюты, что является одной из основных причин удорожания буквально всего, что продается в магазинах (это наглядно показал март 2022 г., когда рубль побил все исторические антирекорды стоимости), цены будут расти именно из-за усложнившейся логистики. Пытаясь найти лазейку в санкционных ограничениях, поставщики прокладывают новые маршруты провоза техники на территорию России, что и делает ее в итоге более дорогой для конечного потребителя.

Россия помогает США

Оставить россиян без иностранной техники привычных им брендов стремятся не только американские, но и российские власти – к этому их подталкивают производители отечественной электроники. Как сообщал CNews, в начале июня 2023 г. выяснилось, что АНО «Вычислительная техника» подводит Минпромторг к запрету импорта техники компаний Acer, Asus, HPE, MSI, Palit и многих других зарубежных вендоров с мировым именем.

Если Минпромторг решит поддержать инициативу организации, в которую входят «Аквариус», Yadro, Kraftway и ряд других российских компаний, то это может привести к дефициту иностранной электроники. Такого мнения придерживаются члены ассоциации РАТЭК, а это в первую очередь крупнейшие отечественные ритейлеры, в которых россияне ежедневно покупают технику – «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», «Яндекс маркет», DNS и пр.