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Властопуло Георгий



17.02.2025 В России из-за высокой ключевой ставки обвалился импорт ПК, смартфонов и бытовой техники. Прогнозы на ближайшее будущее мрачные 1
25.06.2024 Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы 1
07.06.2023 Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Властопуло Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Palit Microsystems 33 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 605 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 854 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3028 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7904 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5910 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 554 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4188 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20864 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14432 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5084 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4893 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
FreePik 1021 2
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
CIPS - Cross-border Interbank Payment System - China International Payments System - China Interbank Payments System - Трансграничная межбанковская платежная система 6 1
Яндекс.Маркет 948 1
Перглер Ярослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 2
Европа 21802 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
Казахстан - Республика 5552 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Армения - Республика 2291 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1737 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 2
Импортозамещение - параллельный импорт 488 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4903 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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