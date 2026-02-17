Разделы

НСПК Мир банковская карта платежной системы

НСПК - Мир - банковская карта платежной системы

СОБЫТИЯ

17.02.2026 Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard 1
08.10.2025 У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом 1
Какие финтех-инновации внедряет НСПК 1
25.06.2024 Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы 1
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 1
08.05.2024 «Единый ЦУПИС» запустил сервис по снятию наличных на кассе 1
06.05.2024 «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград 1
19.04.2024 НСПК: Элементы ИИ в 20 раз повышают успешность отражения мошеннических атак 1
21.03.2024 «Микрон» запустил 2 сборочных линии при поддержке ФРП 1
04.03.2024 Как разрабатываются и внедряются финтех-продукты 1
15.02.2024 НСПК: Уровень фрода в СБП значительно ниже мировых показателей 1
31.01.2024 Роль 3D-Secure 2.2 в борьбе с фродом 1
18.12.2023 НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем 1
05.12.2023 Национальная система платежных карт ускорила клиринг в несколько раз 1
28.07.2023 Отечественная ЭКБ для отечественного банкомата: «САГА технологии» и Микрон подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.04.2023 «Единый ЦУПИС»: Цифровая карта в мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС» 1
17.02.2023 «Почта банк» планирует запустить трансграничные переводы через СБП в 2023 году 1
09.12.2022 Владимир Новиков, ДИТ Москвы: Нам удалось максимально упростить поиск и оплату счетов 1
20.10.2022 Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир» 1
29.09.2022 Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек 1
17.06.2022 В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир» 1
09.05.2022 Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций 1
27.04.2022 OCS Distribution начинает продвижение POS-оборудования Sunmi 1
06.03.2022 Visa и MasterCard прекращают работу в России 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1
30.11.2021 Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет 1
22.10.2021 Smart Engines выпустила новую версию ИИ технологии распознавания банковских карт 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
04.06.2021 «Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир» 1
29.10.2020 ПСБ запустил сервис электронных чаевых 1
28.09.2020 Банк «Открытие» предлагает бесплатные виртуальные Opencard МИР для социальных выплат 1
09.09.2020 Предвидеть непредвиденное 1
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum 1
17.08.2020 СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина 1
22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18% 1

Публикаций - 82, упоминаний - 95

НСПК и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1603 10
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 8
Apple Inc 12759 6
Samsung Electronics 10719 5
Google LLC 12350 4
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 137 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 3
Huawei 4297 3
Xiaomi 2040 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 440 3
Ростелеком 10424 2
Broadcom - VMware 2512 2
МегаФон 10112 2
SAP SE 5466 2
Dell EMC 5107 2
Cisco Systems 5238 2
Yandex - Яндекс 8619 2
Microsoft Corporation 25339 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 2
Intel Corporation 12587 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
9117 2
Oracle Corporation 6903 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 168 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 524 2
ЦФТ Золотая Корона 361 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 72 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 108 1
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 40 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
ФОРС Дистрибуция 46 1
Payture 11 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 1
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 850 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
НСПК - Национальная система платежных карт 906 50
Visa International 1977 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 9
ВТБ - Почта Банк 504 8
ВТБ - ВТБ24 669 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 6
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 6
Альфа-Банк 1891 5
Ак Барс Банк 275 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 4
ГПБ - Газпромбанк 1191 4
МКБ - Московский кредитный банк 621 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 4
ПСБ - Промсвязьбанк 914 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 4
JCB International 145 4
ИнвестКапиталБанк 26 4
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 92 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
American Express - Amex 335 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 3
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2745 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 2
X5 Group - Перекрёсток 613 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 552 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3483 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3124 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 570 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 21
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2265 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5676 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 15
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1612 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13043 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8401 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13094 10
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2461 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2044 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3145 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5896 8
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1082 7
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1288 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6226 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12364 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34065 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4467 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 6
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 111 5
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1490 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5946 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4550 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1161 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14925 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25572 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2705 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8992 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 943 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 820 9
Google Android 14828 8
Apple Pay 506 8
Samsung Pay 295 8
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 8
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 5
Apple iOS 8327 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 5
Axiom JDK СЗИ 140 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 4
Oracle Java - язык программирования 3353 4
OpenJDK - Open Java Development Kit 121 4
MasterCard Maestro 158 4
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 65 3
Axiom JDK - LiberCat 63 3
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 36 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 533 3
Oracle Java Development Kit - JDK 199 3
Apple iPhone 6 4862 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 2
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7406 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3461 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 624 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 132 2
Smart Engines - GreenOCR 43 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Яндекс.Справочник 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 1
Apple Локатор 84 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Apache ActiveMQ 32 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 344 1
Комлев Владимир 35 8
Хасьянова Гульнара 152 7
Радченков Сергей 11 5
Путин Владимир 3389 5
Бакина Алла 5 3
Киричек Алексей 66 3
Спиваков Андрей 6 2
Новиков Владимир 36 2
Кабаков Ярослав 64 2
Копысов Виталий 64 2
Бочкарев Сергей 61 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 2
Яшкин Вячеслав 6 2
Бувин Дмитрий 6 2
Лагунов Андрей 43 2
Беляков Игорь 13 2
Агаков Александр 22 2
Махова Ольга 6 2
Степанов Андрей 31 2
Михеева Нина 8 2
Сторина Наталья 2 2
Тятенкова Елена 25 2
Горелов Андрей 7 2
Варганов Сергей 4 2
Карпов Роман 77 2
Рейман Леонид 1059 2
Точилова Мария 10 2
Трояновский Владимир 62 2
Сычев Артем 78 2
Шадаев Максут 1160 2
Белоусов Максим 109 2
Кирсанова Светлана 70 2
Чулков Валерий 32 2
Мольский Александр 15 2
Свириденко Кирилл 40 2
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Пятигорский Александр 24 1
Охорзин Алексей 8 1
Попов Алексей 338 1
Макаров Андрей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 158564 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 6
Турция - Турецкая республика 2507 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 5
Казахстан - Республика 5849 4
Европа 24688 4
Южная Корея - Республика 6882 4
Армения - Республика 2386 4
Беларусь - Белоруссия 6084 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1371 4
Узбекистан - Республика 1896 4
Южная Осетия - Государство Алания 117 4
Абхазия - Республика 185 4
Германия - Федеративная Республика 12968 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 3
Таджикистан - Республика 920 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 2
Япония 13572 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 2
Италия - Итальянская Республика 4440 2
Франция - Французская Республика 8007 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2244 2
Кипр - Республика 622 2
Россия - ДФО - Амурская область 864 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 268 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 210 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2445 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 17
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 563 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 10
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3806 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 7
Паспорт - Паспортные данные 2740 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7366 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5425 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 5
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 4
НКО - Некоммерческая организация 596 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2508 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6514 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1291 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3242 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 2
Ergonomics - Эргономика 1692 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 2
Аудит - аудиторский услуги 3117 2
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 37 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 52 2
Clearing - Клиринг - безналичные расчёты между государствами, компаниями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей 32 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 623 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5830 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11451 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 2
Парламентская газета 31 1
CNews Техноблог 62 1
Ведомости 1299 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
Juniper Research 552 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
РАН - Российская академия наук 2036 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 2
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
