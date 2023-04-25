«Единый ЦУПИС»: Цифровая карта в мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС»

«Единый ЦУПИС», единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, выпустил новый продукт – Цифровую карту в своем мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС». Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта».

«Кошелек ЦУПИС» – современный электронный кошелек и личный кабинет для управления финансами в регулируемой индустрии развлечений, который позволяет игрокам быстро и удобно взаимодействовать с букмекерами и совершать повседневные платежи. Приложение доступно на компьютере, телефоне или планшете.

«Единый ЦУПИС» расширил функционал «Кошелька» и запустил новый продукт – «Цифровую карту» платежной системы МИР, с единым балансом «Кошелька» и карты. С помощью «Цифровой карты» можно оплачивать любые покупки в любых магазинах, переводить денежные средства с карты на карту, снимать наличные средства и пополнять карты в банкоматах, а также получать кешбэк, в том числе повышенный (5%) в категории спортивных товаров, услуг и спортивного отдыха. Карта выпускается и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия.

«Цифровая карта – новый этап в развитии нашего платежного сервиса, который выводит «Кошелек ЦУПИС» из узкопрофильного сегмента использования в полнофункциональный платежный инструмент. Теперь не нужно выводить выигрыши, можно совершать покупки с баланса кошелька и получать за это кешбэк, – сказал Артем Сычев, член правления, коммерческий директор НКО «Мобильная карта». – Мы расширили уже имеющуюся у карты платежную функциональность и предложили клиентам приятный повышенный кешбэк на спортивные товары и услуги. Мы выпустили карту в пилотном режиме в конце марта и наблюдаем значительный интерес клиентов к новому продукту – 30% активных клиентов уже открыли Цифровую карту».

«Кошелек ЦУПИС» содержит единую историю всех операций и дает возможность игрокам хранить денежные средства, управлять платежными средствами, пополнять счета в букмекерских конторах, вести анализ трат, выводить выигрыши.

Помимо этого, «Кошелек ЦУПИС» обладает функциональностью ассистента – в нем реализована верификация и идентификация личности, а также чат со службой поддержки 24/7.

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«Кошелек ЦУПИС» был запущен в 2017 г. На сегодняшний день с «Единым ЦУПИС» работают все легальные букмекеры России. Ежегодно в «Кошельке ЦУПИС» более 1 млн пользователей осуществляют свыше 10 млн транзакций.

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«Единый ЦУПИС» (ООО НКО «Мобильная карта») – единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, назначенная распоряжением Президента России кредитная организация. «Единый ЦУПИС» развивает платежные и цифровые сервисы для регулируемой индустрии развлечений в интересах государства и общества. Предлагает широкий выбор способов перевода денежных средств, простоту и удобство платежных интерфейсов. Обслуживает более 20 млн клиентов по всей России, обеспечивает более 1,7 млн платежей в сутки, с доступностью сервиса свыше 99,99%.