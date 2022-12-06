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Индустрия развлечений Шоу-бизнес Show business Концерт

Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт


06.12.2022 Специалисты билайна выяснили, на чем экономят осенью 2022 года 1
02.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
23.11.2022 «Юmoney» запустил обновлённый сервис для сбора денег в интернете 1
15.11.2022 В России заработал отечественный аналог Booking. За ним стоит «дочка» МТС 1
21.10.2022 За 10 лет более 400 тысяч москвичей приняли участие в городских обучающих программах для малого бизнеса 1
18.10.2022 МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве 1
29.09.2022 VK запускает направление по развитию лейблов VK Records 1
23.09.2022 МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок 1
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения 1
16.09.2022 Всемирный день русского единения пройдет в Парке Горького 1
31.08.2022 GPU из облака: реалии и тенденции быстрорастущего рынка 1
30.08.2022 «Мегафон» запустил сеть 4G в «Локомотив-Арене» 1
15.08.2022 «МТС банк» запустил мгновенное пополнение банковских карт платежных систем Uzcard и Humo в магазинах МТС 1
05.08.2022 В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек 1
21.07.2022 МТС купила российского «убийцу» Zoom 1
13.07.2022 МТС купил российский «суверенный» Booking 1
02.06.2022 «Яндекс» добавил эквалайзер в маленькие колонки с «Алисой» 1
25.05.2022 Русский смарт-сити среди Кавказских гор 1
20.05.2022 Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения 1
28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании 2
30.03.2022 Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
22.03.2022 Merlion – официальный дистрибьютор отечественных интерактивных решений NexTouch 1
25.02.2022 Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары 1
10.02.2022 На «Яндекс афише» появилась оплата билетов по частям 2
04.02.2022 Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM 1
30.12.2021 Леонид Сергеев -

Леонид Сергеев, гендиректор «Пулково» в интервью CNews — о технологиях современного аэропорта

 1
30.11.2021 VK запускает «VK Музыку» — новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов 1
23.11.2021 Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае 1
22.11.2021 VK запускает «VK Знакомства»: дейтинг-сервис с тайными симпатиями и поиском пары по музыкальным вкусам 1
15.11.2021 Приложение «Салют» объединило основные сервисы электронной коммерции экосистемы «Сбера» 1
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 2
09.09.2021 «Одноклассники» запустили платную подписку на группы и раздел о монетизации авторов 1
01.09.2021 Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей 1
26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 1
13.07.2021 В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд 1
13.06.2021 Для чего крадут аккаунты в социальных сетях 1
04.06.2021 Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта 1

Публикаций - 525, упоминаний - 545

Индустрия развлечений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 9
Nvidia Corp 3203 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
Samsung Electronics 9667 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Merlion iRU - Деловой офис 256 2
Крок - Croc 1683 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 14
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 265 1
DDR - Double data rate 2523 1
Автофокус - Автофокусировка 2228 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 1
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 1
DivX - видеокодек 432 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 5
Apple iPod 1531 3
Linux OS 8153 2
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Национальные Технологии - Купол СХД 110 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Путин Владимир 2696 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 2
Казахстан - Республика 4750 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
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