Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт

Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах а» можно бесплатно смотреть пять отличных телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии по лучшим музеям мира и России. Тел

Музыкальный фестиваль-телемост MegafonLive возвращается тоящему рядом с близкими людьми». Так же как связь «МегаФона» соединяет людей по всей России, так и концерты MegafonLive сближают людей из разных городов. Фестиваль показывает, что у каждого из

«Сбербанк России» запустил сервис «СМС-касса» для оплаты билетов в театр или на концерт «Сбербанк России» сообщил о создании простого и удобного способа безналичной оплаты билетов в театр или на концерт на сайте Kassir.ru — сервис «СМС-касса». Как рассказали CNews в банке, чтобы воспользоваться сервисом, при оформлении заказа на сайте Kassir.ru нужно выбрать опцию оплаты «СМС-Касса» (н

«Концерт.Ру» переходит в «облако» ActiveCloud Компания «Концерт.Ру» готовится к переносу основных ИТ-приложений на облачные сервисы ActiveCloud by Softline. В настоящий момент компания начала миграцию своей ИТ-инфраструктуры в «облако» CloudServer,

YouTube разрешил музыкантам продавать билеты на концерты и музыку ь фанатам различные товары прямо через свой канал на YouTube. На каналах артистов пользователи смогут приобретать разные товары, связанные с ними, покупать цифровые песни этого исполнителя, билеты на концерты или другие вещи. В рамках данного функционала YouTube сотрудничает с рядом компаний: магазином Topspin по продаже товаров, билетов на концерты и разные мероприятия, Songkick по

Muz.ru начал продавать билеты на концерты зыкальный портал Muz.ru объявил о том, что при поддержке первого в России официального билетного агентства «Партер.ру» открывает для своих посетителей новый сервис – возможность приобретать билеты на концерты любимых исполнителей. Теперь в профиле каждого артиста присутствует вкладка «События», в которой отмечены предстоящие мероприятия с его участием. В честь запуска нового сервиса первые

MoneyMail и «Концерт.Ру» заключили соглашение о сотрудничестве у MoneyMail и «Концерт.Ру» все пользователи платежной системы могут приобрести билеты на спектакли, концерты, шоу, фестивали, различные спортивные мероприятия, воспользовавшись сервисом универс

Duran Duran даст концерт в виртуальном мире Поп-группа 1980-х Duran Duran возродится в виде группы 21 века. Артисты дадут концерт в интернете в виртуальном мире Second Life («Вторая жизнь»), где 350 тысяч человек присутствуют в виде аватаров – виртуальных персонажей, живут, общаются, строят и обустраивают дома. В

Пользователи iTunes смогут попасть на концерт Боба Дилана Боб Дилан (Bob Dylan) предложил пользователям музыкального магазина Apple iTunes, которые предварительно закажут его новый альбом «Modern Times», билеты на концерт вне очереди. Продажа альбома начнется 29 августа. Альбом – первый почти за пять лет – записан на студии Columbia. Билеты на концерт, который состоится осенью, будут продаваться с

Концерт Мадонны вызвал онлайн-истерию в Москве Темпы интернет-продаж билетов на концерт поп-дивы бьют все рекорды. По данным некоторых представителей офисов интернет-продаж, первые сто билетов, выложенные в Рунет, разошлись меньше чем за минуту. «Это мероприятие действител

Голливуд vs. технический прогресс, компании силиконовой долины и пользователи Намерения индустрии развлечений в борьбе против "пиратского" распространения продукции становятся все серьезнее. Теперь Голливуд уже определил своего основного врага - это Силиконовая Долина (Silicon Val

Этим летом в Японии модно ходить на концерты в онлайн Японские веб-серферы этим летом смотрят поп-концерты в интернете, сообщает Yahoo!Actualites. Теперь в Японии это можно сделать бесплатно

Концерт Элтона Джона в Турции будет транслироваться в Сети ернет-соединения. При этом пользователи соединенные по каналу, обеспечивающему скорость 100 кбит/c, должны будут заплатить 7 фунтов стерлингов, а те, у кого скорость достигает 300 кбит/с - 10 фунтов. Концерт будет транслироваться на портале msn.co.uk компанией Mediawave. В Великобритании только 1 млн. веб-серферов пользуются высокоскоростным соединением. Компания Mediawave рассчитывает, что

eBay продает билеты на концерты Мадонны Поклонники поп-дивы Мадонны готовы заплатить более 1 тыс. фунтов стерлингов за билеты на концерты певицы, проходящие в рамках ее летнего тура. Уже сейчас английское представительство