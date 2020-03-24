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Индексная книга (каталог) CNews*
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Индустрия развлечений Шоу-бизнес Show business Концерт

Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт

СОБЫТИЯ


24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах

а» можно бесплатно смотреть пять отличных телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии по лучшим музеям мира и России. Тел
27.06.2016 Музыкальный фестиваль-телемост MegafonLive возвращается

тоящему рядом с близкими людьми». Так же как связь «МегаФона» соединяет людей по всей России, так и концерты MegafonLive сближают людей из разных городов. Фестиваль показывает, что у каждого из
24.12.2012 «Сбербанк России» запустил сервис «СМС-касса» для оплаты билетов в театр или на концерт

«Сбербанк России» сообщил о создании простого и удобного способа безналичной оплаты билетов в театр или на концерт на сайте Kassir.ru — сервис «СМС-касса». Как рассказали CNews в банке, чтобы воспользоваться сервисом, при оформлении заказа на сайте Kassir.ru нужно выбрать опцию оплаты «СМС-Касса» (н
10.07.2012 «Концерт.Ру» переходит в «облако» ActiveCloud

Компания «Концерт.Ру» готовится к переносу основных ИТ-приложений на облачные сервисы ActiveCloud by Softline. В настоящий момент компания начала миграцию своей ИТ-инфраструктуры в «облако» CloudServer,

17.10.2011 YouTube разрешил музыкантам продавать билеты на концерты и музыку

ь фанатам различные товары прямо через свой канал на YouTube. На каналах артистов пользователи смогут приобретать разные товары, связанные с ними, покупать цифровые песни этого исполнителя, билеты на концерты или другие вещи. В рамках данного функционала YouTube сотрудничает с рядом компаний: магазином Topspin по продаже товаров, билетов на концерты и разные мероприятия, Songkick по

17.04.2009 Muz.ru начал продавать билеты на концерты

зыкальный портал Muz.ru объявил о том, что при поддержке первого в России официального билетного агентства «Партер.ру» открывает для своих посетителей новый сервис – возможность приобретать билеты на концерты любимых исполнителей. Теперь в профиле каждого артиста присутствует вкладка «События», в которой отмечены предстоящие мероприятия с его участием. В честь запуска нового сервиса первые

06.04.2009 MoneyMail и «Концерт.Ру» заключили соглашение о сотрудничестве

у MoneyMail и «Концерт.Ру» все пользователи платежной системы могут приобрести билеты на спектакли, концерты, шоу, фестивали, различные спортивные мероприятия, воспользовавшись сервисом универс
11.08.2006 Duran Duran даст концерт в виртуальном мире

Поп-группа 1980-х Duran Duran возродится в виде группы 21 века. Артисты дадут концерт в интернете в виртуальном мире Second Life («Вторая жизнь»), где 350 тысяч человек присутствуют в виде аватаров – виртуальных персонажей, живут, общаются, строят и обустраивают дома. В

10.08.2006 Пользователи iTunes смогут попасть на концерт Боба Дилана

Боб Дилан (Bob Dylan) предложил пользователям музыкального магазина Apple iTunes, которые предварительно закажут его новый альбом «Modern Times», билеты на концерт вне очереди. Продажа альбома начнется 29 августа. Альбом – первый почти за пять лет – записан на студии Columbia. Билеты на концерт, который состоится осенью, будут продаваться с
09.08.2006 Концерт Мадонны вызвал онлайн-истерию в Москве

Темпы интернет-продаж билетов на концерт поп-дивы бьют все рекорды. По данным некоторых представителей офисов интернет-продаж, первые сто билетов, выложенные в Рунет, разошлись меньше чем за минуту. «Это мероприятие действител
10.04.2002 Голливуд vs. технический прогресс, компании силиконовой долины и пользователи

Намерения индустрии развлечений в борьбе против "пиратского" распространения продукции становятся все серьезнее. Теперь Голливуд уже определил своего основного врага - это Силиконовая Долина (Silicon Val
17.07.2001 Этим летом в Японии модно ходить на концерты в онлайн

Японские веб-серферы этим летом смотрят поп-концерты в интернете, сообщает Yahoo!Actualites. Теперь в Японии это можно сделать бесплатно

06.07.2001 Концерт Элтона Джона в Турции будет транслироваться в Сети

ернет-соединения. При этом пользователи соединенные по каналу, обеспечивающему скорость 100 кбит/c, должны будут заплатить 7 фунтов стерлингов, а те, у кого скорость достигает 300 кбит/с - 10 фунтов. Концерт будет транслироваться на портале msn.co.uk компанией Mediawave. В Великобритании только 1 млн. веб-серферов пользуются высокоскоростным соединением. Компания Mediawave рассчитывает, что
04.05.2001 eBay продает билеты на концерты Мадонны

Поклонники поп-дивы Мадонны готовы заплатить более 1 тыс. фунтов стерлингов за билеты на концерты певицы, проходящие в рамках ее летнего тура. Уже сейчас английское представительство
13.11.2000 В интернете состоится живой концерт Мадонны

28-го ноября поп-звезда Мадонна намерена дать в лондонской академии Брикстон первый концерт, который будет транслироваться в интернете, сообщает Heise Online. Концерт рассчитан на 3,5 тысячи зрителей, и ещё около 3 млн. человек смогут наслаждаться творчеством 42-х летне

Публикаций - 725, упоминаний - 759

Индустрия развлечений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 73
Yandex - Яндекс 9215 58
Microsoft Corporation 25774 39
Apple Inc 13154 35
Sony 6739 35
МегаФон 10742 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Google LLC 12687 24
Samsung Electronics 11064 21
Ростелеком 10948 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
VK - Mail.ru Group 3602 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
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HP - Hewlett-Packard 3662 14
Toshiba Corporation 2980 13
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 13
HP Inc. 5883 12
Canon 1439 12
Huawei 4675 11
Philips 2099 11
AOL Inc - America Online 1883 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 10
Yahoo! 3726 10
Seiko Epson Corporation 908 10
JVC Kenwood 422 10
Dell EMC 5180 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Intel Corporation 12811 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 9
Olympus 475 9
Nvidia Corp 4002 9
Nikon 646 9
Eastman Kodak - Кодак 509 9
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 9
Casio 338 9
X Corp - Twitter 2938 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 10
МТС Трэвел - MTS Travel 292 9
Visa International 1993 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 9
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 9
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 9
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 9
eBay Inc 1640 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 8
Альфа-Банк 1979 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 8
Walt Disney Company 647 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 8
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Квинта 7 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 6
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 6
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 6
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 6
Beko - Beko Electronics 83 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Связной ГК 1401 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
WMG - Warner Music Group 210 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Парк Зарядье 49 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions - Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
WiMAX Forum 69 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Streaming Video Alliance - SVA 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 106
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 86
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 63
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 59
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 53
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 47
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 47
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 47
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 47
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 44
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 44
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 40
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 38
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 38
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 38
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 34
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 33
Google Android 15243 39
Apple iOS 8583 26
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 24
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 17
Apple - App Store 3109 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Apple iPhone 6 4861 13
Яндекс.Плюс 250 13
Microsoft Windows 16882 12
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Linux OS 11533 10
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 10
Apple iPad 4011 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 9
Apple iPod 1553 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 7
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