ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт

СОБЫТИЯ


08.12.2025 IBS и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве 2
02.12.2025 В России создан недорогой материал для хранения топливного водорода 2
24.11.2025 Спрос на сервисы кибербезопасности среди волгоградских компаний вырос в 2,6 раза 1
02.09.2025 К началу учебного года МТС улучшила сеть на главных студенческих проспектах Волгограда 1
29.08.2025 Жители Волгоградской области стали на 37% чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч 1
16.06.2025 Ученые НГУ и ВолгГТУ создали цифрового помощника разработчика эластомеров 3
29.04.2025 Минцифры: более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году 1
25.12.2024 Волгоградцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия в 2024 году 1
06.12.2024 Образовательный процесс ВолгГТУ оцифрован «МТС Линк» 3
01.04.2024 ДОМ.РФ проведет в вузах России семинары по технологиям информационного моделирования 1
15.08.2023 К началу учебного года на проспекте ученого-физика Столетова в Волгограде разогнали мобильный интернет 1
06.04.2023 Александр Скакунов -

Почему комплексный мониторинг лучше, чем SIEM

 1
07.11.2022 МТС обеспечила студенческие общежития ВолгГТУ высокоскоростным интернетом 2
24.11.2021 Игорь Морозов -

Обучение и технологии в цифровой трансформации содействуют культуре перемен и инноваций

 1
27.03.2020 «Росэлектроника» создала систему оповещения об опасности для ремонтных бригад на железной дороге 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
05.10.2017 РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров 1
25.10.2016 ВолгГТУ автоматизировал финансово-хозяйственную и управленческую деятельность на базе решений «1С» 2
14.03.2016 Студенты вузов России и стран СНГ смогут получить навыки работы с ECM-системой на базе DirectumRX 1
28.05.2015 ОПК объединила более 30 российских вузов и компаний для работ над искусственным интеллектом 1
23.04.2015 Дмитрий Танюхин назначен региональным директором ViewSonic в СНГ и Восточной Европе 1
25.01.2013 В Волгоградской области оперативниками отдела «К» задержаны подозреваемые в мошенничестве в интернете 1
19.11.2009 «Синтерра» подключила к «Университетскому кластеру» ведущие вузы ЮФО 2
21.04.2009 В Москве состоялся всероссийский финал Imagine Cup 2009 1
07.11.2008 «Лаборатория Касперского» поможет администрации Волгоградской области создать комплексную систему ИБ 1
19.10.2007 Назначен новый глава представительства Netgear в России 1
15.11.2006 ВолгГТУ модернизировал ERP-систему 2
25.12.2002 Redlab внедрил систему "Университет" в ВолгГТУ 2

Публикаций - 28, упоминаний - 39

ВолгГТУ ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 4
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Lenovo Group 2361 2
Intel Corporation 12541 2
Netgear 240 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 1
Promobot - Промобот 150 1
8983 1
Directum - Директум 1164 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 1
Сенсорные Системы 73 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 36 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Apple Inc 12628 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
ViewSonic 322 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
Google LLC 12255 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 1
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
X Corp - Twitter 2907 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
Ростелеком 10306 1
Yandex - Яндекс 8434 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
РЖД ПривЖД - Приволжская железная дорога 3 1
НТО НГ им. Акад. И.М. Губкина МОО - Научно-техническое общество нефтяников и газовиков им. И.М. Губкина 1 1
Газпром нефть 670 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Газпром ПАО 1416 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
36,6 - аптечная сеть 91 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 41 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 141 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
Ассоциация менеджеров 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 4
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 2
Бухгалтерия - Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 19 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
1С:Университет 9 1
РСК ГК - РСК экзастрим 38 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 26 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 1
Google Scholar 10 1
Apple iPhone 6 4862 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 29 1
ByteDance - TikTok 317 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Baidu 290 1
Intel Xeon E 196 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel Xeon Phi 38 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 1
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 1
Microsoft Viva 9 1
Сахарова Наталья 75 4
Навроцкий Александр 3 2
Танюхин Дмитрий 26 2
Столетов Александр 2 1
Левицкий Борис 2 1
Квашнин Александр 6 1
Каблов Виктор 1 1
Захаров Евгений 4 1
Скакунов Александр 21 1
Евтушенко Олег 144 1
Касперский Евгений 330 1
Калинин Александр 175 1
Морозов Игорь 54 1
Максюта Николай 2 1
Козак Николай 183 1
Ельцин Борис. 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 23
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Армения - Республика 2368 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Европа 24634 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 126 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Япония 13547 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Египет - Каир 72 1
Ближний Восток 3030 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 18
Образование в России 2559 5
Информатика - computer science - informatique 1144 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 683 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
Здравоохранение - Реабилитация 417 1
Эмоциональный интеллект - Emotional intelligence 27 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 413 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 142 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 57 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 27 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 2
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Дом.РФ - Цифровая академия 17 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 17 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 33 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
