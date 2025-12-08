Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВолгГТУ ВО ФГБОУ Волгоградский государственный технический университет Институт архитектуры и строительства Сталинградский тракторный институт
СОБЫТИЯ
ВолгГТУ ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахарова Наталья 75 4
|Навроцкий Александр 3 2
|Танюхин Дмитрий 26 2
|Столетов Александр 2 1
|Левицкий Борис 2 1
|Квашнин Александр 6 1
|Каблов Виктор 1 1
|Захаров Евгений 4 1
|Скакунов Александр 21 1
|Евтушенко Олег 144 1
|Касперский Евгений 330 1
|Калинин Александр 175 1
|Морозов Игорь 54 1
|Максюта Николай 2 1
|Козак Николай 183 1
|Ельцин Борис. 94 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 57 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.