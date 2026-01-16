Разделы

GE Fanuc Фанук

GE Fanuc - Фанук

16.01.2026 Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств 1
18.08.2025 «Цифра» представила универсальный шлюз сбора данных для промышленности 1
12.09.2024 Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е 1
02.08.2024 Поставщик «Камаза» запустил автоматизированное литейное производство компонентов для грузовиков 1
10.01.2024 В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF 1
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 2
31.01.2023 Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году 1
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 1
15.07.2021 «Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство 1
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 2
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
12.07.2017 В России созданы роботы, не требующие программирования 1
10.07.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме» 1
19.06.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника 2
20.01.2017 В России создан язык для «общения» промышленных роботов 1
11.07.2016 «Т-Платформы» продемонстрировали работу СЧПУ «Ресурс-30» на металлообрабатывающем центре группы «Стан» 1
13.04.2011 РВК рассказала, каким ИТ-проектам даст 2 млрд. ФОТО 1
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 2
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 2
29.05.2009 22 сентября в Москве откроется международная выставка «ПТА-2009» 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
17.10.2008 2 декабря откроется выставка «ПТА - Урал 2008» 3
21.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
14.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
09.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
13.07.2007 "Нефть и газ 2007": наступает время hi-tech бума 1
22.06.2007 MES: как разогнать ИТ-зоопарк 1
28.03.2007 Вышла новая версия Proficy HMI/SCADA - Cimplicity 7.0 2
13.03.2007 Proficy HMI/SCADA iFIX 4.0 вышел на русском языке 3
13.03.2007 Анонсирована новая версия Proficy Change Management v.5.60 3
23.01.2007 «Промэлектроника» получила статус GE Fanuc Premier Solution Provider 3
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1

Siemens AG - Siemens Group 2633 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 12
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 9
ПроСофт - ProSoft 82 8
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 8
Ростех - Автоматика Концерн 1747 7
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 7
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 6
nVent - Schroff GmbH 11 6
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 6
KUKA Robotics 36 6
ИндаСофт - InduSoft 27 5
Турк Рус 5 5
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 64 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 5
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 5
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 4
Schneider Electric 592 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 3
ИнСАТ - 12 3
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 3
ИКОС 47 3
Ниеншанц Автоматика 27 3
Трайтек - Trytek 5 3
Авитон 4 3
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 32 3
Руднев-Шиляев 3 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
SoftLink - СофтЛинк 3 3
Овен 22 3
Planar Systems 31 3
Flex Controls - Флекс Контролз 3 3
Крок - Croc 1816 3
Promobot - Промобот 151 3
ЭлеСи - eelesy 14 3
Балт-Систем 2 2
Shimaden 2 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 2
Iconics 14 2
Экспотроника ВК 40 9
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 4
Saras S.p.A. 6 3
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 3
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 16 3
ОЭК - Моссвет 9 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Mazak - Ямазаки Мазак 4 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 2
РВК - Российская венчурная компания 557 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 9 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 4 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Harley-Davidson 29 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Сеспель 2 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Ростар НПО 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Газпром ПАО 1423 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 567 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 990 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Татнефть 239 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 8
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 436 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 149 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4812 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 553 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 3
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 12
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 9
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 575 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 7
Встраиваемые системы - Embedded system 100 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 900 6
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 5
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 198 5
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 455 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18421 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 989 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 119 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 3
Умные платформы 1872 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 168 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 2
GE Proficy 7 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 2
Winnum Platform 7 2
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 23 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 34 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 41 1
SAP RISE - RISE with SAP 9 1
HPE Integrity - серия серверов 136 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Yokogawa Electric - Centum 4 1
Industry F - SAG IF 1 1
ADEM CAM - ADEM CAD 5 1
Robot Control Technologies - RCML - Robot Control Meta Language 3 1
CTI IoT Platform 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 2904 1
Google Scholar 10 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 321 1
Microsoft Office 365 984 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 852 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 1
НКТ - Р7-Офис 483 1
Baidu 291 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 94 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 552 1
Катенев Владимир 4 2
Бобович Александр 3 2
Filice Gimmi - Филис Джимми 2 2
Паршин Максим 323 2
Врацкий Андрей 166 1
Метечко Александр 10 1
Кочеткова Александра 2 1
Бакшаев Александр 1 1
Байкин Александр 3 1
Алфёров Жорес 57 1
Радаев Александр 44 1
Тутаев Михаил 56 1
Заянц Илья 56 1
Касаев Сергей 28 1
Драчев Никита 10 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Соколов Павел 15 1
Барилкин Виктор 29 1
Ипанов Дмитрий 3 1
Стесин Святослав 3 1
Зотова Юлия 4 1
Смоленцев Петр 2 1
Полубабкин Виталий 1 1
Сушков Максим 1 1
Елисеев Виктор 1 1
Кутуев Ренат 1 1
Гваришвили Владимир 28 1
Виноградов Артём 28 1
Павловский Святослав 3 1
Веселова Алина 2 1
Синельников Александр 27 1
Суров Никита 10 1
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 32 1
Спиридонов Иван 26 1
Введенский Андрей 10 1
Туманян Давид 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157708 33
Германия - Федеративная Республика 12946 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45942 11
Япония 13557 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53513 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 8
Китай - Тайвань 4138 7
Европа 24657 6
Южная Корея - Республика 6868 5
Азия - Азиатский регион 5754 5
Финляндия - Финляндская Республика 3659 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18303 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 4
Франция - Французская Республика 7985 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3053 3
Польша - Республика 2003 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 2
Дания - Королевство 1318 2
Сингапур - Республика 1909 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 2
Бельгия - Королевство 1171 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 827 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Швеция - Королевство 3716 1
Россия - УФО - Свердловская область 1769 1
Индия - Bharat 5712 1
Европа Восточная 3123 1
Америка - Американский регион 2189 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Америка Южная 869 1
Канада 4989 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3784 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1062 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1358 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
9to5Mac 70 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6028 1
Ведомости 1267 1
9to5Google 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Российская инженерная академия 13 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 101 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1280 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 8
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
