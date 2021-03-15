В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники

В России есть все предпосылки для роста отрасли робототехники, заявил по итогам встречи «ТехноКлуба» в ОЭЗ «Технополис Москва» генеральный директор особой экономической зоны столицы Геннадий Дегтев.

«Процесс роботизации промышленности находится на начальном этапе: в России на 10 тысяч рабочих мест приходится только 6 промышленных роботов, в то время как в среднем по миру их уже 113, а рекордсменом выступает Сингапур, где их число достигает 918 единиц. Мировой тренд на автоматизацию будет способствовать внедрению робототехники и в российской промышленности, тем более что у нас квалифицированные специалисты, развитая инженерная культура и огромный интерес молодежи к этой теме», - констатировал Геннадий Дегтев.

Например, на первую в 2021 году дискуссию «ТехноКлуба» в офлайн-формате собрались более 100 молодых инженеров, студентов, энтузиастов робототехники.

Своим видением отрасли делились представители ведущих производителей роботов и участники профессионального сообщества. Это, в частности, руководитель подразделения «Робототехника» АВВ Россия Александр Новоселов, директор по маркетингу FANUC Россия Александра Кочеткова, генеральный директор Bitrobotics Святослав Стесин, основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, заведующий кафедрой ИТ ГБПОУ МГОК, менеджер компетенции «Промышленная робототехника» WorldSkills Russia Виталий Полубабкин, исполнительный директор ООО «Школа Робототехники СПб» Максим Сушков, руководитель направления комплексных проектов DMG MORI Виктор Елисеев. Модератором выступил автор YouTube канала PRO Роботов Александр Байкин.

В ходе дискуссии были озвучены и такие позитивные факты, которыми отечественные робототехники могут гордиться: наша страна находится на втором месте по производству сервисных роботов, которые выполняют полезную работу для людей и оборудования, за исключением промышленных задач по автоматизации. Растут компетенции российских разработчиков, которые работают над своими версиями человекоподобных роботов.

Для ускорения роботизации промышленности есть несколько причин, считает Святослав Стесин генеральный директор Bitrobotics - компании, которая занимается созданием и внедрением роботизированных систем для отрасли FMCG и вскоре запустит новое производство на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

«Первая причина состоит в том, что в стране 40 процентов предприятий расположены вне административных центров, где существует дефицит рабочих кадров. Второй момент заключается в эффективности и конкуренции с глобальными компаниями, которые локализуют заводы с уже интегрированными роботами», - говорит руководитель компании.

Окупаемость вложений в промышленного робота, по оценке руководителя подразделения «Робототехника» АВВ Россия Александра Новоселова, составляет от 1 до 3 лет.

«Существуют примеры окупаемости оборудования и за полгода. При этом надо учитывать, что большую роль в реализации проектов играют системные интеграторы, которые внедряют роботов в производство. Сегодня им принадлежит около 70% рынка робототехники в России и ABB уделяет большое внимание работе с такими организациями», - подчеркнул Александр Новоселов.

Автоматизация и роботизация жизни - процесс неизбежный, в этом мнении единодушны все представители отрасли. Но есть проблема владения знаниями в этой области. Если управлять роботом обучают и производители, и профильные кафедры учебных заведений, то разработка самих роботов пока является штучным знанием. Эксперты высказали разные точки зрения: одни считают, что инженеров не хватает, другие - что рынок пока не готов к массовому производству.

Что касается морально-этических аспектов роботизации, которые волновали молодую аудиторию, то лидеры отрасли убеждены в позитивном влиянии робототехники на развитие человека.

«Роботы избавляют его от рутинного, тяжелого, зачастую опасного труда, выводя на новый уровень задач: контроля, управления и принятия решений. У того, кто управляет роботом, растет объем знаний и ответственности. Искусственный интеллект развивается, роботы становятся умнее, но задачи по проектированию, разработке технологии всегда будет решать человек», - подчеркнула директор по маркетингу FANUC Россия Александра Кочеткова.

В ОЭЗ «Технополис Москва» отрасль робототехники представлена несколькими компаниями, которые разрабатывают и технологию, и производят, и внедряют роботехнические комплексы в различных отраслях деятельности – от пищевой промышленности до сферы безопасности.