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ABB Group
Asea Brown Boveri


27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
01.06.2021 Роботы ABB повышают степень автоматизации в солнечной энергетике 10
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 1
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн 1
25.12.2020 ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии 9
27.11.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» увеличат производство компонентов для электромобильного и беспилотного транспорта 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ABB расширила библиотеку BIM-моделей 4
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 3
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
05.10.2020 «Сименс» стала партнером Volkswagen в создании промышленной облачной платформы 1
01.10.2020 АВВ представила цифровое решение Wet End Control 2
30.09.2020 ABB представила цифровое решение для производства бумаги 2
25.09.2020 АВВ поставила инновационное оборудование в российский ЦОД «3data» 4
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ABB расширяет семейство малых роботов быстрым и мощным IRB 1300, предназначенным для работы в ограниченном пространстве 2
19.08.2020 ABB запустила ИИ-платформу на базе Microsoft Azure 4
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.08.2020 В PT Industrial Security Incident Manager появилась возможность пополнять базу знаний пакетами экспертизы 1
31.07.2020 ABB представила роботизированную ячейку для контроля качества 3
03.07.2020 ABB завершает передачу бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi 17
30.06.2020 Компоненты АСУ ТП доступны в интернете. Как защитить инженерные системы ЦОД? 1
16.06.2020 Робот ABB автоматизирует работу российского хладокомбината 7
10.06.2020 ABB совместно с HPE работает над снижением энергопотребления суперкомпьютеров 8
05.06.2020 ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути 5
26.05.2020 АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2 2
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
22.05.2020 ABB разработала AR-решение для промышленности 5
30.03.2020 АBB предоставила своим заказчикам бесплатный доступ к цифровым сервисам 3

Публикаций - 227, упоминаний - 494

ABB Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 20
Microsoft Corporation 11017 20
Schneider Electric 408 19
SAP SE 3207 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
Ситилабс 25 13
Rimini Street 38 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Центр2М - Center2М 47 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Ланит ГК 1155 11
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 10
Instabank - Инстабанк 12 10
IBM 3527 10
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Robokassa - Робокасса 44 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Телеком-защита 48 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 6
Veeam Software 250 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 5
Siemens AG - Сименс Россия 644 5
Cisco Systems 2037 5
Samsung Electronics 5633 5
Уютерра - ПланетаСтрой 24 5
Dynatrace 46 4
Газпромбанк - ГПБ 692 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 26
Ингосстрах СПАО 210 23
X5 Group 599 18
Новард Управляющая компания - Novard 67 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 17
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 15
Черкизово ГК 73 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 14
Траско - Trasko 27 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 14
ВТБ Банк Москвы 371 14
Уралсиб Банк 389 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
МТС банк 254 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
МДМ Банк 150 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 13
PepsiCo - Пепсико 94 13
OKS Group 31 13
Аэрофлот 492 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Интер РАО ПАО 158 13
Пробизнесбанк АКБ 109 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Альфа-Банк 1123 11
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 5
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
Правительство Москвы 649 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
TCOMS - Technology Centre for Offshore and Marine Singapore - Технологический центр морского транспорта Сингапура 1 1
Атомфлот ФГУП 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 1 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Правительство РФ 2200 1
Счётная палата РФ 460 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 22
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 14
Big Data - Большие данные 1136 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
ABB Ability 15 15
1С:ERP Управление предприятием 203 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Microsoft Office 365 769 7
Microsoft Azure 1171 6
ABB RobotStudio 4 4
ABB Azipod 4 4
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Windows 10 6612 3
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 3
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
OpenText Documentum 188 2
Microsoft Lync 272 2
ABB Ability Digital Powertrain 2 2
ABB IRB - семейство малых шестиосевых промышленных роботов 2 2
ABB YuMi - коллаборативный робот 3 2
ABB Ability Genix 2 2
ABB Ability Smart Sensor 2 2
ABB Ability EDCS 2 2
Zotzon 2 2
Nvidia GeForce GTX 2054 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Microsoft Office 1921 1
Intel x86 - Архитектура процессора 991 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Microsoft Skype 1462 1
SAP SuccessFactors 110 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
HPE InfoSight 18 1
Шевченко Владимир 135 30
Четвернин Алексей 651 22
Путятинский Сергей 53 18
Дьяченко Валерий 66 17
Нестеров Алексей 79 16
Хасин Михаил 26 15
Урьяс Вадим 76 15
Чаркин Евгений 182 15
Мухин Максим 18 14
Антонов Александр 73 14
Клепиков Алексей 77 14
Сарнацкий Владислав 16 14
Рыстенко Михаил 57 14
Беляев Владислав 65 14
Абакумов Евгений 103 14
Савцов Игорь 27 14
Валчев Стоян 44 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Платонов Михаил 38 13
Богданов Кирилл 90 13
Семенихин Игорь 37 13
Карпов Иван 41 13
Рубин Адар 28 13
Генкина Екатерина 24 13
Лебедев Антон 28 13
Федечкин Сергей 19 13
Шадура Максим 17 13
Сыкулев Андрей 57 13
Бурилов Андрей 25 13
Сотин Денис 102 13
Ямщиков Владимир 32 13
Портной Михаил 23 13
Мискевич Евгений 29 13
Трофимова Людмила 31 13
Соловьев Алексей 60 13
Вахнин Павел 51 13
Прохорова Алла 45 13
Смык Виталий 27 13
Халматов Максим 45 13
Васильев Владислав 39 13
Россия - Российская федерация - РФ 57180 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 34
Восточная Европа 1669 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 15
Казахстан - Республика 2621 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 11
Украина 3347 9
Германия - Федеративная Республика 3614 9
Беларусь - Белоруссия 2081 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Россия - Ростовская область 860 6
Япония 2760 5
Черкизон - Черкизовский рынок 60 5
Грузия 690 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Индия - Республика 2161 4
Россия - Республика Крым 625 4
Финляндия - Хельсинки 137 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 3
Арктика 141 2
Финляндия - Финляндская Республика 812 2
Россия - Хабаровск 618 2
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - Калининград 659 2
Россия - Калининградская область 531 2
Европа Западная 610 2
Европа 3730 2
Швейцария - Давос 35 1
Северный полярный круг 25 1
Индия - Бангалор 71 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Дубна 133 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 1
Франция - Лион 13 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 87
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 32
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
Страховой брокер 13 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Экономический эффект 20 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
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