ABB Group - Asea Brown Boveri

Новый пакет экспертизы PT ISIM: поддержка промышленных протоколов ABB и «Энергомеры» ехнологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен новый пакет экспертизы с поддержкой пяти промышленных протоколов. Четыре из них используются в оборудовании компании ABB, производителя АСУ ТП, а один — в устройствах «Энергомеры», участника российского рынка приборов для учета электроэнергии. Теперь PT ISIM может своевременно выявлять еще больше опасных техн

В контроллерах ABB исправлены уязвимости, обнаруженные экспертами Positive Technologies Компания ABB поблагодарила Наталью Тляпову и Дениса Горюшева за обнаружение двух уязвимостей в контроллерах Freelance AC 900F и AC 700F. Эти устройства применяются в металлургии, химической промышленнос

Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значительно увеличить производ

2 тысячи роботов ABB помогут с производством биоразлагаемой упаковки Подразделение «Робототехника» компании ABB подписало соглашение о сотрудничестве с калифорнийской компанией Zume, поставщиком биоразлагаемой упаковки. ABB поставит роботизированные ячейки, которые позволят Zume производить эк

Роботы ABB повышают степень автоматизации в солнечной энергетике За счет использования роботов ABB, производящих солнечный коллектор каждые шесть минут, солнечная технология компании Absolicon становится конкурентоспособной альтернативой традиционному отоплению. Чтобы сделать возможным п

ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии Norske Skog Skogn выбрала ABB в качестве поставщика новой комплексной цифровой платформы на своей газетной фабрике в Но

ABB расширила библиотеку BIM-моделей ABB обновила библиотеку BIM-моделей, чтобы процесс проектирования энергетических систем любых зданий стал эффективным и безошибочным. Библиотеку ABB пополнили решения для построения главных распределительных щитов System Е power с номинальным током до 6300 А и токами короткого замыкания до 120 кА, а также компактных распределительных ус

АВВ представила цифровое решение Wet End Control в мокрой части производства бумаги имеет решающее значение для улучшения всего процесса, – сказал Рамеш Сатини (Ramesh Satini), глобальный руководитель производственного-направления систем управления АВВ в ЦБП. – Мы разработали наше решение Wet End Control для удовлетворения потребности в мониторинге процессов путем автоматического управления целевыми показателями и реализации мер по повыше

ABB представила цифровое решение для производства бумаги истемы, что поможет эффективно выявлять первопричину любых проблем, – сказал Санат Кумар (Sanath Kumar), глобальный менеджер по оборудованию для систем регулируемого привода бумагоделательных машин в АВВ. – Наше новое решение представляет собой уникальное предложение, которое проводит мониторинг управления приводами бумагоделательных машин, чтобы предоставить детальную информацию об общем с

АВВ поставила инновационное оборудование в российский ЦОД «3data» Российская сеть дата-центров «3data» получила первую партию оборудования ABB для строительства уникального центра обработки данных (ЦОД) в России. В 2019 г. компании

ABB расширяет семейство малых роботов быстрым и мощным IRB 1300, предназначенным для работы в ограниченном пространстве Компания ABB расширяет семейство малых шестиосевых промышленных роботов и представляет быструю и компактную модель IRB 1300, способную быстро поднимать тяжелые предметы или грузы сложной и неправильной

ABB запустила ИИ-платформу на базе Microsoft Azure ABB выпускает новый программный сервис для анализа данных. Он позволит объединить операционные, инженерные и информационно-технологические данные для принятия эффективных решений. ABB Ability Genix Industrial Analytics и AI Suite представляют собой масштабируемую передовую аналитическую платформу со встроенными, простыми в использовании приложениями и сервисами. На базе

ABB представила роботизированную ячейку для контроля качества оботом грузоподъемностью более 20 кг, и совместим с рядом роботов и поворотных столов, поэтому ограничений по размерам проверяемых деталей не существует. Контрольный модуль 3DQI – новейшая разработка ABB, дополняющая FlexArc® и FlexLoader в растущем портфеле интеллектуальных гибких решений компании. «Способность точно измерять и контролировать качество крайне необходимо для соответствия про

ABB завершает передачу бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi я «Электрические сети» компании Hitachi согласно намеченному плану. Передача подразделения позволит ABB сосредоточиться на ключевых трендах рынка и потребностях заказчиков, связанных прежде все

Робот ABB автоматизирует работу российского хладокомбината рования в холодильник. Процесс паллетирования и загрузки шаттла тяжелыми паллетами требовал надежного роботизированного решения – именно такое и было предложено интегратором на базе робота IRB 460 от ABB. IRB 460 – промышленный робот ABB грузоподъемностью до 110 кг – это самый быстрый робот-паллеттайзер в своем классе, утверждают в ABB. Высокая скорость работы позволяет ему зн

ABB совместно с HPE работает над снижением энергопотребления суперкомпьютеров демий, точная медицина, изменение климата и квантовая механика, ведущие исследовательские центры мира используют суперкомпьютеры. В суперкомпьютерах Cray компании HPE используется специальное решение ABB по энергообеспечению на основе системы постоянного тока высокого напряжения, которое позволяет снизить использование меди в 14 раз. Другое преимущество использования постоянного тока высоко

ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути а проекта «Ямал СПГ» в Китай. Первый в мире ледокольный газовоз СПГ «Кристоф де Маржери» теперь будет получать дистанционную круглосуточную поддержку от глобальной сети центров совместного управления ABB Ability (Collaborative Operations Centers). Удаленная поддержка и связь в сочетании с расширенным анализом данных, предоставляемых системой удаленной диагностики ABB Ability (ABB<

АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2 нением оригинальной конфигурации установки и оборудования. Комплекты прошли испытания в лаборатории ABB SACE Division Lab и получили аккредитацию ACCREDIA. АВВ гарантирует безопасность и непрер

ABB разработала AR-решение для промышленности ь работы. Считается, что более 20% промышленных простоев обусловлены человеческим фактором. Решение ABB Ability с технологиями дополненной реальности обеспечивает согласованность действий при п

АBB предоставила своим заказчикам бесплатный доступ к цифровым сервисам все вернутся на рабочие места. Программное обеспечение, предоставляемое бесплатно, включает в себя: ABB Ability Connected Services – мониторинг состояния и диагностика. Платформа удаленного под

ABB опубликовала отчет по развитию за 2019 год ехнологий, социально ответственной деятельности и социально ответственных отношений. В прошлом году ABB достигла или превысила более половины целевых показателей по устойчивому развитию ранее з

ABB представит новые интеллектуальные датчики Smart Sensor а выставке Hannover Messe 2020. Новый продукт расширит область применения интеллектуальных датчиков ABB с конструкцией нового поколения для силовых агрегатов во взрывоопасных зонах. Предприятия

ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio ABB добавила функцию 3D-печати в свой программный продукт Robotstudio, предназначенный для моделирования и офлайн-программирования. Это позволит всего за 30 минут программировать роботов ABB для аддитивного производства. Новый модуль для 3D-печати добавлен в Robotstudio в рамках пакета Powerpac. Он позволяет исключить ручное программирование и ускорить производство прототипов.

ABB и Ericsson протестировали промышленную сеть 5G номического форума 2020. В Конгресс-центре Давоса (Швейцария) коллаборативный робот YuMi, созданный ABB, написал сообщение в «песочнице», которое одновременно воспроизвел второй робот YuMi на р

ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области вых решений на территории региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между ABB и правительством Ульяновской области 15 января 2020 г. Сотрудничество предполагает внедре

ABB внедрила систему мониторинга энергопотребления Ability EDCS на Павловском ДОКе работка измерений производятся в системе EDCS (Electrical Distribution Control System) из портфолио ABB Ability. Поставка также включала в себя низковольтное оборудование для электроснабжения П

АВВ представила привод ACS480 и двигателями. Поддерживая философию совместимости и универсальности, ACS480 имеет тот же интерфейс, то же программное обеспечение и те же аксессуары, что и другие современные серии приводов компании АВВ. Это максимально упрощает подбор оборудования, монтаж, настройку и эксплуатацию. А там, где нужен больший функционал или более высокие мощности ACS480 позволяет с лёгкостью перейти на следу

ABB представила низковольтное распределительное устройство нового поколения ем применяется система изолированных (ламинированных) шин, заменяющая традиционные горизонтальные и вертикальные шины. Инновационная технология системы шин в сочетании с цифровыми решениями платформы ABB Ability, делает решение уникальным по своим возможностям. NeoGear – самый безопасный вариант НКУ для эксплуатации ввиду отсутствия доступа к частям, находящимся под напряжением. НКУ занимае

ABB построит умную энергосистему для нового культурного центра Швеции. В городе Шеллефтео, расположенном на севере Швеции, чуть южнее Полярного круга, скоро появится новый культурный центр, где будут использоваться самые современные энергосберегающие технологии ABB. Строительство здания, получившего название Sara Cultural Centre, завершится летом 2021 г. В здании разместится гостиница на 205 номеров и несколько конференц-залов, а его высота составит 2

ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности ктуры и систем промышленного управления (Industrial Control System, ICS), чтобы обеспечить стабильность и улучшить повседневную жизнь людей в быстро меняющемся мире. В создании альянса OTCSA вместе с ABB приняли участие такие отраслевые лидеры, как Check Point Software, BlackBerry Cylance, Forescout, Fortinet, Microsoft, Mocana, NCC Group, Qualys, SCADAFence, Splunk и Wärtsilä. «ABB

ABB обновила систему управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых о ситуационном контексте. Библиотека управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых ABB Ability System 800xA успешно применяется уже более чем на 450 цементных и горнодобывающих

ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура будет протестирована способность судна избегать столкновений в режиме автономной навигации. Испытания будут проводиться под дистанционным наблюдением. «Данный проект – важная веха в цифровой истории ABB. Он демонстрирует наши возможности в области интеллектуальных морских технологий и подтверждает успешную реализацию стратегии Electric. Digital. Connected. в морской индустрии, – сказал упр

ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений ь» был передан заказчику ФГУП «Атомфлот». Новое судно будет работать в акватории Обской губы и обеспечивать проводку судов в порту Сабетта, в том числе и судов проекта «Ямал СПГ». Комплексные решения ABB обеспечат повышенную эффективность, маневренность и надежность работы первого неатомного ледокола ФГУП «Атомфлот», которому предстоит выполнять сложные операции и поддержку крупнотоннажных

ABB представила концеп мобильного лабораторного робота для «Больницы будущего» дикаменты сотрудникам больницы или постельное белье в палаты. В Институте инноваций TMC специалисты ABB будут создавать роботов, способных заменить человека в повторяющихся стандартных процесса

«Проммаш тест» завершил испытания сухих трансформаторов АВВ безопасность обслуживающего персонала, так и надежную и долговечную работу трансформатора. Компания ABB — крупнейший мировой производитель трансформаторов, бесспорным лидером среди которых стал

Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире Компания ABB оснастила новое мясоперерабатывающее предприятие Группы «Черкизово» в Кашире 14 промышлен

Вице-президент из ABB возглавил продажи решений «Цифры» для горной добычи и металлургии овизации, включая роботизированные решения для горной добычи. Николай перешел в «Цифру» из компании ABB, где он работал в должности Вице-президента по минерально-сырьевому комплексу региона Евр

ABB запускает открытую платформу API для автоматизации умных домов ему открытую платформу API в секторе профессиональных интеллектуальных домов, которая обеспечит полную интеграцию с электрическим оборудованием для разработчиков и партнеров. Опыт внедрения компанией ABB программы для разработчиков Smarter Home Developer Program продемонстрировал потребность в более эффективных способах кооперации и взаимодействия между ABB и производителями. Поэтому

АВВ поставит «Совкомфлоту» систему дистанционной диагностики одписали контракт на поставку системы дистанционной диагностики (RDS) из портфолио цифровых решений ABB Ability для одиннадцати специализированных судов «Совкомфлота» высокого ледового класса,