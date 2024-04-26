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ABB Group Asea Brown Boveri

ABB Group - Asea Brown Boveri

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Компания объединяет программные решения с портфелем
продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов.

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Всего 159 дел, на cумму 52 360 944 896 ₽*

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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26.04.2024 Новый пакет экспертизы PT ISIM: поддержка промышленных протоколов ABB и «Энергомеры»

ехнологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен новый пакет экспертизы с поддержкой пяти промышленных протоколов. Четыре из них используются в оборудовании компании ABB, производителя АСУ ТП, а один — в устройствах «Энергомеры», участника российского рынка приборов для учета электроэнергии. Теперь PT ISIM может своевременно выявлять еще больше опасных техн
19.03.2024 В контроллерах ABB исправлены уязвимости, обнаруженные экспертами Positive Technologies

Компания ABB поблагодарила Наталью Тляпову и Дениса Горюшева за обнаружение двух уязвимостей в контроллерах Freelance AC 900F и AC 700F. Эти устройства применяются в металлургии, химической промышленнос
16.02.2022 Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск

Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значительно увеличить производ
18.11.2021 2 тысячи роботов ABB помогут с производством биоразлагаемой упаковки

Подразделение «Робототехника» компании ABB подписало соглашение о сотрудничестве с калифорнийской компанией Zume, поставщиком биоразлагаемой упаковки. ABB поставит роботизированные ячейки, которые позволят Zume производить эк
01.06.2021 Роботы ABB повышают степень автоматизации в солнечной энергетике

За счет использования роботов ABB, производящих солнечный коллектор каждые шесть минут, солнечная технология компании Absolicon становится конкурентоспособной альтернативой традиционному отоплению. Чтобы сделать возможным п
25.12.2020 ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии

Norske Skog Skogn выбрала ABB в качестве поставщика новой комплексной цифровой платформы на своей газетной фабрике в Но
03.11.2020 ABB расширила библиотеку BIM-моделей

ABB обновила библиотеку BIM-моделей, чтобы процесс проектирования энергетических систем любых зданий стал эффективным и безошибочным. Библиотеку ABB пополнили решения для построения главных распределительных щитов System Е power с номинальным током до 6300 А и токами короткого замыкания до 120 кА, а также компактных распределительных ус
01.10.2020 АВВ представила цифровое решение Wet End Control

в мокрой части производства бумаги имеет решающее значение для улучшения всего процесса, – сказал Рамеш Сатини (Ramesh Satini), глобальный руководитель производственного-направления систем управления АВВ в ЦБП. – Мы разработали наше решение Wet End Control для удовлетворения потребности в мониторинге процессов путем автоматического управления целевыми показателями и реализации мер по повыше
30.09.2020 ABB представила цифровое решение для производства бумаги

истемы, что поможет эффективно выявлять первопричину любых проблем, – сказал Санат Кумар (Sanath Kumar), глобальный менеджер по оборудованию для систем регулируемого привода бумагоделательных машин в АВВ. – Наше новое решение представляет собой уникальное предложение, которое проводит мониторинг управления приводами бумагоделательных машин, чтобы предоставить детальную информацию об общем с
25.09.2020 АВВ поставила инновационное оборудование в российский ЦОД «3data»

Российская сеть дата-центров «3data» получила первую партию оборудования ABB для строительства уникального центра обработки данных (ЦОД) в России. В 2019 г. компании

21.09.2020 ABB расширяет семейство малых роботов быстрым и мощным IRB 1300, предназначенным для работы в ограниченном пространстве

Компания ABB расширяет семейство малых шестиосевых промышленных роботов и представляет быструю и компактную модель IRB 1300, способную быстро поднимать тяжелые предметы или грузы сложной и неправильной

19.08.2020 ABB запустила ИИ-платформу на базе Microsoft Azure

ABB выпускает новый программный сервис для анализа данных. Он позволит объединить операционные, инженерные и информационно-технологические данные для принятия эффективных решений. ABB Ability Genix Industrial Analytics и AI Suite представляют собой масштабируемую передовую аналитическую платформу со встроенными, простыми в использовании приложениями и сервисами. На базе

31.07.2020 ABB представила роботизированную ячейку для контроля качества

оботом грузоподъемностью более 20 кг, и совместим с рядом роботов и поворотных столов, поэтому ограничений по размерам проверяемых деталей не существует. Контрольный модуль 3DQI – новейшая разработка ABB, дополняющая FlexArc® и FlexLoader в растущем портфеле интеллектуальных гибких решений компании. «Способность точно измерять и контролировать качество крайне необходимо для соответствия про
03.07.2020 ABB завершает передачу бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi

я «Электрические сети» компании Hitachi согласно намеченному плану. Передача подразделения позволит ABB сосредоточиться на ключевых трендах рынка и потребностях заказчиков, связанных прежде все
16.06.2020 Робот ABB автоматизирует работу российского хладокомбината

рования в холодильник. Процесс паллетирования и загрузки шаттла тяжелыми паллетами требовал надежного роботизированного решения – именно такое и было предложено интегратором на базе робота IRB 460 от ABB. IRB 460 – промышленный робот ABB грузоподъемностью до 110 кг – это самый быстрый робот-паллеттайзер в своем классе, утверждают в ABB. Высокая скорость работы позволяет ему зн
10.06.2020 ABB совместно с HPE работает над снижением энергопотребления суперкомпьютеров

демий, точная медицина, изменение климата и квантовая механика, ведущие исследовательские центры мира используют суперкомпьютеры. В суперкомпьютерах Cray компании HPE используется специальное решение ABB по энергообеспечению на основе системы постоянного тока высокого напряжения, которое позволяет снизить использование меди в 14 раз. Другое преимущество использования постоянного тока высоко
05.06.2020 ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути

а проекта «Ямал СПГ» в Китай. Первый в мире ледокольный газовоз СПГ «Кристоф де Маржери» теперь будет получать дистанционную круглосуточную поддержку от глобальной сети центров совместного управления ABB Ability (Collaborative Operations Centers). Удаленная поддержка и связь в сочетании с расширенным анализом данных, предоставляемых системой удаленной диагностики ABB Ability (ABB<
26.05.2020 АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2

нением оригинальной конфигурации установки и оборудования. Комплекты прошли испытания в лаборатории ABB SACE Division Lab и получили аккредитацию ACCREDIA. АВВ гарантирует безопасность и непрер
22.05.2020 ABB разработала AR-решение для промышленности

ь работы. Считается, что более 20% промышленных простоев обусловлены человеческим фактором. Решение ABB Ability с технологиями дополненной реальности обеспечивает согласованность действий при п
30.03.2020 АBB предоставила своим заказчикам бесплатный доступ к цифровым сервисам

все вернутся на рабочие места. Программное обеспечение, предоставляемое бесплатно, включает в себя: ABB Ability Connected Services – мониторинг состояния и диагностика. Платформа удаленного под
18.03.2020 ABB опубликовала отчет по развитию за 2019 год

ехнологий, социально ответственной деятельности и социально ответственных отношений. В прошлом году ABB достигла или превысила более половины целевых показателей по устойчивому развитию ранее з
05.02.2020 ABB представит новые интеллектуальные датчики Smart Sensor

а выставке Hannover Messe 2020. Новый продукт расширит область применения интеллектуальных датчиков ABB с конструкцией нового поколения для силовых агрегатов во взрывоопасных зонах. Предприятия
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio

ABB добавила функцию 3D-печати в свой программный продукт Robotstudio, предназначенный для моделирования и офлайн-программирования. Это позволит всего за 30 минут программировать роботов ABB для аддитивного производства. Новый модуль для 3D-печати добавлен в Robotstudio в рамках пакета Powerpac. Он позволяет исключить ручное программирование и ускорить производство прототипов.

28.01.2020 ABB и Ericsson протестировали промышленную сеть 5G

номического форума 2020. В Конгресс-центре Давоса (Швейцария) коллаборативный робот YuMi, созданный ABB, написал сообщение в «песочнице», которое одновременно воспроизвел второй робот YuMi на р
22.01.2020 ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области

вых решений на территории региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между ABB и правительством Ульяновской области 15 января 2020 г. Сотрудничество предполагает внедре
10.12.2019 ABB внедрила систему мониторинга энергопотребления Ability EDCS на Павловском ДОКе

работка измерений производятся в системе EDCS (Electrical Distribution Control System) из портфолио ABB Ability. Поставка также включала в себя низковольтное оборудование для электроснабжения П
26.11.2019 АВВ представила привод ACS480

и двигателями. Поддерживая философию совместимости и универсальности, ACS480 имеет тот же интерфейс, то же программное обеспечение и те же аксессуары, что и другие современные серии приводов компании АВВ. Это максимально упрощает подбор оборудования, монтаж, настройку и эксплуатацию. А там, где нужен больший функционал или более высокие мощности ACS480 позволяет с лёгкостью перейти на следу
18.11.2019 ABB представила низковольтное распределительное устройство нового поколения

ем применяется система изолированных (ламинированных) шин, заменяющая традиционные горизонтальные и вертикальные шины. Инновационная технология системы шин в сочетании с цифровыми решениями платформы ABB Ability, делает решение уникальным по своим возможностям. NeoGear – самый безопасный вариант НКУ для эксплуатации ввиду отсутствия доступа к частям, находящимся под напряжением. НКУ занимае
15.11.2019 ABB построит умную энергосистему для нового культурного центра

Швеции. В городе Шеллефтео, расположенном на севере Швеции, чуть южнее Полярного круга, скоро появится новый культурный центр, где будут использоваться самые современные энергосберегающие технологии ABB. Строительство здания, получившего название Sara Cultural Centre, завершится летом 2021 г. В здании разместится гостиница на 205 номеров и несколько конференц-залов, а его высота составит 2
30.10.2019 ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности

ктуры и систем промышленного управления (Industrial Control System, ICS), чтобы обеспечить стабильность и улучшить повседневную жизнь людей в быстро меняющемся мире. В создании альянса OTCSA вместе с ABB приняли участие такие отраслевые лидеры, как Check Point Software, BlackBerry Cylance, Forescout, Fortinet, Microsoft, Mocana, NCC Group, Qualys, SCADAFence, Splunk и Wärtsilä. «ABB

25.10.2019 ABB обновила систему управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых

о ситуационном контексте. Библиотека управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых ABB Ability System 800xA успешно применяется уже более чем на 450 цементных и горнодобывающих
22.10.2019 ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура

будет протестирована способность судна избегать столкновений в режиме автономной навигации. Испытания будут проводиться под дистанционным наблюдением. «Данный проект – важная веха в цифровой истории ABB. Он демонстрирует наши возможности в области интеллектуальных морских технологий и подтверждает успешную реализацию стратегии Electric. Digital. Connected. в морской индустрии, – сказал упр
21.10.2019 ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений

ь» был передан заказчику ФГУП «Атомфлот». Новое судно будет работать в акватории Обской губы и обеспечивать проводку судов в порту Сабетта, в том числе и судов проекта «Ямал СПГ». Комплексные решения ABB обеспечат повышенную эффективность, маневренность и надежность работы первого неатомного ледокола ФГУП «Атомфлот», которому предстоит выполнять сложные операции и поддержку крупнотоннажных

14.10.2019 ABB представила концеп мобильного лабораторного робота для «Больницы будущего»

дикаменты сотрудникам больницы или постельное белье в палаты. В Институте инноваций TMC специалисты ABB будут создавать роботов, способных заменить человека в повторяющихся стандартных процесса
30.09.2019 «Проммаш тест» завершил испытания сухих трансформаторов АВВ

безопасность обслуживающего персонала, так и надежную и долговечную работу трансформатора. Компания ABB — крупнейший мировой производитель трансформаторов, бесспорным лидером среди которых стал
11.09.2019 Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире

Компания ABB оснастила новое мясоперерабатывающее предприятие Группы «Черкизово» в Кашире 14 промышлен
09.09.2019 Вице-президент из ABB возглавил продажи решений «Цифры» для горной добычи и металлургии

овизации, включая роботизированные решения для горной добычи. Николай перешел в «Цифру» из компании ABB, где он работал в должности Вице-президента по минерально-сырьевому комплексу региона Евр
09.09.2019 ABB запускает открытую платформу API для автоматизации умных домов

ему открытую платформу API в секторе профессиональных интеллектуальных домов, которая обеспечит полную интеграцию с электрическим оборудованием для разработчиков и партнеров. Опыт внедрения компанией ABB программы для разработчиков Smarter Home Developer Program продемонстрировал потребность в более эффективных способах кооперации и взаимодействия между ABB и производителями. Поэтому
01.08.2019 АВВ поставит «Совкомфлоту» систему дистанционной диагностики

одписали контракт на поставку системы дистанционной диагностики (RDS) из портфолио цифровых решений ABB Ability для одиннадцати специализированных судов «Совкомфлота» высокого ледового класса,

06.06.2019 ABB внедрит цифровые разработки в Калининградской области

соглашение о внедрении разработок компании в регионе. Соответствующий документ подписали президент ABB в России Ирина Козлова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Согласно план

Публикаций - 331, упоминаний - 409

ABB Group и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 614 38
Siemens AG - Siemens Group 2673 36
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 32
Microsoft Corporation 25775 32
Развитие Бизнеса / Ру 81 31
Citrix Systems 868 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 27
9594 27
SAP SE 5601 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 19
Крок - Croc 1964 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 17
Honeywell 309 16
Ростелеком 10948 16
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 15
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Такском - Taxcom 256 14
Instabank - Инстабанк 24 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Webmoney - Вебмани.Ру 547 13
Rimini Street 77 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 13
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 12
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 12
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 12
GE Fanuc - Фанук 44 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 35
ПСБ - Промсвязьбанк 963 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 32
ГПБ - Газпромбанк 1273 32
Новард УК - Novard 73 30
Альфа-Банк 1979 30
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 29
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 27
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Газпром нефть 725 26
Ингосстрах СПАО 478 25
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 25
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 24
Mary Kay - Мэри Кэй 104 22
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 21
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 19
АльфаСтрахование СГ 394 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
МКБ - Московский кредитный банк 657 18
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 16
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 15
Русагро Группа Компаний 379 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 15
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
Федеральное казначейство России 1949 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 28
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 160
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 134
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 113
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 89
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 75
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 57
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 50
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 47
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 39
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 25
Стандартизация - Standardization 2339 25
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 25
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 24
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 22
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 21
ABB Ability 25 25
1С:ERP Управление предприятием 841 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Microsoft Office 365 1042 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Software AG - ARIS Platform 180 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Azure 1526 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Linux OS 11533 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
ABB RobotStudio 4 4
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ABB Azipod 4 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 3
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 3
ABB IRB - семейство малых шестиосевых промышленных роботов 3 3
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 15 3
ABB YuMi - коллаборативный робот 3 3
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 2
Шевченко Владимир 153 129
Рыстенко Михаил 62 38
Козлов Михаил 182 35
Аншина Марина 79 33
Левиков Антон 69 29
Халяпин Сергей 96 27
Соловьев Владимир 108 24
Гуральников Сергей 164 24
Богданов Кирилл 112 23
Прохоров Фёдор 83 23
Леушев Андрей 75 23
Хрусталев Александр 33 23
Урьяс Вадим 98 22
Сыкулев Андрей 85 20
Асратян Петр 36 20
Рудаков Денис 31 20
Сафронов Юрий 68 20
Натрусов Артем 313 20
Беляев Владислав 104 19
Кравченко Константин 101 19
Садовенко Илья 65 18
Сотин Денис 216 18
Нестеров Алексей 175 18
Путятинский Сергей 112 18
Иншаков Дмитрий 51 18
Чаркин Евгений 317 17
Дьяченко Валерий 96 17
Мацоцкий Сергей 180 17
Коровко Вадим 17 17
Широких Алексей 72 17
Коротнев Константин 35 16
Разумовский Дмитрий 125 16
Герасимов Александр 46 16
Громов Иван 102 16
Халматов Максим 64 15
Богачев Игорь 183 15
Реймер Денис 54 15
Ермолаев Артем 379 15
Хасин Михаил 27 15
Брагин Павел 25 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 248
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 48
Европа 24964 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 35
Европа Восточная 3138 34
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 22
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Швеция - Королевство 3782 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 16
Казахстан - Республика 6048 16
Россия - УФО - Челябинская область 1512 12
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 12
Украина 7928 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Япония 13807 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Индия - Bharat 5869 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Грузия 1332 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Нидерланды 3746 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 115
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 108
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 72
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 39
Энергетика - Energy - Energetically 5855 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 28
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 24
Черкизон - Черкизовский рынок 178 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 18
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 17
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 14
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 13
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 10
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 50
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Эксперт ГК 26 9
NYT - The New York Times 1100 3
N+1 - Издание 188 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
IDG - International Data Group 117 1
Android Authority 62 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Silicon.com 364 1
Newsbytes News Network 379 1
Открытые системы ИД 176 1
Information Age 2 1
FT - Financial Times 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 71
Gartner - Гартнер 3658 19
IDC - International Data Corporation 4975 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Forrester Research 834 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
Fortune Global 500 295 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Wave 45 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
Forbes Global 2000 50 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Corporate Knights (CK) 3 1
Quocirca 12 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
EcoVadis 4 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Российский рынок ERP 24 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 24
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 6
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Российская инженерная академия 13 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 64
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 47
CNews AWARDS - награда 571 36
CNews APPWards 36 20
CNews Баттл 69 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews ИТ-стратегия 32 5
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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