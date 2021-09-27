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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ABB Group
Asea Brown Boveri
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 227, упоминаний - 494
ABB Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шевченко Владимир 135 30
|Четвернин Алексей 651 22
|Путятинский Сергей 53 18
|Дьяченко Валерий 66 17
|Нестеров Алексей 79 16
|Хасин Михаил 26 15
|Урьяс Вадим 76 15
|Чаркин Евгений 182 15
|Мухин Максим 18 14
|Антонов Александр 73 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Сарнацкий Владислав 16 14
|Рыстенко Михаил 57 14
|Беляев Владислав 65 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Савцов Игорь 27 14
|Валчев Стоян 44 14
|Гордиенко Ростислав 17 14
|Платонов Михаил 38 13
|Богданов Кирилл 90 13
|Семенихин Игорь 37 13
|Карпов Иван 41 13
|Рубин Адар 28 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Лебедев Антон 28 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Шадура Максим 17 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Сотин Денис 102 13
|Ямщиков Владимир 32 13
|Портной Михаил 23 13
|Мискевич Евгений 29 13
|Трофимова Людмила 31 13
|Соловьев Алексей 60 13
|Вахнин Павел 51 13
|Прохорова Алла 45 13
|Смык Виталий 27 13
|Халматов Максим 45 13
|Васильев Владислав 39 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 9
|Эксперт ГК 13 9
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Bloomberg 785 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|N+1 - Издание 93 1
|Nikkei - Издание 114 1
|Android Authority 33 1
|Apps4All 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756565, в очереди разбора - 660255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756565, в очереди разбора - 660255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru