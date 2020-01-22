ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области

ABB, специалист в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, подписала соглашение о сотрудничестве с Ульяновской областью в рамках реализации проекта по внедрению инжиниринговых решений на территории региона.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между ABB и правительством Ульяновской области 15 января 2020 г.

Сотрудничество предполагает внедрение передовых решений по зарядной инфраструктуре для инновационного электрического транспорта в Ульяновской области. Кроме того, стороны договорились развивать проекты, направленные на внедрение цифровизации, автоматизации и передовых решений в электрификации, и проектов, связанных с иными видами экологического транспорта. Совместная работа будет также направлена на организацию образовательных семинаров по этим направлениям.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, Ульяновская область уже ведет активную работу по развитию экотранспорта.

«Нашей следующей задачей станет создание зарядных станций не только в городе, но и области. Совместная работа с АВВ, мировым лидером в производстве зарядных станций для электромобилей, принесет огромную реальную пользу для любителей электромобилей, так как некоторые решения для зарядки сейчас не имеют практического применения. Их накопленный опыт поможет региону внедрить действительно востребованные решения, что, в свою очередь, даст импульс развитию направления экологически чистого транспорта», – отметил глава региона.

В рамках соглашения компания ABB окажет помощь региону по внедрению передовых решений по зарядной инфраструктуре для инновационного электрического транспорта в Ульяновской области. Кроме того, стороны договорились развивать проекты, направленные на внедрение цифровизации, автоматизации и передовых решений в электрификации, и проектов, связанных с иными видами экологического транспорта. Совместная работа будет также направлена на организацию образовательных семинаров по этим направлениям.

«Вот уже более пяти лет Ульяновская область входит в десятку лучших субъектов России по таким показателям рейтинга как регуляторный климат для инвестиций, уровень развития малого предпринимательства и эффективность институтов для бизнеса. Именно эти показатели, а не наличие ресурсов, наиболее важны для успешного применения всевозможных передовых и инновационных решений. Мы уверены, что для АВВ сотрудничество с Ульяновской областью станет исключительно успешным для применения инновационных решений для экологического транспорта. Возможно, и другие инновационные решения от АВВ найдут первоочередное применения в Ульяновской области, однако данные области будут раскрыты по мере развития взаимодействия», – отметил Александр Прудников, руководитель подразделения «Электрооборудование» ABB.