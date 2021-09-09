Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
ПФО
Ульяновская область

Россия - ПФО - Ульяновская область


09.09.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с Ульяновской областью в сфере цифровой трансформации 3
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
25.03.2021 В ульяновских МФЦ заработал голосовой помощник «Ростелекома» 1
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 2
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
19.02.2021 БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области 6
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
18.11.2020 База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех» 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 7
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 6
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 6
22.01.2020 ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области 9
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 3
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
22.07.2019 «Мегафон» разработал экосистему IoT-решений для бизнеса и муниципалитетов 1
17.06.2019 Россиянин поджег офис Роскомнадзора из-за блокировок 1
11.06.2019 Group-IB представила отчет о проверке голосования в шоу «Голос. Дети-6» 2
05.06.2019 «Почта России» и ММТ оборудуют телемедицинскими комплексами отделения в отдаленных населенных пунктах России 1

Публикаций - 367, упоминаний - 601

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 45
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 23
ВолгаТелеком 254 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 17
Microsoft Corporation 11628 13
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 9
СМАРТС Компания 236 9
АйТи 771 8
Совзонд - Sovzond 66 7
Скай Линк - Skylink 548 7
3934 7
Yandex - Яндекс 4129 6
Nokia Networks 54 6
Nokia Corporation 2546 6
Ланит ГК 1185 6
Барс груп 402 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 6
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 5
Ericsson 899 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 5
Samsung Electronics 5878 5
Ростелеком НСС 50 5
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
InterTrust - ИнтерТраст 241 4
InfoWatch - Инфовотч 664 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 4
Мотив - Екатеринбург-2000 105 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 4
VK - Mail.ru Group 2508 4
Lenovo Motorola 1081 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Армада 282 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 4
Почта России ПАО 1586 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 16
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
Евросеть 939 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Транснефтьэнерго 5 2
Зарубежнефть 27 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Мосэнерго ПАО 52 2
Алроса АК 81 2
O2 Consulting - O2Consulting 8 2
Нижнекамскнефтехим 15 2
Татнефть 116 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Сбербанк Поволжский банк 11 2
Росгосстрах 184 2
Технопарк-Мордовия 11 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 1
DuPont 12 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Citibank - Ситибанк 174 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 52 1
Рапида НКО - платежные система 72 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Обувь России 27 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 99 1
Nike 89 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
uBank 21 1
KupiVip 75 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
BNP Paribas 34 1
МДМ Банк 150 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Телефон.Ру 62 1
Татнефть Танеко НПЗ 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 46
Правительство РФ 2226 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 32
Федеральное казначейство России 766 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 17
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 14
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 14
Правительство Москвы 660 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Президент Российской Федерации 1447 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 37
3G - Стандарт мобильной связи 3835 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 18
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
Безопасный город 348 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 3
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 12 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 3
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 11
Google Android 10752 7
Microsoft Windows 10 6810 6
Apple iOS 5744 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 4
Linux OS 4386 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ЭОС Дело СЭД 649 3
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
Microsoft Office 2004 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 2
Superjob 172 2
C++ - Язык программирования 289 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
1С:Бухгалтерия 412 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 84 2
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 36 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 2
Lenovo Motorola Moto G - Серия смартфонов 28 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Опенышева Светлана 54 43
Орловский Виктор 229 28
Четвернин Алексей 652 28
Ермолаев Артем 340 20
Морозов Сергей 48 19
Звягина Наталья 64 18
Фомичев Олег 107 16
Кесельбренер Леонид 49 16
Стрельцов Андрей 53 16
Власов Сергей 76 15
Лопаткин Герман 102 15
Матвеева Татьяна 83 15
Шадаев Максут 384 15
Петрушин Андрей 64 14
Меджитов Тимур 56 14
Шайхутдинов Роман 107 14
Бойко Елена 151 14
Ляшенко Сергей 29 13
Никифоров Николай 1126 13
Попов Алексей 319 13
Ковнир Евгений 71 13
Албычев Александр 74 13
Лысенко Эдуард 209 12
Салбиев Алан 30 12
Левин Леонид 83 11
Акимов Максим 167 11
Бутенко Юрий 64 11
Рудзевич Мария 34 11
Абаев Даурен 12 11
Раков Ярослав 48 11
Попов Сергей 72 11
Чамара Денис 57 11
Песчанских Георгий 38 11
Калина Роман 60 11
Чернякова Елена 26 11
Приданкин Андрей 30 11
Герасимюк Максим 20 11
Новиков Павел 67 11
Козлов Александр 54 11
Цариковский Федор 31 11
Россия - Российская федерация - РФ 58975 208
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 106
Россия - ПФО - Пензенская область 359 95
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 92
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 91
Россия - ПФО - Самарская область 580 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 65
Россия - ПФО - Саратовская область 364 65
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 63
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 59
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 59
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 58
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 55
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 54
Россия - ЦФО - Тульская область 760 52
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 52
Россия - УФО - Челябинская область 674 51
Россия - СФО - Новосибирская область 843 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 48
Россия - УФО - Свердловская область 822 48
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 47
Россия - ЦФО - Калужская область 584 47
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 45
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 44
Россия - СФО - Иркутская область 565 44
Россия - СФО - Кемеровская область 496 43
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 41
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 38
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 38
Россия - СФО - Республика Алтай 712 38
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 38
Россия - СФО - Омская область 395 37
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 36
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 36
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 36
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 36
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 35
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 34
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 25
Информационное общество - Государственная программа 282 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
Региональное законодательство 45 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
Космодром Байконур 99 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Русский язык 1028 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 2
Антитеррор 62 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Мошенничество 55 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 20
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 3
РосПравосудие 10 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 2
РосКомСвобода 75 1
ТНТ - Телеканал 95 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Россия 24 - телеканал 86 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
НТВ - Телекомпания 170 1
Пятница - Телеканал 20 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
CNews Analytics 2006 7
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 3
Gartner 2230 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 2
МЭИ - Московский энергетический институт 39 2
АГУ - Астраханский государственный университет 7 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
Академгородок Новосибирск 29 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 34 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 52 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 29
Цифровая прокачка региона 22 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 296 2
Гайдаровский форум 4 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews APPWards 36 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
Час кода - международное движение 11 1
РИФ - Российский Интернет Форум 22 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще