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Россия ПФО Ульяновская область
СОБЫТИЯ
|20.05.2026
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«Элар» поставила комплекс планетарного сканирования в Нотариальную палату Ульяновской области
В Нотариальную палату Ульяновской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р
|12.02.2026
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«МегаФон» усилил связь в старинном дендропарке в Ульяновской области
Новые скорости мобильного интернета «МегаФона» стали доступны в популярной туристической локации Ульяновской области. Дополнительное телеком-оборудование вблизи дендропарка на территории сел
|17.07.2025
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Села Ульяновской области связали скоростными линиями связи
кратный рост абонентской активности. Такое техническое решение приобретает особое значение в дачный сезон, когда многие жители региона чаще проводят время за городом», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. Аналитики оператора отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в районах подтверждает увеличившийся мобильный трафик. Только за июнь 2025 г. абоненты
|20.06.2025
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Эффективность и безопасность работы транспортного комплекса Ульяновской области будет повышаться с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»
Опыт применения госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Ульяновской области для онлайн-мониторинга движения общественного транспорта и лесной техники
|20.06.2025
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IEK Group запустит производство электротехники в Ульяновской области
тизации, сообщила о подписании соглашения между компанией «Контактор» (входит в структуру группы) и Ульяновской областью о реализации масштабного инвестиционного проекта по организации производ
|28.05.2025
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В Ульяновской области еще 800 сельчан получили доступ к быстрому мобильному интернету
анционно учиться, работать, пользоваться Госуслугами. Значительно упрощаются повседневные бытовые задачи. К примеру, скачать приложение банка получается за 20 секунд», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. Почти 30% населения региона проживает в сельской местности. Одному абоненту оператора из села или деревни сейчас в среднем необходимо 32 ГБ интернет-трафика
|10.02.2025
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«Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области
емы», разработчик российского инженерного ПО, вошла в состав «Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области», расположенного на площадке «Центра развития промышленности Ульяновск
|18.12.2024
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Сельчанам Цильнинского района Ульяновской области ускорили мобильный интернет
дачи и проводить свободное время с большим комфортом. Часто мобильный интернет является для них основным способом связи с внешним миром и получения современных услуг», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. С начала 2024 г. инженеры «МегаФона» модернизировали более 150 объектов связи в регионе, а также ввели в эксплуатацию новые базовые станции в малых населенны
|27.09.2024
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РЦИС заключил договор о сотрудничестве с Ульяновской областью
на результаты творческой деятельности (РЦИС) заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области. Соглашение подписали губернатор региона Алексей Русских и председатель Р
|18.09.2024
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В самом общительном городе Ульяновской области улучшили связь
ет big data «МегаФона», инзенцы второй год подряд удерживают лидерство по объему цифровых звонков в Ульяновской области. Ежемесячно они проговаривают по 10 часов 40 минут на абонента, причем пр
|23.05.2024
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Правительство Ульяновской области и «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве
Правительство Ульяновской области и «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним р
|23.05.2024
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Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ
Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ. Подпис
|15.02.2024
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Скоростной интернет пришел в любимое село художников в Ульяновской области
Жителям и гостям села Прислониха Ульяновской области стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. «МегаФ
|31.01.2024
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в 40 селах Ульяновской области
ность сети. Теперь еще большее число абонентов компании может на высоких скоростях загружать видеоконтент, запускать онлайн-конференции, использовать любые приложения», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. По данным Росстата, около 23% населения региона проживает в сельской местности. При этом объемы дата-трафика в селах и деревнях постоянно растут. Если год на
|04.09.2023
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«Мегафон» представил нового директора в Ульяновской области
епление технологического преимущества. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». «Абоненты в Ульяновской области привыкли к высокому качеству услуг связи от «Мегафона». Чтобы соответство
|15.12.2022
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В Ульяновской области «Мегафон» подготовил телеком-объекты к сезону снегопадов и холодов
итания, замену аккумуляторов и обновление программного обеспечения», — сказал директор «Мегафона» в Ульяновской области Виктор Югай. В преддверии непростых погодных условий инженеры «Мегафона»
|23.12.2021
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«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области
темный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области. Первая очередь нового завода по производству гофрокартона компании «Архб
|03.12.2021
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AlterOS теперь установлен на рабочих местах ФБУ Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Минюста России
Группа компаний АЛМИ поставила в ФБУ «Ульяновская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» операционную систему AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ партнер». Теперь такие важные задачи, как оформлени
|09.09.2021
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Sitronics Group начала сотрудничество с Ульяновской областью в сфере цифровой трансформации
глашение о намерениях с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области по реализации комплексных проектов в сфере цифровой трансформации отрасле
|24.06.2021
|Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг
|19.02.2021
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БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области
В Ульяновской области завершился проект по модернизации единой региональной информационной сист
|28.09.2020
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В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта
Организация «Цифровая экономика» совместно с Агентством технологического развития Ульяновской области и региональным Министерством физической культуры и спорта при поддержке М
|17.03.2020
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«СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений
Утвержденный план мероприятий дорожной карты в Ульяновской области стал продолжением стратегической сессии «Цифровая прокачка региона. Ульян
|22.01.2020
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ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области
бласти промышленной автоматизации и решений для энергетики, подписала соглашение о сотрудничестве с Ульяновской областью в рамках реализации проекта по внедрению инжиниринговых решений на терри
|20.11.2018
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«Ростелеком» превратит Ульяновскую область в умный регион
«Ростелеком» и Правительство Ульяновской области подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке и реализации проекта «
|15.08.2018
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В Ульяновской области протестируют смартфон Infowatch Taigaphone с системой защиты от утечек данных
У «Правительство для граждан» и ряда региональных ведомств в рамках сотрудничества с Правительством Ульяновской области. Напомним, в декабре 2017 г. было подписано соответствующее соглашение. С
|30.03.2018
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Ульяновская область и «1С» расширят информатизацию региона
учно-практической конференции «Цифровая трансформация производства 2018» в г. Ульяновске губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и заместитель директора фирмы «1С» по работе с корпоративн
|28.02.2018
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Запущен портал «Открытый бюджет Ульяновской области»
Министерство финансов Ульяновской области разработало информационно-аналитический портал «Открытый бюджет Ульяно
|17.01.2018
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«Мегафон» и Ульяновская область займутся совместным развитием цифровой экономики
«Мегафон» и правительство Ульяновской области подписали соглашение в рамках Гайдаровского форума. Оно предполагает реал
|19.12.2017
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Ульяновская область будет сотрудничать с ГК InfoWatch по развитию ИБ региона
Правительство Ульяновской области и группа компаний (ГК) InfoWatch договорились о сотрудничестве в области
|12.10.2017
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ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы
ИТ-компаниям Ульяновской области планируется предоставить льготы за введение в работу инновационных методо
|12.09.2016
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МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области
МТС объявил о назначении директором объединенного филиала МТС в Ульяновской области и Республике Мордовия Максима Семенова. Как пояснили CNews в компании, в
|19.07.2016
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«Транстелеком» предоставил услуги связи «Корпорации развития Ульяновской области»
анстелеком» (ТТК) предоставила услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) «Корпорации развития Ульяновской области». Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиа
|21.06.2016
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Марина Алексеева -
Мы верим в то, что информатизация – это путь к успеху
CNews: Что из себя представляет структура системы образования Ульяновской области? Насколько широко использовались информационные технологии до старта прое
|10.06.2016
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ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям
CNews: В Ульяновской области решили пойти на необычный шаг – упразднить структурное подразделение адми
|29.01.2016
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«Ростелеком» в 2015 г. построил более 100 км оптических линий в Ульяновской области
«Ростелеком» в 2015 г. построил в Ульяновской области более 100 км межстанционных и внутридомовых оптических линий связи, а так
|18.01.2016
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В Ульяновской области запущена единая система управления закупками
ся система «АЦК-Госзаказ» компании БФТ, присоединилась Ульяновская область. До реализации проекта в Ульяновской области отсутствовала возможность формирования всех необходимых документов в сфер
|04.09.2015
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МТС обеспечила видеосвязью Правительство Ульяновской области
Компания МТС сообщила о победе в тендере на организацию видеоконференций для Правительства Ульяновской области в 2015 г. При помощи услуги защищенной передачи данных и надежного канала
|10.07.2015
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МТС удвоила розницу в Ульяновской области за счет малых городов
МТС сообщила о расширении операторской розницы в Ульяновской области в первом полугодии 2015 г. – с начала года количество салонов под брендом
|24.09.2014
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МТС улучшила качество связи в 110 населенных пунктах Ульяновской области
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об итогах программы строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Ульяновской области за восемь месяцев 2014 г. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество связи в 110 населенных пунктах региона и на треть увеличить среднюю скорость мобильного
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Опенышева Светлана 64 60
|Орловский Виктор 408 33
|Ермолаев Артем 379 27
|Фомичев Олег 139 25
|Шадаев Максут 1210 24
|Звягина Наталья 64 23
|Морозов Сергей 61 22
|Петрушин Андрей 110 22
|Гуральников Сергей 164 22
|Стрельцов Андрей 62 21
|Кесельбренер Леонид 52 21
|Лопаткин Герман 104 20
|Власов Сергей 101 20
|Попов Алексей 339 20
|Матвеева Татьяна 110 20
|Громов Иван 102 19
|Степин Алексей 20 19
|Лысенко Эдуард 317 19
|Никифоров Николай 1138 18
|Бойко Елена 152 18
|Шайхутдинов Роман 116 18
|Ляшенко Сергей 29 17
|Сапельников Сергей 109 17
|Солодовников Денис 108 15
|Федулов Владислав 86 14
|Козырев Алексей 328 14
|Меджитов Тимур 85 14
|Казак Максим 162 14
|Албычев Александр 168 13
|Евраев Михаил 266 13
|Путин Владимир 3454 13
|Ковнир Евгений 75 13
|Никуличев Андрей 43 12
|Салбиев Алан 31 12
|Распопин Николай 48 12
|Чамара Денис 59 11
|Попов Сергей 166 11
|Иванов Алексей 163 11
|Раков Ярослав 51 11
|Чернякова Елена 30 11
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