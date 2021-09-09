Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Ульяновская область
Публикаций - 367, упоминаний - 601
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опенышева Светлана 54 43
|Орловский Виктор 229 28
|Четвернин Алексей 652 28
|Ермолаев Артем 340 20
|Морозов Сергей 48 19
|Звягина Наталья 64 18
|Фомичев Олег 107 16
|Кесельбренер Леонид 49 16
|Стрельцов Андрей 53 16
|Власов Сергей 76 15
|Лопаткин Герман 102 15
|Матвеева Татьяна 83 15
|Шадаев Максут 384 15
|Петрушин Андрей 64 14
|Меджитов Тимур 56 14
|Шайхутдинов Роман 107 14
|Бойко Елена 151 14
|Ляшенко Сергей 29 13
|Никифоров Николай 1126 13
|Попов Алексей 319 13
|Ковнир Евгений 71 13
|Албычев Александр 74 13
|Лысенко Эдуард 209 12
|Салбиев Алан 30 12
|Левин Леонид 83 11
|Акимов Максим 167 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Абаев Даурен 12 11
|Раков Ярослав 48 11
|Попов Сергей 72 11
|Чамара Денис 57 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Калина Роман 60 11
|Чернякова Елена 26 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Новиков Павел 67 11
|Козлов Александр 54 11
|Цариковский Федор 31 11
|CNews Analytics 2006 7
|ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 3
|Gartner 2230 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru