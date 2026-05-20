Россия - ПФО - Ульяновская область

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СОБЫТИЯ


20.05.2026 «Элар» поставила комплекс планетарного сканирования в Нотариальную палату Ульяновской области

В Нотариальную палату Ульяновской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р
12.02.2026 «МегаФон» усилил связь в старинном дендропарке в Ульяновской области

Новые скорости мобильного интернета «МегаФона» стали доступны в популярной туристической локации Ульяновской области. Дополнительное телеком-оборудование вблизи дендропарка на территории сел
17.07.2025 Села Ульяновской области связали скоростными линиями связи

кратный рост абонентской активности. Такое техническое решение приобретает особое значение в дачный сезон, когда многие жители региона чаще проводят время за городом», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. Аналитики оператора отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в районах подтверждает увеличившийся мобильный трафик. Только за июнь 2025 г. абоненты

20.06.2025 Эффективность и безопасность работы транспортного комплекса Ульяновской области будет повышаться с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

Опыт применения госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Ульяновской области для онлайн-мониторинга движения общественного транспорта и лесной техники
20.06.2025 IEK Group запустит производство электротехники в Ульяновской области

тизации, сообщила о подписании соглашения между компанией «Контактор» (входит в структуру группы) и Ульяновской областью о реализации масштабного инвестиционного проекта по организации производ
28.05.2025 В Ульяновской области еще 800 сельчан получили доступ к быстрому мобильному интернету

анционно учиться, работать, пользоваться Госуслугами. Значительно упрощаются повседневные бытовые задачи. К примеру, скачать приложение банка получается за 20 секунд», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. Почти 30% населения региона проживает в сельской местности. Одному абоненту оператора из села или деревни сейчас в среднем необходимо 32 ГБ интернет-трафика

10.02.2025 «Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области

емы», разработчик российского инженерного ПО, вошла в состав «Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области», расположенного на площадке «Центра развития промышленности Ульяновск
18.12.2024 Сельчанам Цильнинского района Ульяновской области ускорили мобильный интернет

дачи и проводить свободное время с большим комфортом. Часто мобильный интернет является для них основным способом связи с внешним миром и получения современных услуг», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. С начала 2024 г. инженеры «МегаФона» модернизировали более 150 объектов связи в регионе, а также ввели в эксплуатацию новые базовые станции в малых населенны
27.09.2024 РЦИС заключил договор о сотрудничестве с Ульяновской областью

на результаты творческой деятельности (РЦИС) заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области. Соглашение подписали губернатор региона Алексей Русских и председатель Р
18.09.2024 В самом общительном городе Ульяновской области улучшили связь

ет big data «МегаФона», инзенцы второй год подряд удерживают лидерство по объему цифровых звонков в Ульяновской области. Ежемесячно они проговаривают по 10 часов 40 минут на абонента, причем пр
23.05.2024 Правительство Ульяновской области и «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Ульяновской области и «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним р
23.05.2024 Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ

Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ. Подпис
15.02.2024 Скоростной интернет пришел в любимое село художников в Ульяновской области

Жителям и гостям села Прислониха Ульяновской области стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. «МегаФ
31.01.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в 40 селах Ульяновской области

ность сети. Теперь еще большее число абонентов компании может на высоких скоростях загружать видеоконтент, запускать онлайн-конференции, использовать любые приложения», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. По данным Росстата, около 23% населения региона проживает в сельской местности. При этом объемы дата-трафика в селах и деревнях постоянно растут. Если год на
04.09.2023 «Мегафон» представил нового директора в Ульяновской области

епление технологического преимущества. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». «Абоненты в Ульяновской области привыкли к высокому качеству услуг связи от «Мегафона». Чтобы соответство
15.12.2022 В Ульяновской области «Мегафон» подготовил телеком-объекты к сезону снегопадов и холодов

итания, замену аккумуляторов и обновление программного обеспечения», — сказал директор «Мегафона» в Ульяновской области Виктор Югай. В преддверии непростых погодных условий инженеры «Мегафона»

23.12.2021 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области

темный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области. Первая очередь нового завода по производству гофрокартона компании «Архб
03.12.2021 AlterOS теперь установлен на рабочих местах ФБУ Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Минюста России

Группа компаний АЛМИ поставила в ФБУ «Ульяновская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» операционную систему AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ партнер». Теперь такие важные задачи, как оформлени
09.09.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с Ульяновской областью в сфере цифровой трансформации

глашение о намерениях с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области по реализации комплексных проектов в сфере цифровой трансформации отрасле
24.06.2021 Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг
19.02.2021 БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области

В Ульяновской области завершился проект по модернизации единой региональной информационной сист
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта

Организация «Цифровая экономика» совместно с Агентством технологического развития Ульяновской области и региональным Министерством физической культуры и спорта при поддержке М
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений

Утвержденный план мероприятий дорожной карты в Ульяновской области стал продолжением стратегической сессии «Цифровая прокачка региона. Ульян
22.01.2020 ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области

бласти промышленной автоматизации и решений для энергетики, подписала соглашение о сотрудничестве с Ульяновской областью в рамках реализации проекта по внедрению инжиниринговых решений на терри
20.11.2018 «Ростелеком» превратит Ульяновскую область в умный регион

«Ростелеком» и Правительство Ульяновской области подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке и реализации проекта «
15.08.2018 В Ульяновской области протестируют смартфон Infowatch Taigaphone с системой защиты от утечек данных

У «Правительство для граждан» и ряда региональных ведомств в рамках сотрудничества с Правительством Ульяновской области. Напомним, в декабре 2017 г. было подписано соответствующее соглашение. С
30.03.2018 Ульяновская область и «1С» расширят информатизацию региона

учно-практической конференции «Цифровая трансформация производства 2018» в г. Ульяновске губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и заместитель директора фирмы «1С» по работе с корпоративн
28.02.2018 Запущен портал «Открытый бюджет Ульяновской области»

Министерство финансов Ульяновской области разработало информационно-аналитический портал «Открытый бюджет Ульяно
17.01.2018 «Мегафон» и Ульяновская область займутся совместным развитием цифровой экономики

«Мегафон» и правительство Ульяновской области подписали соглашение в рамках Гайдаровского форума. Оно предполагает реал
19.12.2017 Ульяновская область будет сотрудничать с ГК InfoWatch по развитию ИБ региона

Правительство Ульяновской области и группа компаний (ГК) InfoWatch договорились о сотрудничестве в области

12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы

ИТ-компаниям Ульяновской области планируется предоставить льготы за введение в работу инновационных методо
12.09.2016 МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области

МТС объявил о назначении директором объединенного филиала МТС в Ульяновской области и Республике Мордовия Максима Семенова. Как пояснили CNews в компании, в 
19.07.2016 «Транстелеком» предоставил услуги связи «Корпорации развития Ульяновской области»

анстелеком» (ТТК) предоставила услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) «Корпорации развития Ульяновской области». Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиа
21.06.2016 Марина Алексеева -

Мы верим в то, что информатизация – это путь к успеху

CNews: Что из себя представляет структура системы образования Ульяновской области? Насколько широко использовались информационные технологии до старта прое
10.06.2016 ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям

CNews: В Ульяновской области решили пойти на необычный шаг – упразднить структурное подразделение адми
29.01.2016 «Ростелеком» в 2015 г. построил более 100 км оптических линий в Ульяновской области

«Ростелеком» в 2015 г. построил в Ульяновской области более 100 км межстанционных и внутридомовых оптических линий связи, а так
18.01.2016 В Ульяновской области запущена единая система управления закупками

ся система «АЦК-Госзаказ» компании БФТ, присоединилась Ульяновская область. До реализации проекта в Ульяновской области отсутствовала возможность формирования всех необходимых документов в сфер
04.09.2015 МТС обеспечила видеосвязью Правительство Ульяновской области

Компания МТС сообщила о победе в тендере на организацию видеоконференций для Правительства Ульяновской области в 2015 г. При помощи услуги защищенной передачи данных и надежного канала
10.07.2015 МТС удвоила розницу в Ульяновской области за счет малых городов

МТС сообщила о расширении операторской розницы в Ульяновской области в первом полугодии 2015 г. – с начала года количество салонов под брендом
24.09.2014 МТС улучшила качество связи в 110 населенных пунктах Ульяновской области

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об итогах программы строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Ульяновской области за восемь месяцев 2014 г. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество связи в 110 населенных пунктах региона и на треть увеличить среднюю скорость мобильного


Публикаций - 676, упоминаний - 945

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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Ростелеком - Связьинвест 1719 23
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 20
Microsoft Corporation 25775 19
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BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 14
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
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Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 11
АйТи 1519 11
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Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 27 11
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
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ГЛОНАСС АО 278 8
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IBM - International Business Machines Corp 9699 8
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BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
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Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 7
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 7
Электросвязь 268 7
Совзонд - Sovzond 123 7
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 7
Почта России ПАО 2370 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Альфа-Банк 1979 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 9
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 9
Евросеть 1421 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 73
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 69
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 64
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 49
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 44
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 23
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 20
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 84
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
Microsoft Windows 2000 8678 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Google Android 15243 12
Linux OS 11533 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 9
Apple iOS 8583 9
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 8
Microsoft Windows 16882 8
Apple iPhone 6 4861 7
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 7
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 4
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 4
FreePik 1841 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Опенышева Светлана 64 60
Орловский Виктор 408 33
Ермолаев Артем 379 27
Фомичев Олег 139 25
Шадаев Максут 1210 24
Звягина Наталья 64 23
Морозов Сергей 61 22
Петрушин Андрей 110 22
Гуральников Сергей 164 22
Стрельцов Андрей 62 21
Кесельбренер Леонид 52 21
Лопаткин Герман 104 20
Власов Сергей 101 20
Попов Алексей 339 20
Матвеева Татьяна 110 20
Громов Иван 102 19
Степин Алексей 20 19
Лысенко Эдуард 317 19
Никифоров Николай 1138 18
Бойко Елена 152 18
Шайхутдинов Роман 116 18
Ляшенко Сергей 29 17
Сапельников Сергей 109 17
Солодовников Денис 108 15
Федулов Владислав 86 14
Козырев Алексей 328 14
Меджитов Тимур 85 14
Казак Максим 162 14
Албычев Александр 168 13
Евраев Михаил 266 13
Путин Владимир 3454 13
Ковнир Евгений 75 13
Никуличев Андрей 43 12
Салбиев Алан 31 12
Распопин Николай 48 12
Чамара Денис 59 11
Попов Сергей 166 11
Иванов Алексей 163 11
Раков Ярослав 51 11
Чернякова Елена 30 11
Россия - РФ - Российская федерация 166167 442
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 205
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 198
Россия - ПФО - Самарская область 1577 191
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 177
Россия - ПФО - Пензенская область 637 173
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 160
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 150
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 148
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 142
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 133
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 130
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 117
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 115
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 106
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 101
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 99
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 96
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 94
Россия - УФО - Челябинская область 1512 91
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 88
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 87
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 84
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 84
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 79
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 76
Россия - УФО - Свердловская область 1951 73
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 72
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 70
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 69
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 67
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 67
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 64
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 64
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 62
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 60
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 60
Россия - СФО - Омская область 789 59
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 59
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 249
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 111
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 85
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 61
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 51
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 47
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 38
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 32
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 19
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 19
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 18
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 14
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 80
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Госрасходы - портал 70 3
Россия К - телеканал 30 3
Ведомости 1466 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
РосПравосудие 11 2
Times 661 2
Сердитый Гражданин 10 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
РИА Новости 1033 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 770 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Sputnik 59 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
NBC News 188 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Regnum - Регнум 114 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 58
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Автостат 55 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Tagline - Тэглайн 30 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Brand Mobile 5 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 6
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Ростелеком - Азбука интернета 34 2
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 2
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Димитровградские СОШ МАОУ 2 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
Библиотека Максима Мошкова 17 2
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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