Россия - ПФО - Ульяновская область

«Элар» поставила комплекс планетарного сканирования в Нотариальную палату Ульяновской области В Нотариальную палату Ульяновской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р

«МегаФон» усилил связь в старинном дендропарке в Ульяновской области Новые скорости мобильного интернета «МегаФона» стали доступны в популярной туристической локации Ульяновской области. Дополнительное телеком-оборудование вблизи дендропарка на территории сел

Села Ульяновской области связали скоростными линиями связи кратный рост абонентской активности. Такое техническое решение приобретает особое значение в дачный сезон, когда многие жители региона чаще проводят время за городом», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. Аналитики оператора отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в районах подтверждает увеличившийся мобильный трафик. Только за июнь 2025 г. абоненты

Эффективность и безопасность работы транспортного комплекса Ульяновской области будет повышаться с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» Опыт применения госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Ульяновской области для онлайн-мониторинга движения общественного транспорта и лесной техники

IEK Group запустит производство электротехники в Ульяновской области тизации, сообщила о подписании соглашения между компанией «Контактор» (входит в структуру группы) и Ульяновской областью о реализации масштабного инвестиционного проекта по организации производ

В Ульяновской области еще 800 сельчан получили доступ к быстрому мобильному интернету анционно учиться, работать, пользоваться Госуслугами. Значительно упрощаются повседневные бытовые задачи. К примеру, скачать приложение банка получается за 20 секунд», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. Почти 30% населения региона проживает в сельской местности. Одному абоненту оператора из села или деревни сейчас в среднем необходимо 32 ГБ интернет-трафика

«Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области емы», разработчик российского инженерного ПО, вошла в состав «Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области», расположенного на площадке «Центра развития промышленности Ульяновск

Сельчанам Цильнинского района Ульяновской области ускорили мобильный интернет дачи и проводить свободное время с большим комфортом. Часто мобильный интернет является для них основным способом связи с внешним миром и получения современных услуг», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. С начала 2024 г. инженеры «МегаФона» модернизировали более 150 объектов связи в регионе, а также ввели в эксплуатацию новые базовые станции в малых населенны

РЦИС заключил договор о сотрудничестве с Ульяновской областью на результаты творческой деятельности (РЦИС) заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области. Соглашение подписали губернатор региона Алексей Русских и председатель Р

В самом общительном городе Ульяновской области улучшили связь ет big data «МегаФона», инзенцы второй год подряд удерживают лидерство по объему цифровых звонков в Ульяновской области. Ежемесячно они проговаривают по 10 часов 40 минут на абонента, причем пр

Правительство Ульяновской области и «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве Правительство Ульяновской области и «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним р

Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ. Подпис

Скоростной интернет пришел в любимое село художников в Ульяновской области Жителям и гостям села Прислониха Ульяновской области стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. «МегаФ

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в 40 селах Ульяновской области ность сети. Теперь еще большее число абонентов компании может на высоких скоростях загружать видеоконтент, запускать онлайн-конференции, использовать любые приложения», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин. По данным Росстата, около 23% населения региона проживает в сельской местности. При этом объемы дата-трафика в селах и деревнях постоянно растут. Если год на

«Мегафон» представил нового директора в Ульяновской области епление технологического преимущества. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». «Абоненты в Ульяновской области привыкли к высокому качеству услуг связи от «Мегафона». Чтобы соответство

В Ульяновской области «Мегафон» подготовил телеком-объекты к сезону снегопадов и холодов итания, замену аккумуляторов и обновление программного обеспечения», — сказал директор «Мегафона» в Ульяновской области Виктор Югай. В преддверии непростых погодных условий инженеры «Мегафона»

«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области темный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области. Первая очередь нового завода по производству гофрокартона компании «Архб

AlterOS теперь установлен на рабочих местах ФБУ Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Минюста России Группа компаний АЛМИ поставила в ФБУ «Ульяновская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» операционную систему AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ партнер». Теперь такие важные задачи, как оформлени

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В Ульяновской области протестируют смартфон Infowatch Taigaphone с системой защиты от утечек данных У «Правительство для граждан» и ряда региональных ведомств в рамках сотрудничества с Правительством Ульяновской области. Напомним, в декабре 2017 г. было подписано соответствующее соглашение. С

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