Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в 40 селах Ульяновской области

Жителям малых населенных пунктов в регионе стали доступны скорости передачи данных во время загрузки файлов до 150 Мбит/c. Такие результаты дала масштабная модернизация телеком-оборудования в 18 районах области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях в населенных пунктах, где суммарно проживает почти 100 тыс. человек. Изменения затронули такие крупные рабочие поселки, как Ишеевка, Чердаклы, Кузоватово, Николаевка, Базарный Сызган, Старая Кулатка и другие. Также связисты модернизировали сеть в селах и деревнях с населением менее ста человек: Амировке, Двориках, Вороновке, Зыково.

В результате этих работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов оператора выросла от 30% до 70%. Кроме того, в населенных пунктах значительно расширилась зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает звонящих кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G и позволяет одновременно говорить и заходить на необходимые сайты.

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох
безопасность

«Проведенные работы позволили улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Наши технические специалисты увеличили полосу частот LTE 1800 на 10 МГц, а чем шире полоса, тем выше пропускная способность сети. Теперь еще большее число абонентов компании может на высоких скоростях загружать видеоконтент, запускать онлайн-конференции, использовать любые приложения», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

По данным Росстата, около 23% населения региона проживает в сельской местности. При этом объемы дата-трафика в селах и деревнях постоянно растут. Если год назад одному клиенту оператора из малого населенного пункта в среднем нужно было 28 Гбайт в месяц, то сейчас цифра составляет уже 30 Гбайт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

В МФТИ создан терминал космической лазерной связи

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Безопасность пользователей Chrome – пустой звук. Microsoft, не стесняясь, крадет все их секреты. Опрос

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

В России готовится единая система цифровой слежки за детьми

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще