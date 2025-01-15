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Степин Алексей



15.01.2025 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в садовых массивах под Ульяновском 1
18.12.2024 Сельчанам Цильнинского района Ульяновской области ускорили мобильный интернет 1
25.09.2024 В новоульновских поселках расширили инфраструктуру связи 1
18.09.2024 В самом общительном городе Ульяновской области улучшили связь 1
02.08.2024 «МегаФон» усилит цифровизацию в портовой особой экономической зоне «Ульяновск» 1
26.07.2024 «МегаФон» улучшил связь на родине «русского Эдисона» 1
27.05.2024 В Юго-западном микрорайоне Ульяновска выросла скорость мобильного интернета «МегаФона» 1
23.04.2024 Два вида интернета, мобильная связь и ТВ. «МегаФон» расширил возможности в Ульяновске 1
09.04.2024 «МегаФон» ускорил связь для ульяновских энергетиков 1
15.02.2024 Скоростной интернет пришел в любимое село художников в Ульяновской области 1
31.01.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в 40 селах Ульяновской области 1
04.09.2023 «Мегафон» представил нового директора в Ульяновской области 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Степин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
Цифра ГК 2426 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 318 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 238 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 14 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Непочатов Олег 1 1
Скурихин Владимир 16 1
Югай Виктор 25 1
Горин Ефим 1 1
Пластов Аркадий 1 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 11
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 114 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Новоульяновск 4 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 6
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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