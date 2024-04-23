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Два вида интернета, мобильная связь и ТВ. «МегаФон» расширил возможности в Ульяновске

Жители Ульяновска теперь могут подключить универсальный продукт «МегаФона», включающий в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение.

Подобные комплексные услуги стали возможны благодаря использованию модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator), когда телекоммуникационная компания задействует сети широкополосного доступа в интернет своих партнеров. Это позволяет максимально эффективно применять имеющиеся инфраструктурные мощности, что выгодно обеим сторонам. Пользователи также получают дополнительные преимущества и бонусы.

Опция домашнего интернета стала доступна абонентам в Ульяновске, где в общей сложности проживает более 600 тыс. человек. Широкополосное соединение гарантирует высокоскоростной, до 100 Мбит/с, доступ в Сеть. Чтобы интернет действовал на нескольких устройствах, потребуется Wi-Fi-роутер — его можно купить у оператора в рассрочку. При этом оплачиваются все необходимые сервисы по единому лицевому счету.

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«При разработке этого предложения представители телеком-отрасли объединили свои усилия, чтобы конечный потребитель получил максимум. Оптоволоконное соединение обеспечивает абонентов надежным домашним интернетом, а мы к этому добавляем необходимый объем гигабайт и минут в мобильном тарифе. В пакет также входят 250 каналов цифрового телевидения и доступ к онлайн-кинотеатру Start, что существенно снижает общие расходы пользователей», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Ульяновцы могут оставить заявку на подключение не только в объединенной сети салонов «МегаФона» и Yota, но и на сайте или в личном кабинете. Стоимость комплексного тарифа составляет от 290 руб. за 30 дней, особые условия будут действовать в течение трех месяцев. Проверить доступность услуги по конкретному адресу в городе удобно на сайте оператора.

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